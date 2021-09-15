"Моя церковь": ПЦУ запустила собственное мобильное приложение с молитвами и онлайн-чатом со священником
Новости Цензор.НЕТ Общество
Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение "Моя церковь", в котором можно найти ближайший храм и перечень молитв, а также почитать церковные новости.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные в Google Play.
В приложении в настоящее время доступны 5 разделов: карта храмов; календарь религиозных праздников; новости о ПЦУ; перечень молитв (утренних и вечерних) и личный профиль, где пользователи пообщаться духовные темы с помощью онлайн-чата со священником.
Кроме того, в личном кабинете можно пожертвовать деньги и пожаловаться на работу приложения.
На карте можно найти адреса храмов, расписание богослужений, информацию о дате праздника церкви и настоятеле храма.
В календаре указаны праздники, информация о том, в какие дни нужно поститься.
Приложение работает на операционных системах Android и iOS.
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Эпифаний идет верным путем !
Ну, правильно. Для того это приложение и заказано было..
что плохого ?
Такий набір реквізитів реєстрацію, що до кінця, я б нездивувався б, якби запросили інформацію щодо матеріального становища...
Точно якась зелень недолуга фантазувала, коли складала додаток...
Ви що, автори? З глузду з'їхали?
Реєстрація, як на мене в таких випадках, допустима, якщо йдеться про якесь співробітництво - волонтерство, підрядництво тощо... А вірянину реєструватися!?