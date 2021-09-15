Сотрудников ГАСИ не возьмут на работу в созданное вместо инспекции ведомство, - Чернышов

Все сотрудники Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) будут уволены в результате ликвидации органа. На работу в новое ведомство их не возьмут.

Об этом заявил на брифинге министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"В структуре ГИАГ (Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, ведомство вместо ГАСИ. - Ред.) не будет ни одного работника из бывшей ГАСИ. Для нас очень необходимо обращать на это внимание. Это ответственное направление, все должно быть абсолютно транспарентно и предсказуемо", - сказал Чернышов.

По словам министра, претендентов на должности в ГИАГ проверили сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

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"Чем отличается новая организация от той, которую сегодня окончательно ликвидировали? ГИАГ - это не замена ГАСИ, а полноценный новый орган с другой структурой, полномочиями и главное - с новыми принципами работы", - подчеркнул Чернышов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 сентября прекратила свое существование Государственная архитектурно-строительная инспекция. Вместо нее образовано новое ведомство - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.