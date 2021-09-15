С начала суток зафиксирован 1 российский обстрел возле Новолуганского, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия. Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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