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Новости Силовики
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Полицейский во время драки в кафе на Днепропетровщине сломал нос девушке и челюсть мужчине, - ГБР

Полицейский во время драки в кафе на Днепропетровщине сломал нос девушке и челюсть мужчине, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному управления по борьбе с наркопреступностью в Днепропетровской области, который в одном из кафе избил мужчину и женщину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В марте 2021 года сотрудник полиции находился в одном из заведений в Каменском Днепропетровской области. Между ним и компанией, которая сидела за соседними столиками, возник словесный конфликт, переросший в драку.

"Полицейский ударил оппонента, из-за чего тот упал и потерял сознание. Защищать товарища бросилась его девушка, но полицейский избил и ее. Он ударил девушку кулаком в лицо и сломал нос, отчего девушка также потеряла сознание. Избитый мужчина пришел в себя, однако оперуполномоченный нанес еще несколько ударов и сломал ему челюсть", - говорится в сообщении.

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Сотрудник полиции подозревается в совершении умышленного средней и легкой тяжести телесных повреждений (ч. 1 ст. 122 и ч. 2 ст. 125 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Автор: 

драка (2016) Нацполиция (16437) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) ГБР (2978) Днепропетровская область (3922)


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Топ комментарии
+11
К сожалению для ментов и прокуроских есть специальные...так называемые "красные" зоны....

Это пережиток совка...и его нужно убирать...

Каждый мент...прокурорский...эсбэушник...судья...должны знать...что если они попадут на зону они будут сидеть рядом с теми кого они прессовали и судили....как в США... и тогда они возможно задумаются...
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15.09.2021 20:12
+10
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15.09.2021 19:38
+8
я знаю, но речь не о вас.
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15.09.2021 19:55
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15.09.2021 19:38 Ответить
девушку.. она своего парня бросилась защищать и по носу получила.
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15.09.2021 19:39 Ответить
веником и мылом
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15.09.2021 23:32 Ответить
скотобаза...

а девушка молодец! значит дорог ей тот, за которого вступиться попробовала...
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15.09.2021 19:45 Ответить
Та ну... я б не лізла.
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15.09.2021 19:48 Ответить
я знаю, но речь не о вас.
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15.09.2021 19:55 Ответить
Я до вас і не зверталась.

Треба чоловікам ставати чоловіками, а не розраховувати на захист левиць ))
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15.09.2021 21:42 Ответить
А гендерна рівнівть за котру жінки бюстгальтери рвуть на собі ?
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15.09.2021 22:53 Ответить
Природа кожному дала своє. Мало яка дама може позмагатись силою навіть з пересічним чоловіком.
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16.09.2021 08:28 Ответить
хто зна... це Ви так кажете спокійно і тверезо розмірковуючи дома, а не в тій критичній ситуації, де адреналін і напруга і (можливо алкоголь))) і "своїх (моїх, мого) б"ють" вимикає всі інші почуття (ну крім жаху, яких деяких паралізує)... та не дівчат ))) дівчата будуть своїх дітей і коханих захищати мов левиці (тільки 1 з 100 спочатку подумає)))
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15.09.2021 19:57 Ответить
Ну якось це не те. Поламаний ніс того не вартує
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15.09.2021 21:41 Ответить
я Вас розумію... але ж вона в ту мить не думала про свій ніс (і може навіть розраховувала що оте чудовисько її не стане бити? наївно правда ?)))
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15.09.2021 21:50 Ответить
Ля... Та шош такое тварится, ****! А?
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15.09.2021 19:52 Ответить
в блатную хату героя на воспитание...э
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15.09.2021 20:00 Ответить
К сожалению для ментов и прокуроских есть специальные...так называемые "красные" зоны....

Это пережиток совка...и его нужно убирать...

Каждый мент...прокурорский...эсбэушник...судья...должны знать...что если они попадут на зону они будут сидеть рядом с теми кого они прессовали и судили....как в США... и тогда они возможно задумаются...
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15.09.2021 20:12 Ответить
У Вас сколько заездов? в Украине есть только одна зона для правоохоронцив-Мена! а при совке как раз наоборот сажали на любой лагерь, где их и опускали.а т.н. красные зоны тут непричем. как теперь на раисси незнаю и не хочу знать.
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15.09.2021 20:47 Ответить
Зря надеетесь. Мусора отмажут, а этих двоих, если денег не хватит, засудят так, что еще моральный ущерб и лечение ушибов на руках мусора оплатят.
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15.09.2021 20:06 Ответить
Лохи надеются, а нормальные пацаны давно надежду утратив делают вот так https://news24ua.com/pod-kievom-dva-muzhika-iznasilovali-policeyskogo-lica-pravonarushiteley-eshche-ustanavlivayutsya
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15.09.2021 20:10 Ответить
Та ФУ таке джерело читати!
Ще і пост ватної алкоголічки Монтян туди вставили!
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15.09.2021 22:50 Ответить
Так это ж ее, старушкины, влажные фантазии.
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16.09.2021 00:42 Ответить
Та пофіг!
Головне не те, що вона написала, а те, що цей ресурс саме її пост поставив у публікацію, і це вже говорить про відповідну заангажованість цього сайту!
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16.09.2021 01:06 Ответить
перелом челюсти по моему ранее квалифицировалось как тяжкое телесное и восьмерик как минимум.
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15.09.2021 20:22 Ответить
Так это же мент сломал челюсть, а не простой человек, вот и срок для мента такой малый.
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15.09.2021 21:13 Ответить
Нужно разобраться в ситуации кто там виноват, а то бывают такие граждане которым не мешало бы ещё ещё и зубы повыбивать дабы не кусались.
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15.09.2021 20:28 Ответить
Єдиний нейтральний коментар. Підтримую. Чому, якщо поліцейський, то зразу винуватий? Невже люди не розуміють, що в поліції працюють не тільки упирі і перевертні в погонах? Нехай кожен, без емоцій, згадає ситуацію, коли особисто стикався з мєнтовським бєспрєдєлом. Потім, якщо такого випадку не пригадає, нехай згадає, коли в нього особисто взяли хабар гаішнікі. Якщо це було дуже давно, то може не все в нас так хрєново. Бо більшість розкаже саме про випадок з кумом куми кумої жінки.

Ну а тут все могло бути, мєнт тупо побив хлопця і дівчину. На жаль таким нікого не здивуєш.

До речі, коли я з торбами шастав по Києву, особливо в метро, поліція мене дуже часто перевіряла. Ну рожею я не вийшов, реально пика схожа на бандюків у них в орієнтіровках, очі бігають. Правда. Сам знаю, не приємно. Ну, зупинили, перевірили, вибачились - відпустили. Не бачу проблеми.
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15.09.2021 23:38 Ответить
Нічого Ви про себе написали. )))
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16.09.2021 06:42 Ответить
А ще прізвище моє Онопрієнко, років 20 назад було особливо популярне ). Поки не видалив фейсбучний профіль, я на форум з нього писав. Пам'ятаю, що років зо 2-3 назад тут, на форумі, Ви за мене заступались, коли хтось намагався кепкувати з моєї фамілії ))
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16.09.2021 11:14 Ответить
Я Вас пам'ятаю !
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16.09.2021 23:14 Ответить
Опер, привык бить людей.
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15.09.2021 20:41 Ответить
...мента наградить!..если не он был зачинщиком!
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15.09.2021 20:48 Ответить
Действительно, а то сейчас полно таких полицейских, что их самих нужно спасать от хулиганов.
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15.09.2021 21:03 Ответить
Почему только 3 года? Мало. Этому уроду нужно минимум 7 + компенсация за здоровье
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15.09.2021 21:12 Ответить
Менту тоже надо сломать челюсть и шнобель, чтоб другим не повадно было.
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15.09.2021 21:20 Ответить
Мало данных. Может, молодежь бухала, материлась и кричала "Путинвведи". Да и обычно не пишут про компанию, когда речь идет о паре.
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15.09.2021 21:50 Ответить
есть такое сладкое слово вендета
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15.09.2021 22:02 Ответить
Я бы приложил этого ушлепка с ладошки, но нельзя же, это же неприкосновенный мусорило) Гниды только за счет слабаков самоутверждаются. А как нормально юшку с носа поймают, быстро в белых воробушков перекрашиваются.
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15.09.2021 22:39 Ответить
Осел і його хазяї.

Осел поскаржився Богу, що хазіїн його затято катує і отримав нового хозяїна.

Що сталось далі всім відомо....
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15.09.2021 22:50 Ответить
Прикольно. Носы ломал в марте, а подозревать стали в сентябре

Прокуратура-полиция во всей красе...
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15.09.2021 22:57 Ответить
1. Якщо поліцейський вата - розстріляли негайно без суду і слідства.

2. Якщо хлопець і дівчина вата - поліцейського нагородити.

3. Якщо ніхто з них не вата, то провести розслідування.
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16.09.2021 00:28 Ответить
А если б легалайз короткоствола для самозащиты то мент бы десять раз подумал.

Человек очнулся, и получил еще удары после этого, вплоть до перелома челюсти. Так не успокаивают, это явно мент добивал человека. Менты и бандиты знают что их не накажут. Средневековье
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16.09.2021 00:34 Ответить
Жаль, що такі ситуації трапляються. І забагато.

На слова треба відповідати словами. Якщо він так вирубив хлопця, значить, той зовсім не підготовлений був і навряд чи ліз до поліцейського з кулаками.

А дівчину бити в обличчя !

Він на затриманнях калік робить з людей ?
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16.09.2021 06:46 Ответить
Всего до трех? Да там на большее тянет. Человек пришел в себя. а он его добил. Там все семь надо дать.
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16.09.2021 09:43 Ответить
 
 