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Значительная часть вооружения и техники, запланированных в Гособоронзаказе, в ВСУ не поступит, - член Комитета ВР по обороне Рахманин

Значительная часть вооружения и техники, запланированных в Гособоронзаказе, в ВСУ не поступит, - член Комитета ВР по обороне Рахманин

Сколько бы в Минобороны не убеждали в выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), ситуация в 2021 году хуже даже той, которая была в 2020 году.

Об этом заявил народный депутат фракции "Голос" Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, в этом году бюджет на вооружение составляет 22,4 млрд грн, и когда заместитель министра обороны говорит об использовании 17 млрд из этой суммы - это не совсем правда.

"Когда Министерство обороны утверждает, что значительная часть этих средств использована, это не соответствует действительности. В Министерстве обороны, к сожалению, под исполнением ГОЗ понимают использование средств, а не реальные поставки вооружений, предусмотренные планом оборонных закупок. Например, Минобороны заказывает условные 40 БТР и они, к примеру, в декабре должны поступить в ВСУ. Но в конце года приходят из министерства и говорят, они не выполняют эти заказы. Причины называют разные: ковид, болезни среди подчиненных, несвоевременное финансирование, невыполнение своих обязательств подрядчиками - и переносят выполнение данного заказа на более поздний срок. И уточняют: "знаете, БТР вообще мы не получим, давайте мы на эти деньги, чтобы они не сгорели, закупим, например, патроны". Суммы будто закрываются и Минобороны считает это выполнением ГОЗ. А с моей точки зрения - это невыполнение ГОЗ, потому что БТР не поставили ", - объясняет депутат.

Кроме этого, по словам Рахманина, соглашения, которые сейчас заключают, противоречат действующему законодательству.

"В соответствии с законом об оборонных закупках, в этом году все закупки - и открытые, и закрытые, происходят с помощью электронного реестра, который должен был заработать не позже марта текущего года, но так и не заработал до сих пор. Это означает, что все сделки, которые сейчас заключаются, идут вопреки закону только на основании постановления Кабмина, которое не может быть выше закона", - отметил он.

Читайте также: Четыре оборонных предприятия жалуются на провал Гособоронзаказа

Но это не все причины, по которым ВСУ вовремя не получат вооружение и технику.

"Есть несколько важных моментов, о которых очень редко говорят: мы 2 года сталкиваемся с ситуацией, что даты, указанные в ГОЗ, не совпадают с теми датами в контрактах, которые заключает Минобороны с самими производителями. Почему так? За 2 года мы так и не получили ответа. Я называю это саботажем и другого слова для этого найти не могу. Почему ГОЗ срывается и, к сожалению, будет срываться? Потому что ответственность не наступает ", - констатирует парламентарий.

Автор: 

бюджет (4837) Минобороны (9305) оборона (5201) оружие (10202) техника (1734) Рахманин Сергей (120) ОПК (145)


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Топ комментарии
+33
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15.09.2021 14:35
+16
ЗЕлене не бреши, гособоронзамовлення за Петра виконувалося, лише за зелених щурів оборонку почали валити, підприємства без замовлень та без грошей сидять вже по 2 роки, в боргах... і це під час війни...
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15.09.2021 14:40
+16
Да лучше и намного. Армия восстановилась почти с нуля,экономика росла, потихоньку освобождали свою землю,никто ***** в глаза не заглядывал и ещё дохера чего,но у тебя глаза и уши заляпаны кацапский главном .
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15.09.2021 14:41
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Правила форума Совет форумчан
Так відбувається кожного року з 2014, жодне оборонне замовлення не було виконано повністю!
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15.09.2021 14:29 Ответить
Можеш підтвердити свої слова цифрами?
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15.09.2021 14:31 Ответить
Кожен рік невикористаними лишаються 10-15 млрд. грн з оборонного бюджету і їх розпихують куди завгодно тільки щоб витратити гроші і так з 2014 року.
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15.09.2021 14:50 Ответить
Кількість закупленої бронетехніки

Рік

План

Факт

%

2019

81

40

49

2018

199

94

47

2017

151

61

40
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15.09.2021 15:10 Ответить
Укроборонпром фізично не може поставити зброї стільки скільки є грошей в державному оборонному замовленні і кожен рік лишаються невикористаними мільярди гривень! І тому влада шукає куди подіти гроші і віддає гроші не на те що потрібно а тому хто готовий прийняти аванс на кілька мільярдів гривень!
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15.09.2021 17:56 Ответить
за провал оборонзаказа всі винні посадові особи мають піти під військові трибули. На сьомому році війни ...
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15.09.2021 19:28 Ответить
Конечно не может, он вообще не в курсе что такое гособоронзаказ и почему зелебоики его провалили. Бабло, заложенное в бюджете на 21 год "возвратятся" опять в бюджет и можно будет эти неприкаянные средства спокойно распилить. Например на покраску травы вдоль дорог, отремонтированных за счет антиковидного фонда.
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15.09.2021 14:49 Ответить
Назвіть роки коли Державне оборонне замовлення було виконано у повному обсязі.
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15.09.2021 14:51 Ответить
Это ты мне приведи цифры, трындабол. Не знаешь как осуществляются госзакупки, так не лезь комментировать.
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15.09.2021 14:58 Ответить
Ось цифри виконання оборонних замовлень за порошенка, цифри сумні,

2019 рік

План

Факт

%

Кількість закупленої бронетехніки

81

40

49

ількість модернізованої техніки ППО з ремонтом за технічним станом

9

6

66

Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння

11

3

27

Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ

23

19

82

Кількість відремонтованих бойових кораблів

6

3

50
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15.09.2021 15:07 Ответить
2019, Порошенко?
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15.09.2021 15:10 Ответить
Так, це оборонне замовлення яке формувалось за порошенка, а за 2018-2014 роки там взагалі катастрофічні провали.
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15.09.2021 15:11 Ответить
Сформировано при нем в конце 18, выполнялось зелеными. Разницу чувствуешь, эксперд? А до этого выполнялось.
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15.09.2021 15:14 Ответить
Кількість закупленої бронетехніки

Рік План Факт %

2019 81 40 49

2018 199 94 47

2017 151 61 40
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15.09.2021 15:24 Ответить
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15.09.2021 15:27 Ответить
Використати кошти це не отримати зброю. Досі зброя сплачена за оборонним замовленням 2014-2018 років не поставлена в війська!!!! За це порошенка потрібно віддати під трибунал і розстріляти! Він платив авансами а потім виявлялось що це взагалі неможливо зробити! В 2014 році порошенко обіцяв сотні танків Булат, за 5 років не зробили жодного нового Булату!
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15.09.2021 16:12 Ответить
Не в Генштабе, а в Казначействе. Гособоронзаказ формируется при утверждении бюджета на следующий год. При принятии бюджета на бюджетную статью "Закупка и ремонт ОиВТ" закладываются финансы. Окончательная оплата предоставленных товаров и услуг производится после получения в войска тем же Казначейством на основании накладных и актов выполненных работ.

Ты еще и читать не умеешь?
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15.09.2021 16:24 Ответить
Читай закон, писатель. Порядок закупок одинаков что тогда, что сейчас. Торги на Прозоро, получение не менее 3 ценовых предложений, заключение договора на закупку услуг или товаров как правило даже без предоплаты. Получение актов выполненных работ или накладных на товар. Отправка этих документов в Казначейство. После оплаты Казначейством поставка новой техники или из ремонта. Усекаешь? До этого момента исполнитель делает все за свой счет. И если на счет его предприятия не поступят деньги он не отгружает ОиВТ.

Неоплатой гособоронзаказа казначейством ставит предприятия-исполнители на грань банкротства.
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15.09.2021 16:38 Ответить
"Міністерство оборони торік підписало договір і дало гроші аж у грудні, 29-го. Дали 30% авансу - ми почали працювати, потім нам дофінансували до 70%, і зараз ми половину комплексу зробили, але здавати його будемо в першому кварталі наступного року", - розповів Генеральний конструктор - Генеральний директор.
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15.09.2021 17:22 Ответить
Ну вот видишь, умеешь же читать. Тогда зачем по заказу против Пороха гонишь? Ну хоть разобрался в порядке осуществления госзакупок.
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15.09.2021 17:40 Ответить
Тобто ви визнали що обісрались? порошенко платив гроші авансами і на кінець року оборонне замовлення не було виконано а всього лише були роздані аванси на мільярди гривень, які міноборони не встигло витратити протягом року!
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15.09.2021 17:53 Ответить
Ты реально дурачок или прикидываешься? На конструирование и разработку идет 100% предоплата. Почитай закон, устал уже тебя, зебила, учить.
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15.09.2021 18:05 Ответить
Игорек, оборонзаказ был выполнен только при президенте Тимошенко и министре обороны Онотоле
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15.09.2021 18:37 Ответить
Який же ти упоротий базіка.
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15.09.2021 16:44 Ответить
https://bmpd.livejournal.com/3656436.html
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15.09.2021 15:28 Ответить
Ворожі статті це не докази це пропаганда ворога.
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15.09.2021 16:14 Ответить
иди гуляй, эксперд. Нахрена было лезть туда, где ничего не соображаешь?
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15.09.2021 16:18 Ответить
А ты точно читать умеешь? Боюсь этот навык не является твоим жизненным приобретением.
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15.09.2021 16:45 Ответить
ЯКЩО НАПИСАНО ЦЕ ПРАВДА, ТОДІ В ГЕНШТАБІ СИДЯТЬ ДИВЕРСАНТИ
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15.09.2021 15:42 Ответить
Не в Генштабе, а в Казначействе. Гособоронзаказ формируется при утверждении бюджета на следующий год. При принятии бюджета на бюджетную статью "Закупка и ремонт ОиВТ" закладываются финансы. Окончательная оплата предоставленных товаров и услуг производится после получения в войска тем же Казначейством на основании накладных и актов выполненных работ.
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15.09.2021 15:47 Ответить
Вибрали троянського коня, тепер вороги у керівництві.
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15.09.2021 16:57 Ответить
ЗЕлене не бреши, гособоронзамовлення за Петра виконувалося, лише за зелених щурів оборонку почали валити, підприємства без замовлень та без грошей сидять вже по 2 роки, в боргах... і це під час війни...
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15.09.2021 14:40 Ответить
за порошенка оборонне замовлення не виконувалось систематично і бюджет міноборони не виконувався більше ніж на 10 млрд. грн. на рік.
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15.09.2021 14:41 Ответить
ЗЕлене ти брешеш, як і твоя зелена лялька... Конкретний приклад завод Малишева. Ще станом на початок 2019 р. це було прибуткове підприємство з чистим прибутком біля 800 мільйонів грн., працювало часто й в три зміни, робітники вчасно отримували непогану зарплатню, бо було держзамовлення та ще й закордонні контракти... Після приходу зеленої шобли, вже на прикінці 2019 р. почалися перебої з зарплатнею, змінили керівництво, загнали завод у борги, тепер у завода, станом на весну 2021 р. борг 1 мільярд 800 мільйонів грн. і завод працює 1 день на тиждень... Спеціалісти звільняються, молодь тим паче. За цей рік зібрали один танк для параду на День Незалежності... Отак зелена мерзота нацарювалась за 2.5 роки...
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15.09.2021 14:54 Ответить
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ

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15.09.2021 15:21 Ответить
Що ти мелеш, недолуге? Катастрофічне невиконання оборонзамовлення почалось з 2020р.
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15.09.2021 14:43 Ответить
как скажешь...
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15.09.2021 15:07 Ответить
ГЛАВНОЕ НЕ ПОРОШЕНКО
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15.09.2021 14:43 Ответить
Брехло рузькэ. В спам.
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15.09.2021 15:06 Ответить
доцільно. Тільки воно не рузьке, а тепер подлякове. Втім, "акакаяразніца"...
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15.09.2021 16:14 Ответить
а кто сомневается, что власть зелени - пиз*ит, что дышит??????
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15.09.2021 14:29 Ответить
а власть соевых свинарчуков была лучше?
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15.09.2021 14:34 Ответить
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15.09.2021 14:35 Ответить
трохи не так, але суть така ж, долар то коштує так само, а от самі продукти подорожчали.
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15.09.2021 15:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UanWJR8GSJI LIVE! Порошенко презентує 5 кроків для захисту українців від економічної кризи
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15.09.2021 15:34 Ответить
Да лучше и намного. Армия восстановилась почти с нуля,экономика росла, потихоньку освобождали свою землю,никто ***** в глаза не заглядывал и ещё дохера чего,но у тебя глаза и уши заляпаны кацапский главном .
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15.09.2021 14:41 Ответить
А скільки при соєвих ви за хату платили? А олія почім була? А цукор?
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15.09.2021 14:45 Ответить
Тепер зрозуміло,чому на Донбасі на кацапські "прівєтки" немає "отвєток".За те зенунько й мовчить, а хлопці гинуть.
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15.09.2021 14:45 Ответить
разогнать минобороны, но они следствие, причина зелень все деньги украл.госбюджет это у него собственный карман как в квартале. и деньги на все нужно выбивать с феерверками. а все не выбитое пойдет на оффшоры в оман.

где оплот с окончательным импортозамещением.

где новый дозор, где новые версии истребилей и поставки в войска.

где катера кентавр как есть. со скоростью как есть

где зрк кильчень, днепр.
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15.09.2021 14:52 Ответить
якщо патрони закупляють - то це ще півбіди. Бо закупляють некондинційні снаряди в Чехії, від яких генерал Павловський відмовився. І закуповують за ціною вдвіччі вищою, яку Павловському пропонували: видать, за хороший відкат...
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15.09.2021 15:01 Ответить
- видать, розірвав стосунки з грицевим куратором ботоферми, і уклав з подляковими
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15.09.2021 15:03 Ответить
Да ви нє панімєтє , ета Парашека барига, пасматріте какіє Бубачка дарогі строіт!
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15.09.2021 15:12 Ответить
ета да... "ви нє панімєтє"... "ета Парашека" хоч руки вiдрубувала в того, хто у вiйська крав, досi скрiзь валяються цi обрубки.., а цi нiчого не роблять
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15.09.2021 15:37 Ответить
Як там свинарчуки? На 200% свій генпрокурор вже розібралась?
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15.09.2021 16:04 Ответить
та не звертай уваги, цим зебілам головне, аби когось посадити. А того, чи непричетного - їм до сраки. Тому відсиділи своє Антоненко, Кузьменко і Марченко та інші (і навіть Погребиський - на одну ніч); і нині сидять Шандра та Павловський... А те, що доказухи нема від слова "зовсім" - то їм аби "відрубані руки"...
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15.09.2021 16:12 Ответить
Одын загубыв, а другый зламав
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15.09.2021 15:17 Ответить
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15.09.2021 15:27 Ответить
я думаю, лише за це дєрьмак вже має звання генерала фсб
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15.09.2021 15:35 Ответить
причина одна-слишком много гнид и предателей на всех уровнях власти в Украине...
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15.09.2021 15:38 Ответить
Репортаж ICTV з танкобудівного заводу Малишева (квітень 2021 р) https://www.youtube.com/watch?v=xhBMu6qS9HM Фактически банкроты. На танковом заводе Малышева не выплачивают зарплаты
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15.09.2021 15:42 Ответить
Страну банкротят и вводят в долги, не развивая экономику , а тратят все с бюджета что бы распродать , все что принадлежит народу. Тратят бюджет не не людей а на драконовские % , закупают все что должна делать экономика , на дороги которые развалятся в лучшем случае через 5 лет ,потому и разоружают, что то тут не понятного - афганский вариант , а потом сдрыснут в теплые края и от туда будут кричать что они "демократическая оппозиция" и так страдают за народ на Гаваях а народу который и так вымерает от их "управления" просто жить не где будет, потому и надо менять " избранников" как можно чаще, хоть каждый год по итогам фин результатов как владелец меняет менеджера пока не поздно.
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15.09.2021 16:01 Ответить
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15.09.2021 16:07 Ответить
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15.09.2021 16:12 Ответить
Как по мне, фактаж у г-на Рахманина - слабенький. Чувствуются домыслы. И, кстати, там целых два зам.министра заявили о плановом и своевременном - до 82% - выполнении Гособоронзаказа-21. Я не склонен верить депутату. Он сгущает краски. Его "Голос" давно сиплый, неубедительный.
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15.09.2021 16:31 Ответить
Я склонен верить , что ты упоротый зебил, которому насри зеленым в морду, попросишь добавки
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15.09.2021 19:08 Ответить
Очередной "эксперт" (он же Рахманин) принялся комментировать ГОЗ, да вот аргументы на уровне детского сада - обещали шоколадку, а дали конфетки - непорядок, аж слёзы наворачиваются
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15.09.2021 16:37 Ответить
Очередной эксперд-зебил серонул в защиту оманского гниденыша и его шоблы
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15.09.2021 19:10 Ответить
Как бы то не было, а Аваков и вооружил и одел Нацгвардию во все новенькое. А бойцы на фронте еще ездят на ржавых ЗИЛах. Лучше бы он был министром обороны. ВСУ были бы как огурчик.
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15.09.2021 16:51 Ответить
Что Аваков уже хороший,готов на смену Зеленскому?
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15.09.2021 16:54 Ответить
То что, поставки вооружения и снаряжения в НГ намного оперативней происходили, это факт.
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15.09.2021 20:44 Ответить
зеленский людей дебилами считает , а еще он нам ничего не должен! Хватит отмазывать этого отморозка , мы ужу по горло сыты результатами его власти и иначе как САБОТАЖ это не назовешь! Во всех областях! Во всех! ПОКАЗУХА и САБОТАЖ!
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15.09.2021 17:08 Ответить
"Знаете,а давайте вместо БТР набьём собственный карман."...Вот этот вариант ближе к истине в контексте выполнения оборонзаказа.
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15.09.2021 17:18 Ответить
""""что какой то прикол? Война на носу , в министерстве нет заказов.

Да таких вешать надо

https://www.youtube.com/watch?v=xhBMu6qS9HM https://www.youtube.com/watch?v=
Завод им. Малышева выпустил танк "Оплот".

Один - для парада !

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15.09.2021 22:02 Ответить
Справка для ботов -

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/zavod-im-malysheva-vypustil-tank-oplot-ego-pokajut-v-kieve-na-parade-foto

Завод им. Малышева - государственное предприятие, специализирующееся на выпуске и модернизации тяжелой и легкой бронетехники. Предприятие закончило 2020 год с убытками 112,4 млн грн (в 2019 году - 420 млн грн), общая кредиторская задолженность, накапливавшаяся последние 9 лет, на 1 января составляла 1,8 млрд грн.

https://www.liga.net/images/general/2021/08/12/20210812182538-6384.png
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15.09.2021 22:05 Ответить
Как по мне, Рахаманин -случайное лицо в оборонном комитете ВР. Да, он разбирается в политике. Но в армейские дела ему лучше не соваться. Он здесь просто не тянет. Дилетант.
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16.09.2021 09:27 Ответить
 
 