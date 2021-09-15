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Новости Бюджет-2022
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На медицину в госбюджете-2022 выделят 193 млрд грн, это на 31 млрд больше, чем в 2021, - Шмыгаль

В проекте госбюджета на 2022 год на медицину выделят на 31 млрд грн больше, чем в нынешнем году.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"На медицинскую отрасль в проекте госбюджета-2022 предусмотрено 193 млрд грн. Это на 31 млрд больше, чем в этом году", - говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что по сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое.

"Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тыс. гривен. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тыс.", - подчеркнул премьер.

Читайте также: Все, кто нуждаются в субсидиях, получат их без задержек и в полном объеме, - Шмыгаль

Автор: 

бюджет (4837) госбюджет (1186) медицина (2518) Шмыгаль Денис (2679)


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Витрати на медицину потрібно скорочувати. Рекордні витрати не призвели до покращення якості надання медичних послуг, тому потрібно спочатку реформувати медицину а потім збільшувати фінансування! Реформа має полягати в передачі грошей на лікування пацієнтів самим пацієнтам на рахунки і вони вже самі хай шукають де лікуватись, а утримувати за 200 млрд грн непрацюючу систему не потрібно!
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15.09.2021 14:19 Ответить
Ще щось працює наприклад, Київська обласна онколікарня-хірургічне відділення- повна загрузка! А ви тут пишите про зменшення фінансування.
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15.09.2021 14:43 Ответить
Той хто працює той і буде працювати, пацієнти зі своїх рахунків будуть сплачувати за операції.
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15.09.2021 14:45 Ответить
От би ще виділили пару тисяч, щоб засипати ями біля хірургічного відділення Київської обласної онколікарні. А то після операції та і до, кожен онкохворий якого везуть по вибоїнах, згадує вас "слуг народа" "незлим добрим словом".
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15.09.2021 14:29 Ответить
В проекте госбюджета на 2022 год на медицину выделят на 31 млрд грн больше, чем в нынешнем году.

Ну, правильно. А для чего же Голубовская брешет и Ляшко статистику накручивает?

Аналогия: Как нарубить бабла за зарытие несуществующей ямы?

1. Орать с каждой крыши, что яма есть, и она о..енная. А кто не верит - враг народа.

2. Вызвать тракториста, сказать, чтобы включил на полную двигатель. Зарывать нечего, но никто же не знает. Гудит - значит закапывает. Немножко заплатить трактористу и сказать, чтобы всем потом рассказывал, как он за....лся эту яму закапывать.

3. Прикарманить оставшиеся деньги.

4. Заорать с крыши, что образовалась другая яма, ещё больше предыдущей.

И т.д.
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15.09.2021 14:36 Ответить
Заплановано 193 мільярда, а скілтьки заберуть на висадку лісу і російський дорожний бітум?
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15.09.2021 15:08 Ответить
И это на самом деле не может не радовать, что наша медицина не стоит на месте, а пытается улучшаться всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Взять ту же частную практику, уровень лечения в платных медцентрах существенно подрос, оборудование стараются обновлять и не отставать от европейских врачей. А цены у нас в разы ниже, согласитесь. Недавно тут https://doc.ua/ записывалась к платному врачу и сама в этом убедилась. Конечно минусы в медицине есть, но главное что ищут пути решения их
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17.01.2022 09:02 Ответить
 
 