Политика ЕС в отношении РФ должна строиться на сдерживании угроз, исходящих от Кремля, - евродепутат Кубилюс

Политика ЕС в отношении Российской Федерации должна строиться на принципах сдерживания попыток Кремля влиять на демократические общества гибридными средствами и активного привлечения гражданского общества России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе пленарного заседания Европейского парламента заявил евродепутат Андрюс Кубилюс, который представил на рассмотрение участников парламентской сессии проект нового доклада по направлениям политических отношений между ЕС и Россией.

"Первое направление (политики ЕС в отношении РФ. - Ред.) - противодействие. Это касается противодействия агрессивной политике Кремля, которая существует сегодня, как внешней, так и внутренней, соблюдения четкой политики непризнания аннексии и оккупации Крыма, Донбасса, Южной Осетии. Более эффективные виды санкций должны быть лучше скоординированы с трансатлантическими партнерами", - объяснил он.

Он раскрыл видение второй составляющей политики ЕС в отношении России, а именно - сдерживании гибридных угроз и коррупционных практик, которые Россия пытается применять в самом ЕС.

Третьим элементом европейской политики в отношении России является привлечение, и не только Кремля, там, где это необходимо, но и стратегическое привлечения гражданского общества России.

"Давайте предоставим российскому народу четкое видение, какие отношения мы намерены построить между ЕС и демократической Россией: отмена виз, соглашение о свободной торговле, реальное партнерство с ЕС в сфере модернизации России. Это то, что мы сможем сделать в будущем. Россияне должны знать, что трансформация их страны будет выгодной для них всех, поскольку именно они являются первыми жертвами авторитарного и коррупционного режима", - подчеркнул Кубилюс.

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