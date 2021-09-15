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Новости Агрессия России против Украины
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Реактивная система залпового огня "Верба" принята на вооружение ВСУ, - Укроборонпром. ФОТО

Реактивная система залпового огня "Верба" ​​разработки Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова, входящего в состав Укроборонпрома, принята на вооружение Вооруженных сил Украины.

Оьб этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезаряжаться в автоматическом режиме. Боекомплект данной РСЗО состоит из 40-ка 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут", - подчеркивают в ГП.

Также отмечается, что использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность.

"Кроме того, на "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходимым шасси от "КрАЗ" это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность "Вербы" на поле боя", - заявили в Укроборонпроме.

Уточняется также, что "Верба" разработана на базе боевой БМ-21 "Град", однако пусковая установка получила ряд усовершенствований, в частности, системы навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы.

Читайте также: "Глаза для "Бук-М1": на вооружение ВСУ принята радиолокационная станция обнаружения "Феникс-1". ФОТО

Реактивная система залпового огня Верба принята на вооружение ВСУ, - Укроборонпром 01
Реактивная система залпового огня Верба принята на вооружение ВСУ, - Укроборонпром 02

"Мы воплотили уникальные технические решения, которые позволили превзойти "Грады". Так, время на подготовку залпа удалось сократить в 5 раз благодаря минимизации вмешательства человека в работу боевой машины. Если боекомплект "Града" перезаряжали вручную несколько военнослужащих - вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, - то "Верба" полностью автоматизирована. Это значительно повышает эффективность выполнения боевой задачи", - отметил директор Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им.Морозова Яков Мормило.

Автор: 

оборона (5202) оружие (10203) Укроборонпром (1238) техника (1734) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+29
"Не я бью, верба бьёт"

💪✌
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15.09.2021 16:49
+29
начали в 2015, серийное с февраля 2019. что гниды сделали за 2019-2020-2021 ????
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15.09.2021 16:49
+19
"Прийнято на озброєння" - зовсім не значить "поставлено у війська".
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15.09.2021 17:15
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Правила форума Совет форумчан
"Не я бью, верба бьёт"

💪✌
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15.09.2021 16:49 Ответить
Для корегування вогню Градів в комплект Верби потрібно додати БПЛА, це давно потрібно було зробити. А взагалі некеровані реактивні снаряди на відстані 40км навряд чи зможуть нанести точне вогневе ураження по ворогу. Потрібно робити керовані реактивні снаряди з гучкими рулями виробництва КБ Луч і системами наведення які розроблені для Вільхи. Справа в тім що проект Вільха повністю провалився, гнучкі рулі КБ Луч не можуть відхилити в польоті важкий реактивний снаряд Вільхи і тому максимальне відхилення Вільхи від початкової балістичної траєкторії не може бути більше 1,5 км. Після повного фіаско Вільхи потрібно переставити гнучкі рулі та системи наведення на Вербу і спробувати використати те в що вже вкладені мільярди гривень народних коштів на користь армії! Якщо Верба буде відхилятись на кілька кілометрів від балістичної траєкторії і точно вражати ціль, це буде цікаво. Снаряд Верби ще можна пробувати якось відхилити в польоті, він не такий важкий, з Вільхою на жаль нічого не вийшло, всі снаряди падають в межах еліпсу розсіювання стандартного пакету Смерча і в системах наведення та керування взагалі немає ніякого сенсу. Всі цілі в межах еліпсу розсіювання пакету Смерча і так будуть знищені пакетом реактивних некерованих снарядів і не потрібно на це витрачати мільярди гривень!
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15.09.2021 18:14 Ответить
Про Вільху - басні крилова
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15.09.2021 21:38 Ответить
Це дуже легко перевірити. На навчаннях або випробуваннях потрібно вразити з Вільхи одним залпом різні цілі рознесені на кілька кілометрів одна від одної!
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15.09.2021 23:09 Ответить
для рашкованских військ із високою щільністю техніки та живої сили при наступі (дивись навчання Запад-21) чудова штука враження по плащадям
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15.09.2021 19:12 Ответить
Для ураження по площам є Смерч, для цього Вільха не потрібна. Вільха має вражати ціль одним реактивним снарядом, а залпом з 12 снарядів вражати 12 цілей рознесених на кілька кілометрів одна від одної.
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15.09.2021 23:36 Ответить
начали в 2015, серийное с февраля 2019. что гниды сделали за 2019-2020-2021 ????
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15.09.2021 16:49 Ответить
Безвизовый режим не забрали
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15.09.2021 16:56 Ответить
це перемога
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15.09.2021 17:00 Ответить
пока нет, но скоро заберут
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15.09.2021 18:58 Ответить
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15.09.2021 16:50 Ответить
странно, а я думал на вооружение принято "не стрелять и озабачиваться"...
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15.09.2021 16:51 Ответить
Терміново провести випробовування польових умовах, тобто в Лугандоні.
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15.09.2021 16:51 Ответить
Це теж заслуга Зєлєнского? 😲
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15.09.2021 16:54 Ответить
А шо, ЗЕбанько может иметь какие-то ЗЕслуги? Ну разве что перед Беней и ******.
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15.09.2021 16:59 Ответить
Не сомневайтесь, присВовит себе и это достижение. Надо все-таки скинуться ему на треуголку с закруткой на подбородке.
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15.09.2021 17:03 Ответить
Лучше на спине.
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15.09.2021 17:10 Ответить
С закруткой на шее!
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15.09.2021 21:51 Ответить
Це заслуга українського народу вцілому. Хибний шлях робити собі кумирів.
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15.09.2021 17:05 Ответить
Це зебілам? 😊 Не стараюся, до них не дійде! 😊
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15.09.2021 18:47 Ответить
Це всім - і зебілам, і порохоботам і усім тим хто собі кумира створив.
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15.09.2021 18:49 Ответить
Досить самикритично! 😊 Не очікував від тебе. 😊 Я тебе і таких, як ти про це попереджав ще два роки тому. Ви тоді сорочки на грудях рвали, що гірше вже не буде. 😁
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15.09.2021 18:54 Ответить
По-перше я ніколи не був адептом Зеленського. Про що неодноразово тут на форумі вже казав. Ще раз повторюю - я більше опонент Порошенка ніж прихильник Зеленського. По-друге, якщо буде такий самий розклад на наступних президентських виборах який був у другому турі минулих - я проголосую так само як проголосував минулого разу у другому турі президентських виборів. І це ніяким чином не каже про мою прихильність до Зеленського. І мені, повірте, не гірше ніж було за Порошенка. А точніше майже так само. Але я вважаю, що якби у 2019-му обрали Порошенко то було б ще гірше ніж зараз. Це моє переконання. Подобається воно Вам чи ні. Доречі так вважаю не тільки я, якщо аналізувати соціологічні опитування. Порошенко так і не набрав більше прихильників ніж у нього було. Я звісно розумію на скільки можна вірити тим опитуванням і яка можлива похибка. Але що є те є.
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15.09.2021 19:05 Ответить
Ты просто глупый человек, а значит скрытый зебанько.
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15.09.2021 20:03 Ответить
Не, оно конечно проще всего думать, что кругом все дураки, а ты один на белом коне весь такой в шоколаде. Только вот самообман обычно ни к чему хорошему еще не приводил. Кста. Есть таки одно условие когда я точно за Порошенко проголосую. Мало того, еще и других агитировать буду за него голосовать. Думаю, что и не я один. Можете порошенковским политтехнологам совет дать. Это произойдет только в одном случае, если во второй тур президентских выборов Порошенко выйдет с Бойко или другим кандидатом от жоппоблока. Но только в этом случае я за него проголосую.
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15.09.2021 20:09 Ответить
Розумієш, чоловіче, всі, хто поставив у другому турі галочку навпроти прізвищ "Зєлєнскій" - зебіли. Подобається це тобі, чи ні. А хто навпроти "Порошенко" - порохоботи. Оскільки третього прізвища не було, а за Порошенка ти не голосував, отже ти - зебіл. 😁 У тебе не вистачає інтелекту зрозуміти навіть це. Тому негоже відкараскуватись від" почесного" звання "зебіл". Бо це не прикрашає твоє логічне мислення. 😊 Мені не стидно, що я - порохобот. Чому тобі стидно, що ти зебіл? 😊
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15.09.2021 20:33 Ответить
Розумієш, ти можеш вважати що завгодно. Мене це не обходить аж ніяк. У вас порохоботів чорно-білий полярний світ. Але це зовсім не означає що так воно є насправді. Я ввжаю що світ загалом має і інші відтінки. Якщо ти це не бажаєш визнавати це власне суто твої проблеми. Я написав як воно було і як є. І чому я власне повинен стидатись свого вибору. Навпаки я написав що при подібному розкладі проголосую так само. З чого ти взяв що я чогось жалкую чи стидаюсь? Чи може до тебе взагалі інформація туго доходить? Доречі, трошки вище для Акинфий я написав виключно за яких умов я проголосую за Порошенка. Ба навіть агітувати за нього буду. Але тільки виключно за цих умов.
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15.09.2021 20:49 Ответить
все просто - ты прышелепкуватэ
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15.09.2021 21:54 Ответить
Тоді чому ти заперечуєш, що є зебілом і маєш симпатії до Зєлєнского? Ти не послідовний. Це не ґонорово з твого боку. 😊
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15.09.2021 22:50 Ответить
Ну, як такі відверті розмови, то поясни, будь-ласка, чому Зе краще за Пороха? Бо при Пороху мочили Гіві, Моторолу і "Курощупа", майже зловили 30 чортів "вагнеровців", та потроху вичавлювали Дирляндію за "сіру" зону. І в армії служити було престижно, хоч і проблем вистачало... Так що Зе зробив, крім доріг за ковідні гроші?
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15.09.2021 23:50 Ответить
Про це багато можна говорити. Формат форуму до цього не дуже підходить. І я не казав, що при Зеленському стало краще. Я казав, що майже так само. Така сама внутрішня політика на якій погорів Порошенко і зараз дуже високий ризик погоріти має Зеленський. Але я власне вважаю, це таке моє переконання, що за Порошенка було б ще гірше ніж зараз. Більш разгорнуто казати не хочу є ризик наразитися на бан від адмінів цензору. Бо тут про Порошенка або добре, або нічого. Вважайте що це просто мої переконання на які я, як будь яка людина, маю право. Мої переконання базуються не на особистій антипатиї до Порошенка, а на тому, що він робив в той час коли міг впливати на політику та економіку країни. Ну а як престижно за Порошенка було в армії служити говорить стаття ВВС News Україна від 5 жовтня 2018 року.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-45756590 Украинская армия разбегается: почему и как это остановить
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16.09.2021 14:16 Ответить
Не помічав, щоб адміни на Цензорі "банили" за критику Пороха. Але коментатори дійсно можуть відправити в спам за відверту брехню. Категорично не згоден з тим шо "Порошенко=Зеленський". Порошенко дійсно не ідеал, і ніхто з порохоботів таке не скаже. Але це "зе-опудало", це просто ганьба для України! І так дійсно, люди звільнялись з армії і раніше, наприклад, мій кум, який пішов в 2014 до воєнкомату. Але через два роки звільнився. Чому питаю? З одного боку, дійсно разочарування, бо сподівався що буде "Нова армія", але совок все одно лишився. Не це в мене є аргумент - армія дуже інерційна махина з великою массою. І робити якісь кардинальні реформи під час активних бойових дій майже не можливо, бо є ризик взагалі втратити керування війском. Але ж все одно таки були реформи, і армію 2018 року не можна порівняти з тим що ми мали на 2014 рік! І це чия заслуга, як не Порошенка? Звісно, не його одного, але зараз армія - "нелюба дружина" Зе. А друга причина, чому він пішов, бо "казацька вольниця" закінчилась, як і активні бойові дії, і "окопна війна" вона доволі важке випробування для тих хто звик до адреналіну.
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18.09.2021 17:37 Ответить
странік не гони туфту. Тобі при любому було нормальохо, але ти проголосував і чомусь заспівав по новій. Тобі пора попрацювати на Колимі, а ти весь час інших відправляв і ніжно пахлапивал па плєчу. Пора і самому іспитать сібірь. Успіху ..какая разніца.... Главноє шоби нєбила хужє. Думаю Порошенко про себе подбає без твоєї поради. Слава Україні!
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16.09.2021 22:43 Ответить
Я хіба я казав нормально? Так само ще зовсім не значить що нормально. І якщо людині дискомфортно - вона пробує щось змінити. Це її право. Ні? Наступати на ті ж самі граблі чи придбати нові в надії що будуть більш зручними. І якщо виявиться що нові граблі такі самі як і старі, то знову спробувати їх змінити. Чому це погано? Ну а Порошенко тільки і дбав про себе. Чому так і сталося на минулих виборах. 40% людей це не електорат Зеленського. Це той відсоток, що може віддати свої голоси тому чи іншому кандидату і тим самим вивести його у президенти.
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16.09.2021 22:49 Ответить
Фактично більш ******* модифікація старого БМ-21 "Град", з аналогічною дальністю ураження.
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15.09.2021 17:05 Ответить
автоматическая зарядка.
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15.09.2021 17:09 Ответить
На фото точно нет системы автоматической подачи снарядов(
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15.09.2021 19:10 Ответить
усовершенствованое наведение.
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15.09.2021 17:10 Ответить
Я вмію читати, тому і написав - "більш ******* модифікація".
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15.09.2021 17:20 Ответить
"********* модифікація"; не пишіть по-москальські
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16.09.2021 01:50 Ответить
Взагалі то вдвічі більша дальність, 40 км замість 20. На рівні з кацапським Торнадо.
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15.09.2021 17:23 Ответить
Вивчайте ТТХ:
БM-21 -

Дальность стрельбы максимальная

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 ОФС : 40 000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 КАС : 33 000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 УАС : 42 000 м

"На рівні" - це якщо порівнювати з "Торнадо-Г"
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15.09.2021 17:59 Ответить
Може спочатку ТТХ вивчиш ти? Звідки інфа? З кацапської Вікі. А якими ж ракетами БМ - 21 Град стріляє на такі відстані? Розкажеш нам розумнику? Завше бісить, коли кожен тупий невіглас, який бачив зброю один раз, по телеку, подає себе як крутого иксперда.
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15.09.2021 21:31 Ответить
Якщо хочеш - дивись Українську, вивчай по ній.
Якщо бісить - попий заспокійливого.
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15.09.2021 22:30 Ответить
Можеш, до прикладу, погуглити за фразою РCЗВ «Град» може використовувати такі снаряди: , і почитати ТТХ різних типів ракет разом із їхньою дальністю.
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15.09.2021 22:39 Ответить
І що? Ти погуглив? Чи таки затупив? Бо якби ти погуглив, то побачив би, що дальність стрілби в 40 км має тільки два типи ракет: -9М521 та 9М522, які були спеціально створені для модернізованої РСЗВ https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9A51%D0%9C_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D0%93%C2%BB 9К51М «Торнадо-Г» .

Тобі не заспокійливе потрібно, а піти на базар та купити собі мізки, ну хоча б курині.
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18.09.2021 16:01 Ответить
Якби ти не просто гуглив, а ще й добре прочитав, то зрозумів би, що ціми ракетами можно і з "Граду" стріляти. Те, що їх розробляли, коли з'явився "Торнадо", абсолютно не важливо.
Саме тому я вище наводив максимальну дальність різних типів снарядів.
Але тобі це не зрозуміти.
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19.09.2021 05:54 Ответить


Фактично більш ******* модифікація старого БМ-21 "Град", з аналогічною дальністю ураження.

Пасть прикрий, підарок.
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19.09.2021 06:58 Ответить
Ото ти себе, і свій розумовий рівень, добре охарактеризував!
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19.09.2021 11:56 Ответить
Розяснити? Тупорилий не розуміє? Добре.

БМ-21 Град розроблявся під ракети з дальністю ураження 20 км. Ракети більшої дальності розробили в Росії в 2012 році, до України їх не поставляли, і тому коли я сказав, що дальність ураження Верби, вдвічі вища від Граду, і на рівні з Торнадо - то це правда. Тільки такому недоумку як ти цього не зрозуміти.
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19.09.2021 13:30 Ответить
І тут раптом БАЦ! - https://www.ukrmilitary.com/2021/05/typ.html 9М221Ф «Тайфун-1» , виробництва України!
Все ще будеш стверджувати, що "Град" на 20 км стріляє?
Скажи - що буде з підрозділом, недоумкуватий, як ото ти, командир якого не прийме до уваги можливий радіус обстрілу в 40 км?
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19.09.2021 13:50 Ответить
Ти сам себе чуєш, придурок?
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19.09.2021 13:55 Ответить
З тобою зрозуміло!
Прощавай, телепню!
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19.09.2021 16:48 Ответить
Синдром Даннінга-Крюгера. І таких 73%.
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19.09.2021 18:40 Ответить
А чем отличается Торнадо Г от БМ-21?)
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15.09.2021 22:03 Ответить
Інше шасі, інший двигун, інше КСАУ, інша ТЗМ, можуть використовуватись новіші снаряди тощо.
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15.09.2021 22:36 Ответить
"Фактично більш ******* модифікація старого БМ-21 "Град", з аналогічною дальністю ураження."(с)
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16.09.2021 04:44 Ответить
Ну так и современные винтовки просто усовершенствованные аркебузы и пищали.
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15.09.2021 17:42 Ответить
Надзвичайно цікавий, і - головне, інформативний коментар
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15.09.2021 18:03 Ответить
У Града 20 км
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15.09.2021 20:29 Ответить
Когда уже будут лазерные пушки как В Израиле?
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15.09.2021 17:06 Ответить
Кому этот старый хлам нужен? Только землю портит
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15.09.2021 17:07 Ответить
Землю портят только твои винторогие земляки а для нас это очень полезная штука.
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15.09.2021 17:44 Ответить
жаль что заряжать 10мин...одноразовый пакет нужен....
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15.09.2021 17:13 Ответить
так выстрелили и сменил позицию. в подлеске перезарядился, еще раз бабхнул.
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15.09.2021 18:32 Ответить
Там еще один момент есть..направляющие изготавливались чуть ли не вручную...работали очень опытные спецы....где щас таких набрать...они уже наверное спились без работы в гаражах или ушли сантехники где чаевые...

А вот пакетник это вполне нормально...штаты пошли именно таким путем..но тогда в составе должна быть дополнительная заряжающая машинка с краном или транспортером
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15.09.2021 22:35 Ответить
Чина таке вже має

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15.09.2021 22:45 Ответить
Северокорейцы вчерась баллистику запустили в сторону Японии, с железнодорожного боевого комплекса. Вот что нужно создавать, как когда то давно.. а не выдавать перекрашеный Град за что то новое. Увы, Украине по созданию вооружений далеко не то что до смаой себя 30летней давности, а даже до северокорейцев.
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16.09.2021 07:55 Ответить
"Прийнято на озброєння" - зовсім не значить "поставлено у війська".
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15.09.2021 17:15 Ответить
Нажаль ви маєте рацію...
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15.09.2021 17:41 Ответить
"Верба" была представлена ещё года за 3 до войны, если не раньше. Ещё были, если память не подводит, "Бастион-01" и "Бастион-02". И только сейчас "Верба", наконец, принята на вооружение. "Отличный" темп...
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15.09.2021 18:22 Ответить
А я извиняюсь, скока штук этой "Вербы" получила армия? И когда?
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15.09.2021 18:58 Ответить
"Вербу" - срочно прикрыть. А у американцев взять кредит на покупку M270 MLRS. А что, так всегда поступали компрадорские режимы.....
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15.09.2021 18:59 Ответить
что то так кажется, что Верб в штуках не больше, чем на фото в теме
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16.09.2021 05:23 Ответить
ХАЙ ЗАВЖДИ ВЕРБА МОСКАЛЯ ДО ДОМУ ПОВЕРТА !)

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15.09.2021 20:07 Ответить
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15.09.2021 22:26 Ответить
Много чего принято но в Армии нет.
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15.09.2021 23:17 Ответить
ЦЕНЗОРу: "систему ... прийнято на озброєння". Цей московський суржик українською виглядає наступним чином: систему ... взято на озброєння
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16.09.2021 01:46 Ответить
Позор! Столько времени потеряли....
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16.09.2021 02:36 Ответить
 
 