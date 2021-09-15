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Начальник ГСУ ГБР Зинорук о скандальном видео с Леросом: Будет досудебное расследование, процессуального статуса у нардепа пока нет

Начальник ГСУ ГБР Зинорук о скандальном видео с Леросом: Будет досудебное расследование, процессуального статуса у нардепа пока нет

Досудебное расследование по факту возможной подготовки к заведомо неправдивым показаниям народным депутатом Гео Леросом будет проводить Государственное бюро расследований, процессуального статуса у нардепа пока еще нет.

Об этом сообщил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Максим Зинорук журналистам в среду в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина.

"14 сентября генпрокурор открыл уголовное производство относительно возможного совершения преступления народным депутатом Украины. Сегодня Офис генпрокурора поручил следователям ГСУ ГБР проводить досудебное расследование по факту возможного совершения народным депутатом Украины подготовки к заведомо неправдивым показаниям свидетеля, (потерпевшего) для предоставления следственным органам", - сказал Зинорук.

При этом он подчеркнул, что процессуального статуса у Лероса пока нет.

Начальник отдела ГСУ ГБР подчеркнул, что основанием для внесения сведений в ЕРДР стала публикация на одном из Телеграмм-каналов, в которой "содержалось видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса подыскивает соучастников для имитации нападения на себя, и при этом просит у неустановленного собеседника деньги".

"Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы в связи с политической деятельностью… целью могла быть дискредитация органов государственной власти", - подчеркнул Зинорук.

Он отметил, что предварительная квалификация уголовного правонарушения - это ч.1 ст.14 УК (подготовка к преступлению) и ч.2 ст.384 УК (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа). Вместе с тем, как отметил Зинорук, эта квалификация может быть изменена по результатам следственных действий при наличии на то оснований.

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Также он сообщил, что в настоящее время проводят первоочередные следственные и процессуальные действия. В частности, по его словам, планируется назначение соответствующих экспертиз с целью подтверждения или опровержения монтажа видео, идентификации лица, а также исследование содержания разговора.

"Запланированы допросы свидетелей, которым могут быть известны обстоятельства", - добавил начальник ГСУ ГБР.

При этом Зинорук отметил, что следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может препятствовать досудебному расследованию.

Он подчеркнул, что информация, которой они владеют, имеет важное значение для установления всех обстоятельств дела.

Кроме того, начальник ГСУ ГБР сообщил, что в Бюро поступает информация о возможном совершении уголовных правонарушений публичными лицами, связанные с этим фактом, а также другими преступлениями.

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Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.

Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.

Автор: 

поджог (1068) ГБР (2978) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+28
"Почувствуйте разницу":

Непонятное, смонтированное, насквозь все заретушированное анонимное видео с анонимного телеграмм канала и МОМЕНТАЛЬНО ПОСТАВИЛО НА УШИ всё ГБР, НАБУ, МВД, ГПУ, ........

И много-месячные "крики в пустыне" о Деле Вагнеровцах, о коррупции в Офисе Президента, о не прекращающихся контрабанде, вырубке леса, копании янтаря, коррупции в "велыком крадивныцтве", ....... на которые НИКТО НЕ РЕАГИРУЕТ.

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15.09.2021 15:39
+20
Я думаю, правильнее было-бы, сравнить это с видео братом Ермака, торгующего должностями! Не иначе как все начальство этих структур, покупало должности именно у него
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15.09.2021 15:46
+19
Цікаво, чому ДБР не відкрило справу по відео з Тищенком, по відео з братом Єрмака, по відео з самим Зєлєнскім? Тому, що по зелених не відкривають? Тому, що свої? Тому, що погода? Тому, що земля кругла? Яка причина такої вибірковості?
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15.09.2021 15:48
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я дивився це в прямому ефірі. Який же це мудак, цей начальник... Повністю зелений урод.
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15.09.2021 15:29 Ответить
они придурки хоть понимают что пишут и говорят??? представляете- что получается ....любое лицо пострадавшее от преступлений можно обвинять в способ имитации и фальсификации преступления... факта..... нет я понимаю бывает и такое..... но тут же явно на Зеленском уже 2 эшелона уголовных дел висят и никто ничего не видит а критик Зеленского оказалось-- великий мистификатор...
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15.09.2021 15:29 Ответить
він навіть не сказав, чи ця столарова скомпільована відуха досліджується на аутентичність... І нікого з прикуплених зеленими уродами журиків це не зацікавило
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15.09.2021 15:31 Ответить
"Мы не сделали скандала
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков." В.С. Высоцкий
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15.09.2021 15:32 Ответить
"Почувствуйте разницу":

Непонятное, смонтированное, насквозь все заретушированное анонимное видео с анонимного телеграмм канала и МОМЕНТАЛЬНО ПОСТАВИЛО НА УШИ всё ГБР, НАБУ, МВД, ГПУ, ........

И много-месячные "крики в пустыне" о Деле Вагнеровцах, о коррупции в Офисе Президента, о не прекращающихся контрабанде, вырубке леса, копании янтаря, коррупции в "велыком крадивныцтве", ....... на которые НИКТО НЕ РЕАГИРУЕТ.

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15.09.2021 15:39 Ответить
Я думаю, правильнее было-бы, сравнить это с видео братом Ермака, торгующего должностями! Не иначе как все начальство этих структур, покупало должности именно у него
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15.09.2021 15:46 Ответить
Мусора каждый день делают преступление, которое тщательно скрывают, фальсифицируют, что они толькотитумеют - мрази
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16.09.2021 07:31 Ответить
Зінорук... в нього руки, як в Зіни?
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15.09.2021 15:43 Ответить
У нього мозги, як у курки.
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15.09.2021 17:05 Ответить
Цікаво, чому ДБР не відкрило справу по відео з Тищенком, по відео з братом Єрмака, по відео з самим Зєлєнскім? Тому, що по зелених не відкривають? Тому, що свої? Тому, що погода? Тому, що земля кругла? Яка причина такої вибірковості?
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15.09.2021 15:48 Ответить
"Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы в связи с политической деятельностью… целью могла быть дискредитация органов государственной власти", - подчеркнул Зинорук.

Стало быть, могло быть, а могло-то и не быть. Хрен его знает.
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15.09.2021 16:14 Ответить
Топорно пытаются отвлечь население от:
- ,,вагнеровцев,, ,
- законопроекта об олигархах ( лекало проводимой Кремлем , ликвидация свободных СМИ) ,
- политических преследований
- коррупции в ,.конвертах,, (если это была ложь, Прокуратура опровергла, но ...)
- пустых холодильников (Украина занимает последнее место, по бедности, в Европе)

Власть делает Лероса национальным Героем, выступающего против коррупции в высших эшелонах Власти , по его заявлению - это шестое уголовное дело против него.
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15.09.2021 16:30 Ответить
А что будет перед виборами если сейчас такая с.рака начинается, кто-то очень замандражировал что рот закривают всеми способами
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15.09.2021 16:32 Ответить
Опа! Так, що Лерос заплатив Колі -насосу, щоб той на нього напав?
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15.09.2021 17:57 Ответить
Відать у ОПУ кришка злетіла - самі розкручують болячки собі наголову!!!
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15.09.2021 19:04 Ответить
...чергова на обрії мусарська гнида в звичному амплуа ЧІВОІЗВОЛІТЄ-с....
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15.09.2021 21:28 Ответить
З цим лошариком, Лєросом, давно все було зрозуміло. Його "юзали" в темну, аби підгадити Зе і Ко.

Тепер, враховуючи як за нього впряглися служиві порохферми, відпали останні сумніви у тому - хто саме "юзав".

Вангую, що через трохи, Льоха Ганчарєнка (його рівень), буде просити суд взяти на поруки цього чорняво-кучерявого спритника.
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15.09.2021 21:40 Ответить
Дивує,що у вас шановний,рамси плутані
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15.09.2021 23:42 Ответить
...дивує, що вас взагалі щось дивує. І з чого ви взяли, що я маю розбиратись і вашому злодійському жаргоні?
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16.09.2021 09:44 Ответить
Черговий бот Подоляка, хоч би нік нормальний вигадав...
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15.09.2021 23:54 Ответить
...) так самий нормальний нік - Сімеон Кукушкін - вже зайнятий. Доводиться користуватись чим попало.

Але головне ж сенс написаного, а не нік? Чи все ж таки нік? Як міркуєш, володар ідеально ніку?
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16.09.2021 09:14 Ответить
Питання до вас: відео з братом Єрмака чіткіше і на ньому все ясно. Чому по ньому немає кримінальної справи, а тут є?
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16.09.2021 07:55 Ответить
Я не порохобот і я не спамлю... А щодо жмурукуабнімаю - то може не варто цитувати Деркача, якого у США відкрито визнали кацапським агентом, а його плівки американці назвали 100% змонтованими?

Ось і плівки з Леросом і Єрмаковим братом я б теж віддав американцям - їхнім експертам я довіряю, а нашим - ні!
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16.09.2021 09:42 Ответить
Членом ********** не умеет, зекоМанде не нравится
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16.09.2021 08:02 Ответить
...а что там по Ермаку младшему?
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15.09.2021 21:41 Ответить
Порошенко вбив брата Ермака, чи ти хіба не в курсі?
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15.09.2021 23:55 Ответить
Я впевнений , що цю справу швидко будуть "розслідувати"! Це вам не та справа, як Юрченко хабар взяв, і не та де п'яний Трухін в ДТП попав і п'ятеро людей постраждало, і не та де Брагар п'яний за кермом був. Це - зовсім інше! Ну, хоч тут дочекаємось правосуддя, нарешті!!!
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16.09.2021 00:01 Ответить
Уже б лучще сказали, что у него в детстве ветрянка была и это подозрительно...Их предъявы являют всё убожество их АйКю.
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16.09.2021 00:06 Ответить
Зеленский заказал мусорам расследование,

Слугинарода = ГОВНО
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16.09.2021 08:00 Ответить
Видать,робити цьому гесеу вже зовсім нєхер...
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16.09.2021 08:01 Ответить
 
 