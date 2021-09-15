"Моя церковь": ПЦУ запустила собственное мобильное приложение с молитвами и онлайн-чатом со священником

Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение "Моя церковь", в котором можно найти ближайший храм и перечень молитв, а также почитать церковные новости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные в Google Play.

В приложении в настоящее время доступны 5 разделов: карта храмов; календарь религиозных праздников; новости о ПЦУ; перечень молитв (утренних и вечерних) и личный профиль, где пользователи пообщаться духовные темы с помощью онлайн-чата со священником.

Кроме того, в личном кабинете можно пожертвовать деньги и пожаловаться на работу приложения.

На карте можно найти адреса храмов, расписание богослужений, информацию о дате праздника церкви и настоятеле храма.

В календаре указаны праздники, информация о том, в какие дни нужно поститься.





Приложение работает на операционных системах Android и iOS.