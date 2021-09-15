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"Моя церковь": ПЦУ запустила собственное мобильное приложение с молитвами и онлайн-чатом со священником

Новости Цензор.НЕТ Общество

Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение "Моя церковь", в котором можно найти ближайший храм и перечень молитв, а также почитать церковные новости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные в Google Play.

В приложении в настоящее время доступны 5 разделов: карта храмов; календарь религиозных праздников; новости о ПЦУ; перечень молитв (утренних и вечерних) и личный профиль, где пользователи пообщаться духовные темы с помощью онлайн-чата со священником.

Кроме того, в личном кабинете можно пожертвовать деньги и пожаловаться на работу приложения.

На карте можно найти адреса храмов, расписание богослужений, информацию о дате праздника церкви и настоятеле храма.

В календаре указаны праздники, информация о том, в какие дни нужно поститься.

Моя церковь: ПЦУ запустила собственное мобильное приложение с молитвами и онлайн-чатом со священником 01Моя церковь: ПЦУ запустила собственное мобильное приложение с молитвами и онлайн-чатом со священником 02
Моя церковь: ПЦУ запустила собственное мобильное приложение с молитвами и онлайн-чатом со священником 03Моя церковь: ПЦУ запустила собственное мобильное приложение с молитвами и онлайн-чатом со священником 04Моя церковь: ПЦУ запустила собственное мобильное приложение с молитвами и онлайн-чатом со священником 05

Приложение работает на операционных системах Android и iOS.
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Топ комментарии
+5
Добра новина. Завантажую
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15.09.2021 14:12
+4
Кроме того, в личном кабинете можно пожертвовать деньги..

Ну, правильно. Для того это приложение и заказано было..
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15.09.2021 14:03
+4
новое поколение выбирает цифру

Эпифаний идет верным путем !
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15.09.2021 14:07
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Как говорил один мультяшный робот: запущу свое приложение с молитвами и священниками!
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15.09.2021 14:00 Ответить
Мне кажется это лишнее. И красоваться на биг бордах нашему предстоятели ,,не к лицу,,
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15.09.2021 14:03 Ответить
новое поколение выбирает цифру

Эпифаний идет верным путем !
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15.09.2021 14:07 Ответить
Новое поколение сидит в тик токе, потому, что мораль ,благодаря московским сектантам упала до исторического минимума. Церковь это тишина. Интернет не место где должна присутствовать церковь.
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15.09.2021 14:24 Ответить
Кроме того, в личном кабинете можно пожертвовать деньги..

Ну, правильно. Для того это приложение и заказано было..
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15.09.2021 14:03 Ответить
Батюшка,откуда 1000000 взяли?!Дак это...на карточку через приложение пришло
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15.09.2021 14:05 Ответить
Никто ничего не спросит, церковь живёт на пожертвования.
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15.09.2021 14:10 Ответить
а если и пожертвовать члену общины, который оказался в беде.

что плохого ?
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15.09.2021 14:08 Ответить
А там, в приложении, номера счетов членов общины, попавших в беду, забиты?
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15.09.2021 14:24 Ответить
ппц
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15.09.2021 14:07 Ответить
пиши правильно - РПЦ
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15.09.2021 14:09 Ответить
МП
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15.09.2021 14:09 Ответить
ось основна функція Кроме того, в личном кабинете можно пожертвовать деньги Источник: https://censor.net/ru/n3288399
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15.09.2021 14:08 Ответить
можешь и не жертвовать
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15.09.2021 14:11 Ответить
НІКОЛИ жирним попам не жертвував і не буду, я даю більше, але тім які потребують!
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21.09.2021 20:55 Ответить
Добра новина. Завантажую
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15.09.2021 14:12 Ответить
краще мозок новий собі завантаж
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15.09.2021 14:15 Ответить
Як можна жертвувати через таку реєстрацію, якщо Господь наставляв робити пожертви так, щоби ліва рука не знала, що робить права?

Такий набір реквізитів реєстрацію, що до кінця, я б нездивувався б, якби запросили інформацію щодо матеріального становища...

Точно якась зелень недолуга фантазувала, коли складала додаток...

Ви що, автори? З глузду з'їхали?

Реєстрація, як на мене в таких випадках, допустима, якщо йдеться про якесь співробітництво - волонтерство, підрядництво тощо... А вірянину реєструватися!?
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15.09.2021 14:17 Ответить
а онлайн крещение, исповедь, причастие, отпевание?
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15.09.2021 14:17 Ответить
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15.09.2021 16:07 Ответить
прям как секс по телефону
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15.09.2021 14:19 Ответить
Ви знали,що Ватикан є власником одного з найпотужніших телескопів у світі?Те,що католицька церква завжди вивчала астрономію-це загально відомий факт.В неї був свій власний телескоп на території Італії,яким вона користувалася віками.Але з часом,він устарів і модернізувати його стало неможливим.Тому Ватикан купив собі кусок землі в Арізоні і побудував собі там ************** і потужний телескоп,яким і користується.Але весь прикол полягає в тому,як цей телескоп називається.Люцифер.Ось,таке почуття гумору уСвятого Престолу!!
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15.09.2021 14:28 Ответить
Та Люцифер - це Світлоносний... Цілком тематична назва...
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15.09.2021 15:46 Ответить
😂.Ну,та.Він ж колись ангелом був,а потім взяв і поміняв орієнтацію.Але Ватиканівський телескоп так називається не тому що у самому Ватикані комусь бракло фантазії.Просто,сама назва телескопу є довгою і складається з багатьох складних слів,які в абревіатурі утворюють слово»Люцифер».Тому цю коротшу назву і використовують для зручності
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15.09.2021 16:53 Ответить
як справно московити і їх слуги напали на повідомлення новини ПЦУ. А як там окупантська церква УПЦ МП, яка прибрала з табличок букви"МП" і маскується під українську? Там не збирають на пожертви? Вони приватизували вже пів України. Наші збирають в себе вдома, а що робить ворог з кедебішніками, які наділи церковні ряси і накачують пропагандою населення про "мир" і "братство" а з другого боку благословляє на вбивство "укрів" "бандьор" "фашистів", які самі їх і видумали?
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15.09.2021 14:47 Ответить
Господь онлайн.
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15.09.2021 15:24 Ответить
Долбоклюи куда бы ущербное не пристроилось, всюду его обработают. Еще иконы цифровые пусть делают) Сам Бог наверно, ржет над дураками)
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15.09.2021 15:51 Ответить
Ви подивіться на яких автомобілях їздять ці "дураки", а потім спитайте себе - хто насправді дурний?
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15.09.2021 16:06 Ответить
Ну и дураки бывают богатые. Ничего нового.
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15.09.2021 22:21 Ответить
Нехай ще зроблять ігру на Андроїд з платними лутбоксами...
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15.09.2021 16:00 Ответить
Як це так? Сатанінське породження Інтернет і на службі у торговців магічними послугами? Треба ж хоч якось марку тримати!
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15.09.2021 16:18 Ответить
Зараз ПЦУ явно випереджає МП
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15.09.2021 16:21 Ответить
Кто знает какой религиозный праздник отмечал 21 сентября Гитлер?
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15.09.2021 16:56 Ответить
Наверное равноденствие...
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15.09.2021 22:27 Ответить
В этот день был праздник(в день равноденствия) и у него разные названия были(один РамАзАн-Рана Младшего Горящего с одэри=азэри).Все Бизантийские праздники спрятали. г.ГанаУдч=Гянджа=Ганстантинополь(бала).
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16.09.2021 17:16 Ответить
Це дуже вірний та корисний крок!
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15.09.2021 20:39 Ответить
 
 