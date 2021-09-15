РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11070 посетителей онлайн
Новости Экономика
1 170 23
Домбровскис (61) Еврокомиссия (1323) Зеленский (16627) помощь (6294) финансирование (1705) Урсула фон дер Ляйен (376)

Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в сумме €600 млн, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в сумме €600 млн, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн.

Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн. Благодарен ЄС, Урсуле фон дер Ляйен, Валдису Домбровскису за положительную оценку внедряемых Украины реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", - написал Зеленский.

Читайте также: $2,7 млрд помощи от МВФ пойдет на социальные и инвестиционные цели, - Шмыгаль

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Будет что в асфальт з друзьями закатать.
показать весь комментарий
15.09.2021 09:57
+6
Уррааааа! Тепер буде за що в відпустку поїхати. Не мені і не вам.
показать весь комментарий
15.09.2021 10:01
+6
Ну да,помню байку зекретина о миллионах фунтов от Великобритании )это гундосое уродище ещё пытается втюхать ,что ему бабло под"успешные реформы" выдают -жалкое зрелище от зашкваренного персонажа...
показать весь комментарий
15.09.2021 10:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будет что в асфальт з друзьями закатать.
показать весь комментарий
15.09.2021 09:57 Ответить
не друзьям - подельникам
показать весь комментарий
15.09.2021 09:58 Ответить
Говорит : готов принимать со всех сторон в любом количестве
показать весь комментарий
15.09.2021 10:13 Ответить
От помощи и до помощи, так и живём ожиданиями манны небесной, а потом обижаемся на Президента Эстонии за правду
показать весь комментарий
15.09.2021 09:58 Ответить
Уррааааа! Тепер буде за що в відпустку поїхати. Не мені і не вам.
показать весь комментарий
15.09.2021 10:01 Ответить
На Мальдіви.
показать весь комментарий
15.09.2021 10:11 Ответить
А чем тебе, зепил, Оман не нравится?
показать весь комментарий
15.09.2021 10:15 Ответить
Ну да,помню байку зекретина о миллионах фунтов от Великобритании )это гундосое уродище ещё пытается втюхать ,что ему бабло под"успешные реформы" выдают -жалкое зрелище от зашкваренного персонажа...
показать весь комментарий
15.09.2021 10:01 Ответить
Потирає напевно вже зелені руці...
показать весь комментарий
15.09.2021 10:01 Ответить
Коли якийсь позитив, то найвеличніший вилазе на передній план, а коли повідомлення про загиблих та поранених, воно ховається у шпарину наче це його не стосується.
показать весь комментарий
15.09.2021 10:06 Ответить
Це брехня. Він не ховається. Він підписує таємні контракти з американськими оборонними концернами. У вересні, за американськими відкритими джерелами, було підписано контрактів на 2,5 мільярдів доларів. На модернізацію озброєння, на постачання новітніх американських систем, на створення конкретних спільних оборонних проектів.
показать весь комментарий
15.09.2021 10:20 Ответить
с кем и на что а да на бареты без зипа ведь сэкономить надо Для снайперов 95го квартала олега и кацапа
показать весь комментарий
15.09.2021 10:27 Ответить
А я все гадав чого це наш "Оборонпрпом" залишився без державного замовлення. Тепер ясно, де "собака закопана.
показать весь комментарий
15.09.2021 10:31 Ответить
Брехня.

І держзамовлення є. І це тепер є:

"

1 СЕН, 18:15

Оборонные компании США и концерн "Укроборонпром" подписали три соглашения на $2,5 млрд

В частности, принято решение о сотрудничестве украинского предприятия с компанией Lockheed Martin



КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Руководство украинского государственного концерна "Укроборонпром" в ходе визита в США подписало с несколькими американскими оборонными компаниями соглашения, предусматривающие реализацию совместных проектов. Об этом говорится в сообщении концерна, размещенном в среду на его сайте.

"В рамках визита [генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева в США] уже состоялся ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями. Результатом стало достижение договоренностей о сотрудничестве и подписание трех соглашений о сотрудничестве на общую сумму $2,5 млрд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, в частности, принято решение о сотрудничестве украинского предприятия с американской компанией Lockheed Martin. "Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере "комплаенс" (соответствия - прим. ТАСС), это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве", - пояснили в "Укроборонпроме". Кроме этого, концерн начнет сотрудничать с компанией Harris Global Communications, входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая занимается оборонными технологиями. "Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов, в частности, по поставкам продукции на Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы", - отмечается в сообщении.

Руководство украинского предприятия также подписало соглашения с компанией - поставщиком оборонной продукции в разных странах мира Global Ordnance и с Day & Zimmermann Lone Star LLC. Соглашение с последней касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома"."
показать весь комментарий
15.09.2021 11:06 Ответить
вам, ольгінським, що, пригожин видав нову методичку - захищати бубу в поті чола? Надись ви всі (і ти в т.ч.) ще його ницили...
показать весь комментарий
15.09.2021 11:33 Ответить
И опять у тебя, тролляка БРЕХНЯ во всам. "Соглашение" - это не КОНТРАКТ !!! Кстати, где ро "соглашениям" миллиарды из Великобритании. Омана и иже с ними, где было очень много и многомиллиарднах соглашений? ))))))
показать весь комментарий
15.09.2021 11:43 Ответить
Зепил, то шо там впш писюанист говорил: Главное перестать стрелять?
показать весь комментарий
15.09.2021 10:31 Ответить
А чому тоді своє ліквідує?
показать весь комментарий
15.09.2021 10:48 Ответить
Перепрошую, але на сайті "Патріоти України" є інфа, що 14 вересня на прес-конференції Шмигаль заявив, що відкладено рішення про виділення цього траншу. Кому вірити?
показать весь комментарий
15.09.2021 10:46 Ответить
вірити фактам. Якщо таке рішення є - то до кінця місяця бабло має надійти . Небагато ще залишилось чекати, щоб пересвідчитись...
показать весь комментарий
15.09.2021 11:35 Ответить
Тоді спершу нехай перевірять чи не на офщорні рахунки виділяють.
показать весь комментарий
15.09.2021 12:07 Ответить
Тобто судову реформу уже провели як цього вимагав транш?Чи скоріше дали за дозвіл по експорту лісу?
показать весь комментарий
15.09.2021 13:00 Ответить
 
 