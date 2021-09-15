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Новости Политика Украины
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ВР (28825) олигарх (1014) Разумков Дмитрий (1520)

"Решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе", - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Составление списков олигархов должно быть прерогативой независимой комиссии, которая должна быть создана при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, работающая на общественных началах. Там не будет такой большой нагрузки, объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - не под НАПК, а при НАПК", - сказал о .

По словам спикера парламента, определять, кто именно относится к олигархам, должна максимально независимая структура, а не Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). При этом он подчеркнул, что при подготовке законопроекта нельзя забывать о конституционных нормах.

"У СНБО нет функций признания того или иного человека кем-либо. Точно так же это будет граничить с полномочиями и других членов СНБО. Чтобы не получилось, как с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ): через какой-то промежуток времени Конституционный суд скажет свою позицию, и мы будем не очень хорошо выглядеть как внутри государства, так и за его пределами", - сказал председатель Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отправка законопроекта о деолигархизации в Венецианскую комиссию не препятствует его принятию, - Разумков

Как сообщалось, 10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах за выводом в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
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Топ комментарии
+10
а кто в жюри? беня, ренат, лёня?
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15.09.2021 12:17
+6
Маячня.
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15.09.2021 12:17
+5
Комісія з корумпованих гнид ,це якісь сюр !!!)))
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15.09.2021 12:17
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А кто будет "присматривать" за членами этих комиссий? Вариантов, почему это надо делать, тоже немного - всего два...
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15.09.2021 12:15 Ответить
Як хто? Звісно, що наглядова рада з мільйонними зарплатами.
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15.09.2021 14:49 Ответить
Маячня.
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15.09.2021 12:17 Ответить
а кто в жюри? беня, ренат, лёня?
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15.09.2021 12:17 Ответить
Леня-Космос председатель
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15.09.2021 12:26 Ответить
Тоже вариант. Но я больше о Кучме, прародителе в прямом и переносном смысле олигархата и некоторых ее составляющих
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15.09.2021 12:40 Ответить
Комісія з корумпованих гнид ,це якісь сюр !!!)))
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15.09.2021 12:17 Ответить
Дик РНБО ж таке саме, по суті... Ось тому цей закон НІЯКИЙ! Краще ото боротися з олігархами, як при Ющі, коли у Ахметова Криворіжсталь забрали!
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15.09.2021 12:19 Ответить
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корумпованої гидоти !!!)))
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15.09.2021 12:22 Ответить
Нет сейчас в Украине ничего независимого.

Да и глупость все это,которую потом будем расхлебывать.

Зельоные решили окончательно развалить все, что можно в Украине.
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15.09.2021 12:18 Ответить
Саме так ,зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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15.09.2021 12:21 Ответить
Невгамовна та завзята боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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15.09.2021 12:19 Ответить
А потом у этих "независимых членов" будут появляться необъяснимые хаты, квартиры, земельные участки и машинки и так по кругу. Может всё-таки чёткие и понятные правила выписать, а не в ручном режиме пытаться ярлыки навешивать?
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15.09.2021 12:19 Ответить
Які там ярлики, всі олігархи давно відомі. Геть олігархів від влади!
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15.09.2021 12:37 Ответить
Що таке «олігарх» в кримінальному законодавстві?
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15.09.2021 12:41 Ответить
а я звідкіля знаю, пошукай і почитай. А по кількості у нас 13 олігархів жирних котів
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15.09.2021 12:47 Ответить
ні, якраз тобі надаємо право пошукати Бо ти ж зебіл бубочкін
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15.09.2021 12:50 Ответить
а ти хто, шістка олігарха?
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15.09.2021 12:52 Ответить
та хоча би в цивільному... Та хоча би в адміністративному чи в господарському...
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15.09.2021 12:49 Ответить
Какая цена всем этим конкурсам и комиссиям видно было как главу БЭБ выбирали, в стране где все можно купить олигархам ничего не стоит своих людей поставить в эти комиссии
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15.09.2021 12:20 Ответить
а тобі яка печаль з того, зебіл? Тим більше: ти ж наголосував 2,5роки тому...
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15.09.2021 12:26 Ответить
ти мене з кимось сплутав,

записуй там собі, склади реестр, хто за кого голосував, а то вже видно, що пам'ять підводить
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15.09.2021 12:40 Ответить
давно свій кондуїт веду! Ти - зебіл; і вже не важливо, якого сорту.
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15.09.2021 12:43 Ответить
нема в мене бажання тобі щось доводити, та і нема сенсу, так що як каже народна мудрість "Нехай буде гречка, аби не суперечка"
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15.09.2021 12:57 Ответить
навіщо вам комісія ? коли є форбс ...
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15.09.2021 12:21 Ответить
О, настоящий защитник олигархов нашелся!
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15.09.2021 12:22 Ответить
он Алигарх

он Алигарх

ему на задницу наклеим дадзибао!!

Фейковые законы, фейковые решения СНБО,фейковые реформы

зато зеленого цвета
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15.09.2021 12:23 Ответить
Та хто хоче - та нехай собі вирішають, хто олігарх, а хто ні. Головне: щоб не порушувались конституційні права на отримання народом інформації та не порушувались норми цивілізованого виборчого права. А це якраз і збираються закласти в цей "закон".
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15.09.2021 12:24 Ответить
Мы уже по выборам Вирастюка смогли увидеть як "не порушувались норми цивілізованого виборчого права"

Вот так они и дальше будут все вирішувать.
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15.09.2021 12:40 Ответить
а, якщо вони протягнуть цей "закон"- то будуть мати змогу вже на етапі реєстрації кандидатів фальсифікувати вибори. Он, як з партією Навального на пуйляндії вчинили...
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15.09.2021 12:45 Ответить
Можна спробувати вирішити це питання на "Битві екстрасенсів".
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15.09.2021 12:27 Ответить
Екстрасексів,задньопривідних !!!)))
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15.09.2021 12:40 Ответить
Якщо так, то сексотравматологів!!!
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15.09.2021 15:57 Ответить
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15.09.2021 12:32 Ответить
Лекарство? Прикольно.
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15.09.2021 13:39 Ответить
отменить возврат НДС при экспорте, и олигархов не станет за 1 день. можно брать налог на прибыль с индикативной(биржевой) цены. сегодня олигарх это монополист-экспортер, соответственно налогов платит НОЛЬ. все это фуфло про телеканалы, это лапша для быдла73
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15.09.2021 12:34 Ответить
или запретить учавствовать в тендерах фирмам зарегестрированным в офшорах.
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15.09.2021 12:52 Ответить
если экспорт, тендеры не так важны. тут перекидка с "прибылью" 1$ в свою офшорку компанию, которая потом получает реальную прибыль, но платит налоги с 1$, а ндс возвращает)))) по сути, для "реальных олигархов", Украина сегодня это супер офшор!!!! плати быдлу минималку, и копейки в местные бюджеты, и ВСЕ.
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15.09.2021 14:13 Ответить
Бубоча уже показал, как может "независимую комиссию" и "конкурсные условия" превратить в ЦИРК с изначально известными "победителями".

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15.09.2021 12:34 Ответить
закони робіть ******, а не кожен сцар-сцарьонок придумує корумповані "велосипеди" під себе. Де у світі поняття олігарх вводилось як юридичний термін у закони про призначення його ?
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15.09.2021 12:38 Ответить
поняття "олігарх" присутнє тільки в політології, і ніде більше.
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15.09.2021 12:47 Ответить
Независимая комиссия и Слуги понятия несовместимые.

Сейчас мы всей страной наблюдаем деятельность "независимой" комиссии по делу вагнеровцев.

Кто может верить в независимые комиссии от зельоных?
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15.09.2021 12:46 Ответить
и в комиссию эту, избранную исключительно на конкурсной основе, входить будут беня каломойский, рыжий гудок, православная ****, сирожа тигибкий, пэтя рошен и прочие достойные люди. да, а секретарем обязательно ВОНА, для комплекта.
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15.09.2021 12:49 Ответить
все прекрастно знают фамилии украинских олигархов. все прекрасно знают КАКИМ СПОСОБОМ "нажиты" их капиталы. ЧТО МЕШАЕТ отправить их ВСЕХ в одну общую камеру?
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15.09.2021 12:55 Ответить
Американцы на федеральном уровне взялись за своих олигархов еще 130 лет назад, хотя такого слова не употребляли.

В 1890 году конгресс единогласно принял так называемый Акт Шермана, названный в честь его инициатора - лидера фракции республиканцев в Сенате Джона Шермана.

Закон запрещал препятствование свободе торговли путем создания монополий (трастов) и любой сговор между предпринимателями относительно демпинга, преференций, вытеснения конкурентов.

Такие действия считались преступными, за них предусматривались наложение штрафов, конфискация имущества и заключение до 10 лет. Закон действует до сих пор!

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
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15.09.2021 13:01 Ответить
Согласно закону, трасты, монополизировавшие рынки, подлежат расформированию, делению на предприятия, которые конкурируют между собой и не имеют единого центра управления.

В 1914 году Акт Шермана был дополнен Актом Клейтона, направленным в защиту малого предпринимательства от ограничений, которые устанавливали крупные компании. Этот закон более четко формулировал, что такое "незаконное ограничение торговли", и запрещал ценовую дискриминацию (предоставление преференций отдельным покупателям), а также продажу продукции тем дилерам, которые обязывались не торговать товарами конкурентов.

Более чем через двадцать лет, в 1936-м, Конгресс принял третий антитрастовый закон - Акт Робинсона-Петмана, который предусматривал преследование за нанесение конкурентам какого-либо ущерба.

Эти три акта и некоторые поправки к ним и составляют законодательную основу антитрастового регулирования в США.
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15.09.2021 13:03 Ответить
Джон Рокфеллер, который стал первым долларовым миллиардером в мире, создал компанию Standart Oil, сконцентрировав в своих руках предприятия по добыче, транспортировке, переработке и продаже нефти и нефтепродуктов

Несмотря на негативное отношение общества к Рокфеллеру при его жизни, он вошел в историю скорее с положительным имиджем - как один из создателей американской экономики.

Благодаря ему появилась целая отрасль, которая остается одной из ведущих в США и по сей день.

АМЕРИКАНСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ СОЗДАЛИ ЭКОНОМИКУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ:

РОКФЕЛЛЕР - НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ, ЭНДРЮ КАРНЕГИ - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКУЮ, ГЕНРИ ФОРД - АВТОМОБИЛЬНУЮ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ. БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
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15.09.2021 13:06 Ответить
А наши папуасы вместе с олигархами доконают и экономику Украины.
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15.09.2021 13:07 Ответить
Все за кремлівським сценарієм ,знищити суверенітет України та українців ,як націі !!!))))
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15.09.2021 13:12 Ответить
Это мы так с коррупцией боремся. Опять группа чиновников будет определять кто олигарх а кто нет. В таком случае я не удивлюсь, что эти чиновники за ахметовско-коломойские деньги нас всех в олигархи запишут а их в пролетариат. В законе должны быть выписаны критерии и определения признаков, согласно которым тот или иной гражданин Украины автоматически считается олигархом. А не комиссии всякие это определяют. Закон должен быть выписан таким образом, чтобы исключить субъективные оценки и определения.
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15.09.2021 13:15 Ответить
Закон должен быть выписан таким образом, чтоб не развалить экономику Украины!

Американские миллиардеры создали экономику Соединенных Штатов:

Рокфеллер - нефтяную отрасль, Эндрю Карнеги - металлургическую, Генри Форд - автомобильную, Александр Белл - телекоммуникационную.

БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
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15.09.2021 13:19 Ответить
комиссии, которая должна быть создана при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Источник: https://censor.net/ru/n3288375

обрана виключно за погодженням олігархів
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15.09.2021 13:21 Ответить
Не надо придумывать велосипед с квадратными колесами,

примите такой закон как у американцев, который действует уже 130 лет!!!

Ограничьте миллиардеров антимонопольными законами.

Но, боюсь что наши профессора трускавецкой академии вместе с уничтожением олигархов,уничтожат и экономику.

Ибо пытаются себя вести как слон в посудной лавке, давя, в первую очередь, на политически неугодных.

И не экономика их волнует, а продление своего царствования.
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15.09.2021 13:26 Ответить
ТРОЙКА.
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15.09.2021 13:37 Ответить
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15.09.2021 13:44 Ответить
16 самых богатых ПОЛИТИКОВ
мира

FORBES вспомнил, кто еще ИЗ ПОЛИТИКОВ обладает состоянием свыше $1 млрд.

В рейтинге самых богатых ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ пять мест заняли бизнесмены из России,

столько же - предприниматели из США.

https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/186521-16-samyh-bogatyh-politikov-mira
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15.09.2021 13:48 Ответить
як казав старий Паркінсон - хочете похоронити справу створіть комісію.
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15.09.2021 15:16 Ответить
Никаких независимых комиссий в Украине в принципе быть не может, вследствии господства феодально-олигархического управления в стране.
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15.09.2021 15:32 Ответить
Разумкова давно надо переменовать в Неразумкова, хотя по сравнению с Клоуном он, как Карл Маркс.
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15.09.2021 15:34 Ответить
 
 