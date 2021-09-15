На медицину в госбюджете-2022 выделят 193 млрд грн, это на 31 млрд больше, чем в 2021, - Шмыгаль

В проекте госбюджета на 2022 год на медицину выделят на 31 млрд грн больше, чем в нынешнем году.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"На медицинскую отрасль в проекте госбюджета-2022 предусмотрено 193 млрд грн. Это на 31 млрд больше, чем в этом году", - говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что по сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое.

"Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тыс. гривен. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тыс.", - подчеркнул премьер.

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