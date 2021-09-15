"Решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе", - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Составление списков олигархов должно быть прерогативой независимой комиссии, которая должна быть создана при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, работающая на общественных началах. Там не будет такой большой нагрузки, объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - не под НАПК, а при НАПК", - сказал о .
По словам спикера парламента, определять, кто именно относится к олигархам, должна максимально независимая структура, а не Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). При этом он подчеркнул, что при подготовке законопроекта нельзя забывать о конституционных нормах.
"У СНБО нет функций признания того или иного человека кем-либо. Точно так же это будет граничить с полномочиями и других членов СНБО. Чтобы не получилось, как с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ): через какой-то промежуток времени Конституционный суд скажет свою позицию, и мы будем не очень хорошо выглядеть как внутри государства, так и за его пределами", - сказал председатель Верховной Рады.
Как сообщалось, 10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах за выводом в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
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Да и глупость все это,которую потом будем расхлебывать.
Зельоные решили окончательно развалить все, что можно в Украине.
записуй там собі, склади реестр, хто за кого голосував, а то вже видно, що пам'ять підводить
он Алигарх
ему на задницу наклеим дадзибао!!
Фейковые законы, фейковые решения СНБО,фейковые реформы
зато зеленого цвета
Вот так они и дальше будут все вирішувать.
Сейчас мы всей страной наблюдаем деятельность "независимой" комиссии по делу вагнеровцев.
Кто может верить в независимые комиссии от зельоных?
В 1890 году конгресс единогласно принял так называемый Акт Шермана, названный в честь его инициатора - лидера фракции республиканцев в Сенате Джона Шермана.
Закон запрещал препятствование свободе торговли путем создания монополий (трастов) и любой сговор между предпринимателями относительно демпинга, преференций, вытеснения конкурентов.
Такие действия считались преступными, за них предусматривались наложение штрафов, конфискация имущества и заключение до 10 лет. Закон действует до сих пор!
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
В 1914 году Акт Шермана был дополнен Актом Клейтона, направленным в защиту малого предпринимательства от ограничений, которые устанавливали крупные компании. Этот закон более четко формулировал, что такое "незаконное ограничение торговли", и запрещал ценовую дискриминацию (предоставление преференций отдельным покупателям), а также продажу продукции тем дилерам, которые обязывались не торговать товарами конкурентов.
Более чем через двадцать лет, в 1936-м, Конгресс принял третий антитрастовый закон - Акт Робинсона-Петмана, который предусматривал преследование за нанесение конкурентам какого-либо ущерба.
Эти три акта и некоторые поправки к ним и составляют законодательную основу антитрастового регулирования в США.
Несмотря на негативное отношение общества к Рокфеллеру при его жизни, он вошел в историю скорее с положительным имиджем - как один из создателей американской экономики.
Благодаря ему появилась целая отрасль, которая остается одной из ведущих в США и по сей день.
АМЕРИКАНСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ СОЗДАЛИ ЭКОНОМИКУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ:
РОКФЕЛЛЕР - НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ, ЭНДРЮ КАРНЕГИ - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКУЮ, ГЕНРИ ФОРД - АВТОМОБИЛЬНУЮ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ. БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
Американские миллиардеры создали экономику Соединенных Штатов:
Рокфеллер - нефтяную отрасль, Эндрю Карнеги - металлургическую, Генри Форд - автомобильную, Александр Белл - телекоммуникационную.
БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
обрана виключно за погодженням олігархів
примите такой закон как у американцев, который действует уже 130 лет!!!
Ограничьте миллиардеров антимонопольными законами.
Но, боюсь что наши профессора трускавецкой академии вместе с уничтожением олигархов,уничтожат и экономику.
Ибо пытаются себя вести как слон в посудной лавке, давя, в первую очередь, на политически неугодных.
И не экономика их волнует, а продление своего царствования.
мира
FORBES вспомнил, кто еще ИЗ ПОЛИТИКОВ обладает состоянием свыше $1 млрд.
В рейтинге самых богатых ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ пять мест заняли бизнесмены из России,
столько же - предприниматели из США.
https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/186521-16-samyh-bogatyh-politikov-mira