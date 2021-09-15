Значительная часть вооружения и техники, запланированных в Гособоронзаказе, в ВСУ не поступит, - член Комитета ВР по обороне Рахманин

Сколько бы в Минобороны не убеждали в выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), ситуация в 2021 году хуже даже той, которая была в 2020 году.

Об этом заявил народный депутат фракции "Голос" Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, в этом году бюджет на вооружение составляет 22,4 млрд грн, и когда заместитель министра обороны говорит об использовании 17 млрд из этой суммы - это не совсем правда.

"Когда Министерство обороны утверждает, что значительная часть этих средств использована, это не соответствует действительности. В Министерстве обороны, к сожалению, под исполнением ГОЗ понимают использование средств, а не реальные поставки вооружений, предусмотренные планом оборонных закупок. Например, Минобороны заказывает условные 40 БТР и они, к примеру, в декабре должны поступить в ВСУ. Но в конце года приходят из министерства и говорят, они не выполняют эти заказы. Причины называют разные: ковид, болезни среди подчиненных, несвоевременное финансирование, невыполнение своих обязательств подрядчиками - и переносят выполнение данного заказа на более поздний срок. И уточняют: "знаете, БТР вообще мы не получим, давайте мы на эти деньги, чтобы они не сгорели, закупим, например, патроны". Суммы будто закрываются и Минобороны считает это выполнением ГОЗ. А с моей точки зрения - это невыполнение ГОЗ, потому что БТР не поставили ", - объясняет депутат.

Кроме этого, по словам Рахманина, соглашения, которые сейчас заключают, противоречат действующему законодательству.

"В соответствии с законом об оборонных закупках, в этом году все закупки - и открытые, и закрытые, происходят с помощью электронного реестра, который должен был заработать не позже марта текущего года, но так и не заработал до сих пор. Это означает, что все сделки, которые сейчас заключаются, идут вопреки закону только на основании постановления Кабмина, которое не может быть выше закона", - отметил он.

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Но это не все причины, по которым ВСУ вовремя не получат вооружение и технику.

"Есть несколько важных моментов, о которых очень редко говорят: мы 2 года сталкиваемся с ситуацией, что даты, указанные в ГОЗ, не совпадают с теми датами в контрактах, которые заключает Минобороны с самими производителями. Почему так? За 2 года мы так и не получили ответа. Я называю это саботажем и другого слова для этого найти не могу. Почему ГОЗ срывается и, к сожалению, будет срываться? Потому что ответственность не наступает ", - констатирует парламентарий.