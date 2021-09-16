Взрыв автомобиля в Днепре: СБУ открыла уголовное производство по статье "террористический акт"
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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту взрыва автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ.
Так, по факту взрыва автомобиля сотрудники спецслужбы проводят следственные действия.
По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.
Позже стало известно, что погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и член Совета общественной организации "Украинский Легион", старший инструктор Легиона (позывной Змей) и 44-го учебного центра тактической медицины, инструктор домедицинской помощи, руководитель организации Aid Brothers Алексей Кавлак.
Полиция квалифицировала взрыв как теракт.
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І найстрашніше, якщо виявиться, що за цим моторошним вбивством стоїть не ФСБ і не бульбо-КГБ... а "своя" українофобська пліснява влада.
Але ж само на себе слідство в такому разі не вийде.