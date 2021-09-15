Реактивная система залпового огня "Верба" принята на вооружение ВСУ, - Укроборонпром. ФОТО

Реактивная система залпового огня "Верба" ​​разработки Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова, входящего в состав Укроборонпрома, принята на вооружение Вооруженных сил Украины.

Оьб этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезаряжаться в автоматическом режиме. Боекомплект данной РСЗО состоит из 40-ка 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут", - подчеркивают в ГП.

Также отмечается, что использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность.

"Кроме того, на "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходимым шасси от "КрАЗ" это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность "Вербы" на поле боя", - заявили в Укроборонпроме.

Уточняется также, что "Верба" разработана на базе боевой БМ-21 "Град", однако пусковая установка получила ряд усовершенствований, в частности, системы навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы.

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"Мы воплотили уникальные технические решения, которые позволили превзойти "Грады". Так, время на подготовку залпа удалось сократить в 5 раз благодаря минимизации вмешательства человека в работу боевой машины. Если боекомплект "Града" перезаряжали вручную несколько военнослужащих - вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, - то "Верба" полностью автоматизирована. Это значительно повышает эффективность выполнения боевой задачи", - отметил директор Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им.Морозова Яков Мормило.