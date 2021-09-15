Финотчет "Слуги народа": доноров в 40 раз меньше, чем кандидатов на местных выборах

В 3 квартале 2020 года партию "Слуга народа" и ее ячейки профинансировали 578 физлиц и компаний. Это почти в 6 раз больше, чем количество доноров партии за весь 2019 год, однако в 40 раз меньше, чем кандидатов в депутаты, которых партия в сентябре 2020 года выдвинула в местные рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют проанализированные ЧЕСНО данные квартального финотчета "Слуги народа", которые опубликованы на сайте НАПК.

В общем, партия выдвинула в местные рады более 23 тыс. кандидатов. Иными словами, на 40 кандидатов от "Слуги народа" приходится всего 1 донор. В отдельных ячейках такое соотношение еще хуже - 1 донор приходится на несколько сотен кандидатов.

Согласно мониторингу ЧЕСНО, Центральный офис "Слуги народа", как и ячейки данной партии, не проводили публичных фандрейзинговых кампаний накануне и во время местных выборов в 2020 году. Долгое время на сайте партии не было даже реквизитов, сейчас там есть информация о том, как поддержать финансово центральный офис, но не ячейки.

Несмотря на отсутствие признаков публичной фандрейзинговой кампании, по итогам 2020 года "Слуга народа" стала самой богатой партией страны с доходом в 445 млн гривен, из которых ориентировочно 259 млн гривен - это частные поступления. Об этом свидетельствует анализ ЧЕСНО на основе данных налоговой отчетности. Впрочем данные налоговой отчетности содержат только общие показатели и происхождение этих средств долгое время было неизвестно. Подав отчет за 3 квартал, партия частично "раскрыла" данную информацию.

Всего в 3 квартале 2020 года "Слуга народа" собрала 107 млн гривен, из которых более 90 млн - вклады физических лиц (555 доноров). Еще 17 млн поступило от бизнеса (23 компании).

Новосозданные ячейки партии выбрали разные стратегии привлечения средств - часть из них финансировал исключительно бизнес, а часть только физические лица. Типичным для всех ячеек является незначительное количество доноров. Две трети региональных ячеек имели менее 20 доноров. Отличаются лишь Винницкая и Черкасская ячейки "Слуги народа", которые имели 95 и 147 доноров соответственно.

Примечательно, что в отчетности партии за первые 3 квартала 2020 года фигурирует всего 3 донора, которые финансировали партию и во время президентских и парламентских выборов 2019 года.

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Речь идет, в частности, о Виталии Сергеевиче Корниенко (Александрович Корниенко сообщил ЧЕСНО, что Виталий Корниенко не является его родственником и они не знакомы лично), который профинансировал партию на 1,5 миллиона гривен в 2019 году и на 1,1 миллиона в 2020 году. Согласно реестрам, Виталий Корниенко является совладельцем ряда предприятий различной направленности - от строительства и продажи электроэнергии до предоставления автомобилей в аренду и оптовой торговли пищевыми молоком и маслами.

Еще один "традиционный" донор это Светлана Викторовна Глущенко. В 2019 году она перечислила на счета "Слуги народа" 1,4 миллиона гривен, а в 2020 году еще почти 400 000. Как и Виталий Корниенко, она является владелицей и руководительницей ряда предприятий.

Еще 318 тыс. партии в 2020 году перечислил Евгений Зурнаджи. Он фигурирует и среди доноров "Слуги народа" в отчетности за 2019 год, правда тогда он перечислил партии 1,4 миллиона гривен. Зурнаджи является адвокатом и имеет собственную компанию, работающую в сфере права. Также, он является одним из по меньшей мере 11 адвокатов, которые в 2019 году финансировали "Слугу народа".

Новосозданную региональную структуру частично поддерживали средствами из "центра" (за счет госсредств, средств полученных партией в качестве компенсации за парламентскую кампанию и частных взносов, поступавших на центральные счета партии). Для большинства организаций (кроме Киевской городской и областной) это были символические средства - от 185 до 535 тыс. гривен, или в среднем 15,1% от общего официального бюджета всех ячеек. Не получала средств из "центра" только Кировоградская областная ячейка.

Другой ситуация была только с киевской областной и городской ячейками - им партия перечислила 28,4 миллиона гривен, или 85,4% и 71,6% от их общего бюджета в июле-сентябре 2020 года. Другие же ячейки обеспечивали себя в большей степени самостоятельно и, если доверять финотчетности, имели доноров из собственных регионов.

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Фактически, малое количество доноров обеспечило возможность участия в выборах большого количества кандидатов от "Слуги народа", ведь основная статья расходов большинства организаций - уплата денежных залогов за кандидатов в мэры и кандидатов в депутаты. При этом, среди 555 доноров физлиц только 271 донор баллотировался от "Слуги народа" в местные рады.

Таким образом только 1 из 80 кандидатов финансово присоединился к подготовке "Слуги народа" к старту местных кампании. Этот показатель может быть несколько иным с учетом отчета партии за 4 квартал 2020 года, который "слуги" еще не подали. Часть средств также могла поступать непосредственно в избирательные фонды, но практика показывает, что партии львиную долю средств заводят на текущие счета и уже из них перечисляют средства в избирательные фонды.