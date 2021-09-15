Остановка развития ВИЭ скажется на готовности Украины к интеграции с энергосистемой ЕС, - Буславец
Остановка развития возобновляемых источников энергии усилит зависимость Украины от российско-белорусской электроэнергии и усложнит интеграцию с энергосистемой ЕС (ENTSO-E).
Об этом заявила экс-глава Министерства энергетики Ольга Буславец.
"Если мы не развиваем ВИЭ, не модернизируем имеющиеся генерирующие мощности, то автоматически повышаем свою зависимость от импорта российской и белорусской электроэнергии. О какой евроинтеграции и энергетической независимости тогда можно говорить?" - заявила она на своей Facebook-странице по итогам круглого стола в Atlantic Council.
Она отметила, что сейчас критически важно создать привлекательный инвестиционный климат.
"Главные условия для этого: господство верховенства права и закона, честная конкуренция, гарантии защиты инвестиций, бизнеса и деловой репутации", - добавила Буславец.
Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса.
Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.
Кроме того, Кабинет Министров объявил о намерении ввести акцизный налог на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.
Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.
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Та пішли ви
нах.......... лісом. У нас вистачає атомних електростанцій.
Еще бы эта курица внятно объяснила каким образом это может повлиять. И заодно объяснила бы чем качественно или по физическим показателям зеленая электроэнергия отличается от электроэнергии произведенной к примеру на АЭС.
А так ее напыщенный спич больше напоминает советы коуча по приготовлению борща
Ой-вей, а як же раніше інвестували, якщо це все не було забезпечено? Невже вигода від зеленого тарифу переважила весь цей список. Ну так інвестори знають, що інвестиційна діяльність має свої ризики. Зелена халява закінчилась!