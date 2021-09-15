РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8997 посетителей онлайн
Новости
1 159 23

Остановка развития ВИЭ скажется на готовности Украины к интеграции с энергосистемой ЕС, - Буславец

Остановка развития ВИЭ скажется на готовности Украины к интеграции с энергосистемой ЕС, - Буславец

Остановка развития возобновляемых источников энергии усилит зависимость Украины от российско-белорусской электроэнергии и усложнит интеграцию с энергосистемой ЕС (ENTSO-E).

Об этом заявила экс-глава Министерства энергетики Ольга Буславец.


"Если мы не развиваем ВИЭ, не модернизируем имеющиеся генерирующие мощности, то автоматически повышаем свою зависимость от импорта российской и белорусской электроэнергии. О какой евроинтеграции и энергетической независимости тогда можно говорить?" - заявила она на своей Facebook-странице по итогам круглого стола в Atlantic Council.


Она отметила, что сейчас критически важно создать привлекательный инвестиционный климат.
"Главные условия для этого: господство верховенства права и закона, честная конкуренция, гарантии защиты инвестиций, бизнеса и деловой репутации", - добавила Буславец.


Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса.
Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.
Кроме того, Кабинет Министров объявил о намерении ввести акцизный налог на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.
Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.

Автор: 

энергетика (2553) Буславец Ольга (71)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
"Если мы не развиваем ВИЭ, не модернизируем имеющиеся генерирующие мощности, то автоматически повышаем свою зависимость от импорта российской и белорусской электроэнергии. О какой евроинтеграции и энергетической независимости тогда можно говорить?" - заявила она на своей Facebook-странице по итогам круглого стола в Atlantic Council.

Еще бы эта курица внятно объяснила каким образом это может повлиять. И заодно объяснила бы чем качественно или по физическим показателям зеленая электроэнергия отличается от электроэнергии произведенной к примеру на АЭС.

А так ее напыщенный спич больше напоминает советы коуча по приготовлению борща

показать весь комментарий
15.09.2021 16:26
+1
От падлюки - так ы нав'язують Україні цю дорогущу "зелену енергетику"!

Та пішли ви нах.......... лісом. У нас вистачає атомних електростанцій.
показать весь комментарий
15.09.2021 15:58
+1
Так это же ахметовская говорящая голова
показать весь комментарий
15.09.2021 16:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що це за ********* тут появилось?
показать весь комментарий
15.09.2021 16:35 Ответить
От падлюки - так ы нав'язують Україні цю дорогущу "зелену енергетику"!

Та пішли ви нах.......... лісом. У нас вистачає атомних електростанцій.
показать весь комментарий
15.09.2021 15:58 Ответить
Не получится. Ибо поставлять газ нужно и внутри страны.
показать весь комментарий
15.09.2021 16:29 Ответить
Переориентировать можно технически. Будет довольно затратно. Но все же. Тут вопрос стоит больше в экономической плоскости. На сколько выгодно это будет. Ну а так ГТС это не просто труба. Это целый комплекс. И самое ценное в нем на мой взгляд прежде всего хранилища. В любом случае нужно трезво понимать, что для кацапов в качестве транспортировщика газа на запад мы уже не представляем никакого интереса. И скорее всего после 2024 года через нас газ транспортировать будут кацапы по остаточному принципу. А вот такая транспортировка для нас может быть убыточна. Ибо для транспортировки нужно определенное количество так называемого технического газа в системе держать дабы давление поддерживать. Посему прокачка газа небольшими порциями для нас может быть нерентабельна. И вот именно поэтому нужно нашим керманычам искать решение как перепрофилировать ГТС. И кстати нужно было начинать искать уже в 2009 году. После очередной газовой войны и решения кацапов строить северный поток. Но это как всегда не к нашим торбохватам. Не было у нас за всю новейшую историю Украины действительно государственных мужей. Все больше с местечковым мышлением. Моя хатка, мой огородик, мой бурячок. Да и хатки свои они последнее время все больше за рубежом норовят строить. Не хотят связывать свое будущее с собственной страной.
показать весь комментарий
15.09.2021 16:41 Ответить
І правильно зробить якщо переорієнтує так, щоб в разі виникнення якоїсь екстреної ситуації пов'язаною з неможливістю транспортувати газ по Північних потоках, ні Європа , ні козломорді вже не могли скористатись щоб транспортувати газ в Європу. Нехай тоді в бочках возять.
показать весь комментарий
15.09.2021 16:32 Ответить
каzапи пнх
показать весь комментарий
15.09.2021 16:07 Ответить
Шо ты написало?
показать весь комментарий
15.09.2021 16:39 Ответить
Так это же ахметовская говорящая голова
показать весь комментарий
15.09.2021 16:19 Ответить
"Если мы не развиваем ВИЭ, не модернизируем имеющиеся генерирующие мощности, то автоматически повышаем свою зависимость от импорта российской и белорусской электроэнергии. О какой евроинтеграции и энергетической независимости тогда можно говорить?" - заявила она на своей Facebook-странице по итогам круглого стола в Atlantic Council.

Еще бы эта курица внятно объяснила каким образом это может повлиять. И заодно объяснила бы чем качественно или по физическим показателям зеленая электроэнергия отличается от электроэнергии произведенной к примеру на АЭС.

А так ее напыщенный спич больше напоминает советы коуча по приготовлению борща

показать весь комментарий
15.09.2021 16:26 Ответить
"Главные условия для этого: господство верховенства права и закона, честная конкуренция, гарантии защиты инвестиций, бизнеса и деловой репутации"

Ой-вей, а як же раніше інвестували, якщо це все не було забезпечено? Невже вигода від зеленого тарифу переважила весь цей список. Ну так інвестори знають, що інвестиційна діяльність має свої ризики. Зелена халява закінчилась!
показать весь комментарий
15.09.2021 19:39 Ответить
*****, не 3,14-и!
показать весь комментарий
15.09.2021 20:08 Ответить
 
 