Кабмин ликвидировал Госархстройинспекцию, весь штат будет уволен. С завтрашнего дня заработает новый госорган, - Чернышов

С сегодняшнего дня ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) прекратила свое существование. Все 100% штата будут уволены. Ни один сотрудник ГАСИ не будет работает в новосозданном органе - ГИАГ.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

"На токсическую и коррумпированную работу ГАСИ поступало тысячи жалоб, поэтому ликвидация была просто необходима. Без этого важного шага завершение реформы градостроительства было бы невозможным. Этого ждала вся страна без преувеличения. И я благодарю за доверие и поддержку в продвижении этой реформы президента, премьер-министра, коллег из правительства, депутатский корпус и свою команд", - отметил он.

По его словам, уже завтра в Украине заработает новый государственный орган - Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГИАГ).

"Это - не замена ГАСИ, а полноценный новый орган с отличной структурой, полномочиями, а главное - принципами работы", - уверяет Чернышов.

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Он подчеркивает, что ГИАГ - это:

- совершенно новый профессиональный состав сотрудников;

- минимизация человеческого фактора в работе;

- открытость перед участниками строительного рынка;

- цифровизация процесса получения разрешений, что нивелирует коррупционные риски;

- в ГИАГ решение о необходимости проведения проверок будет принимать не чиновник, а система.

"Два первых этапа реформирования уже пройдены, впереди последний - это максимальная цифровизация и усиление ответственности - административной и уголовной. Она предусмотрена в трех ключевых законопроектах - 5877 и 5655, 5656, все они будут рассмотрены в ближайшее время", - резюмировал министр.