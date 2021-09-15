При введении "желтой" зоны карантина дистанционного обучения не будет. Школы, где вакцинация персонала ниже 80%, просто закроются, - глава Ивано-Франковской ОГА Онищук
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При введении "желтой" зоны адаптивного карантина в Ивано-Франковской области не будет дистанционного обучения в школах. Школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% закроются на карантин.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
По ее словам, из-за ухудшения ситуации с COVID-19 вводятся жесткие карантинные мероприятия.
"Прежде всего они касаются работы учебных заведений. С введением "желтой" зоны на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80% работников, закрываются на карантин", - отметила Онищук.
Напомним, вчера в Офисе Президента поручили главам Киева и ОГА обеспечить вакцинацию 80% работников образования хотя бы одной дозой.
Пожалуйста, подождите...
а якщо серйозно, то для таких як ти, сама "біла пропаганда" вакцинації, будь-якої, закони під неї - це все зтравлювання і насилля. для таких як ти нестравлювання - це мовчання! це ще зі школи йде така норма.
Ставьте рубль, ставлю стольник (с). На любом бюджетном предприятии, включая любую больницу, в неуколотых окажется администрация.
Щодо директорів шкіл та решти чиновників, яким згори спускають показники ... Знаєте, всі ж мовчать, кожен боїться.
Бо роботу знайти важко, особливо, якщо люди передпенсійного віку. Тут (з того, що я читаю в коментах від людей), частина прогнеться, інші - змінять професію,хтось сяде на безробіття, хтось виїде.
Але ситуація дуже важка. Скрізь. Також бачила, що ніби 18.09. має відбутися світова акція проти надмірних обмежень і зловживань. В Україні ніхто не виходить, не виступає проти, отже, всіх все влаштовує.
Але виглядає так, що йде до радикалізації.
Кожен захищається, як може. Я цілком розумію і підтримую тих, хто не колеться. Абсолютно. Вони у своєму праві.
при молчаливом согласии стада его будут стрич до трусов, причем полномочия уже сместились до глав ога, месных хорьков.
Минздрав: почти 60% умерших от коронавируса в августе были привиты
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