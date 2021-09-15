Три человека умерли от COVID-19 в Киеве за минувшие сутки, выздоровели - 237, выявили 441 новый случай, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки госпитализированы 65 человек с диагнозом коронавирус и 50 с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки выявили 441 случай коронавируса (всего с начала пандемии 228 714 заболевших).

Среди заболевших: 247 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 152 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 20 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 22 мальчика от 1 до 17 лет.

За минувшие сутки от кооронавируса умерли 3 человека (всего 5 321 летальный случай).

Кроме того, 65 человек госпитализировали с диагнозом коронавирус, а 50 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время, 237 человек побороли коронавирус (всего 218 725 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (63), Соломенском (58) и в Оболонском (54).

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