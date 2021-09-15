У "Голоса" нет будущего, руководство партии очень технично провело "рейдерство", - нардеп Стефанишина

Руководство партии "Голос" имеет интерес в использовании финансовых ресурсов, а также в самопиаре.

Об этом заявила нардеп Ольга Стефанишина, которая ранее написала заявление о выходе из партии "Голос", говорится в материале Цензор.НЕТ.

"При существующих обстоятельствах, к сожалению, у партии "Голос" нет будущего. Мы последние полгода, когда начался раскол, пытались каким-то образом решить эту ситуацию, ходили в январе на съезд, чтобы объяснять свою позицию, пытались работать с регионами. Но "рейдерство" было проведено очень технично. Теперь интерес руководства партии (я имею в виду Киру Рудик и Ярослава Железняка) - это использование финансовых ресурсов. Речь идет где-то о 80 млн гривен в год. Плюс, видимо, имеет место какой-то самопиар на фоне того, что они возглавляют партию и одну из парламентских фракций", - объяснила парламентарий.

Нардеп Ярослав Юрчишин также считает, что у партии нет будущего: "Они своими действиями "похоронили" партию. Думаю, это делалось сознательно. Для Киры Рудик и Ярослава Железняка вопрос "Голоса" вообще не стоит. Для них главное, как ресурсы партии направить на то, чтобы попасть в проходную часть списка какой-либо политической силы".

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В то же время глава партии Кира Рудик заявила, что с "коллегами, разр ушающими" партию им не по пути.

"Нам не по пути в вопросах партийного строительства с теми, кто разрушает, ведь мы пришли строить и менять страну. ... Сейчас мы работаем над решениями насущных вопросов, как, например, что делать бизнесу и людям, у которых есть собственное дело, накануне локдауна. Разработали план, подали в Кабмин обращение о том, что предприятия и организации, в которых более 80% вакцинированных работников, должны продолжить свою работу. Также мы работаем с различными бизнес-ассоциациями и организациями на местах", - отметила Рудик.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее нардеп Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге.

Позже стало известно, что съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов.

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