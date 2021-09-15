Взрыв автомобиля в Днепре: погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и мединструктор Алексей Кавлак. СМИ сообщают о заложенной взрывчатке. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня около 9:00 утра трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел - одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.



Фото: ГСЧС

Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления. Она активно присоединялась сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти ... Именно поэтому ее подчиненные всегда отличались профессионализмом.

Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала всем, кто нуждался в помощи.

Как человек Даша была невероятно добрым, общительным, компанейским. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой.

Все еще не можем поверить, что светлой, жизнерадостной, деятельной, профессиональной Даши уже нет с нами. Светлая память нашей подруге, коллеге, просто прекрасному человеку, капитану службы гражданской защиты Дарьи Гречищевой", - говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, в это же время около 9:00 утра в Днепре прогремел мощный взрыв на проспекте Богдана Хмельницкого. Правоохранители сообщили о двух погибших. Тело одного их них разорвало на части, его останки разбросало по проезжей части.

"В машине находились водитель и пассажир. Возможно, бомба была под автомобилем или внутри него. Также мы не исключаем, что машина была на газу, и взрыв произошел из-за этого. Причины взрыва установит экспертиза", - рассказала Анна Старчевская в комментарии для сайта 34.ua.

34 канал также сообщает, что в момент взрыва на 1 этаже одного из жилых домов вылетели стекла из окон. Жильцы подумали, что это взорвался газ и начали эвакуироваться на улицу.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области, на месте взрыва, который произошел сегодня в 9 утра на пр. Богдана Хмельницкого, были найдены документы Дарьи Гречищевой.

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Возможно, начальница отдела связей со СМИ ГСЧС в момент взрыва находилась в машине.

Вторым погибшим оказался член Совета общественной организации "Украинский Легион", старший инструктор Легиона (позывной Змей) и 44-го учебного центра тактической медицины, инструктор домедицинской помощи, руководитель организации Aid Brothers Алексей Кавлак.

Вместе с тем, по информации источников Realist.online, автомобиль взорвали заложенной взрывчаткой.