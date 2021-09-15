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Новости Агрессия России против Украины Бюджет-2022
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В проекте госбюджета-2022 5,95% ВВП предусмотрено на сектор безопасности и обороны, - Шмыгаль

В проекте госбюджета-2022 5,95% ВВП предусмотрено на сектор безопасности и обороны, - Шмыгаль

5,95% ВВП в проекте госбюджета на 2022 год будет направлено на сектор безопасности и обороны.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы увеличиваем денежное обеспечение наших военнослужащих на 7,7 млрд грн, а также выделяем рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники. Также 5,5 млрд грн предлагаем выделить для обеспечения жильем участников АТО / OOC со статусом внутренне перемещенных лиц", - отметил премьер, комментируя показатели проекта госбюджета на 2022 год.

Читайте также: Шмыгаль о показателях Госбюджета-2022: Доходы 1,2 трлн грн, расходы – 1,4 трлн грн, из них 5,95% пойдут на оборону и безопасность

Автор: 

бюджет (4837) госбюджет (1186) Кабмин (14025) оборона (5201) военнослужащие (6115) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+8
знов ментів годувати будуть???

Який такий "сектор безпеки"???

На АРМІЮ повинні гроші йти!!! військові два роки без підвищення зарплат!!! зате прокурорські жирують, СБУ бакановське...
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15.09.2021 14:55
+3
на закупку некондиційних артснарядів в Чехії, від яких відмовився геенерал Павловський. Причому, за ціною вдвіччі вищою: щоб відкат був красивим.
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15.09.2021 15:07
+2
Ваши прогнозы, расходятся с реальностью.
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15.09.2021 15:14
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И министр - Мери Поппинс. По факту процент надо сокращать до 3.95%.
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15.09.2021 14:51 Ответить
знов ментів годувати будуть???

Який такий "сектор безпеки"???

На АРМІЮ повинні гроші йти!!! військові два роки без підвищення зарплат!!! зате прокурорські жирують, СБУ бакановське...
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15.09.2021 14:55 Ответить
на закупку некондиційних артснарядів в Чехії, від яких відмовився геенерал Павловський. Причому, за ціною вдвіччі вищою: щоб відкат був красивим.
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15.09.2021 15:07 Ответить
Ваши прогнозы, расходятся с реальностью.
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15.09.2021 15:14 Ответить
"безопасность и оборона" - это МЕНТЫ и военные.

Сколько из этого на ОХРАННИКОВ Бубочки выделено?
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15.09.2021 15:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UanWJR8GSJI LIVE! Порошенко презентує 5 кроків для захисту українців від економічної кризи
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15.09.2021 15:32 Ответить
В странах НАТО выделяют 7% от ВВП наверное потому что они воюют с Россией. А там даже Румынии ВВП намного больше ВВП Украины.
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15.09.2021 16:12 Ответить
6% ВВП, это примерно 15% Бюджета.
Кто же столько даст реально.
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15.09.2021 16:32 Ответить
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
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15.09.2021 23:24 Ответить
 
 