Блокирована работа предприятия, финансирующего "ЛНР". За 2,5 года террористам уплатили около 19 млн рублей "налогов", - СБУ

Сотрудники СБУ блокировали масштабную схему финансирования террористов "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, установлено, что владельцы крупного предприятия пищевой промышленности, расположенного в Луганске в 2015 году его перерегистрировали в "ЛНР" и начали работать "по правилам оккупантов".

Среди фигурантов производства бывший "заместитель министра промышленности и торговли ЛНР", директор и два топ-менеджера предприятия.

После оккупации завод прекратил свою работу, и чтобы восстановить производство злоумышленники завозили оборудование и пищевые ингредиенты с неоккупированной части Украины. Для этого они использовали механизм так называемого "прерванного транзита": необходимые товары поставлялись с подконтрольной Украине территории якобы покупателям в одной из Балтийских стран, которые в свою очередь перепродавали их "партнерам" в Закавказье.

Грузы направлялись транзитом через РФ конечным потребителям, но на самом деле через неконтролируемый участок российско-украинской границы они завозились на временно оккупированную территории Луганской области. Готовая продукция продавалась в ОРДЛО и России.

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Оперативники и следователи СБУ установили, что завод работал 2,5 года, и за это время предприятие пополнило бюджет оккупантов налогами на сумму около 19 млн российских рублей.

Служба безопасности Украины сообщила четырем организаторам схемы о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины, совершенного организованной группой лиц и в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Они объявлены в розыск.

Продолжается досудебное расследование.

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