При введении "желтой" зоны карантина дистанционного обучения не будет. Школы, где вакцинация персонала ниже 80%, просто закроются, - глава Ивано-Франковской ОГА Онищук

При введении "желтой" зоны адаптивного карантина в Ивано-Франковской области не будет дистанционного обучения в школах. Школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% закроются на карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

По ее словам, из-за ухудшения ситуации с COVID-19 вводятся жесткие карантинные мероприятия.

"Прежде всего они касаются работы учебных заведений. С введением "желтой" зоны на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80% работников, закрываются на карантин", - отметила Онищук.

Напомним, вчера в Офисе Президента поручили главам Киева и ОГА обеспечить вакцинацию 80% работников образования хотя бы одной дозой.

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