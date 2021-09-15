Несмотря на просьбы, ничего не изменилось: США обвинили Россию в бездействии в отношении киберпреступников

Предупреждения США по поводу укрывательства киберпреступников в России, сделанные президенту Владимиру Путину, похоже, не возымели должного эффекта, считают высокопоставленные представители правоохранительных органов и служб кибербезопасности США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Нет никаких признаков того, что российское правительство приняло меры по пресечению деятельности субъектов, использующих программы-вымогатели, которые действуют в попустительской среде, которая там создана", – заявил заместитель директора ФБР Пол Эббейт, выступая на саммите разведывательных служб под Вашингтоном.

"Мы просили о помощи и сотрудничестве в отношении тех, кто, как мы знаем, находится в России, против кого у нас есть обвинительные заключения, и мы не увидели никаких действий, – сказал Эббейт. – Так что я бы сказал, что в этом отношении ничего не изменилось".

Президент США Джо Байден дважды призывал российского лидера принять меры против киберпреступников, действующих из России – сначала на саммите в Женеве в июне, а месяцем позже в телефонном разговоре.

После первых переговоров высокопоставленные сотрудники Белого дома отметили снижение количества атак с использованием программ-вымогателей, но не решались связать эти изменения с какими-либо действиями Москвы.

"Нынешнее отсутствие криминальной активности не следует путать с твердым наведением порядка, – заявил национальный директор по кибербезопасности Крис Инглис позднее во вторник.

"Есть ощущение, что мы можем выпустить несколько киберпуль и вырваться из этой ситуации. Это будет полезно в определенных обстоятельствах, если мы можем произвести точный выстрел по киберагрессору и выбить его из сети, – сказал Инглис. – Это никак не отразится на руководстве, которое попустительствует этому".

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Кремль неоднократно отрицал свою причастность к серии атак с применением программ-вымогателей и кибератак против американских компаний и инфраструктуры.

США обвинили Россию или базирующихся в России субъектов в серии громких атак, включая хакерскую атаку на американского разработчика программного обеспечения SolarWinds в декабре 2020 года и атаку на крупнейшего оператора топливопроводов в США, компанию Colonial Pipeline, 7 мая.

Отвечая на вопрос, дошли ли США до той точки, когда они готовы принять меры против России, глава Кибернетического командования США заявил, что он полагается на Белый дом в этом вопросе.

"Очевидно, что это решать президенту, – сказал генерал Пол Накасоне. – Но такие варианты, безусловно, будут представлены ему на рассмотрение".