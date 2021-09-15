На счетах Минобороны могут остаться 15 неиспользованных миллиардов, - нардеп "Голоса" Костенко
С каждым годом сумма средств, которые Минобороны не использует и возвращает в бюджет, возрастает.
Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
Он ссылается на данные, которые на заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности озвучил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
"За последние три года наблюдается тенденция к увеличению суммы неиспользованных средств по общему и специальному фондам бюджета. Так, по данным Счетной палаты, не было использовано:
в 2018 году - 526 млн грн;
в 2019 - 1,347 млрд грн;
в 2020 - 1,649 млрд грн;
за 8 месяцев 2021 года - 7,8 млрд грн, а, по прогнозам Счетной палаты, в декабре эта сумма может составлять 14,8 млрд грн", - написал Костенко.
"Интересно теперь, как и на что Минобороны попытается потратить такую сумму средств до конца года, чтобы они не вернулись в бюджет?" - добавил нардеп.
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Воно прийшло не воювати. Це плазун і зрадник. Армія йому нафіг не треба.
в 2020 - 1,649 млрд грн;
за 8 месяцев 2021 года - 7,8 млрд грн, а, по прогнозам Счетной палаты, в декабре эта сумма может составлять 14,8 млрд грн.
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Замість виплати мільярдних боргів військовим Таран та Зеленський грабують їх.
Как же тогда объяснить такой прикол? У меня возможных логичных объяснений два:
1) на самом деле этого бабла нет. В казне дырка, из которой торчит кукиш. Чтобы сделать вид, что зелёное правительство не обосралось и не объявлять дефолт по выплатам, если МО на несуществующие деньги таки накупит всё, что надо, решили сделать вид, что несуществующие деньги министерству дадены, а они их не потратили и типа вернули.
2) это самая всамделишняя зрада без всяких приколов. Вместо развития ВСУ - топтание на месте и экономия бабла.
А вони спочатку ввжалися такими серйозними, все знають все вміють. А потім виявилось. що вони просто приколюються і ржуть від свого пальця. А..... І шо......Да.................. Єрмак мав звести гнусавого з першими особами рейху. Злякалися перші особи і бункерувались. Значитғ Єрмак підло обманув "найвеличнішого" Пора рвати підкови гофмаршалу.
1. Цей Закон застосовується:
u_1:ch_2:nz_1-3" id="n96" name="n96">1) до замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;
Вы когда нидудь оформляли лично документы на тендер?
Три УДАЧНОМ раскладе на это уйдёт пол года. Т.е. позиции, на которые тендеры не были начаты в МАЕ - принципиально не могут быть оплачены!