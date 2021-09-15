Полицейский во время драки в кафе на Днепропетровщине сломал нос девушке и челюсть мужчине, - ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному управления по борьбе с наркопреступностью в Днепропетровской области, который в одном из кафе избил мужчину и женщину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В марте 2021 года сотрудник полиции находился в одном из заведений в Каменском Днепропетровской области. Между ним и компанией, которая сидела за соседними столиками, возник словесный конфликт, переросший в драку.
"Полицейский ударил оппонента, из-за чего тот упал и потерял сознание. Защищать товарища бросилась его девушка, но полицейский избил и ее. Он ударил девушку кулаком в лицо и сломал нос, отчего девушка также потеряла сознание. Избитый мужчина пришел в себя, однако оперуполномоченный нанес еще несколько ударов и сломал ему челюсть", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции подозревается в совершении умышленного средней и легкой тяжести телесных повреждений (ч. 1 ст. 122 и ч. 2 ст. 125 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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а девушка молодец! значит дорог ей тот, за которого вступиться попробовала...
Треба чоловікам ставати чоловіками, а не розраховувати на захист левиць ))
Это пережиток совка...и его нужно убирать...
Каждый мент...прокурорский...эсбэушник...судья...должны знать...что если они попадут на зону они будут сидеть рядом с теми кого они прессовали и судили....как в США... и тогда они возможно задумаются...
Ще і пост ватної алкоголічки Монтян туди вставили!
Головне не те, що вона написала, а те, що цей ресурс саме її пост поставив у публікацію, і це вже говорить про відповідну заангажованість цього сайту!
Ну а тут все могло бути, мєнт тупо побив хлопця і дівчину. На жаль таким нікого не здивуєш.
До речі, коли я з торбами шастав по Києву, особливо в метро, поліція мене дуже часто перевіряла. Ну рожею я не вийшов, реально пика схожа на бандюків у них в орієнтіровках, очі бігають. Правда. Сам знаю, не приємно. Ну, зупинили, перевірили, вибачились - відпустили. Не бачу проблеми.
Осел поскаржився Богу, що хазіїн його затято катує і отримав нового хозяїна.
Що сталось далі всім відомо....
Прокуратура-полиция во всей красе...
2. Якщо хлопець і дівчина вата - поліцейського нагородити.
3. Якщо ніхто з них не вата, то провести розслідування.
Человек очнулся, и получил еще удары после этого, вплоть до перелома челюсти. Так не успокаивают, это явно мент добивал человека. Менты и бандиты знают что их не накажут. Средневековье
На слова треба відповідати словами. Якщо він так вирубив хлопця, значить, той зовсім не підготовлений був і навряд чи ліз до поліцейського з кулаками.
А дівчину бити в обличчя !
Він на затриманнях калік робить з людей ?