Россия готова разговаривать с НАТО профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах, - Лавров
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия готова разговаривать с Североатлантическим альянсом, но диалог должен быть не на эмоциональных тонах, а профессиональным.
Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах", - сказал Лавров.
При этом он ни слова не сказал о целенаправленной конфронтации РФ с Западом, о масштабных учениях российской армии на границе Украины, вызывающих тревогу НАТО и мировой общественности.
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Так, стало известно, что участники Липецкого православного общества "Трезвение" устроили акцию-флешмоб "Я за трезвость". Но, они не ожидали, что на флешмобе появится местный алкоголик.
Это называется - с больной головы на здоровую. ))
Если кто и истерит, так это как раз мокшаленд: - "Расширение НАТО на Восток! Нато у наших
береговграниц!".
А если хорошенько посмотреть, то НАТО как раз пока выражает только"обеспокоенность" по поводу "мирной" политики крымля, и не истерит, от слова совсем.
https://istories.media/investigations/2021/09/14/glavnaya-taina-ministra-lavrova/
https://www.youtube.com/watch?v=OLeQWyF22Is&t=7s
Так страшна небезпека, з її гібридними кривавими окупаційними війнами як в Україні. Так що Україні беззастережно треба і притому негайно входити в НАТО.---