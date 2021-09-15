РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11761 посетитель онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Борьба с коронавирусом
3 505 40
карантин (16725) ОГА (2376) Ивано-Франковская область (841) COVID-19 (18596) Онищук Светлана (6)

При введении "желтой" зоны карантина дистанционного обучения не будет. Школы, где вакцинация персонала ниже 80%, просто закроются, - глава Ивано-Франковской ОГА Онищук

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

При введении

При введении "желтой" зоны адаптивного карантина в Ивано-Франковской области не будет дистанционного обучения в школах. Школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% закроются на карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

По ее словам, из-за ухудшения ситуации с COVID-19 вводятся жесткие карантинные мероприятия.

"Прежде всего они касаются работы учебных заведений. С введением "желтой" зоны на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80% работников, закрываются на карантин", - отметила Онищук.

Напомним, вчера в Офисе Президента поручили главам Киева и ОГА обеспечить вакцинацию 80% работников образования хотя бы одной дозой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая волна COVID-19 пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия, - прогноз НАН Украины
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
антиконституційні мракобіси
показать весь комментарий
15.09.2021 13:33
+6
Зараз квитанція про оплату укола невідомо чим від фармкомпаній важливіша за конституції більшості країн.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:40
+6
В прошлом году, в желтых зонах, даже речи не было о дистанционно , в школах и вузах. Ты урод, так принуждаешь педагогов к вакцинации?
показать весь комментарий
15.09.2021 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Позакривають школи і проблем ніц нема.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:32 Ответить
це пресінг вчителя. при чому вакцинація не зупиняє розповсюдження вірусу, а навпаки згідно останнім правилам саме вакцинованим його можна розносити офіційно.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:38 Ответить
Ну так ведь давно уже видно как пытаются группы населения стравить между собой
показать весь комментарий
15.09.2021 13:59 Ответить
стравити можна лише лохів. а їх 73%.
а якщо серйозно, то для таких як ти, сама "біла пропаганда" вакцинації, будь-якої, закони під неї - це все зтравлювання і насилля. для таких як ти нестравлювання - це мовчання! це ще зі школи йде така норма.
показать весь комментарий
15.09.2021 14:27 Ответить
можете этот поток вашего сознания как то упорядочить для понимания ?
показать весь комментарий
15.09.2021 17:45 Ответить
цe рeалii Украiни
показать весь комментарий
15.09.2021 21:09 Ответить
антиконституційні мракобіси
показать весь комментарий
15.09.2021 13:33 Ответить
Зараз квитанція про оплату укола невідомо чим від фармкомпаній важливіша за конституції більшості країн.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:40 Ответить
Каждый препод сам себе зебил
показать весь комментарий
15.09.2021 14:16 Ответить
Иллюстрация к выражению "выкручивать руки".
показать весь комментарий
15.09.2021 13:36 Ответить
Законные права граждан своей страны надо не просто уважать, а делигировать их полномочия тем, кто понимает, что это такое, а не вот этот дегенератизм с бантиком Министерства Юстиции Украины"При введении "желтой" зоны карантина дистанционного обучения не будет. Школы, где вакцинация персонала ниже 80%, просто закроются, - глава Ивано-Франковской ОГА Онищук."
показать весь комментарий
15.09.2021 13:41 Ответить
а учителям очень нравилось сидеть дома и получать зарплату, обучения как такого не было, то связь плохая, то комп завис
показать весь комментарий
15.09.2021 13:41 Ответить
вся дистанционка проводится из школы. не надо тут пукать в муку
показать весь комментарий
15.09.2021 15:10 Ответить
у меня трое внуков в школе , то зоом не включился, то пол урока у учителя интернет завис, я уж знаю, так что в муку пердишь ты, наверное учитель, понравилось ни хера не делать и бабло получать, а так пусть вакционируются -и в школу
показать весь комментарий
15.09.2021 15:31 Ответить
Я викладач.І під час останнього посилення карантину не я отримав "за красиві очі" 8 тис., а мав відпрацьовувати свою зарплату під монітором зранку до півночі.А щоб краще працював інтернет за нього потрібно вчасно платити.І за свій інтернет плачу я, як і за світло.І жодне падло не хоче подумати, що я таким чином, за свій кошт забезпечую навчальний процес для кількох сотень осіб.І я б з задоволенням поставив би кожного мудака, який тут гавкає про "вчителів-дармоїдів" в клас читати урок з маскою на обличчі, коли на тебе дихають чорт зна чим цілий день сотні учнів.
показать весь комментарий
16.09.2021 00:23 Ответить
Правильно, чем больше необразованных зебилов, тем лучше.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:43 Ответить
Школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% закроются на карантин.

Ставьте рубль, ставлю стольник (с). На любом бюджетном предприятии, включая любую больницу, в неуколотых окажется администрация.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:44 Ответить
Но с сертификатами о вакцинации. Это Украина.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:58 Ответить
И правда, зачем те школы...
показать весь комментарий
15.09.2021 13:47 Ответить
с вами, мракобесами, иначе нельзя.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:48 Ответить
В прошлом году, в желтых зонах, даже речи не было о дистанционно , в школах и вузах. Ты урод, так принуждаешь педагогов к вакцинации?
показать весь комментарий
15.09.2021 13:49 Ответить
Надеюсь наступит время когда соответствующая комиссия проведет оценку действий чиновников в ковидный период и за все нарушения законов и прежде всего Основного Закона они получат заслуженное наказание.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:57 Ответить
уже не наступит никогда, все права попраны во всем мире, и этот маскарад только начало.
показать весь комментарий
15.09.2021 14:19 Ответить
Меня жизнь учила - никогда не говори НИКОГДА.

показать весь комментарий
15.09.2021 15:06 Ответить
ночь может затянуться, и нам вероятно рассвет незастать.
показать весь комментарий
15.09.2021 15:27 Ответить
Нам много чего в этой жизни застать не доведется. Но рассвет все равно будет.
показать весь комментарий
15.09.2021 16:15 Ответить
І не лише чиновників. А всіх поплічників.
показать весь комментарий
15.09.2021 21:00 Ответить
Я не проти. Загалом всіх хто в цьому ковідобєсії брав участь.
показать весь комментарий
15.09.2021 21:02 Ответить
Ммм, думаю... директори шкіл, які в ультимативній формі персоналу і вчителям: або щепіться, або - заяву - на стіл... вони хто - жертви чи поплічники? Їх же також нагинають зверху... Погано, шо нагинаються, звісно, але деталей ми не знаємо. Компромат хіба... Чесних на 100% серед них нема.
показать весь комментарий
15.09.2021 22:24 Ответить
Під поплічниками я насамперед мала на увазі "експертів", які ******** людям те, що потрібно "борцям", але не кажуть правду, та мас-медіа, які всіляко сприяють нагнітанню та розз'єднанню суспільства і також не подають незаангажовану і правдиву інформацію.

Щодо директорів шкіл та решти чиновників, яким згори спускають показники ... Знаєте, всі ж мовчать, кожен боїться.

Бо роботу знайти важко, особливо, якщо люди передпенсійного віку. Тут (з того, що я читаю в коментах від людей), частина прогнеться, інші - змінять професію,хтось сяде на безробіття, хтось виїде.

Але ситуація дуже важка. Скрізь. Також бачила, що ніби 18.09. має відбутися світова акція проти надмірних обмежень і зловживань. В Україні ніхто не виходить, не виступає проти, отже, всіх все влаштовує.
показать весь комментарий
15.09.2021 23:15 Ответить
А сенс від їхніх протестів? Шось не бачу... В нас тихо протестують, хто може - не ширяються. Поки.
показать весь комментарий
15.09.2021 23:34 Ответить
Протести показують, що не всі - стадо. І не побіжать тупо виконувати все, що їм скаже уряд. Цих людей маргіналізують або намагаються не звертати увагу.

Але виглядає так, що йде до радикалізації.

Кожен захищається, як може. Я цілком розумію і підтримую тих, хто не колеться. Абсолютно. Вони у своєму праві.
показать весь комментарий
16.09.2021 06:51 Ответить
"добровольная" вакцинация по-советски: колхоз дело добровольное, хочешь вступай, а хочешь - попробуй не вступай.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:57 Ответить
Коронаталибан "спасает жизни" не давая жить.
показать весь комментарий
15.09.2021 14:00 Ответить
конституция- не неслышал, закон об образовании- побаку

при молчаливом согласии стада его будут стрич до трусов, причем полномочия уже сместились до глав ога, месных хорьков.
показать весь комментарий
15.09.2021 14:18 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukraintsam-rasskazali-opasen-vaktsinirovannyy-1631704846.html п
показать весь комментарий
15.09.2021 15:50 Ответить
Так это давно понятно. Цель прививок не обезопасить человека. Она боле прагматична. Цель прививок снизить давление на медицину в краткосрочной перспективе. Что потом будет с человеком мало кого волнует.
показать весь комментарий
15.09.2021 16:18 Ответить
Вже майже здійснено: розвивають екстренну, тобто бабусю якусь пролікувати вже майже неможливо, та й не тіки бабусю.
показать весь комментарий
15.09.2021 22:26 Ответить
https://www.vesty.co.il/main/article/bjmuf7kqy

Минздрав: почти 60% умерших от коронавируса в августе были привиты

Для брехунів-пропагандистів, які наклепами вимагають видалення посилань на дане джерело: в тексті є лінк на оригінальний ресурс - службу новин телеканалу - 11КАН

https://www.kan.org.il/item/?itemId=113178
показать весь комментарий
15.09.2021 21:16 Ответить
 
 