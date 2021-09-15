Цена газа в Европе продолжает стремительный рост - достигла $884 за тысячу кубометров
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Цена на газ в Европе продолжает свое ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах ФРГ и ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду утром достигла 72,4 евро за МВт.ч, или $884 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 года до тысячи долларов за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 года - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.
В августе 2021 года среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $680 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $348 за тысячу кубометров.
Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.
"Газпром" в настоящее время не ведет закачку газа в германские подземные хранилища "Реден", "Катарина", "Йемгум". С понедельника концерн начал отбор из хранилища "Бергермеер" в Нидерландах.
Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 15%.
Пожалуйста, подождите...
Ціна газу в Європі продовжує стрімке зростання - і досягла вже $ 884 за тисячу кубометрів...
Куди ділася заповзята язикатість? Бо ж і Меркель - мовчить... бо доляри ненависної їй Америки але отримані від Путіна - виявилися "ЗВЕРХ надійним звукоізоляційним матеріалом"...
3230,95 млрд м3 , а у ЕС - мільярд0,45 млрд. населення і сховища на 95 млрд м3 газу...
Але ж їм на Різдво транзит не зупинять, як декотрим іншим свого часу.
Але мова йшла про дещо інше .
Те що на одного українця приходиться у рази більше ємності газу в наших ПСГ від європейців, означає більшу залежність від накопичень і технічну та фінансову вразливість.
У 2009 році ми вперше стикнулися з проблемою реального реверса. Але тоді ПСГ були заповнені під зав'язку і тиску в них майже вистачило на ті пару тижнів морозного січня. Хоча газу самопливом за понад тис. км на сході не вистачало, деякі підприємства доводилося зупиняти, а в ТКЕ деблокувати автоматичне відключення котлів через замалий тиск на вході. Ще б тиждень - два максимум, у був би колапс.
Questions? We can talk about any other SUV, not Toyota and the price difference will be roughly the same!
Ну є і інші моделі - Форд Куга європейського виробництва дорожчий за американця (Ескейп він там)
Парадокс у тому, що навіть німецький Mercedes S500 (а його роблять ЛИШЕ в Німеччині) в США коштує 109 тис. баксів, а в ЄС - 120 тис. євро!
Треба дивитись скільки коштують критичні ресурси в доларах зараз і 5-10-20 років тому
880 дол це -спотова ціна . А об'єми продаж за такою ціною , дуже незначні .
Меркель великий привіт від путіна. Нехай фрау зимою померзне, щоб на своїй шкурі переконалась, що СП-2 проект не комерційний а політичний.
А будівництво ПП-2 це - реакція Росії та ЄС на "майдан" і прагнення піндосів нав'язати ЄС свій зріджений газ.
цiна виросла через те, що паРаша притримує газ, не заповнює газовi сховища перед зимою, робить все, щоб пiдняти панiку, давлячи на ФРН, щоб та швидше дала дозвiл на початок роботи нового свого газогону. це шантаж.