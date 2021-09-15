Витренко о переговорах с "Газпромом" по продлению транзитного контракта: У нас пока стадия обмена публичными любезностями

Украина и Россия пока не начинали переговоры о продлении транзитного контракта после 2024 года.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко журналистам в Киеве в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет, у нас пока стадия обмена публичными любезностями. Это обычная ситуация. После такой стадии, по крайней мере, исторически мы и переходили к предметным переговорам", - сказал он, отвечая на вопрос о начале переговоров с "Газпромом" по продлению транзитного контракта после 2024 года.

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