Взрыв автомобиля в Днепре: погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и мединструктор Алексей Кавлак. СМИ сообщают о заложенной взрывчатке. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня около 9:00 утра трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
"Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел - одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.
Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления. Она активно присоединялась сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти ... Именно поэтому ее подчиненные всегда отличались профессионализмом.
Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала всем, кто нуждался в помощи.
Как человек Даша была невероятно добрым, общительным, компанейским. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой.
Все еще не можем поверить, что светлой, жизнерадостной, деятельной, профессиональной Даши уже нет с нами. Светлая память нашей подруге, коллеге, просто прекрасному человеку, капитану службы гражданской защиты Дарьи Гречищевой", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в это же время около 9:00 утра в Днепре прогремел мощный взрыв на проспекте Богдана Хмельницкого. Правоохранители сообщили о двух погибших. Тело одного их них разорвало на части, его останки разбросало по проезжей части.
"В машине находились водитель и пассажир. Возможно, бомба была под автомобилем или внутри него. Также мы не исключаем, что машина была на газу, и взрыв произошел из-за этого. Причины взрыва установит экспертиза", - рассказала Анна Старчевская в комментарии для сайта 34.ua.
34 канал также сообщает, что в момент взрыва на 1 этаже одного из жилых домов вылетели стекла из окон. Жильцы подумали, что это взорвался газ и начали эвакуироваться на улицу.
Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области, на месте взрыва, который произошел сегодня в 9 утра на пр. Богдана Хмельницкого, были найдены документы Дарьи Гречищевой.
Возможно, начальница отдела связей со СМИ ГСЧС в момент взрыва находилась в машине.
Вторым погибшим оказался член Совета общественной организации "Украинский Легион", старший инструктор Легиона (позывной Змей) и 44-го учебного центра тактической медицины, инструктор домедицинской помощи, руководитель организации Aid Brothers Алексей Кавлак.
Вместе с тем, по информации источников Realist.online, автомобиль взорвали заложенной взрывчаткой.
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Началась охота на проукраинких граждан?
Украина плавно превращается в ДЫРУ?
Іноді ж можна і іносказатєльно?
В решті решт форумчани ж здебільшого не з 73% зебільного стада
Зостається тільки одне на думці у мене - хтось зі "своїх", образився так.
Вічна пам'ять загиблим.
Звісно є справжні патріоти у СБУ але їх мало й витискають потроху.
Погибший мужчина не ветеран, не сапёр и не атошник, он гражданский инструктор-парамедик, в боевых действия на Донбассе не участвовал, в ВСУ не служил.
В центре Днепропетровска неизвестные управляемой миной взорвали автомобиль Nissan Primera, в котором находился неонацист и ветеран АТО в Донбассе Алексей Кавлак. Вместе с ним в машине ехала пресс-секретарь областного отделения МЧС Дарья Гречищева. Оба погибли на месте. Основная версия произошедшего - заказное убийство посредством теракта. Отмечается, что Алексей Кавлак бывший сапёр и участник войны в Донбассе. Экс-боевик состоял в неонацистской организации «Украинский легион», которая проводила военные тренинги с полицейскими и простыми гражданами, в том числе обучала подростков владению оружием. Недавно «Украинский легион» получил благодарность от Минюста США, который курирует подобного рода организации на Украине. Сообщается, что обучение проходит под откровенно националистическими лозунгами «борьбы с Московией». Одним из мотивов убийства называют внутреннюю борьбу в организации за американские гранты. Убитый претендовал на должность директора и, соответственно, на контроль за получаемыми средствами.
Думають підірвати одного та кинути тінь на іншого.
Це скоріш за все і є метою спецоперації
Співчуття родинам загиблих!
Війна триває. Вороги у владі, вороги зі Сходу.... але Україна Переможе!
А что, Ценсор, мы все должны знать, что такое ГУ ГСЧС ? Вот прямо - все-все ?
Небыл Леха сапером. Он был инструктором-парамедиком. Посмотрите в инструкторах "44 навчальний центр". Обучал гражданских и полицию доврачебной помощи. Был одним из организаторов "Ветнамет". Помогал ребятам-ветеранам.