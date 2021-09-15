Россия готова разговаривать с НАТО профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах, - Лавров

Россия готова разговаривать с Североатлантическим альянсом, но диалог должен быть не на эмоциональных тонах, а профессиональным.

Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах", - сказал Лавров.

При этом он ни слова не сказал о целенаправленной конфронтации РФ с Западом, о масштабных учениях российской армии на границе Украины, вызывающих тревогу НАТО и мировой общественности.

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