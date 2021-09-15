Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в сумме €600 млн, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн.
Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн. Благодарен ЄС, Урсуле фон дер Ляйен, Валдису Домбровскису за положительную оценку внедряемых Украины реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", - написал Зеленский.
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1 СЕН, 18:15
Оборонные компании США и концерн "Укроборонпром" подписали три соглашения на $2,5 млрд
В частности, принято решение о сотрудничестве украинского предприятия с компанией Lockheed Martin
КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Руководство украинского государственного концерна "Укроборонпром" в ходе визита в США подписало с несколькими американскими оборонными компаниями соглашения, предусматривающие реализацию совместных проектов. Об этом говорится в сообщении концерна, размещенном в среду на его сайте.
"В рамках визита [генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева в США] уже состоялся ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями. Результатом стало достижение договоренностей о сотрудничестве и подписание трех соглашений о сотрудничестве на общую сумму $2,5 млрд", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, в частности, принято решение о сотрудничестве украинского предприятия с американской компанией Lockheed Martin. "Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере "комплаенс" (соответствия - прим. ТАСС), это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве", - пояснили в "Укроборонпроме". Кроме этого, концерн начнет сотрудничать с компанией Harris Global Communications, входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая занимается оборонными технологиями. "Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов, в частности, по поставкам продукции на Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы", - отмечается в сообщении.
Руководство украинского предприятия также подписало соглашения с компанией - поставщиком оборонной продукции в разных странах мира Global Ordnance и с Day & Zimmermann Lone Star LLC. Соглашение с последней касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома"."