Из-за скандального застройщика в Украине снова могут взорваться склады боеприпасов, - источник
Минобороны заплатило около 900 млн гривен компаниям из орбиты скандального застройщика Микитася, которые сорвали строительство сразу трех хранилищ боеприпасов, а сегодня через суды блокируют работу новых подрядчиков.
Как сообщает информированный источник для издания "Цензор.НЕТ", арсеналы в Калиновке, Богдановке и Цвитохе, которые должны были быть обновлены до конца 2021 года, до сих пор находятся в аварийном состоянии – взрывы могут прогреметь в любой момент.
В 2018 году, еще при старой власти, когда Минобороны заключало контракты на их реконструкцию, планировалось построить на территориях этих полигонов современные железобетонные хранилища. Цель – предотвратить диверсии и взрывы на этих полигонах.
"Но по состоянию на сейчас объемы первой очереди (не говоря уже об остальных) в Богдановке выполнены аж на 11%, а в Калиновке – на 10%", – говорится в статье. При этом обе компании, получившие порядка 900 миллионов гривен, не смогли даже отчитаться за свою работу.
СМИ выяснили, что фирмы ООО ""Північно-український будівельний альянс" и ООО "СК "Укрбудмонтаж", выигравшие тендера, входили в структуру строительной корпорации "Укрбуд", принадлежавшую Микитасю. А одним из ООО управляют братья Андрей и Сергей Якусевичи.
Сейчас Минобороны пытается расторгнуть договора с обеими ООО и отсудить заплаченные деньги. "Новых подрядчиков они нашли, но "Північно-український будівельний альянс" идет на встречные иски и блокирует реальные работы. По сути, шантажирует Минобороны. В заложниках – вся страна", - отмечает издание.
При этом само ООО задолжало кредиторам суммарно почти 2 млрд гривен и сейчас проходит процедуру санации. Однако суд, утверждая план санации, разрешил Альянсу погашать эти долги не деньгами, а за счет выполнения строительных работ до 2031 года.
Фактически, суд позволил растянуть выполнение оборонного заказа еще на 10 лет, несмотря на аварийное состояние полигонов и высокие риски взрывов.
Этот вопрос требует вмешательства руководства страны, в том числе и Президента Владимира Зеленского, поскольку арсеналы остаются открытыми и в любой момент могут стать причиной очередного масштабного взрыва.
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нах я было давать все бабки только за обещания выполнить работу? где блдь такое возможно?
Та ні. Він дав розвалитися недобудовам, і звично шукає на кого перекласти відповідальність за знищення оборонного комплексу країни.
Слово "тендер" чули? Чи подляковським тролям какаяразніца, головне зіпсувати повітня і звинуватити в цьому Порошенка?
Жовтень 2019 року. Нагадати кого "мудрий" нарід вибрав презЕдентом?
"На кількох арсеналах Збройних сил України припинено будівництво арочних обсипних залізобетонних сховищ для зберігання ***********."
То чому два з половиною роки нічого не робилося? Де гроші?
Мали, до кінця 2019, здати 35 сховищ. Но на май 2019 не сдали ни одного. В той же статье :
"Підрядним організаціям для виконання зазначених робіт проведено авансування в розмірі 913, 87 млн грн, що становить 80% від потреби, при цьому термін звітування визначений до:
30.04.19 - в/ч А1119
30.06.19 - в/ч А1201
30.08.19 - в/ч А1358.
На даний час надано звітні документи на суму 13 млн грн"
Кто мешал величайшему достроить хранилища в в/ч А1119 и в/ч А1201 ?
Це "новина" 2019 року, якою ВАЗелінський не цікавився два роки. Тепер панічно шукають на кого перекласти провину.
Процитуйте мене, де я звинуватила ВАЗелінського у кражі грошей? Де факти, що гроші були "просрані" при Порошенкові? Чому за два роки не провели слідство, не подали справу в суд і не посадили чиновників МО, якщо суд довів що вони винні?
Чому, за два роки не добудовані артсклади?
Що два роки заважає вашій Бубі довести, що гроші вкрадені і добудувати артсклади? Узурпованої влади не вистачає, чи боїться, що фуйло нападЬот?
Ну і з приводу тикання рилом. То де ж факт звинувачення мною ВАЗеленського в крадіжці грошей з будівництва артскладів?
..чому два з половиною роки нічого не робилося? Де гроші?
Первая фраза подразумевает сарказм и отрицание, не так, ли? Или вы согласны с фактом, что Порошенко дал Микитасю 900млн на липовые контракты? Вторая фраза (Де гроші?) подразумевает ответственность за потраченные деньги.
1. Де факти, які підтверджують, що Порох дав микитасю кучу контрактів? Нагадую, для особливо обдарованих, до ВАЗедінського існувала система тендерів "Прозорро", яку Вава знищив, для спонсорування з державного бюджету своїх родичів, клоунів та олігархів.
2. Де гроші? Якщо вони були вкрадені, де суд і повернення в бюджет?
Чому два роки не будуються артсховища?
Намагаються розслідування по "вагнергейту" перебити лайновкидами.