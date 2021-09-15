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Новая волна COVID-19 пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия, - прогноз НАН Украины

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Новая волна COVID-19 пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия, - прогноз НАН Украины

После некоторого торможения в конце августа текущего года, в начале сентября темпы роста количества больных COVID-19 существенно превысили прошлогодние показатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре эпидемической ситуации, опубликованном на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Тревожным является также и показатель летальности.

"Сохранение такой тенденции будет указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия", - отмечают ученые.

Также подчеркивается, что регистрация положительных результатов ПЦР-тестов выросла до 12%, достигнув прошлогоднего значения.

Читайте также: В НАН прогнозируют, что к 28 сентября количество заражений COVID-19 превысит 5 тыс. случаев в день

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Учитывая как наш народ забил на все предосторожности ничего удивтельного нет
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15.09.2021 09:50
+5
Национальной академии наук (НАН) Украины - бесполезная организация проедающая деньги и торгующая дипломами. Передавайте привет академику киве.
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15.09.2021 10:37
+3
Локдаун, у нас через некомпетентність влади. Вакцини до речі колють не тільки за ваші кошти, як платника податків - а й за кошти оленів.

Вакциновані хворіють так само, як і не вакциновані. Ізраїль вам в приклад.

А от хто буде лікувати побічки від вакцин? Коштом оленей? Якщо олєнєводи будуть непрацездатні? .

Адже підписаний закон про те що виробники звільняються від відповідальності.

А якщо вони такі безпечні - то для чого приймати цей закон.?
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15.09.2021 11:43
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Страсті-мордасті.
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15.09.2021 09:48 Ответить
Учитывая как наш народ забил на все предосторожности ничего удивтельного нет
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15.09.2021 09:50 Ответить
Ну тут дело каждого.

Просто для верности помни, что ты за дверью своего дома постоянно окружен ********** и принимай меры для защиты себя лично.

А их проблемы тебя не должны волновать. На всех волновалки не хватит.

Jedem das zeine.
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15.09.2021 09:55 Ответить
Да меня в общем-то и не волнуют суициидальные наклонносте оленей на улице. Меня просто беспокоит, что из-за них будет очередной локдаун и что их будут лечить в больницах за мои деньги
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15.09.2021 10:19 Ответить
Опять таки, если ты принял все меры, то локдаун должен волновать их, а не тебя.

А твои деньги ЗЕ все равно просрет.
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15.09.2021 10:21 Ответить
Локдаун как минимум вызовет очередные проблемы с транспортом и на это я не могу никак повлиять из-за оленей.

А про деньги это точно, наша власть просрет все и скажет дайте ещё
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15.09.2021 10:25 Ответить
Меньше ездить без особой необходимости. Если есть возможность, работать на удаленке.

Если совсем уж надо, то такси. Я уже 1,5 года только на такси и катаюсь, когда припекает в офис приехать.

А вобще не факт, что с транспортом жопа настанет. В Киеве, например, вводятся электронные пропуска. Моя контора уже заказала.

Кроме того, многие ограничения не будут касаться полностью вакцинированных.

Короче, все в твоих руках.
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15.09.2021 10:34 Ответить
Локдаун, у нас через некомпетентність влади. Вакцини до речі колють не тільки за ваші кошти, як платника податків - а й за кошти оленів.

Вакциновані хворіють так само, як і не вакциновані. Ізраїль вам в приклад.

А от хто буде лікувати побічки від вакцин? Коштом оленей? Якщо олєнєводи будуть непрацездатні? .

Адже підписаний закон про те що виробники звільняються від відповідальності.

А якщо вони такі безпечні - то для чого приймати цей закон.?
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15.09.2021 11:43 Ответить
А много побочек которые надо лечить? Ну вот серьезно, сколько? "А якщо вони такі безпечні - то для чого приймати цей закон.? " А производитель аспирина отвечает за побочки? Так почему производитель должен? Врач должен отвечать который например пропустил начало аллергической реакции. А побочки все в инструкции прописаны и вы должны понимать риски. Вот только риски от побочек на много порядков меньше чем от болезни.
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15.09.2021 12:28 Ответить
На чому грунтується ваше твердження, що ризики від побічних наслідків менше чим від хвороб? На яких статистичних та наукових даних? За 10 чи 20 років?

Аспірин не примушують всіх вживати - бо інакше Локдаун. Та й взагалі Аспірин - це первірений десятками років засіб.

І можливо ви здивуєтеся - виробники ліків відповідають за негативні побічні наслідки - сотні судових справ. І тестування йдуть 5-10 років. А тут склепали зв рік. Хай колються - все одно ми не відповідаємо
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15.09.2021 12:35 Ответить
Не, так дело не пойдет. Отвечать вопросом на вопрос я вам не позволю. Сначала вы дадите ответ на мой вопрос, тогда я попробую ответить на ваш. Или вы не знакомы с принципами ведения диалога?
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15.09.2021 12:41 Ответить
философ сдулся как только настояли на том, что бы он ответил первым. Что, милок, не работает твоя демагогия?
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15.09.2021 14:17 Ответить
удостоверение академика покажи, чучело
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15.09.2021 12:29 Ответить
Национальной академии наук (НАН) Украины - бесполезная организация проедающая деньги и торгующая дипломами. Передавайте привет академику киве.
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15.09.2021 10:37 Ответить
"Национальной академии наук (НАН) Украины... Передавайте привет академику киве"

Брехня. Кива не має ніякого відношення до НАН України. Він "захищав" свою "дісертацію" у
Державному інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості, який не відноситься до НАН України
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15.09.2021 14:13 Ответить
 
 