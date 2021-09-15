Тарас Чорновил: Информации о том, что отца убили кастетом - уже 20 лет
Информация о том, что на черепе лидера "Народного руха" Вячеслава Чорновила обнаружили следы ударов кастетом, не нова. Следствие не дало ответов на вопрос о том, откуда эти следы.
Об этом в комментарии "Суспільному" сказал сын Вячеслава Чорновила Тарас Чорновил, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все почему-то решили, что это новая информация. Но ей уже около 20 лет, это старая информация, о которой были тысячи интервью, тысячи комментариев, об этом на всех телеканалах были сотни материалов", - отметил Чорновил.
По его словам, предположение о следы ударов кастетом по голове Вячеслава Черновила были высказаны во время одной из повторных экспертиз дела на основе фотоматериалов.
"На самом деле, это неоднозначная фраза (о кастете), и мы с господином Голомшой это обсуждали и в следствии и в суде. Предположение было во время одной из экспертиз, которая работала с материалами предыдущих экспертиз, то есть это не была эксгумация, это не было исследования тела Вячеслава Чорновила, а были исследования фотографий, которые были сделаны при первой сфальсифицированной экспертизе. Тогда эксперт указал на следы на черепе моего отца, которые нельзя, с его точки зрения, объяснить аварией. Он считал, что они напоминают, по его данным, то, по голове ударили кастетами", - рассказал Черновил.
Он отметил, что такие удары действительно нехарактерны для аварии.
"Но следствие ни одного ответа на его заявления, его особое мнение не дало. У нас нет просто ответа на вопрос, откуда появились именно такие повреждения, о которых говорил сам Голомша и тот эксперт", - пояснил Чорновил.
Напомним, ранее бывший замгенпрокурора Николай Голомша заявил, что Вячеслав Чорновил был убит ударами кастета по затылку. По официальной версии, политик погиб в 1999 году в результате ДТП.
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Убили Чорновола..
Та і хочу сказати, все одно б його добив ненормальний український люд. Не заслужив на таких лідерів як Чорновіл. От клован Зеленський, піар Арестович, тупень Ківа...оце якраз рівень українців.
Ваша правда, нажаль....
вы троль ?
Была инфа что Черновола ждали три грузовика- по одному на каждой из возможных дорог в Киев которыми он мог ехать.
Жаль что 73% в 1991 году выбрали не Черновола, а перекрашенную комуняку Кравчука. Новые лица, говорили они, зато не бандеровец, зато не так как в Латвии.
А сейчас мы бы жили как в Чехии и Польше
ну-ка все вместе,уши развесьте...
Поляки обрали дисидента Валєнсу, Чехи - дисидента Гавела - і дивіться, як вони живуть. А ми обрали не дисидента, а комуняку!
Черноволу снесло голову при аварии и там в голове может быть много кусков металла. на заднем сидении в автомобиле спал его помощник, что и спасло его и он бы увидел кто и как его добивает кастетом.
Кастет не оставляет следов металла в черепе.
Если кому интересно, то лучше бы исследовали историю водителя прицепа. Он незадолго до аварии поселился в этом селе где был тот опасный поворот, и самое интересное, что у этого "водителя" до поселения в селе были ранее проблемы с законом.
вот это нужно расследовать, а не верить в сказки про волшебный кастет и ниндзя-невидимку.
Читайте. Тоді були інші часи
У президентській програмі Чорновола не було згадки про федералізм. Він проголошував розширення повноважень місцевих громад, запровадження реґіонального (земельного) самоврядування, вибори керівників усіх територіально-адміністративних одиниць. Коментуючи текст своєї програми, політик зізнавався, що його початкова ідея не є своєчасною. «Люди не зрозуміли слова "федеративний", плутають із міждержавним, - нарікав Чорновіл в інтерв'ю «Сільським вістям» («Твори у десяти томах», том 7, с. 387) у жовтні. - Тому я тепер у своїй програмі замінив це на міжреґіональне або земельне самоврядування».
Биологический однофамилец, а не сын.