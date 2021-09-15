Задержан один из организаторов "референдума" на Луганщине, он 7 лет скрывался в РФ, - СБУ
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Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов так называемого "референдума" на Луганщине. Мужчина 7 лет скрывался в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, злоумышленник возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе относительно "независимости ЛНР".
Установлено, что он принимал активное участие в организации фейкового мероприятия, контролировал "подсчет голосов" и отправку заполненных "бюллетеней" во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.
Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник скрылся в РФ.
Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.
Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.
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организатора "референдума"?