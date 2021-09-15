Проект госбюджета-2022: бюджет Пенсионного фонда - 531 млрд грн, с октября следующего года ряд пенсионеров будут ежемесячно получать до 300 грн доплаты

Бюджет Пенсионного фонда в проекте госбюджета на 2022 год составит 531 млрд грн, что на 31 млрд больше показателя 2021 года.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта - это дополнительные 28,2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам - 10,6 млрд грн. Пересчет пенсий чернобыльцам - дополнительно 2,5 млрд грн. Продолжение программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты", - отметил Шмыгаль, комментируя показатели проекта госбюджета на 2022 год.

Кроме этого, в ходе заседания он уточнил, что в Украине с 1 октября 2022 года пенсионерам будут доплачивать ежемесячно до 300 гривен.

"С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года", - заявил Шмыгаль.

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