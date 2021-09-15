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На счетах Минобороны могут остаться 15 неиспользованных миллиардов, - нардеп "Голоса" Костенко

На счетах Минобороны могут остаться 15 неиспользованных миллиардов, - нардеп

С каждым годом сумма средств, которые Минобороны не использует и возвращает в бюджет, возрастает.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он ссылается на данные, которые на заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности озвучил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"За последние три года наблюдается тенденция к увеличению суммы неиспользованных средств по общему и специальному фондам бюджета. Так, по данным Счетной палаты, не было использовано:

в 2018 году - 526 млн грн;

в 2019 - 1,347 млрд грн;

в 2020 - 1,649 млрд грн;

за 8 месяцев 2021 года - 7,8 млрд грн, а, по прогнозам Счетной палаты, в декабре эта сумма может составлять 14,8 млрд грн", - написал Костенко.

Также читайте: Значительная часть вооружения и техники, запланированных в Гособоронзаказе, в ВСУ не поступит, - член Комитета ВР по обороне Рахманин

"Интересно теперь, как и на что Минобороны попытается потратить такую сумму средств до конца года, чтобы они не вернулись в бюджет?" - добавил нардеп.

Автор: 

бюджет (4837) Минобороны (9306) Костенко Роман (167)


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Топ комментарии
+12
Та ясно. Зеля таки узрєл мир в очку Фуйла.

Воно прийшло не воювати. Це плазун і зрадник. Армія йому нафіг не треба.
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15.09.2021 19:09
+11
"С каждым годом сумма средств, которые Минобороны не использует и возвращает в бюджет, возрастает.

в 2020 - 1,649 млрд грн;

за 8 месяцев 2021 года - 7,8 млрд грн, а, по прогнозам Счетной палаты, в декабре эта сумма может составлять 14,8 млрд грн.

Источник:

Замість виплати мільярдних боргів військовим Таран та Зеленський грабують їх.
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15.09.2021 19:10
+7
Только не говорите об этих деньгах зебилам - высока вероятность того, что они эти деньги украдут
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15.09.2021 19:10
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Правила форума Совет форумчан
Та ясно. Зеля таки узрєл мир в очку Фуйла.

Воно прийшло не воювати. Це плазун і зрадник. Армія йому нафіг не треба.
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15.09.2021 19:09 Ответить
ЗЕлєнський це Янукович, Лєбєдєв, Соломатин та Гриценко разом взяті
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15.09.2021 19:16 Ответить
Лайно, один словом.
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15.09.2021 19:46 Ответить
Это в странах НАТО на оборону надо тратить не меньше 7 % бюджета. А в Украине можно экономить. Перемирие как никак
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15.09.2021 19:09 Ответить
"С каждым годом сумма средств, которые Минобороны не использует и возвращает в бюджет, возрастает.

в 2020 - 1,649 млрд грн;

за 8 месяцев 2021 года - 7,8 млрд грн, а, по прогнозам Счетной палаты, в декабре эта сумма может составлять 14,8 млрд грн.

Источник:

Замість виплати мільярдних боргів військовим Таран та Зеленський грабують їх.
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15.09.2021 19:10 Ответить
Отлично. Постройте на них дорогу!
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15.09.2021 19:10 Ответить
Эта дорога должна быть в ад для кацапов
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15.09.2021 19:11 Ответить
Я обеими руками - за.
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15.09.2021 19:18 Ответить
Только не говорите об этих деньгах зебилам - высока вероятность того, что они эти деньги украдут
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15.09.2021 19:10 Ответить
так у нас є велике крадівництво
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15.09.2021 19:14 Ответить
самое важно - следить за руками.... и потом сверить показатели - куда успели списать )сколько стырить) и сколько вернуть в бюджет 2022 (чтоб оттуда уже другие руки стырили))))
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15.09.2021 19:16 Ответить
А если серьёзно. Когда и где такое было, чтоб какое нибудь министерство не могло потратить свой бюджет? Да никогда такого небыло. Были бы деньги, а потратить их - хм.. ну не скажу, что раз плюнуть.. но вполне решабельная задача для любой (ударение на слове "любой") суммы. Тем более для МО, которому покупать -неперпокупать всего что надо.

Как же тогда объяснить такой прикол? У меня возможных логичных объяснений два:
1) на самом деле этого бабла нет. В казне дырка, из которой торчит кукиш. Чтобы сделать вид, что зелёное правительство не обосралось и не объявлять дефолт по выплатам, если МО на несуществующие деньги таки накупит всё, что надо, решили сделать вид, что несуществующие деньги министерству дадены, а они их не потратили и типа вернули.
2) это самая всамделишняя зрада без всяких приколов. Вместо развития ВСУ - топтание на месте и экономия бабла.
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15.09.2021 19:16 Ответить
Зрада була очевидна ще в день інавгурації, а далі пішло велике крадівництво з бюджету, занепад і приниження армії під час війни, занепад економіки. Тепер вже закликають відкладати собі на пенсію, бо її згодом не буде.
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16.09.2021 10:04 Ответить
даже страшно представить яку йолку воны видбабахають...якщо,звычайно,нэ скурять...
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15.09.2021 19:19 Ответить
человекам с ружьями уже пора устать
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15.09.2021 19:23 Ответить
около 4 млрд хотят выделить на ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ перед военнослужащими... это ж сколько им не платили???
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15.09.2021 19:26 Ответить
"Ницево не понимаю"! Неиспользованные деньги есть, а долги перед военными не уплочены. Спрашивается, а зачем дополнительно выделять ещё 4 млрд? Скоммуниздить?
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16.09.2021 09:07 Ответить
отож! даже не надо быть бухгалтером чтоб понять аппетиты этой зеленой саранчи
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16.09.2021 09:30 Ответить
Та немає у них грошей навіть на субсидії, дірка в бюджеті страшенна, а брехнею її намагаються прикрити. І це не рахуючи купи зовнішніх кредитів, якими вони вже встигли обдарувати наших дітей і онуків.
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16.09.2021 10:11 Ответить
Навіть на святкуванні Дня незалежності певно вкрали добряче, бо неймовірно дорого все те обчислили.
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16.09.2021 10:16 Ответить
Деньги пойдут на содержание арестовичей и прочей швали, которая для зеленого подонка куда важнее.
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15.09.2021 19:27 Ответить
У нас сейчас отопительный сезон с космическими ценами на газ намечается. Не надо переживать, куда потратить деньги - есть.
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15.09.2021 19:28 Ответить
То есть хитрожопые руководители МО получат премии от банка за размещение 15 миллиардов гривен в их фин.учреждении в течении года, но ни те кому предназначались эти гос. бабки, ни врачи, учителя, пенсионеры, которым эти деньги так же могли упростить и улучшить жизнь их не получат ? Как не было в Украине государства, так и нет. Что предыдущие 5 *****...шей с их командами расхитителей, что нынешние молодые, бестолковые, но наглые и "успешно-успешные" все в один карман - карман их семей и их обслуги. Возможно, что вся это политико-кумовская срань не понимает, что все идет к варианту 1917 года ...
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15.09.2021 19:32 Ответить
И в то же самое время на страницах Цензора волонтеры регулярно просят у людей деньги на ремонт техники для бойцов и закупку новой. Не там наверное просят.
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15.09.2021 19:35 Ответить
Ах. Вы ш. Суки! Это при том саботировано финансирование ракетного щита Украины!
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15.09.2021 19:49 Ответить
Чего тут гадать? На новогодние премии хенералам!
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15.09.2021 19:55 Ответить
Ну,мля, хоча-би на пару тижнів воскресити Сталіна на цих херопльотів! Він би їм показав,як під час війни "зривати"оборонзамовлення! Там було одне:-Давай зброю фронту,а ні-то секір башка і всьо тут!
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15.09.2021 19:57 Ответить
странно... не могут освоить миллиарды....не видят что нужно сколько и кому ....не слышат что волонтёры только и попрошайничают все 7 лет то на ремонт какого то авто . то на беспилотник, то ночного видения прибор. а ещё меня совсем добивает так просьба спасти раненых и сбор средств им на лекарства после отправки их в госпиталь...((( что за ху....я такая .это совсем уже за чертой просить о помощи раненым на лекарства...у больниц что нет ни лекарств ни денег что ли, или что это....?(( а оно получается излишки.....как говорится не ********** все их, и натом спасибо....((
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15.09.2021 20:06 Ответить
Роман, у тебя там партию звизданули!, пока ты тут умничаешь в сфере МО)
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15.09.2021 22:06 Ответить
В банках под проценты лежат. Сливки себе в карман положат...а военные "потерпят"
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15.09.2021 23:07 Ответить
Однозначно с каждым годом ...логистика улучшается, она просто крепко начинает уже расти ...из задницы.
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16.09.2021 07:00 Ответить
але оригінально заявляють - може там 15 ярдів і лежить ?

А вони спочатку ввжалися такими серйозними, все знають все вміють. А потім виявилось. що вони просто приколюються і ржуть від свого пальця. А..... І шо......Да.................. Єрмак мав звести гнусавого з першими особами рейху. Злякалися перші особи і бункерувались. Значитғ Єрмак підло обманув "найвеличнішого" Пора рвати підкови гофмаршалу.
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16.09.2021 07:07 Ответить
Всем заткнуться и слушать!
1. Цей Закон застосовується:
u_1:ch_2:nz_1-3" id="n96" name="n96">1) до замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;

Вы когда нидудь оформляли лично документы на тендер?

Три УДАЧНОМ раскладе на это уйдёт пол года. Т.е. позиции, на которые тендеры не были начаты в МАЕ - принципиально не могут быть оплачены!
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16.09.2021 10:18 Ответить
+100500.хоть один в курсе.
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16.09.2021 11:20 Ответить
Саботаж зеленых капитулянтов... Министр Баран и все, кто его прикрывают ОБЯЗАТЕЛЬНО отправятся на кичу при новой власти.
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16.09.2021 11:13 Ответить
Что могла заказать армия без оборонзаказа?Теперь уже точно не успеют провести торги и разместить заказы.То есть,2021 уже фактически ничего армия не получит.При этом деньги на следующий год не перейдут.Мыши поели.
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16.09.2021 11:19 Ответить
Пздц. Эффективный министр обороны, говорите? Госзаказ не сподобился сформировать? Занят чем-то был?
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16.09.2021 12:46 Ответить
Невже не можна правки в бюджет вносити?
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16.09.2021 13:50 Ответить
 
 