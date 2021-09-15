"Песков: Рост цен на газ в Европе "к России не имеет никакого отношения"

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков отверг связь рекордно высоких цен на газ в Европе с действиями России.

Об этом он заявил журналистам 15 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, к России "эти процессы не имеют никакого отношения". Он также подчеркнул, что спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ и "получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле".

При этом Песков заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" якобы сбалансирует газовый рынок. Он отметил, что еще неизвестно, какой будет зима в этом году, и если будут холода, "то, конечно, газа нужно будет еще больше".

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