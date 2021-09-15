РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7761 посетитель онлайн
Новости
9 955 40

Из-за скандального застройщика в Украине снова могут взорваться склады боеприпасов, - источник

Из-за скандального застройщика в Украине снова могут взорваться склады боеприпасов, - источник

Минобороны заплатило около 900 млн гривен компаниям из орбиты скандального застройщика Микитася, которые сорвали строительство сразу трех хранилищ боеприпасов, а сегодня через суды блокируют работу новых подрядчиков.

Как сообщает информированный источник для издания "Цензор.НЕТ", арсеналы в Калиновке, Богдановке и Цвитохе, которые должны были быть обновлены до конца 2021 года, до сих пор находятся в аварийном состоянии – взрывы могут прогреметь в любой момент.

В 2018 году, еще при старой власти, когда Минобороны заключало контракты на их реконструкцию, планировалось построить на территориях этих полигонов современные железобетонные хранилища. Цель – предотвратить диверсии и взрывы на этих полигонах.

"Но по состоянию на сейчас объемы первой очереди (не говоря уже об остальных) в Богдановке выполнены аж на 11%, а в Калиновке – на 10%", – говорится в статье. При этом обе компании, получившие порядка 900 миллионов гривен, не смогли даже отчитаться за свою работу.

СМИ выяснили, что фирмы ООО ""Північно-український будівельний альянс" и ООО "СК "Укрбудмонтаж", выигравшие тендера, входили в структуру строительной корпорации "Укрбуд", принадлежавшую Микитасю. А одним из ООО управляют братья Андрей и Сергей Якусевичи.

Сейчас Минобороны пытается расторгнуть договора с обеими ООО и отсудить заплаченные деньги. "Новых подрядчиков они нашли, но "Північно-український будівельний альянс" идет на встречные иски и блокирует реальные работы. По сути, шантажирует Минобороны. В заложниках – вся страна", - отмечает издание.

При этом само ООО задолжало кредиторам суммарно почти 2 млрд гривен и сейчас проходит процедуру санации. Однако суд, утверждая план санации, разрешил Альянсу погашать эти долги не деньгами, а за счет выполнения строительных работ до 2031 года.

Фактически, суд позволил растянуть выполнение оборонного заказа еще на 10 лет, несмотря на аварийное состояние полигонов и высокие риски взрывов.

Этот вопрос требует вмешательства руководства страны, в том числе и Президента Владимира Зеленского, поскольку арсеналы остаются открытыми и в любой момент могут стать причиной очередного масштабного взрыва.

Автор: 

боеприпасы (2333) взрыв (6728) застройка (711) Микитась Максим (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
900лямов. Нехило подлатались. Страна чудес,блеать.
показать весь комментарий
15.09.2021 17:13
+9
Я знаю это все Порошенко! Я верю Зеленскому а ещё я верю в русалок и всяких домовых! Вот только не пойму почему окружающие называют меня зебилом!
показать весь комментарий
15.09.2021 17:34
+7
А где подонок зеЛя?!этого упыря уже скоро народ отлавливать будет
показать весь комментарий
15.09.2021 17:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
900лямов. Нехило подлатались. Страна чудес,блеать.
показать весь комментарий
15.09.2021 17:13 Ответить
компании, получившие порядка 900 миллионов гривен, Источник:

нах я было давать все бабки только за обещания выполнить работу? где блдь такое возможно?
показать весь комментарий
15.09.2021 21:39 Ответить
А где подонок зеЛя?!этого упыря уже скоро народ отлавливать будет
показать весь комментарий
15.09.2021 17:21 Ответить
а где подонок порох, при котором минобороны одобрило аферистов подрядчиков?
показать весь комментарий
15.09.2021 17:56 Ответить
Так ось чому Вава два з половиною роки нічого не робив, мовчав? Покривав схему "розпилу".

Та ні. Він дав розвалитися недобудовам, і звично шукає на кого перекласти відповідальність за знищення оборонного комплексу країни.
показать весь комментарий
15.09.2021 18:36 Ответить
ахах) При порохе Микитасю везде давали такие контракты, а подонок Зеля. Чего не спрашиваешь когда подонок петя ответит?
показать весь комментарий
15.09.2021 18:32 Ответить
Де ж вас таких беруть?

Слово "тендер" чули? Чи подляковським тролям какаяразніца, головне зіпсувати повітня і звинуватити в цьому Порошенка?
показать весь комментарий
15.09.2021 20:24 Ответить
Я знаю это все Порошенко! Я верю Зеленскому а ещё я верю в русалок и всяких домовых! Вот только не пойму почему окружающие называют меня зебилом!
показать весь комментарий
15.09.2021 17:34 Ответить
нет, что вы, это в 2018 году Зеля дал Микитасю кучу контрактов! Таких как вы называют сектой
показать весь комментарий
15.09.2021 18:33 Ответить
Порошенко дав. Ви ж і факти приведете. Правда?
показать весь комментарий
15.09.2021 18:38 Ответить
А-а-а-а-а, при чем тут Парашенка? Парашенки там небыла.
показать весь комментарий
15.09.2021 19:37 Ответить
То де ж факти? А

показать весь комментарий
15.09.2021 19:43 Ответить
А что, разве не Президент отвечает, за то что МинОбороны украло через липовые контракты?
показать весь комментарий
15.09.2021 20:30 Ответить
ПрезИдент відповідає за обороноздатність країни. Порошенко виділив гроші, з конфіскованих у овоча, будівництво почалось. Мали, до кінця 2019, здати 35 сховищ.

Жовтень 2019 року. Нагадати кого "мудрий" нарід вибрав презЕдентом?

"На кількох арсеналах Збройних сил України припинено будівництво арочних обсипних залізобетонних сховищ для зберігання ***********."

То чому два з половиною роки нічого не робилося? Де гроші?
показать весь комментарий
15.09.2021 21:00 Ответить
Я не пойму вы по жизни настолько долбанутая или работа такая?

Мали, до кінця 2019, здати 35 сховищ. Но на май 2019 не сдали ни одного. В той же статье :

"Підрядним організаціям для виконання зазначених робіт проведено авансування в розмірі 913, 87 млн грн, що становить 80% від потреби, при цьому термін звітування визначений до:

30.04.19 - в/ч А1119
30.06.19 - в/ч А1201
30.08.19 - в/ч А1358.

На даний час надано звітні документи на суму 13 млн грн"

Кто мешал величайшему достроить хранилища в в/ч А1119 и в/ч А1201 ?
показать весь комментарий
15.09.2021 21:19 Ответить
Сморід залиште для ваших зебільних колег по бізнесу.

Це "новина" 2019 року, якою ВАЗелінський не цікавився два роки. Тепер панічно шукають на кого перекласти провину.
показать весь комментарий
15.09.2021 21:54 Ответить
Сначала вы орали, что денги украл Зеленский. Когда вас мордой ткнули в факты, что украли при Порошенко, вы отпять орете "зрада" потому что деньги просраные при Порошенко возвращают слишком меденно. А когда посадят чиновников из МО за эти "контракты" вы будете орать что прессуют патриотов.
показать весь комментарий
15.09.2021 22:14 Ответить
Я ткну вас мордою у факт.

Процитуйте мене, де я звинуватила ВАЗелінського у кражі грошей? Де факти, що гроші були "просрані" при Порошенкові? Чому за два роки не провели слідство, не подали справу в суд і не посадили чиновників МО, якщо суд довів що вони винні?

Чому, за два роки не добудовані артсклади?
показать весь комментарий
15.09.2021 22:23 Ответить
900 млн украденных при вашем божке верните и будут вам артсклады.
показать весь комментарий
15.09.2021 22:35 Ответить
Ще раз, для особливо упоротих.

Що два роки заважає вашій Бубі довести, що гроші вкрадені і добудувати артсклади? Узурпованої влади не вистачає, чи боїться, що фуйло нападЬот?

Ну і з приводу тикання рилом. То де ж факт звинувачення мною ВАЗеленського в крадіжці грошей з будівництва артскладів?
показать весь комментарий
16.09.2021 00:20 Ответить
Вот изволь. Порошенко дав. Ви ж і факти приведете. Правда?

..чому два з половиною роки нічого не робилося? Де гроші?

Первая фраза подразумевает сарказм и отрицание, не так, ли? Или вы согласны с фактом, что Порошенко дал Микитасю 900млн на липовые контракты? Вторая фраза (Де гроші?) подразумевает ответственность за потраченные деньги.
показать весь комментарий
16.09.2021 00:58 Ответить
З вас маніпулянт, як з вазелінського юзіка, третьякової або стефанчуків балярина.

1. Де факти, які підтверджують, що Порох дав микитасю кучу контрактів? Нагадую, для особливо обдарованих, до ВАЗедінського існувала система тендерів "Прозорро", яку Вава знищив, для спонсорування з державного бюджету своїх родичів, клоунів та олігархів.

2. Де гроші? Якщо вони були вкрадені, де суд і повернення в бюджет?

Чому два роки не будуються артсховища?
показать весь комментарий
16.09.2021 09:47 Ответить
остается выяснить имя президента...
показать весь комментарий
16.09.2021 03:17 Ответить
і тендери він підробив; такий він, Порох. Да, а потім Микитася в тюрму посадив...
показать весь комментарий
15.09.2021 19:00 Ответить
Сюрреализм какой-то. Скомуниздили почти миллиард. Как такое вообще возможно.
показать весь комментарий
15.09.2021 17:34 Ответить
таки вас удивляет сумма или сам факт ?
показать весь комментарий
15.09.2021 17:42 Ответить
Все удивляет.
показать весь комментарий
15.09.2021 17:49 Ответить
ну таки 3.4 миллиарда подаренных коломойскому за 3 месяца государственным Центрэнерго и приблизительно по 15 млн . \ по памяти \ каждый день до сих пор . все воспринимают как должное .
показать весь комментарий
15.09.2021 19:52 Ответить
А Верховний медальки розвішує акторам та гнобить Клічко...які такі сховища?? Хай патрони у багнюці в осені погніють, спишуть та одразу продадуть злодіям...он скіки генералів строїться під Київом та не тільки...треба гроші, не до сховищ...
показать весь комментарий
15.09.2021 17:49 Ответить
ахах) Гнобит кличко) Ничего что Микитась подельник Кличко? Кличко дал ему украсть больше 2 миллиардов на шулерском мосту. Вы же не разбираетесь, зачем комментируете?!
показать весь комментарий
15.09.2021 18:34 Ответить
Ну і? Микитася посадили за "воровство на шулерском мосту", чи Кличка?
показать весь комментарий
15.09.2021 18:40 Ответить
..так давайте ..подымайте Прокуратуру..СБУ;..Полицию..ДБР.. и расследуйте **преступления** Кличка...Порошенко... Опубликуйте материалы ... покажите что нарыли..какие они негодяи и как безбожно крали... Покажите..как руководил Порошенко ..что натворил!!! Но вы.же зелёные смердячие ушлёпки только языком способны молоть. Попытались что то нарыть на Пороха и обгадились жиденько ... На Кличка аналогично... Вы то только способны не пустить Кличка на встречу с Меркель... показывая всю низость и жлобство. Что сейчас с вагнеровцами и сдачей зелёной паскудой наших территорий... где сейчас сидят сепары вас не сильно беспокоит. То что зепогань откровенно разрушает армию... единственную опору независимости..вы тоже молчите. Воистину говорят..что за зелёных голосовала откровенно тупая часть населения. Здесь на цензоре это очень ярко видно. Что не зелёный...то просто реальный полудурок или идиот!!
показать весь комментарий
15.09.2021 19:08 Ответить
Подляк всю трольню " по тривозі" підняв, разом з "журнашлюхами".

Намагаються розслідування по "вагнергейту" перебити лайновкидами.
показать весь комментарий
15.09.2021 19:46 Ответить
Судья который принял решение явно в пользу ООО наверно не забесплатно трудился.
показать весь комментарий
15.09.2021 18:32 Ответить
Куда смотрит Баканов ,Венедикутова,НАБУ? Просто диву даешься!!.Не зря нам говорят,что Украине до ЕС и НАТО,как до Киева-рачки..Судей расстрелять мало!!!Госизмена в чистом виде!!!
показать весь комментарий
15.09.2021 18:42 Ответить
порох 6 президент
показать весь комментарий
15.09.2021 19:41 Ответить
ДА НАХЯ ЕГО ВООБЩЕ ВЫПУСТИЛИ !!!???
показать весь комментарий
15.09.2021 20:03 Ответить
Треба пред'являти ст. По діверсії, і замороживать все майно, і міняти закон, сплачувати на кінець робіт а не зпочатку,
показать весь комментарий
15.09.2021 21:37 Ответить
Этим судьям нужно засунуть в зад ракету от смерча и запустить над арсеналом
показать весь комментарий
16.09.2021 00:07 Ответить
 
 