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Три человека умерли от COVID-19 в Киеве за минувшие сутки, выздоровели - 237, выявили 441 новый случай, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Три человека умерли от COVID-19 в Киеве за минувшие сутки, выздоровели - 237, выявили 441 новый случай, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки госпитализированы 65 человек с диагнозом коронавирус и 50 с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки выявили 441 случай коронавируса (всего с начала пандемии 228 714 заболевших).

Среди заболевших: 247 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 152 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 20 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 22 мальчика от 1 до 17 лет.

За минувшие сутки от кооронавируса умерли 3 человека (всего 5 321 летальный случай).

Кроме того, 65 человек госпитализировали с диагнозом коронавирус, а 50 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время, 237 человек побороли коронавирус (всего 218 725 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (63), Соломенском (58) и в Оболонском (54).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Лечче ( Италия)
В реанимации после второй дозы Pfizer: умирает 14-летняя девочка!!!

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
Жесть! Третий ребенок уже пострадал от вакцин в Италии с начала кампании по вакцинации детей с 12-летнего возраста!!!

Она умерла после 26 дней комы, в которую она пала через два дня после приема второй дозы Pfizer . А теперь будет вскрытие, чтобы выяснить, есть ли корреляция между смертью подростка и введением вакцины. На историю несчастной 14-летней девочки родители уже подали иск в прокуратуру, которые попросили судебные органы Лечче установить, не было ли введение вакцины причиной комы ее дочери и ее состояния. последующая смерть

https://stopcensura.online/lecce-in-rianimazione-dopo-la-seconda-dose-pfizer-muore-una-ragazzina-di-14-anni/?fbclid=IwAR3atCQ5jAPjPPKvVbfVvItUjqjRL-beuMNNnMi2dohnxpM4rYAkVuaiTa4
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15.09.2021 10:53 Ответить
Связь с вакциной доказана или просто в очередной раз раздуваете истерику?
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15.09.2021 12:40 Ответить
Нет канєшно - то шо здорова девочка впала в кому після вакцинції то просто совпаденіє. В этом мире люди могут помереть от чого хоч, окрім вакцини))
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15.09.2021 14:40 Ответить
После не значит в следствии. Учите логику. Пусть судмедєксперт даст заключение тогда и поговорим. Хотя если вы сторонник теории заговора, то вы все равно будете всё отрицать и говорить про рептилоидов
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15.09.2021 15:40 Ответить
А по поводу "В этом мире люди могут помереть от чого хоч, окрім вакцини)) " Это манипуляция, так как человек действительно может умереть от чего угодно и самое печально когда угодно.
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15.09.2021 15:42 Ответить
 
 