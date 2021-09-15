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На медицину в госбюджете-2022 выделят 193 млрд грн, это на 31 млрд больше, чем в 2021, - Шмыгаль
В проекте госбюджета на 2022 год на медицину выделят на 31 млрд грн больше, чем в нынешнем году.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"На медицинскую отрасль в проекте госбюджета-2022 предусмотрено 193 млрд грн. Это на 31 млрд больше, чем в этом году", - говорится в сообщении.
Шмыгаль добавил, что по сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое.
"Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тыс. гривен. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тыс.", - подчеркнул премьер.
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Ну, правильно. А для чего же Голубовская брешет и Ляшко статистику накручивает?
Аналогия: Как нарубить бабла за зарытие несуществующей ямы?
1. Орать с каждой крыши, что яма есть, и она о..енная. А кто не верит - враг народа.
2. Вызвать тракториста, сказать, чтобы включил на полную двигатель. Зарывать нечего, но никто же не знает. Гудит - значит закапывает. Немножко заплатить трактористу и сказать, чтобы всем потом рассказывал, как он за....лся эту яму закапывать.
3. Прикарманить оставшиеся деньги.
4. Заорать с крыши, что образовалась другая яма, ещё больше предыдущей.
И т.д.