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Витренко о переговорах с "Газпромом" по продлению транзитного контракта: У нас пока стадия обмена публичными любезностями

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Витренко о переговорах с

Украина и Россия пока не начинали переговоры о продлении транзитного контракта после 2024 года.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко журналистам в Киеве в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет, у нас пока стадия обмена публичными любезностями. Это обычная ситуация. После такой стадии, по крайней мере, исторически мы и переходили к предметным переговорам", - сказал он, отвечая на вопрос о начале переговоров с "Газпромом" по продлению транзитного контракта после 2024 года.

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Автор: Ірина Дашківська
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Міністр: Газова угода з Росією - транзит на 5 років з пролонгацією ще на 10
СУБОТА, 21 ГРУДНЯ 2019
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15.09.2021 13:04 Ответить
Теперь остается найти кого то, кто объяснит на каком основании украинский газ, добытый украинскими государственными компаниями, какой то Шмыгаль собирается продавать по цене "европейского хаба?
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15.09.2021 13:07 Ответить
 
 