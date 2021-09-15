Рада может принять закон, закрепляющий за Кабмином назначение руководителя НАБУ. Шансы достаточно высоки, - Разумков
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает высокими шансы принятия парламентом закона, закрепляющего за Кабинетом Министров Украины прерогативу назначения руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что шансы достаточно высоки", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, примет ли парламент закон, в котором назначение руководителя НАБУ является прерогативой Кабинета Министров.
Он напомнил, что законопроект о НАБУ, который впоследствии стал законом, изначально имел проблемы с соответствием Конституции Украины.
"Мы получили решение Конституционного суда, которое во многом было оправдано - полномочия и президента, и Верховной Рады четко выписаны в Конституции, и таких полномочий, как назначение главы НАБУ, у них точно нет", отметил спикер.
По словам Разумкова далее было два пути развития событий, которые сегодня находятся на рассмотрении в Верховной Раде.
"Первый - перемещение этого функционала (назначение главы НАБУ) Кабинету министров Украины. То есть все остается так, как есть, происходит отбор на конкурсной основе, после этого формальную функцию в данной ситуации, да простит меня премьер-министр, выполняет Кабмин, который назначает руководителя НАБУ на должность", - рассказал глава парламента.
Разумков подчеркнул, что второй путь - внесение изменений в Конституцию и оно труднее и продолжительнее.
"Второй путь - более тяжелый, и в него с каждым днем я верю все меньше - это изменения в Конституцию. Это по времени займет минимум полгода, а то и больше. В назначении главы НАБУ может быть задействована и Верховная Рада, которая участвует в отборе, и президент. Или же, например, второй вариант - Верховная Рада назначает по представлению президента, но тоже после конкурсной процедуры. Поэтому мне ближе, понятнее первый путь, чтобы закрепить независимость антикоррупционных органов", - сказал Разумков.
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НАБУ будет зависеть от Кабмина, а Кабмин зависит от Преза.
Круг замкнется и будет круговая порука
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной
Не прошло и недели, как ЗЕ в США обещал Байдену независимость антикоррупционных органов.
И вот НАБУ становится карманной конторой под контролем Шмыгаля.
Про Національне антикорупційне бюро України
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 3. Основні принципи діяльності Національного бюро
Основними принципами діяльності Національного бюро є:
безсторонність та справедливість
незалежність Національного бюро та його працівників;
політична нейтральність і позапартійність;
Про Національне антикорупційне бюро України
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро
1. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується:
особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного бюро .
Використання Національного бюро в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.
Діяльність політичних партій у Національному бюро забороняється.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.
https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1698-18#Text
Це вже не триндьож, для лохів, а реальні дії. Це реальний факт того, куди, насправді, веде країну ця пліснява гидота, узурпуючи владу. В мордор, до фуйла і луки.
Нова структура - її створення в компетенції Ради, бо у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська республіка, а не Зе-монархія.