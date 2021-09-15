Новая волна COVID-19 пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия, - прогноз НАН Украины
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
После некоторого торможения в конце августа текущего года, в начале сентября темпы роста количества больных COVID-19 существенно превысили прошлогодние показатели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре эпидемической ситуации, опубликованном на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.
Тревожным является также и показатель летальности.
"Сохранение такой тенденции будет указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия", - отмечают ученые.
Также подчеркивается, что регистрация положительных результатов ПЦР-тестов выросла до 12%, достигнув прошлогоднего значения.
Топ комментарии
+5 Антон Есипенко 8647e951
показать весь комментарий15.09.2021 09:50
+5 Sergey Pupkin
показать весь комментарий15.09.2021 10:37
+3 алекс философ
показать весь комментарий15.09.2021 11:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Просто для верности помни, что ты за дверью своего дома постоянно окружен ********** и принимай меры для защиты себя лично.
А их проблемы тебя не должны волновать. На всех волновалки не хватит.
Jedem das zeine.
А твои деньги ЗЕ все равно просрет.
А про деньги это точно, наша власть просрет все и скажет дайте ещё
Если совсем уж надо, то такси. Я уже 1,5 года только на такси и катаюсь, когда припекает в офис приехать.
А вобще не факт, что с транспортом жопа настанет. В Киеве, например, вводятся электронные пропуска. Моя контора уже заказала.
Кроме того, многие ограничения не будут касаться полностью вакцинированных.
Короче, все в твоих руках.
Вакциновані хворіють так само, як і не вакциновані. Ізраїль вам в приклад.
А от хто буде лікувати побічки від вакцин? Коштом оленей? Якщо олєнєводи будуть непрацездатні? .
Адже підписаний закон про те що виробники звільняються від відповідальності.
А якщо вони такі безпечні - то для чого приймати цей закон.?
Аспірин не примушують всіх вживати - бо інакше Локдаун. Та й взагалі Аспірин - це первірений десятками років засіб.
І можливо ви здивуєтеся - виробники ліків відповідають за негативні побічні наслідки - сотні судових справ. І тестування йдуть 5-10 років. А тут склепали зв рік. Хай колються - все одно ми не відповідаємо
Брехня. Кива не має ніякого відношення до НАН України. Він "захищав" свою "дісертацію" у
Державному інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості, який не відноситься до НАН України