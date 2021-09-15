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Взрыв автомобиля в Днепре: погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и мединструктор Алексей Кавлак. СМИ сообщают о заложенной взрывчатке. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня около 9:00 утра трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел - одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.

Взрыв автомобиля в Днепре: погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и мединструктор Алексей Кавлак. СМИ сообщают о заложенной взрывчатке 01
Фото: ГСЧС

Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления. Она активно присоединялась сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти ... Именно поэтому ее подчиненные всегда отличались профессионализмом.

Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала всем, кто нуждался в помощи.

Как человек Даша была невероятно добрым, общительным, компанейским. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой.

Все еще не можем поверить, что светлой, жизнерадостной, деятельной, профессиональной Даши уже нет с нами. Светлая память нашей подруге, коллеге, просто прекрасному человеку, капитану службы гражданской защиты Дарьи Гречищевой", - говорится в сообщении ведомства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре, - полиция. ФОТО

Напомним, в это же время около 9:00 утра в Днепре прогремел мощный взрыв на проспекте Богдана Хмельницкого. Правоохранители сообщили о двух погибших. Тело одного их них разорвало на части, его останки разбросало по проезжей части.

"В машине находились водитель и пассажир. Возможно, бомба была под автомобилем или внутри него. Также мы не исключаем, что машина была на газу, и взрыв произошел из-за этого. Причины взрыва установит экспертиза", - рассказала Анна Старчевская в комментарии для сайта 34.ua.

34 канал также сообщает, что в момент взрыва на 1 этаже одного из жилых домов вылетели стекла из окон. Жильцы подумали, что это взорвался газ и начали эвакуироваться на улицу.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области, на месте взрыва, который произошел сегодня в 9 утра на пр. Богдана Хмельницкого, были найдены документы Дарьи Гречищевой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": При взрыве автомобиля в Днепре погиб член организации "Украинский Легион" Алексей Кавлак, - СМИ. ФОТОрепортаж

Возможно, начальница отдела связей со СМИ ГСЧС в момент взрыва находилась в машине.

Вторым погибшим оказался член Совета общественной организации "Украинский Легион", старший инструктор Легиона (позывной Змей) и 44-го учебного центра тактической медицины, инструктор домедицинской помощи, руководитель организации Aid Brothers Алексей Кавлак.

Вместе с тем, по информации источников Realist.online, автомобиль взорвали заложенной взрывчаткой.

взрыв (6728) Днепр (4408) теракт (2299) ГСЧС (4958)


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Топ комментарии
+65
кацапська падаль не спить, робить свою брудну роботу
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15.09.2021 12:13
+63
Здравствуй девяностые.

Началась охота на проукраинких граждан?

Украина плавно превращается в ДЫРУ?
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15.09.2021 12:06
+58
Знал Дашу....Красивая, умная, скромная, порядочная....Царство Небесное((((((
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15.09.2021 12:08
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Правила форума Совет форумчан
Здравствуй девяностые.

Началась охота на проукраинких граждан?

Украина плавно превращается в ДЫРУ?
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15.09.2021 12:06 Ответить
Це полювання як почалося в 2014 році так і не завершилось.
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15.09.2021 19:02 Ответить
Скорее продолжается
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15.09.2021 23:33 Ответить
Пошло говно по трубам. Машина на газу, а погибший был сапером, а может бытовуха от рогатого мужа ? Лахтинские с зелебобами всегда на одной волне. Ну и вообще, главное - не провоцировать.
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15.09.2021 12:07 Ответить
Либо сапер взрывчаткой приторговывал..
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15.09.2021 13:00 Ответить
Не был он никогда ни сапёром, ни ветераном АТО.
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15.09.2021 17:34 Ответить
ви взагалі сарказм не розрізняєте?
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17.09.2021 11:14 Ответить
Какой сарказм если люди погибли?
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17.09.2021 12:31 Ответить
ну не завжди ж говорити все прямо "в лоб"!

Іноді ж можна і іносказатєльно?

В решті решт форумчани ж здебільшого не з 73% зебільного стада
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17.09.2021 13:07 Ответить
Напрягает как то ветеран АТО и САПЕР..может простите как версия Дарья и Он и вот так суицид не доставайся же ты никому....?????
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15.09.2021 12:07 Ответить
Не был он никогда ни сапёром, ни ветераном АТО.
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15.09.2021 17:33 Ответить
Знал Дашу....Красивая, умная, скромная, порядочная....Царство Небесное((((((
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15.09.2021 12:08 Ответить
на газу
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15.09.2021 12:11 Ответить
кацапська падаль не спить, робить свою брудну роботу
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15.09.2021 12:13 Ответить
а у тебя сомнения есть?
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15.09.2021 12:31 Ответить
100 проц. рашиська падаль постаралась, горіть в пеклі москалі прокляті🤬
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15.09.2021 13:00 Ответить
А який з цього сенс? Посада жінки ніяка, атовець теж в Україні не один. Почекаємо причину і місце підриву.
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15.09.2021 13:29 Ответить
От і в мене закралась саме така думка. Він підривник, може чогось і сам вкоїв не стандартного. Але одне але. Якби кацапня гримнула, то ті не щадили б всіх, хто поруч. А тут, направлено, якби цілеспрямовано, без зайвих жертв. Якщо сам щось утворив, то десь такий самий би був ефект. Може збіг обставин, ХЗ.

Зостається тільки одне на думці у мене - хтось зі "своїх", образився так.
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16.09.2021 08:20 Ответить
Атака була якраз не на неї.
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16.09.2021 11:18 Ответить
зЕреальність... Ріфмастеру готуватися до другого кола фарсу з вул.Банкової?
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15.09.2021 12:14 Ответить
будет..как с шереметом..никого не найдут..
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15.09.2021 12:15 Ответить
Начинать надо с Гангадзе и Кучмы
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15.09.2021 12:23 Ответить
Точніше Литвина?
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16.09.2021 11:18 Ответить
Машины на газЕ взрываются. Но не припоминаю чтобы стекла при этом вылетали на первых этажах.
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15.09.2021 12:24 Ответить
Ага и от тачки ничего не оставалось, такое ощущение что там как под танк заложили ВВ...
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15.09.2021 12:43 Ответить
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15.09.2021 12:53 Ответить
виглядає ІМХО як ніби в середину заклали
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17.09.2021 11:16 Ответить
ну лаборатория еще разберется газ там был или нитротолуол .... разбераются потерьпите
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15.09.2021 12:35 Ответить
А чому версію про замах на пожежницю не розглядають? Ті дві стерви, що останнього разу приходили до мене з перевіркою, я би й тушити не став, за подібних обставин.
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15.09.2021 12:43 Ответить
то му що вона була прессекретарем МЧС і волонтером Червоного хреста, і частим гостем лікарень та шпиталів (не з пустими руками)
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15.09.2021 13:02 Ответить
к слову о том.... чем же занимается бакаевское сбу????????
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15.09.2021 12:44 Ответить
просто так не взрывают
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15.09.2021 12:47 Ответить
Машина просто в хлам. Так разнести мог газ. Если взрывчатка, то очень большое количество. Экспертиза легко установит причину взрыва. Любое взрывчатое вещество оставляет след. Так что однозначно топить за версии причин взрыва не стоит. Подождём результатов экспертиз. Сейчас конечно найдётся множество «эксперДов», по фото определяющих причину взрыва и категорично настаивающих на своей версии, но на них обращать внимание не стоит. Это обычные балаболы-обыватели орущие про зраду по любому поводу.😀😀
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15.09.2021 12:47 Ответить
газ не взрывается и не горит......гореть(взрываться) может только газовоздушная смесь.....а взрывчатка или порох могут т.к. у них есть собственный окислитель. По картинке невозможно судить о причине этого взрыва.Это дело экспертов.
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15.09.2021 15:50 Ответить
Яких? Незалежних?
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15.09.2021 19:36 Ответить
Оч понимаю и разделяю Ваш сарказм))
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16.09.2021 01:29 Ответить
Ось наслідок коли сепарська наволоч безперешкодно проникає в Украіну і ніхто не намагаєтся щось змінити ,дуже жаль.
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15.09.2021 13:03 Ответить
Бывший АТОшник, а где гарантии что у него в машине не лежала какая то взрывчатка и она сдетонировала. Я к тому что рано делать выводы, да и правды нам не скажут. У меня сосед АТОшник тоже подорвался в своей машине на взрывчатке, что то возил с собой. А то что возил выяснилось по тому, что в машине был ещё человек тот был ранен, но выжил.
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15.09.2021 13:25 Ответить
к тому же сапёр...
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15.09.2021 13:50 Ответить
Это белоруский КГБ.
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15.09.2021 13:50 Ответить
Закамуфлированный пейсиками и мацой.
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15.09.2021 13:52 Ответить
И зачем им это? Перешел дорогу какому-то ОПГ скорее всего.
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15.09.2021 14:58 Ответить
виконує завдання ФСБ, як наше СБУ при Кучмі та Якубовичу
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17.09.2021 11:20 Ответить
явно робота кураторів дєрьмака-демченка
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15.09.2021 13:52 Ответить
Який газ , де балон ? В багажніку лежить запаска .
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15.09.2021 14:15 Ответить
новая порция вечерней жратвы для с.укабеевой, которая начнёт верещать про "сматрите какой там "разгултерраризьма" среди нацыаналистав...
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15.09.2021 14:33 Ответить
Дело, одним словом, темное.
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15.09.2021 14:57 Ответить
Мля... Жахлива новина з нашого міста.

Вічна пам'ять загиблим.
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15.09.2021 15:01 Ответить
Вообще охерели мрази. А где же СБУ, которое должно прослушивать телефоны террористов или они прослушивают предпринимателей и "инакомыслящих" или как ... наверное или как... видеокамеры в том месте как обычно не сработали как с "депутатом" Трухиным?
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15.09.2021 16:14 Ответить
СБУ? Не смішіть.... ви реально досі вірите що під керівництвом друга янєлоха баканова СБУ здатна на щось?

Звісно є справжні патріоти у СБУ але їх мало й витискають потроху.
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15.09.2021 19:04 Ответить
Алексей Кавлак, никогда не был сапёром и ветераном АТО.

Погибший мужчина не ветеран, не сапёр и не атошник, он гражданский инструктор-парамедик, в боевых действия на Донбассе не участвовал, в ВСУ не служил.
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15.09.2021 17:15 Ответить
Да какая теперь разница, был - не был, соболезнование родным и близким, царство небесное, пусть земля им будет пухом.
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15.09.2021 18:49 Ответить
Ему то уже всё равно, это понятно, а вот мне неприятно, что на основе лживой информации опять многие комментаторы обвиняют атошников во всех грехах.
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15.09.2021 18:53 Ответить
Значит кому то выгодна эта клевета!
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16.09.2021 08:30 Ответить
из рашаговносми :

В центре Днепропетровска неизвестные управляемой миной взорвали автомобиль Nissan Primera, в котором находился неонацист и ветеран АТО в Донбассе Алексей Кавлак. Вместе с ним в машине ехала пресс-секретарь областного отделения МЧС Дарья Гречищева. Оба погибли на месте. Основная версия произошедшего - заказное убийство посредством теракта. Отмечается, что Алексей Кавлак бывший сапёр и участник войны в Донбассе. Экс-боевик состоял в неонацистской организации «Украинский легион», которая проводила военные тренинги с полицейскими и простыми гражданами, в том числе обучала подростков владению оружием. Недавно «Украинский легион» получил благодарность от Минюста США, который курирует подобного рода организации на Украине. Сообщается, что обучение проходит под откровенно националистическими лозунгами «борьбы с Московией». Одним из мотивов убийства называют внутреннюю борьбу в организации за американские гранты. Убитый претендовал на должность директора и, соответственно, на контроль за получаемыми средствами.
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15.09.2021 18:11 Ответить
На Росії дітей вчать стріляти, і виховують старо-новонацистами.
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15.09.2021 19:43 Ответить
отож....під своє розуміння, виховання і зомбування і підлаштовують кожен випадок в Україні (як його самі розуміють курячим моском а не як воно є насправді)
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15.09.2021 19:47 Ответить
Ключова фраза - остання.

Думають підірвати одного та кинути тінь на іншого.

Це скоріш за все і є метою спецоперації
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17.09.2021 11:22 Ответить
Газ так не взривается.
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15.09.2021 18:28 Ответить
Ютуб в помощь...
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15.09.2021 19:15 Ответить
Що таке ДСНС? Автор , нормальний, коли пише абрівіатуру то принаймні один раз пише роз'яснення.... де їх Юра понабирав цих авторів....

Співчуття родинам загиблих!

Війна триває. Вороги у владі, вороги зі Сходу.... але Україна Переможе!
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15.09.2021 19:01 Ответить
Державна Служба Надзвичайних Ситуацій
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16.09.2021 00:23 Ответить
Дякую.
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16.09.2021 09:34 Ответить
"оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак Источник: https://censor.net"......думается, не всё там так розово
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15.09.2021 19:06 Ответить
Не слухайте раша-фашисто "новини". Не був він сапером.
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16.09.2021 09:36 Ответить
Светлая память невино убиенным ....

А что, Ценсор, мы все должны знать, что такое ГУ ГСЧС ? Вот прямо - все-все ?
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15.09.2021 19:22 Ответить
Авторів Юра набирає подешевше, не усі мають відповідну освіту
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16.09.2021 09:35 Ответить


Небыл Леха сапером. Он был инструктором-парамедиком. Посмотрите в инструкторах "44 навчальний центр". Обучал гражданских и полицию доврачебной помощи. Был одним из организаторов "Ветнамет". Помогал ребятам-ветеранам.
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15.09.2021 19:33 Ответить
БОЯТСЯ МРАЗИ КОРРУПЦИОННЫЕ !!! ПОРА ИХ ВЗРЫВАТЬ И ИХ СЕМЬИ !!! ЧТОБЫ ВЫРОДИЛИСЬ !!!
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15.09.2021 19:51 Ответить
Людей звісно жаль, але щось сумнівно, щоб таким складним способом вбили фактично звичайних людей. Можливо не тих хотіли вбити, а можливо самі перевозили вибухівку.
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15.09.2021 21:17 Ответить
Відволікання уваги чи можливо якийсь багатоходовий пасьянс....
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16.09.2021 08:33 Ответить
дуже жаль.... але це також може бути ..... не розділенне кохання.... ,,Даша, я тебе кохаю........ ,,ну що ти ми лише друзі.....,,, НУ ТОДІ НІ Я НІ ТИ НІКОМУ......... І ВИБУХ....................................
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16.09.2021 19:04 Ответить
Може хто з поліції,СБУ,ДБР, прокуратур сумніваються в тому, що в Україні діють ДРГ ворога! Задачі вони свої виконують на відміну від наших. Та де і зараз наші? Ті,що на передовій,яким можна довіритись, так їх самих зараз садять та принижують, а інших ,судячи по підривам та провокаціям, спецпризначенців і не видно. Повірьте, щось давно у нас не горіли склади та парки? Бо охороняти поліція та нацгвардія їзде тільки екскорти посадовців , а народ їм не до вподоби.
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21.09.2021 14:45 Ответить
 
 