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Разрешение на запуск "Северного потока - 2" могут дать к началу 2022 года, - Лавров
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По мнению российской стороны, попытки напасть на "Северный поток - 2" продолжатся.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Также Лавров отметил, что все работы по строительству трубы со стороны России завершены, в настоящее время идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора.
Он добавил, что процесс небыстрый, ориентировочно разрешения будут получены в начале 2022 года.
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вертухаї з кремля недарма знов включили для усіх - мантру про "адиннарот", бо якщо ЄС не сприймє ультиматуму фуйла по газу, то він в України почнє повномасштабний наступ, підготовка до якого давно ведеться, а збоку NATO у відповідь знов буде лише стурбованість, ні- глибочайша стурбованість