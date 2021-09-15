На счетах Минобороны могут остаться 15 неиспользованных миллиардов, - нардеп "Голоса" Костенко

С каждым годом сумма средств, которые Минобороны не использует и возвращает в бюджет, возрастает.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он ссылается на данные, которые на заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности озвучил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"За последние три года наблюдается тенденция к увеличению суммы неиспользованных средств по общему и специальному фондам бюджета. Так, по данным Счетной палаты, не было использовано:

в 2018 году - 526 млн грн;

в 2019 - 1,347 млрд грн;

в 2020 - 1,649 млрд грн;

за 8 месяцев 2021 года - 7,8 млрд грн, а, по прогнозам Счетной палаты, в декабре эта сумма может составлять 14,8 млрд грн", - написал Костенко.

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"Интересно теперь, как и на что Минобороны попытается потратить такую сумму средств до конца года, чтобы они не вернулись в бюджет?" - добавил нардеп.