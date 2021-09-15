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Новости Общество
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дороги (2497) Тернопольщина (671) Укравтодор (659) Большая стройка (720)

На Тернопольщине восстанавливают 12-км участок дороги, ведущей к туристическому магниту - селу Язловец, - "Укравтодор"

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Тернопольщине восстанавливают 12-км участок дороги, ведущей к туристическому магниту - селу Язловец, -

На Тернопольщине восстанавливают 12-километровый участок автодороги Т-20-16 Бучач - Толстое, ведущий к туристическому селу Язловец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Дорожная техника работает от с. Трибуховцы до с. Язловец.

"Язловец - один из туристических "магнитов" Бучачской громады. Его любят посещать туристы и прихожане Римско-католической церкви. Ведь здесь их привлекает местный замок, реколекционный дом сестер закона Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и музей основателя этого женского монастыря Марцелины Даровской", - говорится в сообщении.

В ходе президентской программы "Большая стройка" подрядчик уже начал снимать старое изношенное покрытие. После этого планируется укрепить основу дороги и уложить 2 слоя асфальтобетонного покрытия. В пределах населенных пунктов также установят освещение, тротуары и барьерное ограждение.

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Вскоре стартует ремонт еще одного участка дороги Т-20-16 – от поселка Толстое к с.Подолье.

А в следующем году планируют начать ремонт на остальной протяженности дороги Бучач - Толстое.

Добраться Язловца можно будет с комфортом уже в этом году: восстановленной дорогой Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь и восстановленным участком автодороги Т-20-16 Бучач - Толстое.

Напомним, программа Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена ​​на решение проблемы внутренних перевозок, развитие транзита и межгосударственных отношений.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Браво браво , НО … а кто отвечает за качество ??? Вообще новая власть что-то понимает в дорогах ? Или только в частных самолетах передвигается?
Ехала недавно мимо Умани - новое ( этого года положенное) покрытие на трассе Одесса Киев ( из кредита ****) уже продавлено колёсами фур- Прямо вмятины в асфальте
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15.09.2021 09:12 Ответить
Ещё раз объясню зелёным недоучкам - битум в Украине из Беларуси и раши - дерьмо . Для дорог не очень пригоден . Лучшим для дорог считается венесуэльский - но он дорогой.
Улучшить асфальт надо цементом - АСФАЛЬТОБЕТОН. Но в гонке за показухой зелёная трускавецкая власть плюет на качество и долговечность

потому через год дороги вернуться обратно в разваленное состояние
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15.09.2021 09:16 Ответить
ти взагалі читала статтю? Спец. для тебе процитую: "...підрядник уже почав знімати старе зношене покриття. Після цього планується зміцнити основу дороги і укласти 2 шари асфальтобетонного покриття."
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15.09.2021 12:24 Ответить
Потрібно взагалі заборонити використовувати бітум для доріг.Клімат міняється,асфальт просто пливе.Потрібно будувати залізобетонні дороги-в Україні достатньо цементу і арматури для цього.Який дебіл вклав у порожню макітру цього Зеленого Йолопа ідею про асфальтові дороги?
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15.09.2021 09:49 Ответить
 
 