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Взрыв автомобиля в Днепре: СБУ открыла уголовное производство по статье "террористический акт"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Взрыв автомобиля в Днепре: СБУ открыла уголовное производство по статье

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту взрыва автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ.

Так, по факту взрыва автомобиля сотрудники спецслужбы проводят следственные действия.

По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Позже стало известно, что погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и член Совета общественной организации "Украинский Легион", старший инструктор Легиона (позывной Змей) и 44-го учебного центра тактической медицины, инструктор домедицинской помощи, руководитель организации Aid Brothers Алексей Кавлак.

Полиция квалифицировала взрыв как теракт.

Читайте: При взрыве автомобиля в Днепре погиб член организации "Украинский Легион" Алексей Кавлак, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Знов звинуватять когось з АТОшників, чи волонтерів.
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15.09.2021 12:36
+5
Баканов (друг дитинства клоуна) ходе до московської церкви де відкрито моляться за тих, хто вбиває українців за те, що вони українці!
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15.09.2021 12:39
+4
Це скоріше ліквідація, ніж теракт.

І найстрашніше, якщо виявиться, що за цим моторошним вбивством стоїть не ФСБ і не бульбо-КГБ... а "своя" українофобська пліснява влада.

Але ж само на себе слідство в такому разі не вийде.
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15.09.2021 15:07
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Украина передала России участницу террористической группировки "ДНР" Юлию Прасолову, осужденную за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша, в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Прасолову включила в обменный список российская сторона. По данным СМИ, убийца сейчас находится в Москве, сообщает мариупольское издание "0629".
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15.09.2021 12:35 Ответить
Предлагаешь обмены вообще не производить? Так орать будешь, что не меняют пленных....
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15.09.2021 13:20 Ответить
Звичайно! Бо все корисне для москалів, віддали за таксистів.
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15.09.2021 13:33 Ответить
Не пытайтесь доказать что либо зескота, там нет мозгов и оно не изиенится
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15.09.2021 13:47 Ответить
Знов звинуватять когось з АТОшників, чи волонтерів.
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15.09.2021 12:36 Ответить
А над російським посольством посольством у Києві гордо майорить російський прапор...
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15.09.2021 12:38 Ответить
Баканов (друг дитинства клоуна) ходе до московської церкви де відкрито моляться за тих, хто вбиває українців за те, що вони українці!
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15.09.2021 12:39 Ответить
Какая то цель непонятная! Это ************** лохи работали? При чем тут баба с МЧС???? А бывший ветеран??? так их каждый второй сейчас...... Вот так бывает когда есть взрывчатка, но нет мозгов куда ее поставить, мозги для управления отсутствуют......
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15.09.2021 12:43 Ответить
На аби яких ветеранів не полюють. І він далеко не колишній.
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15.09.2021 12:58 Ответить
Ну, я надеюсь, хоть на этот раз Антоненко не подозреваемый?
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15.09.2021 12:53 Ответить
и зачем открыли. не у кого больше биткойны отжимать, дел других нет?
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15.09.2021 12:54 Ответить
Вбивають АТОшників, а вбивають вороги України. Їх тут кишить, Вальдемар довзолив їхати сюди "акторів", а фактично пропагандистів московії, які підтримують ху@ла концертами, їдуть ФСБешники в рясах, як священники московської церкви, яку відвідують головний той хто мав би з ними боротися - лейтенант Баканов, спікер Верховної Ради Разумков, всі працівники офісу президента, да і сам президент нагородив московських попів і заборонив( по погрозах московських попів) провести літергію Вселенському Патріарху Варфоломія в Софії Київській.
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15.09.2021 14:54 Ответить
Хотели взрывать кого-то одного?!
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15.09.2021 15:00 Ответить
Це скоріше ліквідація, ніж теракт.

І найстрашніше, якщо виявиться, що за цим моторошним вбивством стоїть не ФСБ і не бульбо-КГБ... а "своя" українофобська пліснява влада.

Але ж само на себе слідство в такому разі не вийде.
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15.09.2021 15:07 Ответить
Банда зеленского копирует методы кремлядей
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15.09.2021 15:29 Ответить
 
 