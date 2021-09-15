В проекте госбюджета-2022 5,95% ВВП предусмотрено на сектор безопасности и обороны, - Шмыгаль
5,95% ВВП в проекте госбюджета на 2022 год будет направлено на сектор безопасности и обороны.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы увеличиваем денежное обеспечение наших военнослужащих на 7,7 млрд грн, а также выделяем рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники. Также 5,5 млрд грн предлагаем выделить для обеспечения жильем участников АТО / OOC со статусом внутренне перемещенных лиц", - отметил премьер, комментируя показатели проекта госбюджета на 2022 год.
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Який такий "сектор безпеки"???
На АРМІЮ повинні гроші йти!!! військові два роки без підвищення зарплат!!! зате прокурорські жирують, СБУ бакановське...
Сколько из этого на ОХРАННИКОВ Бубочки выделено?
Кто же столько даст реально.
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.