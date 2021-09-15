РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11761 посетитель онлайн
Новости За рубежом
5 104 46
выборы (24315) Госдума (1252) Единая Россия (294) путин (29877) россия (91364)

Выборы в Госдуму - тяжелое испытание для Путина. Он уничтожил остатки оппозиции, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Выборы в Госдуму - тяжелое испытание для Путина. Он уничтожил остатки оппозиции, - Bloomberg

Президент России Владимир Путин давит на своих независимых политических оппонентов, кого-то отправляет в тюрьму, а кого-то - в изгнание, поскольку его правящая партия пытается сохранить и расширить свой контроль на парламентских выборах, несмотря на рост недовольства среди населения.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Хотя Путин сохраняет относительную поддержку россиян, согласно опросам, его правящая партия "Единая Россия" зафиксировала одни из самых низких рейтингов почти за десятилетие в начале этого года, поскольку избиратели недовольны уровнем жизни.

Но Кремль боится лишних рисков и решительно пытается добиться того, чтобы партия получила очередное подавляющее большинство в парламенте.

"Пока режим имеет достаточно финансовых ресурсов, если он не допустит серьезных ошибок, которые действительно бы разозлили население, он может выжить", - говорит аналитик Татьяна Становая. По ее мнению, парламентские выборы - это тяжелое испытание для режима Путина.

Некоторые опросы показывают, что популярность правящей партии достигает 27%. Тем не менее, Кремль стремится получить около 45% голосов, опередив оппозиционных конкурентов. Кроме того, режим пытается влиять на "лояльных избирателей", а именно на государственных служащих и пенсионеров.

Массовые протесты после выборов в соседней Беларуси в прошлом году насторожили Кремль. Москва решительно поддерживает белорусского диктатора Александра Лукашенко в его борьбе против оппозиции, несмотря на критику и санкции со стороны Запада.

Читайте также: Оккупанты накануне выборов в Госдуму РФ усиливают изоляцию ОРДЛО, - руководитель Центра информбезопасности Соловей

Сейчас в России нет никаких признаков больших протестов, по словам аналитика Льва Гудкова из Центра Левада.

"Существует относительно высокий уровень неудовлетворенности, но репрессивная тактика успешно держит людей подальше от протестов", - сказал он.

При этом российские власти отрицают любые репрессии против критиков режима и обещают провести честные выборы. Но некоторые представители Кремля опасаются, что даже при жестком контроле над избирательным процессом, "Единой России" будет трудно получить успешные результаты в регионах, где экономические проблемы являются слишком острыми.

Режим Путина проводит жестокие репрессии после того, как десятки тысяч людей выходили на улицы в городах по всей России в январе после заключения лидера оппозиции Алексея Навального.

В прошлом году Навальный едва выжил после отравления нервно-паралитическим агентом, в котором оппозиционер решительно обвиняет Кремль. Сейчас главный критик Путина находится в исправительной колонии. Российские чиновники отрицают свою роль в его отравлении.

Власть "заблокировала" организацию Навального в начале этого года. Политическим кандидатам, которые имеют "связи" с Навальным или его организацией, запретили участвовать в выборах. Российский суд также обязал интернет-компании блокировать все ссылки на приложение для так называемого "Умного голосования", которое разработали союзники Навального.

Даже относительно "сдержанные" критики правительства, такие как оппозиционная партия "Яблоко", оказались под серьезным давлением режима.

На "муниципальных избирательных гонках" в Санкт-Петербурге кандидат Борис Вишневский от "Яблока" столкнулся с двумя "кандидатами-двойниками", которые также зарегистрированы под именем Борис Вишневский.

Читайте также: Работников бюджетной сферы на оккупированных территориях, получивших паспорт РФ, заставляют голосовать на выборах в Госдуму, - Денисова

"Я в политике с 1999 года. Каждый раз кажется, что это самые грязные выборы, но чем дальше, тем хуже", - отметил он.

Коммунисты, большой парламентский блок России, также чувствуют давление, так как одному из самых известных политиков партии запрещено участвовать в выборах из-за обвинений в том, что он владеет оффшорными иностранными активами.

Это все является частью "систематической" политики устранения соперников "Единой России", сказал аналитик Григорий Мелконьянц.

Путин, который уже на протяжении длительного времени остается у власти, в прошлом году воспользовался большинством правящей партии для продвижения конституционных изменений, которые позволяют ему оставаться на посту президента до 2036 года.

Поскольку общественность связывает большинство представителей "Единой России" с непопулярными внутренними инициативами, такими как увеличение пенсионного возраста в 2018 году, партия обратилась к чиновникам, которые ассоциируются с относительно популярной внешней политикой Путина, резюмирует издание.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Какие проблемы? посчитают так как надо. 80%. Какие выборы? Какое тяжелое испытание? Капец какой то. Все будет как всегда.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:36
+4
только уху просит
показать весь комментарий
15.09.2021 13:25
+3
які там можуть бути проблеми? 89,6 гарантовано
показать весь комментарий
15.09.2021 13:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Кремле заявили, что Путин абсолютно здоров - RT
показать весь комментарий
15.09.2021 13:24 Ответить
только уху просит
показать весь комментарий
15.09.2021 13:25 Ответить
мафия парашки раздает аусвайсы всяким иностранцам, которые голосуют вместо рабов. так скоро в рапашке вообще будут туземцы вместо кацапов голосовать.

это трешак что чекисты вытворяют со своими рабами.

сбежали цифры что пропало 1.2млн пенсионеров. если это правда, то вообще кацапов здохло около 5млн.

это называется чекисты опять массовый мор устроили себе и своим дырам.

это как в 33м нмкто не знал, а якобы в парашке все очень хорошо.и потемкинская парашка летит вверх.

Тоесть это 33й уже наступил сместе с чумой в рапашке.

руцкий мир это миллионы трупов по любому поводу
показать весь комментарий
15.09.2021 14:06 Ответить
А про мільйон гарантованих голосів з орділо Блумберг мовчить?
показать весь комментарий
15.09.2021 13:28 Ответить
Домбаси проголосують за ***** і всьо буде ОК.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:28 Ответить
Попытка властей РФ ограничить работу Google обвалила электронные системы Центробанка



показать весь комментарий
15.09.2021 13:29 Ответить
гугл это массовый убийца как и чекисты. всю статистику эти ублюдки сдают чекистам, а те занимаются на основе этого всем ящиком пандоры.
показать весь комментарий
15.09.2021 14:28 Ответить
Какое еще население? Это рабы!!! Плотная масса серых безликих ников. По сути это просто образы, лица не более. Ничего не решающие, не понимающие, не играющие, не желающие, не жрущие, а токо пьющие. Ну масса...болото. Топь сибирская с комарами..Фсье, это на что он может рассчитывать.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:31 Ответить
Потомственна бухота.

показать весь комментарий
15.09.2021 13:43 Ответить
Шооо, шо ************* еще раз повтори??????
показать весь комментарий
15.09.2021 13:55 Ответить
Жертва кацап-тв. Ты когда нибудь в Украине то был?
показать весь комментарий
15.09.2021 13:59 Ответить
Можно до бесконечности мне,ни разу не бывавшему в стране,значек которой у вас на аватарке,рассуждать с умным видом о нищите, осталости и дремучести этой страны. И даже накопать какие то цифры. Но ведь это всеравно будет ахинея полная и имхо . Или не согласны?
показать весь комментарий
15.09.2021 14:06 Ответить
,,Продолжать?,, Продолжай--очень весело все тобой перечисленное представлять в кацапских ******
показать весь комментарий
15.09.2021 14:22 Ответить
************* поперлоооо.....
показать весь комментарий
15.09.2021 14:00 Ответить
Хватит бредней с кацапских помоек. С умным видом давать советы людям,проживающим в этой стране о том как они живут может только кацап с бешенством ватки и безудержной манечкой великоимперца. И не забывайте-многие украинцы видали ваши кацапские помойки с нищими рабами своими глазами,а не сюжетами ваших дебильных пропагандонов для поднятие гордости безмолвных опущенцев.
показать весь комментарий
15.09.2021 14:14 Ответить
Какие проблемы? посчитают так как надо. 80%. Какие выборы? Какое тяжелое испытание? Капец какой то. Все будет как всегда.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:36 Ответить
які там можуть бути проблеми? 89,6 гарантовано
показать весь комментарий
15.09.2021 13:40 Ответить
О каких ,,проблемах,, для ***** идет речь?
показать весь комментарий
15.09.2021 13:45 Ответить
Тим часом захід знову рішуче добиває режим Путіна санкціями і підняв ціни на парашинський газ майже до 900$/м3.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:48 Ответить
Совет директоров гугла во главе с индусом пичаи занимается МАССОВЫМИ УБИЙСТВАМИ в украине.

Они сливают всю инфу о пользователях где есть руцкий язык чекистам, чтобы знать кого убивать, вербовать, компроматить.

пичаи и бункерный это самые массовые убийцы в мире.

нельзя давать инфу об украинцах кацапам только потому что они пользуются руц языком. тоесть руцкий украинский и руцкий кацапский это большие разницы при войне.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:49 Ответить
почему айфоны появлятся в парашке раньше чем в украине

где санкции на первые поставки парашке.

все обзоры техники должны выходить на украинском раньше, чем на кацапском.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:52 Ответить
Особенно ржачно смотреть на продажи на россии предыдущего ипхона Думаю со следующим будет все еще грустнее.. Денег нет но вы держитесь
показать весь комментарий
15.09.2021 14:02 Ответить
Гуляй рванина на кредиты . У какого дебила есть надежда,что этому стоит завидовать???
показать весь комментарий
15.09.2021 14:16 Ответить
Упс-поломался недоимперец. Видать порвался от гордости за свою помойку
показать весь комментарий
15.09.2021 14:24 Ответить
у кацапов чекисты устроили кредитное рабство. кацапы заложены у чекистов. потом отработка через обмен на свою кровь. в дырах включительно.
показать весь комментарий
15.09.2021 14:24 Ответить
фильмы,авто, компы и друг западная понтовая продукция должна выходить на кацапском языке в последнюю очередь
показать весь комментарий
15.09.2021 14:22 Ответить
На Парашке айфон китайские. Они даже не подозревают что мобильные телефоны и смартфоны может производить другая страна. Потому там вся телефония дешевая
показать весь комментарий
16.09.2021 13:46 Ответить
спецоперационный конвеер чекистов работает выше полной катушки. честы лапти в кровь стерли, носятся как черти по пеклу.

бункерный боится любой капли чтобы она не завалила его власть. что в парашке, так и в украине.

боится всех и убивает всех, а все боятся обосранного.
показать весь комментарий
15.09.2021 14:33 Ответить
Тю.Спам не открывается😂🌷
показать весь комментарий
15.09.2021 14:56 Ответить
Уже все результаты известны.
64 - Едро.
16 - Коммуняки
12 - Жириновский
8 - Справедливая Россия
показать весь комментарий
15.09.2021 15:28 Ответить
Мне больше бесит то что называют в статьях наших российское неподобство "Выборы"
показать весь комментарий
15.09.2021 16:13 Ответить
 
 