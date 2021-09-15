Кабмин ликвидировал Госархстройинспекцию, весь штат будет уволен. С завтрашнего дня заработает новый госорган, - Чернышов
С сегодняшнего дня ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) прекратила свое существование. Все 100% штата будут уволены. Ни один сотрудник ГАСИ не будет работает в новосозданном органе - ГИАГ.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.
"На токсическую и коррумпированную работу ГАСИ поступало тысячи жалоб, поэтому ликвидация была просто необходима. Без этого важного шага завершение реформы градостроительства было бы невозможным. Этого ждала вся страна без преувеличения. И я благодарю за доверие и поддержку в продвижении этой реформы президента, премьер-министра, коллег из правительства, депутатский корпус и свою команд", - отметил он.
По его словам, уже завтра в Украине заработает новый государственный орган - Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГИАГ).
"Это - не замена ГАСИ, а полноценный новый орган с отличной структурой, полномочиями, а главное - принципами работы", - уверяет Чернышов.
Он подчеркивает, что ГИАГ - это:
- совершенно новый профессиональный состав сотрудников;
- минимизация человеческого фактора в работе;
- открытость перед участниками строительного рынка;
- цифровизация процесса получения разрешений, что нивелирует коррупционные риски;
- в ГИАГ решение о необходимости проведения проверок будет принимать не чиновник, а система.
"Два первых этапа реформирования уже пройдены, впереди последний - это максимальная цифровизация и усиление ответственности - административной и уголовной. Она предусмотрена в трех ключевых законопроектах - 5877 и 5655, 5656, все они будут рассмотрены в ближайшее время", - резюмировал министр.
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совершенно новый профессиональный состав сотрудников....
И где с нуля наберут таких сотрудников?
Она только начинает работать.
пенсиювиллы. Интересно - эти разрешения будут органы проверять? Или так сойдет?
Якщо зможуть не допустити зародження нового кодла, то це, мабуть, буде першим справжнім досягненням цієї влади.
Але, чим скоріше зелені підуть, тим краще.