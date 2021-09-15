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Новости За рубежом
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Несмотря на просьбы, ничего не изменилось: США обвинили Россию в бездействии в отношении киберпреступников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Несмотря на просьбы, ничего не изменилось: США обвинили Россию в бездействии в отношении киберпреступников

Предупреждения США по поводу укрывательства киберпреступников в России, сделанные президенту Владимиру Путину, похоже, не возымели должного эффекта, считают высокопоставленные представители правоохранительных органов и служб кибербезопасности США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Нет никаких признаков того, что российское правительство приняло меры по пресечению деятельности субъектов, использующих программы-вымогатели, которые действуют в попустительской среде, которая там создана", – заявил заместитель директора ФБР Пол Эббейт, выступая на саммите разведывательных служб под Вашингтоном.

"Мы просили о помощи и сотрудничестве в отношении тех, кто, как мы знаем, находится в России, против кого у нас есть обвинительные заключения, и мы не увидели никаких действий, – сказал Эббейт. – Так что я бы сказал, что в этом отношении ничего не изменилось".

Президент США Джо Байден дважды призывал российского лидера принять меры против киберпреступников, действующих из России – сначала на саммите в Женеве в июне, а месяцем позже в телефонном разговоре.

После первых переговоров высокопоставленные сотрудники Белого дома отметили снижение количества атак с использованием программ-вымогателей, но не решались связать эти изменения с какими-либо действиями Москвы.

"Нынешнее отсутствие криминальной активности не следует путать с твердым наведением порядка, – заявил национальный директор по кибербезопасности Крис Инглис позднее во вторник.

"Есть ощущение, что мы можем выпустить несколько киберпуль и вырваться из этой ситуации. Это будет полезно в определенных обстоятельствах, если мы можем произвести точный выстрел по киберагрессору и выбить его из сети, – сказал Инглис. – Это никак не отразится на руководстве, которое попустительствует этому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская власть знает, кто стоит за кибератаками и, где они находятся, - Байден

Кремль неоднократно отрицал свою причастность к серии атак с применением программ-вымогателей и кибератак против американских компаний и инфраструктуры.

США обвинили Россию или базирующихся в России субъектов в серии громких атак, включая хакерскую атаку на американского разработчика программного обеспечения SolarWinds в декабре 2020 года и атаку на крупнейшего оператора топливопроводов в США, компанию Colonial Pipeline, 7 мая.

Отвечая на вопрос, дошли ли США до той точки, когда они готовы принять меры против России, глава Кибернетического командования США заявил, что он полагается на Белый дом в этом вопросе.

"Очевидно, что это решать президенту, – сказал генерал Пол Накасоне. – Но такие варианты, безусловно, будут представлены ему на рассмотрение".
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Топ комментарии
+7
Просто Байдену надо еще раз встретится с ****** и заглянуть ему в глаза...
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15.09.2021 12:34
+7
То за что нет наказания будет повторятся.
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15.09.2021 12:42
+5
скоро измениться:

СП_2 запустят-денег добавиться-хакерыв пять раз больше атаковать США будут
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15.09.2021 12:38
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Байден наївний як дитина. Шо старе, шо мале.
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15.09.2021 12:32 Ответить
Эрефия недоговороспособна, для кого ещё это новость?
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15.09.2021 14:49 Ответить
Просто Байдену надо еще раз встретится с ****** и заглянуть ему в глаза...
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15.09.2021 12:34 Ответить
скоро измениться:

СП_2 запустят-денег добавиться-хакерыв пять раз больше атаковать США будут
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15.09.2021 12:38 Ответить
Боже, да они же просто ипанутые... Вы как императору челобитную подаёте, презренные псы?!
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15.09.2021 12:39 Ответить
То за что нет наказания будет повторятся.
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15.09.2021 12:42 Ответить
Путлер пакостил и будет пакостить, при этом бла бла бла будем слышать от паРаши которая в отказе как обычные гопники. Отключать РФ от свифт давно пора, это затронет конечно и запад но пидаров нужно активнее чмырить а не только высказывать свои озабоченности...
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15.09.2021 12:45 Ответить
просить о чем-то кацапских гопников, это, по их понятиям, признавать свою слабость.
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15.09.2021 12:46 Ответить
Смешные эти США...
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15.09.2021 12:49 Ответить
Смешные эти США...
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15.09.2021 12:51 Ответить
дайте им ещё 100 дней
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15.09.2021 12:54 Ответить
З Америки всі сміються зараз. За один рік правлінні ідіотів,авторитет країни впав до нуля.
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15.09.2021 12:54 Ответить
Какое бездействие?! Кремляди же киберпреступность и финансируют
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15.09.2021 13:00 Ответить
Беззуба демократія.
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15.09.2021 15:11 Ответить
_Антизубая - да! Но насчёт демократия что-то уже н уверен... Один подонок и ничтожество единолично принимает решения против интересов США и вообще цивилизованного мира в пользу людоедов - где здесь, нахер, демократия?! Она там и не ночевала!
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15.09.2021 16:16 Ответить
*что-то уже не уверен
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15.09.2021 16:42 Ответить
Настало время принять решительные меры и

проявить высшую степень обеспокоенности "Без дна и покрышки!"

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15.09.2021 15:29 Ответить
А разве можна было ожидать иного? "Их там нет, то всё Зинка".
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15.09.2021 15:54 Ответить
 
 