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Новости Политика Украины
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Объективность СМИ в Украине на достаточно высоком уровне. Во время избирательной кампании я был на всех телеканалах, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Объективность СМИ в Украине на достаточно высоком уровне. Во время избирательной кампании я был на всех телеканалах, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает достаточно высоким уровень объективности украинских средств массовой информации.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Объективность подачи СМИ, думаю, у нас … на достаточно высоком уровне. Хотелось бы лучше? Да, хотелось бы! Всегда ли у меня, как главы Верховной Рады, есть доступ к СМИ в том объеме, в котором бы мне хотелось? Нет. Вы можете проанализировать, что происходит по тем или иным медиа-ресурсам. Но это, опять же, редакционная политика: я не могу на нее повлиять или сказать, что они делают что-то вне закона. Мне бы очень хотелось верить, что на их редакционную политику извне никто не влияет", - сказал Разумков.

По словам Разумкова, во время избирательных кампаний медиа-ресурсы могут склоняться к одной или другой стороне, но это происходит во всем мире.

"Мы можем посмотреть на государства с развитой демократией, такие как Соединенные Штаты Америки. Там тоже есть и CNN, и FOX, где каждый ведет свою редакционную политику. Да, она не всем может нравиться. Если мы говорим об Украине, то у нас в этом плане, я думаю, не так уж плохо", - отметил спикер парламента.

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Сославшись на свое участие в избирательных кампаниях, Разумков подчеркнул, что доступ к СМИ был.

"Я отходил по эфирам и президентскую, и парламентскую кампании. Был на всех телеканалах, начиная от "112", NewsOne, ZiK, которые принадлежат Козаку (народный депутат Тарас Козак, против которого в этом году СНБО ввело персональные санкции. - Ред.), заканчивая телеканалами, которыми владеют другие представители бизнеса - ICTV, СТБ (конечные бенефициары - бизнесмен Виктор Пинчук и его жена. - ред.). Мы везде были. Мы были и на "5 канале", и на "Прямом" (владелец - пятый президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) - везде, где могли доносить свое видение… Да, где-то у меня были более жесткие дискуссии и менее лояльно настроенные ведущие. Но это же дискуссия, она должна быть, но не переходить нормы морали и здравого смысла. Необходимо слышать другую точку зрения", - рассказал Разумков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
"Во время избирательной кампании я был на всех телеканалах...."

Чувак, это было при ПАПИРЕДНИКАХ. при слугах уродов и зеленожопых криворогатых моросящих под себя полупокерах все иначе.
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15.09.2021 12:51
+8
А после избирательной компании?
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15.09.2021 12:50
+8
То при кривавому тирані. А зараз просто не акредитують журналістів нєугодних смі. На каналах взагалі мовчання про зелені пустощі.
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15.09.2021 12:53
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А после избирательной компании?
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15.09.2021 12:50 Ответить
"Во время избирательной кампании я был на всех телеканалах...."

Чувак, это было при ПАПИРЕДНИКАХ. при слугах уродов и зеленожопых криворогатых моросящих под себя полупокерах все иначе.
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15.09.2021 12:51 Ответить
То при кривавому тирані. А зараз просто не акредитують журналістів нєугодних смі. На каналах взагалі мовчання про зелені пустощі.
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15.09.2021 12:53 Ответить
Зеублюдки во всем копируют путлера и лукашеску !
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15.09.2021 12:55 Ответить
ЖурнаГлісти ,це продажні потвори !!!Безкарність публічної брехні ,породжує вседозволенність !!!))
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15.09.2021 12:55 Ответить
зелецкий зочет все камерами запрудить. как в парашке?

снимайте все нах.

и менты не имеют права за камеры которые могут использоваться для подавления свободы когото ща это трогать
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15.09.2021 12:56 Ответить
диктатор все дороги увешал камерами. Кто это дело финансирует?

зелецкий за деньги военного бюджет
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15.09.2021 13:03 Ответить
этот латентный федераст уж очень хочет в политике остаться
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15.09.2021 12:56 Ответить
Особливо об"єктивним був Г+Г коли тупий собачий рот гавкав відверту брехню
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15.09.2021 12:56 Ответить
Разумков сидить дома ковідує, й злить, як з клітки, вовоЕрмаківську парочку.
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15.09.2021 12:58 Ответить
где ан 178? с новым аи28

диверсант под видом бурной деятельности бычков антонова когда покажет готовую кабину
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15.09.2021 12:59 Ответить
Що там "об"єктивні" олігархічні телепомийки розповідають з приводу видалення інформації про аварію, влаштовану вгашеним "слугою"? Що з приводу замовчування державної здади Бубочки-дерьмака?
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15.09.2021 12:59 Ответить
Была, роЗЕмков, была...
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15.09.2021 13:30 Ответить
Лупоглазый комсомолец разумков, который привёл бубу на нашу голову, ещё надеется остаться в политике после ареста хрыпатого за госизмену! Ну-ну! Оптимист, однако...)
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15.09.2021 18:08 Ответить
 
 