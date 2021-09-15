Украина в ТКГ призывает РФ ускорить обмен пленными, разблокировать работу КПВВ и обеспечить режим прекращения огня

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу призвала российскую сторону к ускорению обмена удерживаемыми лицами, разблокированию работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения и обеспечению полноценного режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба делегации, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил заместитель главы Украинской делегации Алексей Резников, разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Отмечается, что российская делегация не прекращает свои попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм. Эти попытки расцениваются как сознательная попытка заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.

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В социально-экономической и экологической сферах продолжается работа над организацией визита инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО с применением соответствующих механизмов обеспечения гарантий безопасности.

Кроме того, участники профильной рабочей группы также продолжают искать механизмы удаленной идентификации для выплаты пенсий маломобильным лицам.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 29 сентября.

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