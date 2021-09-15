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Новости За рубежом
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Политика ЕС в отношении РФ должна строиться на сдерживании угроз, исходящих от Кремля, - евродепутат Кубилюс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Политика ЕС в отношении РФ должна строиться на сдерживании угроз, исходящих от Кремля, - евродепутат Кубилюс

Политика ЕС в отношении Российской Федерации должна строиться на принципах сдерживания попыток Кремля влиять на демократические общества гибридными средствами и активного привлечения гражданского общества России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе пленарного заседания Европейского парламента заявил евродепутат Андрюс Кубилюс, который представил на рассмотрение участников парламентской сессии проект нового доклада по направлениям политических отношений между ЕС и Россией.

"Первое направление (политики ЕС в отношении РФ. - Ред.) - противодействие. Это касается противодействия агрессивной политике Кремля, которая существует сегодня, как внешней, так и внутренней, соблюдения четкой политики непризнания аннексии и оккупации Крыма, Донбасса, Южной Осетии. Более эффективные виды санкций должны быть лучше скоординированы с трансатлантическими партнерами", - объяснил он.

Он раскрыл видение второй составляющей политики ЕС в отношении России, а именно - сдерживании гибридных угроз и коррупционных практик, которые Россия пытается применять в самом ЕС.

Третьим элементом европейской политики в отношении России является привлечение, и не только Кремля, там, где это необходимо, но и стратегическое привлечения гражданского общества России.

"Давайте предоставим российскому народу четкое видение, какие отношения мы намерены построить между ЕС и демократической Россией: отмена виз, соглашение о свободной торговле, реальное партнерство с ЕС в сфере модернизации России. Это то, что мы сможем сделать в будущем. Россияне должны знать, что трансформация их страны будет выгодной для них всех, поскольку именно они являются первыми жертвами авторитарного и коррупционного режима", - подчеркнул Кубилюс.

Читайте: Евродепутат Кубилюс призывает ЕС не признавать выборы в Госдуму РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Пішло вон!
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15.09.2021 09:45 Ответить
Конкретно - это военная агрессия и оккупация соседних государств. И это уже реальность.
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15.09.2021 10:14 Ответить
Це вже якийсь зовсім інший прояв "глибокої стурбованості" і можливо з таким самим результатом. А не варто вже діяти "методом Рейгана"?
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15.09.2021 09:46 Ответить
А некому. Нету сейчас в мире таких политиков, как Рональд Рейган или Маргарет Тэтчер.

Одни мямли остались. Либо куплены пуйлом.
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15.09.2021 10:16 Ответить
Всё это замечательно, вот только по докладу они голосовали?
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15.09.2021 10:22 Ответить
Создадим новый ЕС на основе ГУАМа((Грузия,Аз(Од)эрбэйджан,Украина) .Для начала КАВКАЗ+УКРАИНА.Горы ШхДаг 4400м (была в глубине Одэрбэйджана на 15км.) и БазарДюзю 4600м(большая часть с вершиной была у нас) нерусский Кремль теперь показывет на границе и зазывает туристов на их вершины. 60млн НАРОД ИХ ТЕБЕ НЕ ДАРИЛ ,КАК И АхырБах(конец смотрящего)=Гарабах АЙ НЕРУССКИЙ,ПРИШЛЫЙ КРЕМЛЬ!!! Который сидит в зданиях,построенными нашими царями!
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15.09.2021 10:26 Ответить
 
 