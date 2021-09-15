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Цена газа в Европе продолжает стремительный рост - достигла $884 за тысячу кубометров

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Цена газа в Европе продолжает стремительный рост - достигла $884 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе продолжает свое ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах ФРГ и ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду утром достигла 72,4 евро за МВт.ч, или $884 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 года до тысячи долларов за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 года - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

В августе 2021 года среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $680 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $348 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина противодействует сценарию РФ в газовом вопросе, - глава МИД

"Газпром" в настоящее время не ведет закачку газа в германские подземные хранилища "Реден", "Катарина", "Йемгум". С понедельника концерн начал отбор из хранилища "Бергермеер" в Нидерландах.

Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 15%.
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Топ комментарии
+22
"Диверсификация" энергетики Европы во всей своей красе. Иногда за свою глупость или хитросделанность приходится не кисло расплачиваться
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15.09.2021 10:56
+18
Грайте й надалі із Ху..лом в толерантність.
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15.09.2021 10:55
+15
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15.09.2021 10:58
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Правила форума Совет форумчан
Плешивый ***** опять всех переиграл, но это не значит что сосияне будут жить лучше
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15.09.2021 10:54 Ответить
На то они сосияне.)
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15.09.2021 10:56 Ответить
Україна має почати продавати газ в ЄС зі своїх підземних газових сховищ, щоб збити ціну і заробити на цьому гроші. А на отримані гроші потрібно переводити міські котельні на біопаливо.
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15.09.2021 11:12 Ответить
та на лушпыння!!!
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15.09.2021 11:32 Ответить
і тирсу з макитр ЗЕбуїнів
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15.09.2021 11:49 Ответить
У деяких зебілів в головах взагалі вакуум, там навіть тирси нема.
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15.09.2021 13:12 Ответить
У Игоря этого лушпыння ну просто завались
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15.09.2021 13:12 Ответить
Росія і далі "турбується" не лише про Україну, як про "адін народ", а й про Європу... так і про свій імідж в ній...

Ціна газу в Європі продовжує стрімке зростання - і досягла вже $ 884 за тисячу кубометрів...

Куди ділася заповзята язикатість? Бо ж і Меркель - мовчить... бо доляри ненависної їй Америки але отримані від Путіна - виявилися "ЗВЕРХ надійним звукоізоляційним матеріалом"...
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15.09.2021 12:47 Ответить
Класно їх поімєлі з тією трубою 😠
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15.09.2021 10:54 Ответить
Немцы и штуку заплатят! Лишь бы с рашкой дружить.
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15.09.2021 12:00 Ответить
і яког хрєна ото питання?
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15.09.2021 13:49 Ответить
Грайте й надалі із Ху..лом в толерантність.
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15.09.2021 10:55 Ответить
а ***** ушло на консервацию..
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15.09.2021 10:56 Ответить
"Диверсификация" энергетики Европы во всей своей красе. Иногда за свою глупость или хитросделанность приходится не кисло расплачиваться
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15.09.2021 10:56 Ответить
во раха нагнала панику... вот как надо на ажиотаже решать свои проблемы...
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15.09.2021 10:58 Ответить
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15.09.2021 10:58 Ответить
да нам не эти новости главны, нам теперь хотелось бы новости, что Украина будет делать с такими ценами на газ!?
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15.09.2021 10:59 Ответить
Дик очевидно ж. Для початку швиденько проїсть подаровані МВФ 2,7 млрд., а потім ще затягне пересічним пояси через тарифи, жрачку, ліки і решту.
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15.09.2021 11:10 Ответить
Так сказали ж що ціни міняти не будуть. бо вистачає газу власного видобутку.
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15.09.2021 13:03 Ответить
да нам говорили что через два года будем жить как в франции))))) если хватает своего, тогда зачем закупаем , к примеру в 17 году 14,5 млрд куб газа, из вне? Так что я бы сильно не верил в сказанное нашими властьимущими.... не уж то за 30 лет не научились, если говорят что хлеб не подорожает, значит нужно запасатьсся мукой))))
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15.09.2021 19:00 Ответить
Якщо європейці думають що сп2 їх врятує то помиляються! Тільки жорсткі санкції і через Україну, мокшане повинні за копійки той газ віддавати, бо жерти немає чого буде! Там виробництво в дупі повній!🤬
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15.09.2021 10:59 Ответить
Главная причина это действия спекулянтов и уход СПГ в Азию. Газпром же не уменьшил а наоборот увеличил поставки по сравнению с 2020.
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15.09.2021 10:59 Ответить
А как они качают газ, если поставки увеличены? Если примерно в это время в прошлом году 2020 заказывали дополнительные мощности для прокачки газа а в этом году нет 2021?
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15.09.2021 11:13 Ответить
Это в каком же месте газпром увеличил поставки?
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15.09.2021 12:36 Ответить
Сговор Х#йла и Адольфовны...
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15.09.2021 10:59 Ответить
Ну і шо? Зелень казала що у нас ціну на газ піднімати не будуть.
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15.09.2021 11:01 Ответить
я не бог весть какой эксперт, но похоже на итог действий истерики и спекуляций.
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15.09.2021 11:02 Ответить
Нехай вчаться спокою в мудрого українського народу - в нас лише 60% у ПСГ і усе гут. А в них 71% і паніка.
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15.09.2021 11:04 Ответить
А тепер подивись на об'єми наших і їхніх газосховищ , і на об'єми споживання . . В Україні 40 млн населення і сховища на 32 млрд м3 , а у ЕС - мільярд населення і сховища на 95 млрд м3 газу .
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15.09.2021 11:16 Ответить
Вообще-то в ЕС 446 млн населения.
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15.09.2021 11:34 Ответить
.Згоден . То я сплутав з населенням всієї Європи , та ще й - округлив . Насправді , воно і там - до мільярда не дотягує .
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15.09.2021 11:43 Ответить
...В Україні 40 млн населення і сховища на 32 30,95 млрд м3 , а у ЕС - мільярд 0,45 млрд. населення і сховища на 95 млрд м3 газу...

Але ж їм на Різдво транзит не зупинять, як декотрим іншим свого часу.
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15.09.2021 11:46 Ответить
Україні транзит теж не зупинять . Лише зменшать подачу газу до мінімума ,, що ми не мали можливосі на цьому заробляти . .

Але мова йшла про дещо інше .
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15.09.2021 11:59 Ответить
Насправді набагато гірша для нас мета у кремля - практична зупинка транзиту взимку означатиме для нас необхідність організовувати реальний реверс з західних ПСГ на решту території України. Тоді як зараз НГ просто відбирає по ходу ГТС необхідні обсяги, а з ПСГ поблизу західного кордону їх потім повертає. Тобто, реалізує віртуальний реверс. Ми не лише витрачатимемо додаткові кошти на справжній реверс, а ще й матимемо з тим чималий головний біль.

Те що на одного українця приходиться у рази більше ємності газу в наших ПСГ від європейців, означає більшу залежність від накопичень і технічну та фінансову вразливість.

У 2009 році ми вперше стикнулися з проблемою реального реверса. Але тоді ПСГ були заповнені під зав'язку і тиску в них майже вистачило на ті пару тижнів морозного січня. Хоча газу самопливом за понад тис. км на сході не вистачало, деякі підприємства доводилося зупиняти, а в ТКЕ деблокувати автоматичне відключення котлів через замалий тиск на вході. Ще б тиждень - два максимум, у був би колапс.
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15.09.2021 15:01 Ответить
Дело не в газе. Доллар дешевеет, из-за того что в последние годы его печатают слишком много. Этот банкет как всегда придется оплачивать всем бедным странам.
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15.09.2021 11:05 Ответить
Бред, курс доллара практически не изменился по отношению к другим валютам.
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15.09.2021 11:12 Ответить
Почему он должен изменяться по отношению к другим валютам. Лол.
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15.09.2021 11:14 Ответить
Ну бо якщо ви пишете, що бакс дешевіє, то його курс до євро/фунта/ієни мав би падати... З економікою туго?))
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15.09.2021 11:27 Ответить
Речь про реальную покупательную способность доллара, а не сколько аборигенских типа денег он стоит.
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15.09.2021 11:32 Ответить
Ок, давайте про це - в США Тойота РАВ4 коштує від 26 350 баксів, в ЄС ця ж РАВ4 - від 33 990 євро... І там, і там машину везуть з Японії кораблем, тому вартість доставки плюс-мінус однакова.

Questions? We can talk about any other SUV, not Toyota and the price difference will be roughly the same!
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15.09.2021 11:40 Ответить
А в Штатах разве тойоты не американской сборки ?
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15.09.2021 13:52 Ответить
Не всі, Тундра чи там Секвойя - так, а РАВ4 ніби японський ж...

Ну є і інші моделі - Форд Куга європейського виробництва дорожчий за американця (Ескейп він там)

Парадокс у тому, що навіть німецький Mercedes S500 (а його роблять ЛИШЕ в Німеччині) в США коштує 109 тис. баксів, а в ЄС - 120 тис. євро!
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15.09.2021 14:42 Ответить
Ви якось неправильно порівнюєте.

Треба дивитись скільки коштують критичні ресурси в доларах зараз і 5-10-20 років тому
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17.09.2021 13:28 Ответить
..
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15.09.2021 11:18 Ответить
браво хvйло, браво фрау-штазі!
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15.09.2021 11:09 Ответить
Особых причин для такого большого роста цены нет, хранилища уже полны на 71% и каждый день прибавляют по 0,5%, до ноября их заполнят. Кроме искуственной спекуляции иной причины я не вижу.
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15.09.2021 11:10 Ответить
Маркель довольна такой ценой?
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15.09.2021 11:11 Ответить
Як почнуться морози, то аж зуби будуть цокотіти від задоволення.
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15.09.2021 11:22 Ответить
В Южной Америке сейчас весна и потребление газа уменьшится и переправится на Европу или Азию
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15.09.2021 11:37 Ответить
Німеччина зараз отримує газ за довгостроковими контактами , і ціною в 200-250 долл . .

880 дол це -спотова ціна . А об'єми продаж за такою ціною , дуже незначні .
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15.09.2021 11:23 Ответить
Не дивлячись на те, що газ в Європі поки що дуже витребуваний товар, ***** своїми діями все сильніше ********** захід до переходу до інших джерел тепла, а в перспективі - до розриву відносин з рфією. Польща - перша ластівка.
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15.09.2021 11:15 Ответить
с такими сладкими ценами в Европе как бы не оказалось ближе к декабрю , шо в наших хранилищах газ мыши пропердели ...
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15.09.2021 11:17 Ответить
"Газпром" в настоящее время не ведет закачку газа в германские подземные хранилища "Реден", "Катарина", "Йемгум".

Меркель великий привіт від путіна. Нехай фрау зимою померзне, щоб на своїй шкурі переконалась, що СП-2 проект не комерційний а політичний.
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15.09.2021 11:19 Ответить
Звідки взяли 72,4 євро за МВт*г, от з офіційного сайту 65,917 євро за МВт*г Хоч і це забагато

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15.09.2021 11:20 Ответить
Евроскоты сами себя поимели одновременно подмахивая *****. Дебилы,блеать.
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15.09.2021 11:20 Ответить
Да уж, фрау пенсионерка под конец всё таки позаботилась об "независимой экономической безопасности" Европы. Вот что СП-2 "животворящий" делает! ))
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15.09.2021 11:20 Ответить
пенсіонерка штазі
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15.09.2021 11:44 Ответить
"Северный поток 2" в действии. И пусть теперь кто-то скажет что эта труба не оружие.
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15.09.2021 11:23 Ответить
Пусть Меркель и Макрон оплачивают жтот рост из своих карманов , а не ихкарманов граждан
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15.09.2021 11:25 Ответить
Зеленский, прекрати воровать с европейских хабов! Не простим, на Майдан!
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15.09.2021 11:28 Ответить
Непогано гикнулась "зелена енергетика", причому ідейку відмови від традиційних джерел енергіі разом з потужним фінансування усіх " зелених" рухів підкинула Москва. Відмова від традиційних джерел енергіі це була диверсійна акція проти ЕС, але лівацькі уряди начхали на "руку вільного ринку" і з виключно політичних причин абсолютно примусово ліквідували власні вугільні та атомні електростанціі.
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15.09.2021 11:30 Ответить
Ну очевидно же що відмова Германії від АЕС та вугілля була довгостроковою грою кремля на користь власного експорту газа до ЄС
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17.09.2021 13:33 Ответить
чому німці так прагнуть залежати від Росії????
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15.09.2021 11:43 Ответить
нет, ну здорово меркельша насрала всей Эвропе..... слов нет.... пенсию заслужила.....
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15.09.2021 11:46 Ответить
***** довольно потирает лапки. фрау комсомолка миссию выполнила.
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15.09.2021 11:51 Ответить
Мадам Меркель заработала медальку,,херойрассеи,, и неплохую пенсию для себя. Правда это обойдется гемороем для всей Европы. Ну то таке
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15.09.2021 11:52 Ответить
Все вопросы к "почти-нобелевке" Грете, продажным зеленым бюрократам и полезным идиотам по глобусу, а также идиотам, за них голосующих. Киотские бабки - просто дерибан бюджетов. Сейчас на модифицированных угольных электростанциях вредные выбросы удерживаются на выходе из труб на уровне 96%.
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15.09.2021 11:52 Ответить
Щось мені підказує, що ПП-2 найближчим часом буде пущено в роботу і працюватиме він на всю потужність.
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15.09.2021 11:57 Ответить
ну тоді на об'єднаній ЄС та особливо на їхніх принципах можна буде ставити хрест
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17.09.2021 13:35 Ответить
Найкраще об'єднують це гроші. Вони ж і роз'єднують в разі чого.

А будівництво ПП-2 це - реакція Росії та ЄС на "майдан" і прагнення піндосів нав'язати ЄС свій зріджений газ.
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18.09.2021 05:53 Ответить
та не переживайте ви так! Ось тільки запустять ПП2 з тижня на тиждень, так зразу і ціна почне падати! ГАРАНТОВАНО! Поточний ріст - елементарна москальська розводка...
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15.09.2021 12:05 Ответить
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15.09.2021 12:11 Ответить
маразм крепчает...
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15.09.2021 12:13 Ответить
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15.09.2021 12:28 Ответить
Цена газа в Европе превысила отметку в $950 за 1 тыс. куб. м
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15.09.2021 12:38 Ответить
Потеря Украиной транзитного статуса по расчетам Кремля позволит значительно усилить давление на украинское руководство, ударить по социальной сфере страны, облегчить возможность военного нападения на неё и в конечном счёте ликвидировать украинскую государственность. Но для всего этого "Северный поток-2" должен работать на полную мощность. Очевидно, что если европейцы не поддадутся все на российский шантаж, все начнётся по-новой к 2024 году, к времени окончания российско-украинского транзитного контракта. Тогда, думаю, ситуация будет значительно более серьезной. "Газпром" заморозит Европу, если европейцы не позволят Путину покончить с Украиной. ( В. Портников )
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15.09.2021 12:39 Ответить
К тому времени , Украине нужно увеличить добычу своего газа и послать паРашу на .... й 😡😠
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15.09.2021 13:14 Ответить
Это нужно было сделать давно.
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15.09.2021 14:01 Ответить
портянки-ова слухати - себе не поважати! портянки-ов - засланий жи... кізячок!
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15.09.2021 13:55 Ответить
ти- більше засланий, ніж він, кацапе
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15.09.2021 13:58 Ответить
ХАХАХААХ! сходи на амерську біржу і подивись, скільки там коштує газ! Навіть з транспортуванням через цілий океан танкерами газ з америки буде в рази коштувати МЕНШЕ, ніж поточна "ринкова" ціна від москалів!
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15.09.2021 13:57 Ответить
Так газ Америка в Азию гонит, там по штуке баксов
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15.09.2021 14:15 Ответить
кацапо-орда продає за довготривалими контрактами, там цiна не така скажена, як зараз на спотовому ринку.

цiна виросла через те, що паРаша притримує газ, не заповнює газовi сховища перед зимою, робить все, щоб пiдняти панiку, давлячи на ФРН, щоб та швидше дала дозвiл на початок роботи нового свого газогону. це шантаж.
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15.09.2021 20:33 Ответить
То есть Газпром должен качать больше чтобы цена упала, а Америка по-прежнему будет в Азию СПГ гнать задорого. Вы считаете в Газпроме идиоты?
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16.09.2021 07:30 Ответить
Теперь остается найти кого то, кто объяснит на каком основании украинский газ, добытый украинскими государственными компаниями, какой то Шмыгаль собирается продавать по цене "европейского хаба? )
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15.09.2021 13:12 Ответить
Обеспокоенным толерсатам можно и по 8800 дол. сделать.
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15.09.2021 13:19 Ответить
Намекают, что и у нас должна быть цена рыночной?
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15.09.2021 15:15 Ответить
Виновата украинская власть. Это они просрали ГТС и не подписали с "ГАЗПРОМ" транзит по ней.
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15.09.2021 17:32 Ответить
*********, засунь свой газпрём себе в жопу.))
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15.09.2021 20:10 Ответить
Вольдемар мне обеСцяль не делать плохо...я,я, натюрлих.

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15.09.2021 20:09 Ответить
 
 