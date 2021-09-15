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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) ВР (28825) Кабмин (13804) назначение (2040) Разумков Дмитрий (1520)

Рада может принять закон, закрепляющий за Кабмином назначение руководителя НАБУ. Шансы достаточно высоки, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада может принять закон, закрепляющий за Кабмином назначение руководителя НАБУ. Шансы достаточно высоки, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает высокими шансы принятия парламентом закона, закрепляющего за Кабинетом Министров Украины прерогативу назначения руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что шансы достаточно высоки", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, примет ли парламент закон, в котором назначение руководителя НАБУ является прерогативой Кабинета Министров.

Он напомнил, что законопроект о НАБУ, который впоследствии стал законом, изначально имел проблемы с соответствием Конституции Украины.

"Мы получили решение Конституционного суда, которое во многом было оправдано - полномочия и президента, и Верховной Рады четко выписаны в Конституции, и таких полномочий, как назначение главы НАБУ, у них точно нет", отметил спикер.

По словам Разумкова далее было два пути развития событий, которые сегодня находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

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"Первый - перемещение этого функционала (назначение главы НАБУ) Кабинету министров Украины. То есть все остается так, как есть, происходит отбор на конкурсной основе, после этого формальную функцию в данной ситуации, да простит меня премьер-министр, выполняет Кабмин, который назначает руководителя НАБУ на должность", - рассказал глава парламента.

Разумков подчеркнул, что второй путь - внесение изменений в Конституцию и оно труднее и продолжительнее.

"Второй путь - более тяжелый, и в него с каждым днем я верю все меньше - это изменения в Конституцию. Это по времени займет минимум полгода, а то и больше. В назначении главы НАБУ может быть задействована и Верховная Рада, которая участвует в отборе, и президент. Или же, например, второй вариант - Верховная Рада назначает по представлению президента, но тоже после конкурсной процедуры. Поэтому мне ближе, понятнее первый путь, чтобы закрепить независимость антикоррупционных органов", - сказал Разумков.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Тобто, ЗЕрада готова посилити автократію, від якої до диктатури один крок.
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15.09.2021 10:16
+5
Осталось еще, чтобы Генерального прокурора и Председателя Верховного суда назнали на сходке воров в законе...
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15.09.2021 10:20
+5
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національне антикорупційне бюро України

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро

1. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується:

особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного бюро .

Використання Національного бюро в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.

Діяльність політичних партій у Національному бюро забороняється.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.

https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1698-18#Text
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15.09.2021 10:48
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Правила форума Совет форумчан
Сразу внесём уточнение : второго Мельника нам не надо
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15.09.2021 10:15 Ответить
Нам и первого не надо
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15.09.2021 10:53 Ответить
Тобто, ЗЕрада готова посилити автократію, від якої до диктатури один крок.
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15.09.2021 10:16 Ответить
Должностные лица кабмина, непосредственно распределяющие денежные средства бюджета будут назначать главу антикоррупционного бюро? Браво. Убирайте тогда нафиг такое НАБУ.
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15.09.2021 10:20 Ответить
Осталось еще, чтобы Генерального прокурора и Председателя Верховного суда назнали на сходке воров в законе...
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15.09.2021 10:20 Ответить
Принять-то ВР может, но тогда - прощайте транши, в ЕС и США не дураки сидят и понимают, что к чему.
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15.09.2021 10:20 Ответить
Значит НАБУ уже не будет независимым органом!

НАБУ будет зависеть от Кабмина, а Кабмин зависит от Преза.

Круг замкнется и будет круговая порука
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15.09.2021 10:25 Ответить
Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом розовый закат

Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной
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15.09.2021 10:28 Ответить
Праздник на улице недоумков.
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15.09.2021 11:44 Ответить
Круто.

Не прошло и недели, как ЗЕ в США обещал Байдену независимость антикоррупционных органов.

И вот НАБУ становится карманной конторой под контролем Шмыгаля.
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15.09.2021 10:23 Ответить
Навіщо ця прелюдія, передавайте повноваження відразу в ОП.
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15.09.2021 10:26 Ответить
Лично Ярмаку
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15.09.2021 10:35 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національне антикорупційне бюро України

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 3. Основні принципи діяльності Національного бюро

Основними принципами діяльності Національного бюро є:

безсторонність та справедливість

незалежність Національного бюро та його працівників;

політична нейтральність і позапартійність;
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15.09.2021 10:36 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національне антикорупційне бюро України

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро

1. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується:

особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного бюро .

Використання Національного бюро в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.

Діяльність політичних партій у Національному бюро забороняється.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.

https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1698-18#Text
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15.09.2021 10:48 Ответить
Буба нищить всі антикорупційні органи в "боротьбі" з корупцією.

Це вже не триндьож, для лохів, а реальні дії. Це реальний факт того, куди, насправді, веде країну ця пліснява гидота, узурпуючи владу. В мордор, до фуйла і луки.
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15.09.2021 10:58 Ответить
Никакого уважения не вызывает население, которое выбрало в президенты комуняку, и результат мы все наглядно видим, за нас работу никто не сделает, пора отрывать задницу от клавы , и выходить на улицу, другого не дано.
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15.09.2021 11:44 Ответить
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15.09.2021 11:23 Ответить
У зеленского был шанс побороть коррупцию в стране, но он решил возглавить коррупцию - так проще
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15.09.2021 11:33 Ответить
МВФ не та организация, которая позволит забрать контроль над своими деньгами, все эти телодвижения правительству боком вылезут.
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15.09.2021 11:50 Ответить
Вигадана проблема. Хіба в Конституції є згадка про НАБУ? - То треба за такою логикою заборонити створення НАБУ, які всіх інщих управлінських структур, про які немає ні слова в Конституції. Як і Офіс Президента.

Нова структура - її створення в компетенції Ради, бо у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська республіка, а не Зе-монархія.
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15.09.2021 12:26 Ответить
Новенька многохадовочка - Призначити Єрмака прем"єром ( або точно його людину) й потім.... Разумков пропонує парочці многоходовочку перемир"я , чи нового спільного походу на вибори?
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15.09.2021 12:56 Ответить
Это считай,что НАБУ нет. Назначать руководителя НАБУ должна только ВР по результатам конкурса. Разумков же предлагает превратить НАБУ в еще одну отмычку у шайки разбойников. у которых действует один принцип -"было ваше, станет наше."
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15.09.2021 15:45 Ответить
 
 