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Задержан один из организаторов "референдума" на Луганщине, он 7 лет скрывался в РФ, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Задержан один из организаторов

Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов так называемого "референдума" на Луганщине. Мужчина 7 лет скрывался в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленник возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе относительно "независимости ЛНР".

Установлено, что он принимал активное участие в организации фейкового мероприятия, контролировал "подсчет голосов" и отправку заполненных "бюллетеней" во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник скрылся в РФ.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

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Автор: Богдан Гуньковський
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дамбас почули
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15.09.2021 11:12 Ответить
А коли будут очні вироки кремлівським гнидам ,яких в Україні несчисленна кількість ???))))
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15.09.2021 11:17 Ответить
Не прижился гандон в **********? Отпетушить, кастрировать и в лугандон, по минному полю!
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15.09.2021 11:23 Ответить
А кому потрібні ці продажні потвори ,істоти без рода та племені !!!)))
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15.09.2021 11:30 Ответить
"Я войну прошла, фашисты были добрее чем эта падаль из "ДНР"... Кто их просил организовывать эту "республику"?... Это моя страна, это моя Украина!". - Алла Михайлівна з Мар'їнки

https://www.facebook.com/100023093592528/videos/376089019837548
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15.09.2021 11:25 Ответить
Ну і дурак, міг би вже давно тут депутатом стати або ж мером!
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15.09.2021 12:13 Ответить
а на бутылку посадили етого
организатора "референдума"?
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15.09.2021 14:03 Ответить
Сейчас он сдаст всю комиссию.
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15.09.2021 14:16 Ответить
 
 