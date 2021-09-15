Каждый человек должен быть вакцинирован к концу 2022 года, - председатель ГА ООН Шахид
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К концу 2022 года каждый человек в мире должен получить прививку от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нового главы Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахида во время брифинга.
"Я собираюсь сделать все, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели - провести вакцинацию всех людей без исключения до конца 2022 года", - сказал Шахид.
По его словам, в ООН намерены в начале следующего года провести большую встречу, в рамках которой должны принять участие мировые лидеры и ключевые эксперты.
"Мы не сможем быть в безопасности, пока все не защитимся", - добавил Шахид.
Топ комментарии
+16 Vedana
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+10 violator
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+7 Алекс Фишер
показать весь комментарий15.09.2021 10:54
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Расплодились буратины, прокормить ни средств ни сил,
Карабас купил вакцину, Буротино наколол
Чтоб не трахал он Мальвину, и как мерин был здоров!
Поэтому,надо давать премию тем, кто не хочет вакцинироваться.
сначала им платил Китай и риторика была совсем другой: никакой опасности, все ОК, ничего не подтверждено, никакой пандемии.
теперь все кардинально наоборот, теперь вакцина выпущена, значит должна быть продана. а там уже не важно, хотите - колите, хотите - выливайте.
І правозахисники та інші фахівці (якщо ще не всі продалися) мусять відреагувати.
Якщо ні, тоді, напевне, це - війна. І рельно шалена криза.
Це - не нормально і не містить жодних підстав. Такий неймовірний тиск з порушенням законів і прав людей, шалена гонка штрикнути ВСІХ - мусить мати причину. І це - не здоров*я людей.
С Крымом разберись сначала, умник.
Ведь действует вакцина в течении полугода , а потом процент эффективности снижается .
То к 2022 году , те которые привились в начале 2021 , должны опять колоться и так по кругу …
Колесо Сансары ёпрст !
Они считают, что все им чем то обязаны, или прививки взяли в долг?
Єдине, чого не розумію:
зараз в мережі активно мусується тема, що коронавірус врятував людство від третьої світової війни. От тільки не розумію, війни між ким і ким?
раша - США?
США - Китай?
раша - Китай?
І яка подія мала б дати старт її початку?
И они имеют право на жизнь, а не умертвление.
Например, у меня сваха аллергик на все подряд. Ей вакцинация противопоказана.