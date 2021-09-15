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Кабмин ликвидировал Госархстройинспекцию, весь штат будет уволен. С завтрашнего дня заработает новый госорган, - Чернышов

Кабмин ликвидировал Госархстройинспекцию, весь штат будет уволен. С завтрашнего дня заработает новый госорган, - Чернышов

С сегодняшнего дня ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) прекратила свое существование. Все 100% штата будут уволены. Ни один сотрудник ГАСИ не будет работает в новосозданном органе - ГИАГ.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

"На токсическую и коррумпированную работу ГАСИ поступало тысячи жалоб, поэтому ликвидация была просто необходима. Без этого важного шага завершение реформы градостроительства было бы невозможным. Этого ждала вся страна без преувеличения. И я благодарю за доверие и поддержку в продвижении этой реформы президента, премьер-министра, коллег из правительства, депутатский корпус и свою команд", - отметил он.

По его словам, уже завтра в Украине заработает новый государственный орган - Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГИАГ).

"Это - не замена ГАСИ, а полноценный новый орган с отличной структурой, полномочиями, а главное - принципами работы", - уверяет Чернышов. 

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Он подчеркивает, что ГИАГ - это:

- совершенно новый профессиональный состав сотрудников;

- минимизация человеческого фактора в работе;

- открытость перед участниками строительного рынка;

- цифровизация процесса получения разрешений, что нивелирует коррупционные риски;

- в ГИАГ решение о необходимости проведения проверок будет принимать не чиновник, а система.

"Два первых этапа реформирования уже пройдены, впереди последний - это максимальная цифровизация и усиление ответственности - административной и уголовной. Она предусмотрена в трех ключевых законопроектах - 5877 и 5655, 5656, все они будут рассмотрены в ближайшее время", - резюмировал министр.

Автор: 

взятка (6154) Кабмин (14025) коррупция (8558) ликвидация (3503) Алексей Чернышов (150) ГАСИ (103)


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Топ комментарии
+3
ну правильно. лысый непристроен. да и ленка кравец тоже болтается как ..... в проруби
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15.09.2021 16:01
+3
А квартал95? Кловун он керує Україною. І нічого, там і думати не потрібно.
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15.09.2021 16:15
+1
А наказать негодяев по вине которых ведется дичайшая застройка Киева???
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15.09.2021 16:05
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ну правильно. лысый непристроен. да и ленка кравец тоже болтается как ..... в проруби
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15.09.2021 16:01 Ответить
Штат уволить, а концы в воду...
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15.09.2021 16:03 Ответить
Концы не в воду, а в другие карманы.
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15.09.2021 16:36 Ответить
А наказать негодяев по вине которых ведется дичайшая застройка Киева???
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15.09.2021 16:05 Ответить
Да щас...уволятся. Эти тараканы на чем-то подобном всегда пристроятся. И будут дальше мутить.
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15.09.2021 16:06 Ответить
Ни один сотрудник ГАСИ не будет работает в новосозданном органе

совершенно новый профессиональный состав сотрудников....

И где с нуля наберут таких сотрудников?
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15.09.2021 16:09 Ответить
А квартал95? Кловун он керує Україною. І нічого, там і думати не потрібно.
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15.09.2021 16:15 Ответить
Підуть влаштуються в поліцію, прокуратуру, налогову земельну або в пенсійний фонд. Все рівно працювати не будуть.
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15.09.2021 16:18 Ответить
В том-то и дело, что все старые взяточники до мозга костей в ГАСИ ничего, кроме плетения схем и безумного бумажкооборота, и не могут в этой жизни. А их детки, а внучки, кто их будет поднимать с колен? А родственные конторы типа Архитектуры, Земельщиков, БТИ? Это ж целый хоровод неучтённого нала и непонятной недвижимости у всего руководства за последние лет 20. Кто с ними будет разбираться?
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15.09.2021 16:19 Ответить
Откуда профи ДИАМ ?
Она только начинает работать.
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15.09.2021 16:24 Ответить
Ну а шо бубочке остается делать? У квартальных идиотов есть родаки,кумовья, дружбаны. Правда, такие-же рукожопые, как бубочка, но они тоже коримться желают за наш счет, вот найвелычнишый их и пристроит.
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15.09.2021 17:07 Ответить
Пишут, что они успели за две недели наколядовать на пенсию виллы. Интересно - эти разрешения будут органы проверять? Или так сойдет?
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15.09.2021 17:12 Ответить
Те, що розігнали хоч одне кодло хабарників, то плюс зеленим.

Якщо зможуть не допустити зародження нового кодла, то це, мабуть, буде першим справжнім досягненням цієї влади.

Але, чим скоріше зелені підуть, тим краще.
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15.09.2021 18:24 Ответить
Уволить?! Да им всем надо дать длительные сроки и полная конфискация имущества!
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15.09.2021 19:18 Ответить
 
 