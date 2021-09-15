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Сотрудников ГАСИ не возьмут на работу в созданное вместо инспекции ведомство, - Чернышов

Сотрудников ГАСИ не возьмут на работу в созданное вместо инспекции ведомство, - Чернышов

Все сотрудники Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) будут уволены в результате ликвидации органа. На работу в новое ведомство их не возьмут.

Об этом заявил на брифинге министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"В структуре ГИАГ (Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, ведомство вместо ГАСИ. - Ред.) не будет ни одного работника из бывшей ГАСИ. Для нас очень необходимо обращать на это внимание. Это ответственное направление, все должно быть абсолютно транспарентно и предсказуемо", - сказал Чернышов.

По словам министра, претендентов на должности в ГИАГ проверили сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Читайте: Кабмин ликвидировал Госархстройинспекцию, весь штат будет уволен. С завтрашнего дня заработает новый госорган, - Чернышов

"Чем отличается новая организация от той, которую сегодня окончательно ликвидировали? ГИАГ - это не замена ГАСИ, а полноценный новый орган с другой структурой, полномочиями и главное - с новыми принципами работы", - подчеркнул Чернышов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 сентября прекратила свое существование Государственная архитектурно-строительная инспекция. Вместо нее образовано новое ведомство - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.

Автор: 

Алексей Чернышов (150) ГАСИ (103) ГИАГ (12)


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Топ комментарии
+2
"вы руки погрели, теперь дайте нам погреть" - добавил тихонько себе под нос Чернышов...
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15.09.2021 19:20
+2
Головне як ближче до державної годівниці !!)))
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15.09.2021 19:39
+1
Нос у него знатный))))
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15.09.2021 19:22
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"вы руки погрели, теперь дайте нам погреть" - добавил тихонько себе под нос Чернышов...
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15.09.2021 19:20 Ответить
Нос у него знатный))))
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15.09.2021 19:22 Ответить
Просто у него нос удлинняется, когда чувак врёт. Я гдето читал про такое...
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15.09.2021 19:26 Ответить
это потому что он никогда не врет! 😂
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15.09.2021 19:26 Ответить
шансы у панков растут...у криворогих с геометрической прогрессией...
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15.09.2021 19:28 Ответить
Неугодных убрали своих подтянули
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15.09.2021 19:29 Ответить
Какая таки говорящая сама за себя аббревиатура ГАСИ, понимаешь.
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15.09.2021 19:32 Ответить
Імітація бурхливої невгамовної боротьби корупціонерів з корупцією триває !!! )))
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15.09.2021 19:35 Ответить
чего то именно за этих "безработных" я меньше всего переживаю !!! они пристроятся - дворниками точно не пойдут
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15.09.2021 19:36 Ответить
Головне як ближче до державної годівниці !!)))
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15.09.2021 19:39 Ответить
Всі державні інспекції,комісії та т. ін. ,це розплідники корупційної гидоти !!!)))
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15.09.2021 19:37 Ответить
Будуть створені органи контролю при ОТГ, колишні інспектори туди будуть сунутись, головне іх туди не пустити, бо за місцевими органами буде контроль за СС1, а це 80% усього будівництва...
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15.09.2021 20:52 Ответить
Збільшення суми штрафів і відповідно "виделкі" приведе до ще більшої корупції, бо інспектор завжди ставить умову перед порушником: або складаю протокол на меньшу суму і трохи зверху інспектору у кішеню, або притягають по максимуму, але це "трохи зверху" досить солідна сума, а з посиленням покарання, яке анонсують, то взагалі підніметься до небес, плюс там вже з'являються кримінальні статті, тут вже підключаються органи...
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15.09.2021 21:01 Ответить
 
 