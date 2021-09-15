Адвокаты фигуранта дела "Кузни на Рыбальском" Шандры подали жалобу в ЕСПЧ из-за применения пыток к их подзащитному

Адвокаты главы правления "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандры подали жалобу в ЕСПЧ из-за политических преследований, нарушения прав подзащитного и применения к нему пыток.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом сообщил адвокат Константин Рыбачковский.

"Действия органа расследования в отношении моего клиента сейчас напоминают действия следователей в период большого террора СССР 1937-1938 годов. Именно тогда осуществляли и применяли к заключенным как физическое, так и психологическое давление", - говорит адвокат.

Он сообщил, что Валерия Шандру ночью поднимали, заковывали в наручники и часами возили в тесной конвойной машине.

"Мужчину 69-го года рождения, с хроническими заболеваниями, который уже более двух месяцев находится под стражей, целый день возили в конвойной машине, целый день держали в маленькой комнате для конвоирования в Печерском суде неизвестно для чего. Никаких заседаний и действий с ним не проводилось. Он был лишен права на пищу - на обед. Он был лишен права на нормальную подвижную деятельность, нормальную жизнедеятельность. У него не было прогулок. И только вечером его конвоировали назад", - добавил Рыбачковский.

Кроме того, по словам адвоката, за 2,5 месяца пребывания под стражей у Шандры обострились хронические заболевания.

"Он неоднократно обращался к врачу в следственном изоляторе, надлежащей медицинской помощи он не получает. Хочу напомнить, что под пыткой понимается умышленное причинение сильного физического или физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершить действия, противоречащие его воли. Таким образом мы как защитники Валерия Шандры можем квалифицировать эти действия именно как пытки", - подчеркнул адвокат.

Правозащитник заявил, что сегодня была подана жалоба в ЕСПЧ на вышеуказанные действия. К делу подключился известный европейский специалист по правам человека, метр Грегори Туан дит Дюдон, ранее работавший старшим юристом ЕСПЧ.

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Напомним, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

12 июля Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны, генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн.

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