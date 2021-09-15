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Украина в ТКГ призывает РФ ускорить обмен пленными, разблокировать работу КПВВ и обеспечить режим прекращения огня

Украина в ТКГ призывает РФ ускорить обмен пленными, разблокировать работу КПВВ и обеспечить режим прекращения огня

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу призвала российскую сторону к ускорению обмена удерживаемыми лицами, разблокированию работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения и обеспечению полноценного режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба делегации, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил заместитель главы Украинской делегации Алексей Резников, разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Отмечается, что российская делегация не прекращает свои попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм. Эти попытки расцениваются как сознательная попытка заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.

Читайте: РФ в ТКГ отказалась обсуждать "формулу Штайнмайера" и настаивала на неком "плане действий", предоставленном боевиками ОРДЛО, - Гармаш

В социально-экономической и экологической сферах продолжается работа над организацией визита инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО с применением соответствующих механизмов обеспечения гарантий безопасности.

Кроме того, участники профильной рабочей группы также продолжают искать механизмы удаленной идентификации для выплаты пенсий маломобильным лицам.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 29 сентября.

Также читайте: Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный

Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+3
А зачем разблокировать КПВВ ? Наоборот закрыть их на 25 лет.
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15.09.2021 19:59
+1
капля камень долбит !
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15.09.2021 19:59
+1
Обмен не пленными, а заложниками. У рабсии есть заложники, имеющие украинское гражданство. Для обмена пленными нужны операции по захвату рашотроллей. А как их спланировать и выполнить при таком говнокомандующим. И руководителем Бакановым?
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15.09.2021 20:05
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Правила форума Совет форумчан
А зачем разблокировать КПВВ ? Наоборот закрыть их на 25 лет.
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15.09.2021 19:59 Ответить
капля камень долбит !
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15.09.2021 19:59 Ответить
Обмен не пленными, а заложниками. У рабсии есть заложники, имеющие украинское гражданство. Для обмена пленными нужны операции по захвату рашотроллей. А как их спланировать и выполнить при таком говнокомандующим. И руководителем Бакановым?
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15.09.2021 20:05 Ответить
Українських воїнів вбивають, калічать, а ці імпотенти "домовляються". Канючать у фуйла, "миролюбні" ... Тьху.
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15.09.2021 20:07 Ответить
Глас вопіющаго у пустелі...
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15.09.2021 20:10 Ответить
арєстовіч підх@йловник!
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15.09.2021 20:22 Ответить
ну шо , уже и коментить не хочется такое западло...
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15.09.2021 20:23 Ответить
не знаю..... хожу по городу ...нередко стал слышать людей говорящим не присуще в наших русскоговорящих областях диалектах... ( тоесть говорят на Г!) и чёкают...( сегодня две моложавые женщины рядом проходят мимо меня и так говорят так....явно что понаехавшие с чёрт знает от куда с таким говором беженци....? хотел ещё спросить их...мол с каких краёв вы....?
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15.09.2021 20:32 Ответить
З **********.
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15.09.2021 21:18 Ответить
терпилы
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15.09.2021 21:56 Ответить
 
 