Тарас Чорновил: Информации о том, что отца убили кастетом - уже 20 лет

Информация о том, что на черепе лидера "Народного руха" Вячеслава Чорновила обнаружили следы ударов кастетом, не нова. Следствие не дало ответов на вопрос о том, откуда эти следы.

Об этом в комментарии "Суспільному" сказал сын Вячеслава Чорновила Тарас Чорновил, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все почему-то решили, что это новая информация. Но ей уже около 20 лет, это старая информация, о которой были тысячи интервью, тысячи комментариев, об этом на всех телеканалах были сотни материалов", - отметил Чорновил.

По его словам, предположение о следы ударов кастетом по голове Вячеслава Черновила были высказаны во время одной из повторных экспертиз дела на основе фотоматериалов.

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"На самом деле, это неоднозначная фраза (о кастете), и мы с господином Голомшой это обсуждали и в следствии и в суде. Предположение было во время одной из экспертиз, которая работала с материалами предыдущих экспертиз, то есть это не была эксгумация, это не было исследования тела Вячеслава Чорновила, а были исследования фотографий, которые были сделаны при первой сфальсифицированной экспертизе. Тогда эксперт указал на следы на черепе моего отца, которые нельзя, с его точки зрения, объяснить аварией. Он считал, что они напоминают, по его данным, то, по голове ударили кастетами", - рассказал Черновил.

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Он отметил, что такие удары действительно нехарактерны для аварии.

"Но следствие ни одного ответа на его заявления, его особое мнение не дало. У нас нет просто ответа на вопрос, откуда появились именно такие повреждения, о которых говорил сам Голомша и тот эксперт", - пояснил Чорновил.

Напомним, ранее бывший замгенпрокурора Николай Голомша заявил, что Вячеслав Чорновил был убит ударами кастета по затылку. По официальной версии, политик погиб в 1999 году в результате ДТП.