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В Конгрессе США предлагают выделить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол", - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Конгрессе США предлагают выделить Украине батареи противоракетной обороны

В Конгрессе США предложили отправить Украине компоненты системы противоракетной обороны "Железный купол".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что в Конгрессе США включили поправку в законопроект об оборонном бюджете США на 2022 финансовый год, согласно которой Украине передадут или продадут новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциальную отправку батареи "Iron Dome" (Железный купол).

Так, поправка требует от Пентагона представления в Конгресс отчета с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи "существующих систем" Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в США в ближайшем будущем.

Кроме того, сообщается, что США приобрели две батареи "Железного купола" в 2019 году. Армия США изо всех сил пыталась интегрировать противоракетную оборону "Iron Dome", однако она не была разработана для работы в новой системе командования и управления.

Версия законопроекта не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать Украине, но один сотрудник Конгресса сказал, что формулировка о передаче существующих систем говорит о многом, и что две армейские батареи "Железный купол" являются главными кандидатами, потому что в армии США мало соответствующих систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Квартальные долпоепы за два года не закупили ниодного "нептуна", ниодного "сапсана", добивают сейчас павлоградский хим завод, уже давно передали кацапам документацию по "ольхе"... Неужели вы наивные дурачки полагаете, что вам кто-то "купол" даст видя что вытворяет зеленая свора мародеров и вредителей!!
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15.09.2021 11:39
+11
точно! для обороны достаточно обеспокоенности...
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15.09.2021 11:36
+9
Мабуть Штати мають на це підстави, вони все відслідковують.
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15.09.2021 11:36
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Україні потрібна наступальна зброя. Прикрити Залізним куполом помешкання української еліти це не вихід зі становища! Загроза має бути усунута для всієї України, путін має бути ліквідований.
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15.09.2021 11:33 Ответить
точно! для обороны достаточно обеспокоенности...
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15.09.2021 11:36 Ответить
Партнери по НАТО намагаються примусити Україну до глухої оборони, тоді як це асболютно провальна стратегія ведення війни. росія суперчутлива до атак інфраструктури і це потрібно використовувати в боротьбі.
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15.09.2021 11:47 Ответить
Без засобів відплати за агресію ніякі купола не допоможуть?!" У них стільки старого, всякого, ракетного барахла сотні тисяч, тільки 600 крилатих ракет, які убогі хохлядо передала РФ в оплату боргу за газ!Страх відплати крилатими ракетами з дальністю пару тисяч км. зупинить!
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15.09.2021 15:10 Ответить
В шахтах железного купола можно и Томагавки поставить.

Будем брать!
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15.09.2021 11:42 Ответить
Залізний купол ефективний при масовому застосуванні, на перехоплення однієї одиничної ракети потрібно до чотирьох протиракет.
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15.09.2021 11:49 Ответить
Ну как бы прежде чем наступать нужно хотя бы спромогти защищаться.
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15.09.2021 11:43 Ответить
Кращий захист це напад.
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15.09.2021 11:46 Ответить
Ага, но все равно же защита.
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15.09.2021 12:35 Ответить
Ляпнуть дурню по темі, в якій ти абсолютний ноль - діло не хитре. А знати бодай щось про систему ешелонованого ППО та використання армійської системи протиракетної оборони - тобі, не дано
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15.09.2021 11:46 Ответить
Думаю що в цій темі я краще вас розбираюсь.
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15.09.2021 11:48 Ответить
якби б ти розбираався, то знав би, що системи ППО ніколи не ставилися і не ставляться для прикриття чиїхось приватних маєтків. По-друге, США знають і тим більше контролюють розташування і використання зброї, що надають ЗСУ
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15.09.2021 12:02 Ответить
оу, та я бачу ви з секти свідків баригіних самальотів з баблом доречі як там ваш лідер, семен насіння
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15.09.2021 12:14 Ответить
Розрахунки ППО в Козині це не питання вірю не вірю, це доведений факт який широко освітлювався в ЗМІ. Спростовувати об'єктивні факти може тільки ідіот. Будь яка система ПРО буде в першу чергу використана для прикриття дупи влади а не для стратегічних об'єктів, таких як АЕС, військові бази, військові заводи, військові частини, об'єкти критичної інфраструктури - мости, дамби, переходи через річки ЛЕП, газогонів, нафтопроводів та аміакопроводів.
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15.09.2021 12:21 Ответить
Смотрю, таблетки уже не помогают
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15.09.2021 12:40 Ответить
Не витрачиайте часу на відомого місцевого дурачка
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15.09.2021 12:24 Ответить
ето ж-ж-ж-ж нє спроста!
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15.09.2021 11:33 Ответить
Мабуть Штати мають на це підстави, вони все відслідковують.
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15.09.2021 11:36 Ответить
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15.09.2021 11:45 Ответить
Моторыло передало бубочке по наследству.
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15.09.2021 12:08 Ответить
ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ
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15.09.2021 12:28 Ответить
причем, купол в куполе...
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15.09.2021 13:08 Ответить
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15.09.2021 11:34 Ответить
"Железный купол" это наша израильская система,обращайтесь прямо к производителю,зачем посредники?
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15.09.2021 11:35 Ответить
тому, що без їх дозволу ви не зможете це продати
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15.09.2021 11:36 Ответить
Не равняйте независимый Израиль с Европой.
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15.09.2021 11:57 Ответить
Я бы не болтал особо на тему предпологаемых поставок, пока оружие не окажется в Украине. А то очень много демагогии заканчивающейся пшиком. "Ирокезы" в Одессе и патронные заводы все помнят
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15.09.2021 11:36 Ответить
це обговорення на рівні конгресу
щось із цього таки буде: як не купол, то щось теж цінне
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15.09.2021 11:39 Ответить
лучше с десяток трайдент-3.
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15.09.2021 11:37 Ответить
Трайдент це Тризуб, ракета розроблена українцем і названа Тризуб на честь України!
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15.09.2021 12:28 Ответить
Квартальные долпоепы за два года не закупили ниодного "нептуна", ниодного "сапсана", добивают сейчас павлоградский хим завод, уже давно передали кацапам документацию по "ольхе"... Неужели вы наивные дурачки полагаете, что вам кто-то "купол" даст видя что вытворяет зеленая свора мародеров и вредителей!!
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15.09.2021 11:39 Ответить
Вони не мародери. Вони ФСБшники і виконують свої завдання. Принаймні Ермак точно.
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15.09.2021 12:57 Ответить
Железный кумпол будет прикрывать правительственный квартал в Киеве и все,ну может маеток ********. как это повлияет на обороноспособность Украины?
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15.09.2021 11:40 Ответить
как раз для прикрытия банковой
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15.09.2021 11:42 Ответить
Потрібні реальні дії вже зараз.
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15.09.2021 11:45 Ответить
це захист від літаючих водопроводних труб Хамаса, а не від серьозної зброї, якою володіє Росія. Нам потрібен Петріот останніх модифікацій у комплекті із засобами РіРТР
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15.09.2021 11:47 Ответить
+++
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15.09.2021 12:02 Ответить
у всякому випадку - відмовлятися - не потрібно
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15.09.2021 11:50 Ответить
неужели??
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15.09.2021 11:51 Ответить
Это хороший вариант для Украины, хотя США отказались принимать на вооружение израильский "Железный купол" после испытательных стрельб....
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15.09.2021 11:52 Ответить
Тут сложности перевода и поэтому статьтья имеет бредовый смысл. В огороде бузина , а в Киеве дядько. "Железный купол"-это не "батарея"", а система ПВО предназначенная для защиты от низколетящих и низкоскоростных воздушных целей- дронов и переделанных ракет от РСЗО. Для США-возможно нужна в качестве изучения. Для Украины, малоэффективна в нынешнем конфликте низкой интенсивности и совершенно бесполезная , в случае широкомасштабных боевых действий. Для Украины нужны Пэтриоты и Химарисы и много другой гораздо более серьезной техники, чем Израильская система.
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15.09.2021 11:57 Ответить
вашим куполом хіба ракети хамасівські збивати, які зроблені зі шматка труби і з точність куда Бог пашльот! за всі часи існування цього купола його купили всього пару раз, бо занадто дорога цацка для збивання 100баксових(ато і менше) ракет. мерсі, але дайте щось краще(самі сша закупили їх небагато, тепер впарюють іншим)! нєфіг нам підтримувати ізраїльського виробника! тай нагадаю що саме ізраїль є постачальником раші(і абдраченцям дамбаса) бпла технологій! наше вам с кісточкой
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15.09.2021 12:12 Ответить
_Я, я давайте! Мы ведь не хрен собачий отдали, а третий в мире арсенал ЯО, разоружились, явив добрую волю (и глупость безграничную!).
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15.09.2021 12:21 Ответить
лучше взять в аренду Байрактары.

на 44 дня.
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15.09.2021 12:25 Ответить
У Скабеевой по этому поводу должны начаться сегодня скрепные страдания.
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15.09.2021 12:28 Ответить
Так , а за чей счет банкет ?
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15.09.2021 12:30 Ответить
за чей счет-дело пятое! нам главное от москальной орды защитить Украину!
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15.09.2021 14:00 Ответить
Шлите фсье. Фсье и приспособим...
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15.09.2021 12:45 Ответить
И ЯДЕРНОЕ ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ НЕОБХОДИМО !!!
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15.09.2021 12:51 Ответить
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15.09.2021 13:59 Ответить
 
 