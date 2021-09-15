Значительная часть вооружения и техники, запланированных в Гособоронзаказе, в ВСУ не поступит, - член Комитета ВР по обороне Рахманин
Сколько бы в Минобороны не убеждали в выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), ситуация в 2021 году хуже даже той, которая была в 2020 году.
Об этом заявил народный депутат фракции "Голос" Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По его словам, в этом году бюджет на вооружение составляет 22,4 млрд грн, и когда заместитель министра обороны говорит об использовании 17 млрд из этой суммы - это не совсем правда.
"Когда Министерство обороны утверждает, что значительная часть этих средств использована, это не соответствует действительности. В Министерстве обороны, к сожалению, под исполнением ГОЗ понимают использование средств, а не реальные поставки вооружений, предусмотренные планом оборонных закупок. Например, Минобороны заказывает условные 40 БТР и они, к примеру, в декабре должны поступить в ВСУ. Но в конце года приходят из министерства и говорят, они не выполняют эти заказы. Причины называют разные: ковид, болезни среди подчиненных, несвоевременное финансирование, невыполнение своих обязательств подрядчиками - и переносят выполнение данного заказа на более поздний срок. И уточняют: "знаете, БТР вообще мы не получим, давайте мы на эти деньги, чтобы они не сгорели, закупим, например, патроны". Суммы будто закрываются и Минобороны считает это выполнением ГОЗ. А с моей точки зрения - это невыполнение ГОЗ, потому что БТР не поставили ", - объясняет депутат.
Кроме этого, по словам Рахманина, соглашения, которые сейчас заключают, противоречат действующему законодательству.
"В соответствии с законом об оборонных закупках, в этом году все закупки - и открытые, и закрытые, происходят с помощью электронного реестра, который должен был заработать не позже марта текущего года, но так и не заработал до сих пор. Это означает, что все сделки, которые сейчас заключаются, идут вопреки закону только на основании постановления Кабмина, которое не может быть выше закона", - отметил он.
Но это не все причины, по которым ВСУ вовремя не получат вооружение и технику.
"Есть несколько важных моментов, о которых очень редко говорят: мы 2 года сталкиваемся с ситуацией, что даты, указанные в ГОЗ, не совпадают с теми датами в контрактах, которые заключает Минобороны с самими производителями. Почему так? За 2 года мы так и не получили ответа. Я называю это саботажем и другого слова для этого найти не могу. Почему ГОЗ срывается и, к сожалению, будет срываться? Потому что ответственность не наступает ", - констатирует парламентарий.
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Рік
План
Факт
%
2019
81
40
49
2018
199
94
47
2017
151
61
40
2019 рік
План
Факт
%
Кількість закупленої бронетехніки
81
40
49
ількість модернізованої техніки ППО з ремонтом за технічним станом
9
6
66
Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння
11
3
27
Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ
23
19
82
Кількість відремонтованих бойових кораблів
6
3
50
Рік План Факт %
2019 81 40 49
2018 199 94 47
2017 151 61 40
Ты еще и читать не умеешь?
Неоплатой гособоронзаказа казначейством ставит предприятия-исполнители на грань банкротства.
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
где оплот с окончательным импортозамещением.
где новый дозор, где новые версии истребилей и поставки в войска.
где катера кентавр как есть. со скоростью как есть
где зрк кильчень, днепр.
Да таких вешать надо
https://www.youtube.com/watch?v=xhBMu6qS9HM https://www.youtube.com/watch?v=
Завод им. Малышева выпустил танк "Оплот".
Один - для парада !
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/zavod-im-malysheva-vypustil-tank-oplot-ego-pokajut-v-kieve-na-parade-foto
Завод им. Малышева - государственное предприятие, специализирующееся на выпуске и модернизации тяжелой и легкой бронетехники. Предприятие закончило 2020 год с убытками 112,4 млн грн (в 2019 году - 420 млн грн), общая кредиторская задолженность, накапливавшаяся последние 9 лет, на 1 января составляла 1,8 млрд грн.
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