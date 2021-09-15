Объективность СМИ в Украине на достаточно высоком уровне. Во время избирательной кампании я был на всех телеканалах, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает достаточно высоким уровень объективности украинских средств массовой информации.
Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Объективность подачи СМИ, думаю, у нас … на достаточно высоком уровне. Хотелось бы лучше? Да, хотелось бы! Всегда ли у меня, как главы Верховной Рады, есть доступ к СМИ в том объеме, в котором бы мне хотелось? Нет. Вы можете проанализировать, что происходит по тем или иным медиа-ресурсам. Но это, опять же, редакционная политика: я не могу на нее повлиять или сказать, что они делают что-то вне закона. Мне бы очень хотелось верить, что на их редакционную политику извне никто не влияет", - сказал Разумков.
По словам Разумкова, во время избирательных кампаний медиа-ресурсы могут склоняться к одной или другой стороне, но это происходит во всем мире.
"Мы можем посмотреть на государства с развитой демократией, такие как Соединенные Штаты Америки. Там тоже есть и CNN, и FOX, где каждый ведет свою редакционную политику. Да, она не всем может нравиться. Если мы говорим об Украине, то у нас в этом плане, я думаю, не так уж плохо", - отметил спикер парламента.
Сославшись на свое участие в избирательных кампаниях, Разумков подчеркнул, что доступ к СМИ был.
"Я отходил по эфирам и президентскую, и парламентскую кампании. Был на всех телеканалах, начиная от "112", NewsOne, ZiK, которые принадлежат Козаку (народный депутат Тарас Козак, против которого в этом году СНБО ввело персональные санкции. - Ред.), заканчивая телеканалами, которыми владеют другие представители бизнеса - ICTV, СТБ (конечные бенефициары - бизнесмен Виктор Пинчук и его жена. - ред.). Мы везде были. Мы были и на "5 канале", и на "Прямом" (владелец - пятый президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) - везде, где могли доносить свое видение… Да, где-то у меня были более жесткие дискуссии и менее лояльно настроенные ведущие. Но это же дискуссия, она должна быть, но не переходить нормы морали и здравого смысла. Необходимо слышать другую точку зрения", - рассказал Разумков
Пожалуйста, подождите...
Чувак, это было при ПАПИРЕДНИКАХ. при слугах уродов и зеленожопых криворогатых моросящих под себя полупокерах все иначе.
снимайте все нах.
и менты не имеют права за камеры которые могут использоваться для подавления свободы когото ща это трогать
зелецкий за деньги военного бюджет
диверсант под видом бурной деятельности бычков антонова когда покажет готовую кабину