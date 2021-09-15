В НАН прогнозируют, что к 28 сентября количество заражений COVID-19 превысит 5 тыс. случаев в день

В течение ближайших двух недель в Украине будет продолжать расти количество заражений коронавирусом и к 28 сентября превысит 5000 случаев в день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такой прогноз опубликован на сайте Национальной академии наук.

Прогноз распространения COVID-10 в Украине составлен на период с 15 по 28 сентября с помощью методов статистического анализа и модели временных рядов Facebook Prophet.

Как отмечается, модель учитывает аномальные даты, такие как государственные праздники, теплые дни без осадков, а также даты изменения карантинных условий.

В НАН прогнозируют на 21 сентября в среднем 3568 новых случаев заражений коронавирусом в день.

Прогноз ученых на 28 сентября – 5208 ежедневных заражений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет 90%, - ученые

В целом, пишут в НАН, прогноз показывает, что текущая волна будет и дальше нарастать. У этой волны коронавируса будет отличающийся от предыдущих волн характер, учитывая увеличение доли тех, кто уже переболел, вакцинировался, или появление нового штамма Дельта и другие особенности.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4640 новых случаев. Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.