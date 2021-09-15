Адвокаты фигуранта дела "Кузни на Рыбальском" Шандры подали жалобу в ЕСПЧ из-за применения пыток к их подзащитному
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Адвокаты главы правления "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандры подали жалобу в ЕСПЧ из-за политических преследований, нарушения прав подзащитного и применения к нему пыток.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом сообщил адвокат Константин Рыбачковский.
"Действия органа расследования в отношении моего клиента сейчас напоминают действия следователей в период большого террора СССР 1937-1938 годов. Именно тогда осуществляли и применяли к заключенным как физическое, так и психологическое давление", - говорит адвокат.
Он сообщил, что Валерия Шандру ночью поднимали, заковывали в наручники и часами возили в тесной конвойной машине.
"Мужчину 69-го года рождения, с хроническими заболеваниями, который уже более двух месяцев находится под стражей, целый день возили в конвойной машине, целый день держали в маленькой комнате для конвоирования в Печерском суде неизвестно для чего. Никаких заседаний и действий с ним не проводилось. Он был лишен права на пищу - на обед. Он был лишен права на нормальную подвижную деятельность, нормальную жизнедеятельность. У него не было прогулок. И только вечером его конвоировали назад", - добавил Рыбачковский.
Кроме того, по словам адвоката, за 2,5 месяца пребывания под стражей у Шандры обострились хронические заболевания.
"Он неоднократно обращался к врачу в следственном изоляторе, надлежащей медицинской помощи он не получает. Хочу напомнить, что под пыткой понимается умышленное причинение сильного физического или физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершить действия, противоречащие его воли. Таким образом мы как защитники Валерия Шандры можем квалифицировать эти действия именно как пытки", - подчеркнул адвокат.
Правозащитник заявил, что сегодня была подана жалоба в ЕСПЧ на вышеуказанные действия. К делу подключился известный европейский специалист по правам человека, метр Грегори Туан дит Дюдон, ранее работавший старшим юристом ЕСПЧ.
Напомним, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.
Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.
7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.
12 июля Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны, генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Не здивуюсь, якщо дерьмак колегу з фсб запросив, чи когось з беркутні, чи "нашилядей" з ордло, на "роботу" прилаштували.
Щоб зробити країну ізгоєм, цікавою лише кацапам.
Шандра поки що ні.
"Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!"
Чи вони вже геть і не обідають в Зєліну епоху кінця бідності?
"Чи вони вже геть і не обідають в Зєліну епоху кінця бідності?" - бывает и не обедают.
Так что не так я написал?
Тому не треба ліпити горбатого про тотожність нинішнього становища Шандри та більшості українських пенсіонерів.
Лаптями несе ...
Так это не он спикер у Пинчука?
В Milkiland наголошують, що операції з сиром - це була цілком законна оптимізація податків, вдаватися до якої змусили українські податкові реалії. Тобто Milkiland отримувало одразу гроші, а не чекала компенсації ПДВ від держави, а ПАТ "Завод «Кузня на Рибальському» робив взаємозалік своєї податкової заборгованості тим, що тепер має право на компенсацію ПДВ від держави.
фуйло - апладирует
иными словами : всё что вами не сделано - может быть использовано против вас ...
Адвокати Шандри подали скаргу в ЄСПЛ через тортури та політичне переслідування у справі "Кузні на Рибальському", до справи підключили відомого європейського юриста
...До справи підключився відомий європейський фахівець з прав людини, метр Грегорі Туан діт Дюдон, який раніше працював старшим юристом ЄСПЛ.
"Сьогодні ми подали скаргу до ЄСПЛ з приводу того, що діється з нашим клієнтом. Ми сподіваємось на пріоритетний розгляд цієї справи", - говорить адвокат.
Він зауважив, що ця скарга спирається на цілу низку норм Європейської конвенції з прав людини.
"Зокрема, незаконність і надмірність запобіжного заходу у вигляді перебування під вартою, порушення приниципу презумції невинуватості. Мені як експерту у цій царині цілком ясно, що це упереджена ухвала, цю ухвалу скеровували внутрішні мотиви», - говорить адвокат.
«Вся справ стоїть на дуже хитких підставах, я цілком переконаний, що реакція судової системи в Україні спричинена панікою. Ми маємо ще одного звинуваченого, і його також утримують під вартою всупереч правилам змагального процесу. Немає своєчасної судової ухвали щодо законності перебування під вартою зокрема пана Павловського", - наголошує Грегорі Туан діт Дюдон.
"Ми сподіваємося на швидку реакцію ЄСПЛ, буде дуже швидкий категоричний запит щодо обгрунтованості законності такого перебування під вартою. Мені здається, що позиція такого українського судочинства дуже хитка, як і вся конструкція політично вмотивованої справи. Така вона ламка, що купи не тримається. І я сподіваюся крім реакції ЄСПЛ, на здорову справедливу реакцію від судової системи України", - резюмує адвокат зі Страсбурга.
"Ми переконані в тому, що ця справа є виключно політичною. Вона спрямована на створення у суспільства ілюзії того, щоб виправдати розмови, які були два роки тому про те, що адміністрація Порошенка наживається на військових замовленнях. Доказів риториці, з якою Володимир Зеленський ходив на вибори президента у 2019 році, за 2,5 роки не знайшлося, тому виникла ця кримінальна справа", - говорить адвокат Ілля Новіков.
"Коли людей два місяці тримають без жодного допиту, неможливо пояснити ніякими випадковими накладками в роботі судової системи, коли апеляція на арешт не розглядається впритул до закінчення строку, на який цей арешт застосовний, і ніяк інакше пояснити всю цю ситуацію, крім як тиск на арештованих з метою отримати від них неправдиві свідчення, я не можу", - говорить Новіков.
"Людей фактично використовують як заручників. Сьогодні була подана скарга від імені Валерія Шандри в Європейський Суд з прав людини. Не часто буває так, що вже на такій ранній стадії процесу, коли справа ще далеко від завершення розслідування, коли вона ще не надійшло до суду, у захисту є чіткі дані для того, щоб поставити питання про політичний характер переслідування. У цьому випадку минуло два місяці з моменту, коли були обшуки і були затримання, арешти цих чотирьох людей, у нас такі підстави є", - резюмує Ілля Новіков.