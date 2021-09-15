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Песков: Рост цен на газ в Европе "к России не имеет никакого отношения"

Песков: Рост цен на газ в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков отверг связь рекордно высоких цен на газ в Европе с действиями России.

Об этом он заявил журналистам 15 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, к России "эти процессы не имеют никакого отношения". Он также подчеркнул, что спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ и "получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле".

При этом Песков заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" якобы сбалансирует газовый рынок. Он отметил, что еще неизвестно, какой будет зима в этом году, и если будут холода, "то, конечно, газа нужно будет еще больше".

Читайте: Цена газа в Европе продолжает стремительный рост - достигла $884 за тысячу кубометров

Автор: 

Газ (10223) Песков Дмитрий (1858) россия (95418) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+25
конечно - спекулянты-европейцы сами повышают себе же цены на спотах)
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15.09.2021 17:53
+24
ой какой пургоносец ))) рашка никогда ни к чему не имеет отношения))) хоть там рога и копыта руцкие за км видать))))
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15.09.2021 17:54
+16
І лишитися взимку без газу?

Капець ти недоумок.
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15.09.2021 18:12
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конечно - спекулянты-европейцы сами повышают себе же цены на спотах)
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15.09.2021 17:53 Ответить
Всі газові трейдери ЄС належать путіну, тому саме він і грає на підвищення цін на газ. Україна має показати Європі що вона є важливим гарантом енергетичної безпеки Європи і саме зараз час коли потрібно почати продавати газ з підземних газових сховищ України і цим стабілізувати ціни на газ в ЄС і заробити гроші на переведення міських котелень на біопаливо.
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15.09.2021 18:01 Ответить
І лишитися взимку без газу?

Капець ти недоумок.
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15.09.2021 18:12 Ответить
Газ в підземних сховищах взимку нас не врятує, ми не зможемо його викачати, бо будемо качати газ в Європу, а потужності відбору газу з ПГС обмежені. Власники газу в ПГС будуть вимагати віддати їм їх газ в момент найбільших морозів, а наш газ буде в сховищах але нам від не допоможе. Тому краще викачати його зараз і продати ніж лишитись і без газу і без грошей.
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15.09.2021 18:16 Ответить
У тебе загострення?

Тільки чесно.
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15.09.2021 18:18 Ответить
У вас ліжка поряд , в палаті .? .
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15.09.2021 21:03 Ответить
А укр. власть просрала ГТС в угоду путину и не подписали контракт на прокачку с " Газпром". Вот вам и Евроинтеграция.
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15.09.2021 19:25 Ответить
Может лучше мы будем лушпыння в европу продавать? По 1000 евро за тонну.
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16.09.2021 10:40 Ответить
Лушпиння соняшника коштує 350 грн за тону, це в десятки разів дешевше ніж спалювати газ!
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16.09.2021 11:06 Ответить
немчура сама себе в петлю засунула. Мали б справу з американським газом, проблем було б набагато менше
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15.09.2021 18:12 Ответить
І "тут їх нєт". 😊 Як не вірити чуваку зі здибленим волоссям, відстовбурченими вусами, округлими чесними очима і брпхливим язиком? Дивишся в очі - думаєш - ідіот. Дивишся на вуса і зачіску - клоун. Послухаєш, що речвюе - брехун. Все в комплекті - кацап. 😊 Еуроп-гейці настільки тупі, чи настільки гейці, що їм так подобається бути на прутні о такого чувирла?
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15.09.2021 18:46 Ответить
Все как всегда, когда с рашкой связываешься.
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15.09.2021 19:02 Ответить
Куме,запам"ятайте: Путін-то не від слова "Светлый путь", а то походить від слова "Пута"!
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15.09.2021 20:04 Ответить
как и жыдоугрофиннобуряты к европе...
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15.09.2021 17:53 Ответить
Пургоносний піськоструй ,погнав пургу !!!)))
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15.09.2021 17:53 Ответить
ой какой пургоносец ))) рашка никогда ни к чему не имеет отношения))) хоть там рога и копыта руцкие за км видать))))
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15.09.2021 17:54 Ответить
Шлангіт ,в фазі загострення !!!)))
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15.09.2021 17:56 Ответить
Ну да. Это типа настамнет, но на всякий случай намекну:

При этом Песков заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" якобы сбалансирует газовый рынок. Он отметил, что еще неизвестно, какой будет зима в этом году, и если будут холода, "то, конечно, газа нужно будет еще больше".

Дабы немцы думали в какие сроки сертифицировать и запускать СП2.
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15.09.2021 18:00 Ответить
Ну да, что бы обходили незаконнно все законные процедуры, ради того, что бы цапы и дальше шантажировали Европу.
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15.09.2021 19:05 Ответить
А вы считаете как-то будет иначе? Вы реально верите, что немецкие бюргеры ради нас станут на какие-то принципы? По крайней мере до последнего дня все что они строго блюли так это свои собственные интересы. И здесь никуда не денутся. Ну да это можно легко будет проверить через пару месяцев. Думаю, что не более. Запустят они СП2 к холодам.
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15.09.2021 19:15 Ответить
Да не волнуйтесь ребята за Европу, они выкрутятся. Есть газ норвежский, есть сжиженный из Алжира,США. Давайте думать за свои тарифы на коммуналку. А власть нас хочет отвлечь их и проталкивать антинародные Законы!
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15.09.2021 19:45 Ответить
А где видно что я за них волнуюсь? Не зря же они активно строили СП2. Естественно выкрутятся. Это все не более чем шумиха чтобы его благополучно запустить.
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15.09.2021 19:58 Ответить
Письков парень простой. Всё,что он говорит надо понимать с точностью до наоборот.
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15.09.2021 17:59 Ответить
навіщо взагалі озвучувати його марення? це пусте місце
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15.09.2021 18:11 Ответить
и что, кто нибудь верит в зиму? климат изменился, скоро газ вообще не нужен будет...
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15.09.2021 17:59 Ответить
И тем не менее холодные месяцы зимой еще будут. При 5 градусах тепла днем и -5 - 8 ночью без отопления тоже сильно не нагреешься.
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15.09.2021 18:01 Ответить
При такій температурі може бути вигідніше кондиціонером обігріватися...
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15.09.2021 18:09 Ответить
Спліт системи, якщо не спеціалізовані, на обігрів використовуються тільки до -5 за бортом. А вночі може бути і нижче. Може з ладу вийти.
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15.09.2021 18:13 Ответить
А так звісно вигідніше. В мене наприклад в режимі обігріву бере до 1,3 кВт на годину. Це 12 кубовка, якої на трикімнатну утеплену квартиру більш ніж вистачає.
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15.09.2021 18:15 Ответить
Ну от до за день прогріти , а там за умови нормальних вікон на ніч тепла вистачить. Мої родичі в приватному будинку теж не всю ніч топлять - протопили, нагріли, вирубили котел (ну або скрутили до мінімуму)...
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15.09.2021 18:15 Ответить
Вдень багато хто на роботі. Хоча.... Якщо в міжсезоння він у нас більше двох-трьох годин не працює. Дуже швидко температуру наганяє. В нас зворотня проблема коли зарано вмикають опалення. Десь більше місяця мабуть вулицю опалюємо. Бо якщо вікна закрити - вмерти можна. Температура підіймається до 30-32 градусів.
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15.09.2021 18:22 Ответить
Скоро они будут заглядывать в эту трубу и выть "ну возьми меня..."
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15.09.2021 18:01 Ответить
Та й годинник за 1,5 млн. не має до Піськова жодного відношення...то він просто до його руки якось причипився, як Путін до Росії...
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15.09.2021 18:03 Ответить
После всего немцы должны закидать говном меркель
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15.09.2021 18:05 Ответить
бабушка старый, её всё равно
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15.09.2021 18:09 Ответить
_Бабушка - тварь, но немцы-то свои мозги имеют или совсем ипанулись уже на подобострастии путлеру?
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15.09.2021 18:54 Ответить
При чём тут подобострастие? Путлер им дешёвый газ, фрицы обратно - дорогие мерседесы. И все были очень довольны.
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15.09.2021 19:08 Ответить
Извините
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15.09.2021 20:02 Ответить
ну сказал что ни при чём, ну значит так и есть.

Европа садомазо занимается, жирок с европейцев выкачивают. а газкваспром чисто меценаты....
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15.09.2021 18:10 Ответить
а хто має відношення до вартості товару якщо не постачальник? ...обкакалась Німеччина...тепер її весь час рашики будуть за яйця штрикати. Мали б справу з США, таких проблем було б набагато менше
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15.09.2021 18:10 Ответить
Брехати, так брехати! «Чем циничнее ложь, тем охотнее в нее верят», - министр пропаганды Третьего рейха Генрих Геббельс.
БРЕХАЧ І ПІДБРЕХАЧ, є така народна казка
https://kazka.in/fairytails/folk/ukrainians/brehach-i-pidbrehach.html
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15.09.2021 18:21 Ответить
Мій дід Василь,Царствіє йому небесноє, завжди говорив так підіймаючи вказівний палець догори:-Брехати-ото тобі,Іване,не колом махати,а треба до-о-обре отую науку знати.

А панунцьо піська отієї науки не знає.
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15.09.2021 19:18 Ответить
Ну так, хто ж сумнівається, що це тільки москалі мають стосунок до зростання цін на газ, а не зростання цін на газ до москалів.
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15.09.2021 18:26 Ответить
И к войне на Донбассе лаптестан не имеет никакого отношения, и к росту цен в Европе на газ тоже не имеет отношения и т.д.

россию надо переименовать в страну под названием "Страуссия"
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15.09.2021 18:29 Ответить
Такую пургу несёт.
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15.09.2021 18:36 Ответить
Нас там нет...старая сказочка.
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15.09.2021 18:40 Ответить
Ціни підвищують спекулятивно учасники газового ринку в Європі в тому числі німецькі оператори ГТС щоб представити ПП2 як необхідність без якої не обійтись...

і що тільки ПП2 спасе Європу... Там серйозне газове лоббі, давно купили більшість бундестагу разом з Меркель... Ще з Шрьодера пішло все це.... три шкури з самих німців здирають на тарифах...
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15.09.2021 18:43 Ответить
Не садись играть с шулером.
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15.09.2021 18:45 Ответить
"Песков: Рост цен на газ в Европе "к России не имеет никакого отношения"

_А ветер дует тошо деревья ветками машут.
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15.09.2021 18:46 Ответить
расея против такова павышения, хатят панижения
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15.09.2021 18:47 Ответить
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15.09.2021 18:54 Ответить
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15.09.2021 19:06 Ответить
Цены на советское говно повышались всегда...берем туалетную бумагу газетной редакции Правда...,или Известия или Труд....,советское быдло впереди планеты всей.... тракторист Дима Рогозин из колхоха Мичурина Ярославской губернии накосил 1 миллион пудов зерна,это больше чем все американские фермеры за 20 лет
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15.09.2021 19:01 Ответить
Всё понятно, их там нет, как обычно.
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15.09.2021 19:01 Ответить
Еге ж, вони "святі і божі".
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15.09.2021 19:23 Ответить
Цены на газ определяют трейдеры,впрочем на нефть тоже....Однажды сказали американцы...чувак Ельцин,цена на нефть 9 долларов за баррель...,тебе пора на Дембель...,АПлкаш выжрал пузырь Московской водяры и каже...все пацаны...Я устал от вас дебилов...я ухожу...
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15.09.2021 19:07 Ответить
Серуть всюди,де тільки можуть,але тут же заявляють:-"настамнет!" і всьо тут .Ото прийшли інопланетяни і почали,гади,спекулювати отими газами,вот так! Коню зрозуміло,що гнуть кацапи Європу,нагинають на відмінення санкцій ,наказують за "Кримську платформу",за підтримку України, за те,що критикують *****,але поки що не зламали. Думаю,що скоро м"якотіла Європа таки "зламається" і запросить пардону у підерефії,бо незабаром-зима! Загалом,показують Європі "Кузькіну мать"! і "Вялікость"підерефії. А загалом,скоро так обізлять Європу проти себе,як обізлили "до нємогу" й Україну. Подивимось,що буде далі,хто відповість за злочинне підняття цін на отеє пердло,а відповідати буде треба,ой-ой і "іхтамнєт" це прекрасно розуміють. Ото піськов і верзе всілякі дурнмці щодо непричасність ********** до отого злочину.
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15.09.2021 19:10 Ответить
Та мы вообще газом не торгуем.Может Зинка

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15.09.2021 19:11 Ответить
Посмотрите статистику добычи нефти по странам Мира за 1940 год....и вы поймете за 3 секунды кто и зачем начал 2 Мировую войну годом раньше...
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15.09.2021 19:13 Ответить
Дурик усы сбрей
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15.09.2021 19:29 Ответить
Що рожа кінченого дибіла, що висери тягнуть на премію Дарвіна
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15.09.2021 19:31 Ответить
Рост цен на газ действительно не имеет к России никакого отношения.

Детективная история о том, как СБУ препятствует раскрытию правды о преступлениях Путина и о том, кому на самом деле принадлежит газ.

youtube.com/watch?v=x4fpoo9CjWA

youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q

Спешим, пока не прикрыли канал.
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15.09.2021 20:05 Ответить
дякую. дуже цiкаво. схоже на правду.
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15.09.2021 21:02 Ответить
паРаша, не бреши. Чому не закачуєш газ у сховища напередоднi зими?
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15.09.2021 20:55 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZW7xhzE_Ghny1dhRP2_PoG3fEke4Kk1_dJYV67QhBplWgvV4QMIfx8DWphSLE6TMdNnCLRndqmuHrO849SCPfR42jlL_ZvloPovnjXgdaelDeSbF1QWj8bazYHII7hXVPk&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1904894009690292?__cft__[0]=AZW7xhzE_Ghny1dhRP2_PoG3fEke4Kk1_dJYV67QhBplWgvV4QMIfx8DWphSLE6TMdNnCLRndqmuHrO849SCPfR42jlL_ZvloPovnjXgdaelDeSbF1QWj8bazYHII7hXVPk&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·



1000$ за тысячу кубометров газа в Европе. Кремль очень долго создавал этот капкан. Более 20 лет. У всех на глазах. Планомерно. Покупая в ЕС политиков, журналистов, аналитиков и даже канцлеров. Сначала они обеспечили запрет разработок сланцевого газа. Затем провели несколько трубопроводов в обход Украины, разбив все планы по созданию газопровода из Катара. А там надо было вести трубу через Сирию. Что там в Сирии сейчас, напомните? Короче, это звёздный час ВВХ. Он добился своего и взял в «газовые объятия» Европу с её же толерантного согласия.
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15.09.2021 22:52 Ответить
Технологии на месте не стоят - посмотрим куда они этот газ лет через 5 будут пихать, хотя вопрос будет ли он у них ваабще?

Солнце и ветер в Европе еще никто не отменял, а самое главное на них не может повлиять ни Хийуло ни Америка и даже китайцы.
Так что сидим, ждем и смотрим.
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16.09.2021 08:22 Ответить
 
 