Остановка развития ВИЭ скажется на готовности Украины к интеграции с энергосистемой ЕС, - Буславец

Остановка развития возобновляемых источников энергии усилит зависимость Украины от российско-белорусской электроэнергии и усложнит интеграцию с энергосистемой ЕС (ENTSO-E).

Об этом заявила экс-глава Министерства энергетики Ольга Буславец.



"Если мы не развиваем ВИЭ, не модернизируем имеющиеся генерирующие мощности, то автоматически повышаем свою зависимость от импорта российской и белорусской электроэнергии. О какой евроинтеграции и энергетической независимости тогда можно говорить?" - заявила она на своей Facebook-странице по итогам круглого стола в Atlantic Council.



Она отметила, что сейчас критически важно создать привлекательный инвестиционный климат.

"Главные условия для этого: господство верховенства права и закона, честная конкуренция, гарантии защиты инвестиций, бизнеса и деловой репутации", - добавила Буславец.



Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.

Кроме того, Кабинет Министров объявил о намерении ввести акцизный налог на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.