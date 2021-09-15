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В НАН прогнозируют, что к 28 сентября количество заражений COVID-19 превысит 5 тыс. случаев в день

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В НАН прогнозируют, что к 28 сентября количество заражений COVID-19 превысит 5 тыс. случаев в день

В течение ближайших двух недель в Украине будет продолжать расти количество заражений коронавирусом и к 28 сентября превысит 5000 случаев в день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такой прогноз опубликован на сайте Национальной академии наук.

Прогноз распространения COVID-10 в Украине составлен на период с 15 по 28 сентября с помощью методов статистического анализа и модели временных рядов Facebook Prophet.

Как отмечается, модель учитывает аномальные даты, такие как государственные праздники, теплые дни без осадков, а также даты изменения карантинных условий.

В НАН прогнозируют на 21 сентября в среднем 3568 новых случаев заражений коронавирусом в день.

Прогноз ученых на 28 сентября – 5208 ежедневных заражений.

В НАН прогнозируют, что к 28 сентября количество заражений COVID-19 превысит 5 тыс. случаев в день 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет 90%, - ученые

В НАН прогнозируют, что к 28 сентября количество заражений COVID-19 превысит 5 тыс. случаев в день 02

В целом, пишут в НАН, прогноз показывает, что текущая волна будет и дальше нарастать. У этой волны коронавируса будет отличающийся от предыдущих волн характер, учитывая увеличение доли тех, кто уже переболел, вакцинировался, или появление нового штамма Дельта и другие особенности.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4640 новых случаев. Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
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Ну, прям синоптики... А если нет, то что? Кто ответит за панику и истерию в МОЗ?
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15.09.2021 09:09 Ответить
нема ніякої паніки чи істерії.. це лише у вашій уяві. Вам пропонується засоби, які можуть полегшити або запобігти захорюванню. Чи використаєте ви цю можливість? Не мене, ні тим більше МОЗ це не цікавить взагалі. Та й рахувати, скільки знадобиться грошей та часу, на те щоб повернутися після захворювання до нормального життя - це лише ваші проблеми вашого вибору. То-ж, усі ми у грі. Ця зима буде для багатьох показовою бо зробивши свій вибір прийдеться нести за нього відповідальність. Це не те ж саме що обрати зелених прикольних чувачків
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15.09.2021 09:22 Ответить
А що буде в тих країнах де немає таких чемпіонів як у нас? Страшно, аж жуть.
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15.09.2021 09:14 Ответить
ну правильно, в школу пошли и поехало... лучше запретили бы появляться лицам 60 и более в тех же школах, вместо прогнозов
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15.09.2021 09:18 Ответить
Між НАН і Міловановим йде жорстка конкуренція - хто з них ефектніше тисне клавіші на калькуляторі.
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15.09.2021 10:17 Ответить
Ахфігєть прохфесора. А взимку випадку сніг. Досить істерику розганяти. Знайдіть краще ліки від раку.
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15.09.2021 11:11 Ответить
 
 