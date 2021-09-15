Песков: Рост цен на газ в Европе "к России не имеет никакого отношения"
Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков отверг связь рекордно высоких цен на газ в Европе с действиями России.
Об этом он заявил журналистам 15 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам Пескова, к России "эти процессы не имеют никакого отношения". Он также подчеркнул, что спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ и "получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле".
При этом Песков заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" якобы сбалансирует газовый рынок. Он отметил, что еще неизвестно, какой будет зима в этом году, и если будут холода, "то, конечно, газа нужно будет еще больше".
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Капець ти недоумок.
Тільки чесно.
При этом Песков заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" якобы сбалансирует газовый рынок. Он отметил, что еще неизвестно, какой будет зима в этом году, и если будут холода, "то, конечно, газа нужно будет еще больше".
Дабы немцы думали в какие сроки сертифицировать и запускать СП2.
Европа садомазо занимается, жирок с европейцев выкачивают. а
газкваспром чисто меценаты....
БРЕХАЧ І ПІДБРЕХАЧ, є така народна казка
https://kazka.in/fairytails/folk/ukrainians/brehach-i-pidbrehach.html
А панунцьо піська отієї науки не знає.
россию надо переименовать в страну под названием "Страуссия"
і що тільки ПП2 спасе Європу... Там серйозне газове лоббі, давно купили більшість бундестагу разом з Меркель... Ще з Шрьодера пішло все це.... три шкури з самих німців здирають на тарифах...
_А ветер дует тошо деревья ветками машут.
Детективная история о том, как СБУ препятствует раскрытию правды о преступлениях Путина и о том, кому на самом деле принадлежит газ.
youtube.com/watch?v=x4fpoo9CjWA
youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q
Спешим, пока не прикрыли канал.
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1904894009690292?__cft__[0]=AZW7xhzE_Ghny1dhRP2_PoG3fEke4Kk1_dJYV67QhBplWgvV4QMIfx8DWphSLE6TMdNnCLRndqmuHrO849SCPfR42jlL_ZvloPovnjXgdaelDeSbF1QWj8bazYHII7hXVPk&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·
1000$ за тысячу кубометров газа в Европе. Кремль очень долго создавал этот капкан. Более 20 лет. У всех на глазах. Планомерно. Покупая в ЕС политиков, журналистов, аналитиков и даже канцлеров. Сначала они обеспечили запрет разработок сланцевого газа. Затем провели несколько трубопроводов в обход Украины, разбив все планы по созданию газопровода из Катара. А там надо было вести трубу через Сирию. Что там в Сирии сейчас, напомните? Короче, это звёздный час ВВХ. Он добился своего и взял в «газовые объятия» Европу с её же толерантного согласия.
Солнце и ветер в Европе еще никто не отменял, а самое главное на них не может повлиять ни Хийуло ни Америка и даже китайцы.
Так что сидим, ждем и смотрим.