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Тарас Чорновил: Информации о том, что отца убили кастетом - уже 20 лет

Тарас Чорновил: Информации о том, что отца убили кастетом - уже 20 лет

Информация о том, что на черепе лидера "Народного руха" Вячеслава Чорновила обнаружили следы ударов кастетом, не нова. Следствие не дало ответов на вопрос о том, откуда эти следы.

Об этом в комментарии "Суспільному" сказал сын Вячеслава Чорновила Тарас Чорновил, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все почему-то решили, что это новая информация. Но ей уже около 20 лет, это старая информация, о которой были тысячи интервью, тысячи комментариев, об этом на всех телеканалах были сотни материалов", - отметил Чорновил.

По его словам, предположение о следы ударов кастетом по голове Вячеслава Черновила были высказаны во время одной из повторных экспертиз дела на основе фотоматериалов.

Смотрите: Вячеслав Чорновил был убит четырьмя ударами кастета по затылку, - экс-замгенпрокурора Голомша. ВИДЕО

"На самом деле, это неоднозначная фраза (о кастете), и мы с господином Голомшой это обсуждали и в следствии и в суде. Предположение было во время одной из экспертиз, которая работала с материалами предыдущих экспертиз, то есть это не была эксгумация, это не было исследования тела Вячеслава Чорновила, а были исследования фотографий, которые были сделаны при первой сфальсифицированной экспертизе. Тогда эксперт указал на следы на черепе моего отца, которые нельзя, с его точки зрения, объяснить аварией. Он считал, что они напоминают, по его данным, то, по голове ударили кастетами", - рассказал Черновил.

Также смотрите: Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он отметил, что такие удары действительно нехарактерны для аварии.

"Но следствие ни одного ответа на его заявления, его особое мнение не дало. У нас нет просто ответа на вопрос, откуда появились именно такие повреждения, о которых говорил сам Голомша и тот эксперт", - пояснил Чорновил.

Напомним, ранее бывший замгенпрокурора Николай Голомша заявил, что Вячеслав Чорновил был убит ударами кастета по затылку. По официальной версии, политик погиб в 1999 году в результате ДТП.

Автор: 

смерть (9215) убийство (6479) Чорновил Тарас (893) Чорновил Вячеслав (104)


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Топ комментарии
+56
Ніхто ж не повірив, що це випадковість.

Убили Чорновола..

Та і хочу сказати, все одно б його добив ненормальний український люд. Не заслужив на таких лідерів як Чорновіл. От клован Зеленський, піар Арестович, тупень Ківа...оце якраз рівень українців.
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15.09.2021 19:36
+24
Операцию по устранению Черновола разработало ФСБ РАБссии..уж очень любило то быдло Леонид Данилыча за сдачу тактического ядерного оружия,а после и всех ядерных боеголовок в Украине...
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15.09.2021 19:44
+23
Нарід би смакував все оте лайно, яким би його поливали у т.з. ЗМІ.

Ваша правда, нажаль....
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15.09.2021 19:41
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Ніхто ж не повірив, що це випадковість.

Убили Чорновола..

Та і хочу сказати, все одно б його добив ненормальний український люд. Не заслужив на таких лідерів як Чорновіл. От клован Зеленський, піар Арестович, тупень Ківа...оце якраз рівень українців.
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15.09.2021 19:36 Ответить
Нарід би смакував все оте лайно, яким би його поливали у т.з. ЗМІ.

Ваша правда, нажаль....
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15.09.2021 19:41 Ответить
А що не так ? Совки ж вірили, що він згвалтував когось.
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15.09.2021 19:44 Ответить
не суди всех по себе
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15.09.2021 20:01 Ответить
кацапкін за поребрик
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15.09.2021 21:23 Ответить
Я ж кажу, зараз треба тупо заглушити зраду у вищому керівництві держави.
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15.09.2021 19:37 Ответить
Яким чином?
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15.09.2021 20:58 Ответить
так як рибу глушать, - динамітом
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15.09.2021 21:24 Ответить
в недоумении от того . что эксперт может такое заявить - след от удара кастетом -. они дают в заключение - удар твёрдым тупым предметом
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15.09.2021 19:39 Ответить
все верно, после "аварии" добивали, но пушку не решили применить, будет много вопросов...
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15.09.2021 19:42 Ответить
Десь Удовенко поруч їхав. Мав би щось бачити.
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15.09.2021 19:45 Ответить
Удовенко не знаю такого, но клянусь, если б ехал на лисапеде мимо, то сообщил бы вам...
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15.09.2021 20:06 Ответить
Вы не украинский гражданин раз не знаете Удовенко

вы троль ?
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16.09.2021 00:22 Ответить
фантомас я...
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16.09.2021 03:31 Ответить
Ага! "Запоребриковий" "Фантомас"- бо у масці забув прорізи зробить на місці очей!
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16.09.2021 07:16 Ответить
Мало того что он рядом ехал. Он ехал с Черноволом в одной машине, а перед самой аварией пересел в другую.
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15.09.2021 21:42 Ответить
Учитывая , что Рух потом технологически развалили и один из Рухов возглавил Удовенко и к радости хремля его уничтожил , выводы об агентах кгб можно сделать однозначно
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16.09.2021 01:20 Ответить
Операцию по устранению Черновола разработало ФСБ РАБссии..уж очень любило то быдло Леонид Данилыча за сдачу тактического ядерного оружия,а после и всех ядерных боеголовок в Украине...
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15.09.2021 19:44 Ответить
Им не привыкать, после аналогичного убийства Машерова.

Была инфа что Черновола ждали три грузовика- по одному на каждой из возможных дорог в Киев которыми он мог ехать.

Жаль что 73% в 1991 году выбрали не Черновола, а перекрашенную комуняку Кравчука. Новые лица, говорили они, зато не бандеровец, зато не так как в Латвии.

А сейчас мы бы жили как в Чехии и Польше
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16.09.2021 00:16 Ответить
Тараса всё устраивает. А вы его беспокоите.
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15.09.2021 19:44 Ответить
таке як ти не заслуговує навіть відповіді. За свободу голосуєш,а пишеш на мові агресора
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15.09.2021 19:49 Ответить
Мовою, "на мові" це русизм
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16.09.2021 00:13 Ответить
завтра тарасык нам поведает шо к рыглу оно пришло в поясе шахида

ну-ка все вместе,уши развесьте...
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15.09.2021 19:48 Ответить
уши развешивают в кацапстані , а в тебе дивись,щоб вуха не попухли чмо недалеке
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15.09.2021 19:51 Ответить
брысь,ватная...
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15.09.2021 19:58 Ответить
замечательный человек под чешским прапором...лайкнул и мне,и свете...напэвно конфликтолог...потомственный...
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15.09.2021 21:06 Ответить
Фишка тут в другом....Кучма получил 350 миллионов долларов за сдачу национальных интересов Украины,РАббсия получила за эту сдачу почти 10 миллиардов долларов из США за счет Украины...,все это есть в открытом доступе и все эти подробности давно известны...,просто Черновол знал тогда об этом и этой позорной возне...,и был категорически против сдачи ядерного оружия Украины...
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15.09.2021 19:51 Ответить
Ну так треба було в 1991 році всім голосувати за дисидента Чорновола, а не за комуняку Кравчука! Це ж треба так, щоб 1 грудня 1991 люди одночасно проголосували за незалежність і вихід з комуно-рабства і за комуняку Кравчука. Ну це в голові не вкладається!

Поляки обрали дисидента Валєнсу, Чехи - дисидента Гавела - і дивіться, як вони живуть. А ми обрали не дисидента, а комуняку!
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15.09.2021 19:57 Ответить
Все верно! Только 73% они и тогда были такими же 'мудрыми'- и в 1991 году, и в 1918-м... Нужно было как в Латвии ограничить право голосовать всем этим совкоголовым военным беженцам из ГДР и стран Балтии
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16.09.2021 00:20 Ответить
Слава мародерам і міністрам економіки уряду Януковіча!
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16.09.2021 01:19 Ответить
Про удары кастетом и частицы металла бред.

Черноволу снесло голову при аварии и там в голове может быть много кусков металла. на заднем сидении в автомобиле спал его помощник, что и спасло его и он бы увидел кто и как его добивает кастетом.

Кастет не оставляет следов металла в черепе.

Если кому интересно, то лучше бы исследовали историю водителя прицепа. Он незадолго до аварии поселился в этом селе где был тот опасный поворот, и самое интересное, что у этого "водителя" до поселения в селе были ранее проблемы с законом.

вот это нужно расследовать, а не верить в сказки про волшебный кастет и ниндзя-невидимку.
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15.09.2021 19:53 Ответить
Водій помер уже, причому дуже підозріло...
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15.09.2021 19:59 Ответить
Загадково помер не водій Куделя, а експедітор Иван Шолом.
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15.09.2021 20:17 Ответить
Можу познайомити з сім'єю покійного водія. Вони можуть розповісти, як змінилося його життя. Хоча життям це назвати було неможливо.його просто затратили ... Хоча він простий водій і ні в чому не винен. Просто не могло бути інших варіантів, якщо легковик летів з шаленою швидкістю.
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15.09.2021 21:39 Ответить
для мене В.Чоновіл був взірцем боротьби! далі казати нічого
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15.09.2021 19:54 Ответить
РАБссия сдела все возможное и невозможное чтобы Черновол не стал президентом Украины....
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15.09.2021 19:56 Ответить
чучма заказал убийство Гонгадзе и Черновола. Все об этом знают, но до сих пор рыжая тварь на воле.
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15.09.2021 19:57 Ответить
новости собітия резонанс....чому російською? ой забув знаки
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15.09.2021 19:58 Ответить
І не сумнівався. Проте, чи вистачить духу назвати замовника?
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15.09.2021 19:58 Ответить
У нашому суспільстві повністю відсутнє поняття репутації. Тарас Чорновіл зрадив батька і зрадив Україну, коли пішов працювати на Януковича і врешті решт привів його до влади. А зараз ніхто про це вже не згадує і він прекрасно почувається. Ходить по каналам, дає інтерв'ю, а люд при цьому йому ще в рота заглядує і ловить кожне його слово. Так і хочеться сказати: Чому ми не в ЄС? Чому ми не в НАТО? Тут справа не в Зеленському чи Порошенко. А в людях у яких вітер в голові.
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15.09.2021 20:05 Ответить
Нужно было слушать Тараса внимательнее, он рассказывал и почему был против Ющенко, и о том что теперь признает что это была ошибка. Много вы знаете политиков в Украине которые признали свои ошибки? - Отож.
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16.09.2021 00:25 Ответить
ну вы сильно переоцениваете влияние Тараса на то что овощ оказался избранным, тем более когда Тарас там управлял штабом это привело скорее к проигрышу яныка, чем привело его к власти..... К власти напрямую яныка привел Кучма в премьерское кресло и слизняк Ющ в президентское, так что заслуг Тараса там немного или нет совсем...
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16.09.2021 18:01 Ответить
Не хотел бы чтобы мой сын продался моим убийцам. И потом над моим эксгумированным телом делал себе пиар патриота...
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15.09.2021 20:17 Ответить
Я не можу навіть уявити, якою була б Україна, якщо б був живий пан В'ячеслав Чорновіл. Так, він програв вибори першого президента. Але..... Про це можна тільки фантазувати. Я впевнений, що все було б інакше.... Можливо не було б майданів, не було б Януковичів, тарасік ніколи б не був у партії ригаонів (бо її не було б), ми не мали би владу кольору дитячої несподіванки... Я вважаю, що це був ключовий момент в нашій історії.
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15.09.2021 20:31 Ответить
Взагалі то він був за федералізацію. Ви б перший його розпяли
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15.09.2021 20:42 Ответить
В.М. Чорновіл був патріотом України! І поки що розпинають нас - народ України!
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15.09.2021 20:53 Ответить
У вас американський прапор взагалі то.
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16.09.2021 00:11 Ответить
https://zbruc.eu/node/30884

Читайте. Тоді були інші часи

У президентській програмі Чорновола не було згадки про федералізм. Він проголошував розширення повноважень місцевих громад, запровадження реґіонального (земельного) самоврядування, вибори керівників усіх територіально-адміністративних одиниць. Коментуючи текст своєї програми, політик зізнавався, що його початкова ідея не є своєчасною. «Люди не зрозуміли слова "федеративний", плутають із міждержавним, - нарікав Чорновіл в інтерв'ю «Сільським вістям» («Твори у десяти томах», том 7, с. 387) у жовтні. - Тому я тепер у своїй програмі замінив це на міжреґіональне або земельне самоврядування».
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15.09.2021 21:01 Ответить
Він пропонував те, що зараз прозвали децентралізацією.
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15.09.2021 21:02 Ответить
Чи не так?
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15.09.2021 21:18 Ответить
Ти також натякаєш що не було б і ПО - одного з засновників ПР? )))
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15.09.2021 20:56 Ответить
Так. було б все по іншому.
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15.09.2021 21:03 Ответить
тарас, свалил бы ты на пу#ин!!! ********, твою мать! Проститутка бесплатная...
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15.09.2021 22:03 Ответить
Пантарас 20 лет знал, и всё равно работал на Януковича, позоря имя отца.

Биологический однофамилец, а не сын.
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15.09.2021 23:24 Ответить
Хммм, а сам ...Тарас, как сын отца,....никогда не задавал себе вопрос - кому это было выгодно? Особенно когда он ходил в регионах????
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16.09.2021 06:58 Ответить
Нужно срочно замазать катастрофу по вагнеровцам. Кроме шума ничем и не закончится, как и с Щербанём недавно
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16.09.2021 18:39 Ответить
 
 