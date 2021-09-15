Начальник ГСУ ГБР Зинорук о скандальном видео с Леросом: Будет досудебное расследование, процессуального статуса у нардепа пока нет

Досудебное расследование по факту возможной подготовки к заведомо неправдивым показаниям народным депутатом Гео Леросом будет проводить Государственное бюро расследований, процессуального статуса у нардепа пока еще нет.

Об этом сообщил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Максим Зинорук журналистам в среду в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина.

"14 сентября генпрокурор открыл уголовное производство относительно возможного совершения преступления народным депутатом Украины. Сегодня Офис генпрокурора поручил следователям ГСУ ГБР проводить досудебное расследование по факту возможного совершения народным депутатом Украины подготовки к заведомо неправдивым показаниям свидетеля, (потерпевшего) для предоставления следственным органам", - сказал Зинорук.

При этом он подчеркнул, что процессуального статуса у Лероса пока нет.

Начальник отдела ГСУ ГБР подчеркнул, что основанием для внесения сведений в ЕРДР стала публикация на одном из Телеграмм-каналов, в которой "содержалось видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса подыскивает соучастников для имитации нападения на себя, и при этом просит у неустановленного собеседника деньги".

"Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы в связи с политической деятельностью… целью могла быть дискредитация органов государственной власти", - подчеркнул Зинорук.

Он отметил, что предварительная квалификация уголовного правонарушения - это ч.1 ст.14 УК (подготовка к преступлению) и ч.2 ст.384 УК (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа). Вместе с тем, как отметил Зинорук, эта квалификация может быть изменена по результатам следственных действий при наличии на то оснований.

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Также он сообщил, что в настоящее время проводят первоочередные следственные и процессуальные действия. В частности, по его словам, планируется назначение соответствующих экспертиз с целью подтверждения или опровержения монтажа видео, идентификации лица, а также исследование содержания разговора.

"Запланированы допросы свидетелей, которым могут быть известны обстоятельства", - добавил начальник ГСУ ГБР.

При этом Зинорук отметил, что следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может препятствовать досудебному расследованию.

Он подчеркнул, что информация, которой они владеют, имеет важное значение для установления всех обстоятельств дела.

Кроме того, начальник ГСУ ГБР сообщил, что в Бюро поступает информация о возможном совершении уголовных правонарушений публичными лицами, связанные с этим фактом, а также другими преступлениями.

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Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.

Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.