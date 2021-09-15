В проекте госбюджета-2022 5,95% ВВП предусмотрено на сектор безопасности и обороны, - Шмыгаль

5,95% ВВП в проекте госбюджета на 2022 год будет направлено на сектор безопасности и обороны.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы увеличиваем денежное обеспечение наших военнослужащих на 7,7 млрд грн, а также выделяем рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники. Также 5,5 млрд грн предлагаем выделить для обеспечения жильем участников АТО / OOC со статусом внутренне перемещенных лиц", - отметил премьер, комментируя показатели проекта госбюджета на 2022 год.

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