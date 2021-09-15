Глава фракции "Голос" Железняк де-факто нелегитимный, поскольку занимает сразу две должности, - нардеп Клименко

Большинство фракции "Голос" требует отставки Ярослава Железняка с должности главы парламентской фракции.

Нардеп Юлия Клименко заявила, что отдельные лица в Верховной Раде прикрывают Железняка, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Железняк де-факто нелегитминый, так как на данный момент объединяет две должности - председателя фракции и первого заместителя председателя налогового комитета. Что, в принципе, запрещено законодательством. В Законе о комитетах черным по белому написано, что руководители комитетов и их заместители не могут быть руководителями фракции. У него есть разъяснения? Мы будем подавать в суд и дальше будем подавать на регламентный и Разумкова. Мы понимаем, откуда эти "ноги растут", и почему отдельные лица в Верховной Раде прикрывают Железняка. Он может делать себе что угодно, но рано или поздно, через суд, или комитеты, или любым другим юридическим путем, он перестанет быть главой фракции", - подчеркнула Клименко.

Нардеп Александр Устинова заявила, что большинство фракции "Голос" требует отставки Железняка с должности главы фракции.

"Он говорил, что остается председателем фракции? Это как легальный и легитимный. У нас один "легитимный" уже был. Теперь он в Ростове. Так же сейчас жалким выглядит Ярослав Железняк, который бегает и рассказывает, что он - глава фракции, а ее большинство этого не признает. Но проблема в том, что мы не можем провести заседание фракции без того, чтобы он ее собрал. Если даже 19 депутатов из 20 проголосуют на собрании, что Железняк не будет руководителем, мы все равно ничего не сможем сделать, потому что нужна его подпись. Он ее не поставит. Это патовая ситуация. У нас есть человек, который фактически захватил и узурпировал власть во фракции. Сам он заседание не проводит. Мне в понедельник было очень интересно прочитать его сообщение о том, что он обсудил повестку дня работы парламента с коллегами по фракции. Интересно, ведь большинство коллег из фракции даже не пригласили на обсуждение", - рассказала Устинова.

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