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Разрешение на запуск "Северного потока - 2" могут дать к началу 2022 года, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Разрешение на запуск

По мнению российской стороны, попытки напасть на "Северный поток - 2" продолжатся.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Также Лавров отметил, что все работы по строительству трубы со стороны России завершены, в настоящее время идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора.

Он добавил, что процесс небыстрый, ориентировочно разрешения будут получены в начале 2022 года.

Читайте также: Германия не разрешит эксплуатацию "Северного потока-2" до окончания сертификации, - Зеркаль

Автор: Ірина Дашківська
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15.09.2021 10:50 Ответить
Забрали вуголь. Зникне газ.

Лише ДТЕК зігріє нас!
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15.09.2021 10:55 Ответить
Трамп з його санкціями не подобався, кричали агент мацковскій... Обіцяли що, ось прийде Байден і введе справжні санкції із зАда... Кажете: убивцею ***** назвав...
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15.09.2021 10:59 Ответить
а могут и не дать к началу 2022...
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15.09.2021 11:49 Ответить
фуйло вже поняв, що куплене їм (продажне) ЄС починає на нього молитися, бо він їм сракі поморозить цією зимою ... та ще й відключить СП -1

вертухаї з кремля недарма знов включили для усіх - мантру про "адиннарот", бо якщо ЄС не сприймє ультиматуму фуйла по газу, то він в України почнє повномасштабний наступ, підготовка до якого давно ведеться, а збоку NATO у відповідь знов буде лише стурбованість, ні- глибочайша стурбованість
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15.09.2021 12:07 Ответить
Дивлячись на ціни на газ у ЄС, здається що це станеться раніше.
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15.09.2021 12:14 Ответить
Після середньодобової менше 8-ми градусів тепла.
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15.09.2021 12:16 Ответить
 
 