На Тернопольщине восстанавливают 12-км участок дороги, ведущей к туристическому магниту - селу Язловец, - "Укравтодор"

На Тернопольщине восстанавливают 12-километровый участок автодороги Т-20-16 Бучач - Толстое, ведущий к туристическому селу Язловец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Дорожная техника работает от с. Трибуховцы до с. Язловец.

"Язловец - один из туристических "магнитов" Бучачской громады. Его любят посещать туристы и прихожане Римско-католической церкви. Ведь здесь их привлекает местный замок, реколекционный дом сестер закона Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и музей основателя этого женского монастыря Марцелины Даровской", - говорится в сообщении.

В ходе президентской программы "Большая стройка" подрядчик уже начал снимать старое изношенное покрытие. После этого планируется укрепить основу дороги и уложить 2 слоя асфальтобетонного покрытия. В пределах населенных пунктов также установят освещение, тротуары и барьерное ограждение.

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Вскоре стартует ремонт еще одного участка дороги Т-20-16 – от поселка Толстое к с.Подолье.

А в следующем году планируют начать ремонт на остальной протяженности дороги Бучач - Толстое.

Добраться Язловца можно будет с комфортом уже в этом году: восстановленной дорогой Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь и восстановленным участком автодороги Т-20-16 Бучач - Толстое.

Напомним, программа Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена ​​на решение проблемы внутренних перевозок, развитие транзита и межгосударственных отношений.

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