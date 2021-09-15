Полицейский во время драки в кафе на Днепропетровщине сломал нос девушке и челюсть мужчине, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному управления по борьбе с наркопреступностью в Днепропетровской области, который в одном из кафе избил мужчину и женщину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В марте 2021 года сотрудник полиции находился в одном из заведений в Каменском Днепропетровской области. Между ним и компанией, которая сидела за соседними столиками, возник словесный конфликт, переросший в драку.

"Полицейский ударил оппонента, из-за чего тот упал и потерял сознание. Защищать товарища бросилась его девушка, но полицейский избил и ее. Он ударил девушку кулаком в лицо и сломал нос, отчего девушка также потеряла сознание. Избитый мужчина пришел в себя, однако оперуполномоченный нанес еще несколько ударов и сломал ему челюсть", - говорится в сообщении.

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Сотрудник полиции подозревается в совершении умышленного средней и легкой тяжести телесных повреждений (ч. 1 ст. 122 и ч. 2 ст. 125 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.