Начальник ГСУ ГБР Зинорук о скандальном видео с Леросом: Будет досудебное расследование, процессуального статуса у нардепа пока нет
Досудебное расследование по факту возможной подготовки к заведомо неправдивым показаниям народным депутатом Гео Леросом будет проводить Государственное бюро расследований, процессуального статуса у нардепа пока еще нет.
Об этом сообщил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Максим Зинорук журналистам в среду в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина.
"14 сентября генпрокурор открыл уголовное производство относительно возможного совершения преступления народным депутатом Украины. Сегодня Офис генпрокурора поручил следователям ГСУ ГБР проводить досудебное расследование по факту возможного совершения народным депутатом Украины подготовки к заведомо неправдивым показаниям свидетеля, (потерпевшего) для предоставления следственным органам", - сказал Зинорук.
При этом он подчеркнул, что процессуального статуса у Лероса пока нет.
Начальник отдела ГСУ ГБР подчеркнул, что основанием для внесения сведений в ЕРДР стала публикация на одном из Телеграмм-каналов, в которой "содержалось видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса подыскивает соучастников для имитации нападения на себя, и при этом просит у неустановленного собеседника деньги".
"Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы в связи с политической деятельностью… целью могла быть дискредитация органов государственной власти", - подчеркнул Зинорук.
Он отметил, что предварительная квалификация уголовного правонарушения - это ч.1 ст.14 УК (подготовка к преступлению) и ч.2 ст.384 УК (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа). Вместе с тем, как отметил Зинорук, эта квалификация может быть изменена по результатам следственных действий при наличии на то оснований.
Также он сообщил, что в настоящее время проводят первоочередные следственные и процессуальные действия. В частности, по его словам, планируется назначение соответствующих экспертиз с целью подтверждения или опровержения монтажа видео, идентификации лица, а также исследование содержания разговора.
"Запланированы допросы свидетелей, которым могут быть известны обстоятельства", - добавил начальник ГСУ ГБР.
При этом Зинорук отметил, что следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может препятствовать досудебному расследованию.
Он подчеркнул, что информация, которой они владеют, имеет важное значение для установления всех обстоятельств дела.
Кроме того, начальник ГСУ ГБР сообщил, что в Бюро поступает информация о возможном совершении уголовных правонарушений публичными лицами, связанные с этим фактом, а также другими преступлениями.
Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.
Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.
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Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков." В.С. Высоцкий
Непонятное, смонтированное, насквозь все заретушированное анонимное видео с анонимного телеграмм канала и МОМЕНТАЛЬНО ПОСТАВИЛО НА УШИ всё ГБР, НАБУ, МВД, ГПУ, ........
И много-месячные "крики в пустыне" о Деле Вагнеровцах, о коррупции в Офисе Президента, о не прекращающихся контрабанде, вырубке леса, копании янтаря, коррупции в "велыком крадивныцтве", ....... на которые НИКТО НЕ РЕАГИРУЕТ.
Стало быть, могло быть, а могло-то и не быть. Хрен его знает.
- ,,вагнеровцев,, ,
- законопроекта об олигархах ( лекало проводимой Кремлем , ликвидация свободных СМИ) ,
- политических преследований
- коррупции в ,.конвертах,, (если это была ложь, Прокуратура опровергла, но ...)
- пустых холодильников (Украина занимает последнее место, по бедности, в Европе)
Власть делает Лероса национальным Героем, выступающего против коррупции в высших эшелонах Власти , по его заявлению - это шестое уголовное дело против него.
Тепер, враховуючи як за нього впряглися служиві порохферми, відпали останні сумніви у тому - хто саме "юзав".
Вангую, що через трохи, Льоха Ганчарєнка (його рівень), буде просити суд взяти на поруки цього чорняво-кучерявого спритника.
Але головне ж сенс написаного, а не нік? Чи все ж таки нік? Як міркуєш, володар ідеально ніку?
Ось і плівки з Леросом і Єрмаковим братом я б теж віддав американцям - їхнім експертам я довіряю, а нашим - ні!
Слугинарода = ГОВНО