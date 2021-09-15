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У "Голоса" нет будущего, руководство партии очень технично провело "рейдерство", - нардеп Стефанишина

У

Руководство партии "Голос" имеет интерес в использовании финансовых ресурсов, а также в самопиаре.

Об этом заявила нардеп Ольга Стефанишина, которая ранее написала заявление о выходе из партии "Голос", говорится в материале Цензор.НЕТ.

"При существующих обстоятельствах, к сожалению, у партии "Голос" нет будущего. Мы последние полгода, когда начался раскол, пытались каким-то образом решить эту ситуацию, ходили в январе на съезд, чтобы объяснять свою позицию, пытались работать с регионами. Но "рейдерство" было проведено очень технично. Теперь интерес руководства партии (я имею в виду Киру Рудик и Ярослава Железняка) - это использование финансовых ресурсов. Речь идет где-то о 80 млн гривен в год. Плюс, видимо, имеет место какой-то самопиар на фоне того, что они возглавляют партию и одну из парламентских фракций", - объяснила парламентарий.

Нардеп Ярослав Юрчишин также считает, что у партии нет будущего: "Они своими действиями "похоронили" партию. Думаю, это делалось сознательно. Для Киры Рудик и Ярослава Железняка вопрос "Голоса" вообще не стоит. Для них главное, как ресурсы партии направить на то, чтобы попасть в проходную часть списка какой-либо политической силы".

Также читайте: Ивано-Франковская ячейка "Голоса" в полном составе вышла из партии

В то же время глава партии Кира Рудик заявила, что с "коллегами, разр ушающими" партию им не по пути.

"Нам не по пути в вопросах партийного строительства с теми, кто разрушает, ведь мы пришли строить и менять страну. ... Сейчас мы работаем над решениями насущных вопросов, как, например, что делать бизнесу и людям, у которых есть собственное дело, накануне локдауна. Разработали план, подали в Кабмин обращение о том, что предприятия и организации, в которых более 80% вакцинированных работников, должны продолжить свою работу. Также мы работаем с различными бизнес-ассоциациями и организациями на местах", - отметила Рудик.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее нардеп Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге.

Позже стало известно, что съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рудик о заявлении Стефанишиной о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге: Списываю это на эмоции и отсутствие уважения

Автор: 

Юрчишин Ярослав (158) Стефанишина Ольга нардеп (79) Голос партия (499) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+4
У "Голоса" изначально не могло быть будущего. Партия создавалась наспех, без идеологии и платформы с одной только целью оттянуть голоса у "Слуг". Проход в парламент получила только за счет популярности Вакарчука. В следующем парламенте ее полюбому уже не будет.
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15.09.2021 14:47
+2
Кіра Рудик голосувала за відміну українського дубляжа на ТБ - цим все сказано!
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15.09.2021 14:43
+2
Друга самопоміч.
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15.09.2021 16:03
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Кіра Рудик голосувала за відміну українського дубляжа на ТБ - цим все сказано!
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15.09.2021 14:43 Ответить
токсичная карма Вялослава Картавого..
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15.09.2021 14:45 Ответить
расскажите о своих достижениях и способностях
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15.09.2021 16:01 Ответить
я не испачкал себя и свою карму участием в партии "Голос".. а как вы Анна, проводите своё время?
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15.09.2021 16:06 Ответить
а участием в какой партии испачкали свою карму? в Голос не взяли? попробуйте в жопоблок

я, не оскорбляю других людей без причин, тем более таких
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15.09.2021 16:10 Ответить
к ЖОПОблоку я испытываю такую же неприязнь, как и токсичному "Голосу"..

а как вы Анна, умудрились испортить свою карму участием в партии "Вголосину"?
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15.09.2021 16:13 Ответить
поделитесь, пожалуйста, со всеми и со мной, как участие в партии Голос портит карму, что бы в дальнейшем спасти карму всех незапачканных
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16.09.2021 16:20 Ответить
давно уже не "Голос", а "Языквпопе"

только у других голос забрали, дебилы , мля

а певучий капитан покинул корабль первым и молча ...по - англинцки...
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15.09.2021 14:46 Ответить
У "Голоса" изначально не могло быть будущего. Партия создавалась наспех, без идеологии и платформы с одной только целью оттянуть голоса у "Слуг". Проход в парламент получила только за счет популярности Вакарчука. В следующем парламенте ее полюбому уже не будет.
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15.09.2021 14:47 Ответить
У партии нет будущего, а вот у руководителей будущее радужное, все они одинаковы, только жрать.
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15.09.2021 14:48 Ответить
Славко быстро смекнув, шо если тут за правду бороцца, то можно на шось напороцца....

тем более ... "не твоя війна"
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15.09.2021 14:52 Ответить
говноголос
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15.09.2021 14:56 Ответить
Політичні прожекти Славка Вакарчука мені особисто нагадують того персонажа з анекдоту: "Кай сидів і намагався з літер "Д", "У", "П" та "А" скласти слово "Вічність". От за що б не брався, все через гузно виходить!
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15.09.2021 14:56 Ответить
у партии не было и прошлого ... создана одним человеком под одного человека...потом она ему наскучила и он ее выбросил... и вот началась возня за стульчик-трончик... печально, но предсказуемо...
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15.09.2021 15:00 Ответить
слуги тоже прошлого не имели и создані под одного недочеловека

и это зашло 73%
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15.09.2021 16:04 Ответить
слуги - ваще отдельная песня... это как лишай)))) (где взялся не известно, вывести непросто, терпеть больше нет сил и счастье когда избавился ))))
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15.09.2021 16:17 Ответить
Это не лечится, смотритесь.
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15.09.2021 17:08 Ответить
Друга самопоміч.
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15.09.2021 16:03 Ответить
"голос" изначально мертворожденный проект. о каком будущем трупа идет речь?
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15.09.2021 16:28 Ответить
 
 