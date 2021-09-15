Конгрессмены готовят поправку, которая позволит США продавать Украине комплексы ПРО "Железный купол", - "слуга народа" Завитневич

Соединенные Штаты Америки могут продать Украине тактические комплексы противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Соответствующую поправку, которая позволит усилить систему противовоздушной обороны Украины, некоторые конгрессмены хотят включить в законопроект об обороне от 2022 года. Более того, может быть увеличено финансирование обороны Киева", - сообщил Завитневич.

По информации американского издания Politico, поправки в оборонный законопроект США на 2022, которые разблокируют возможность продажи Украине противоракетных комплексов, уже получили одобрение профильного комитета Конгресса США.

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Справка. Мобильная всепогодная система противовоздушной обороны "Железный купол" предназначена для защиты территории от неуправляемых ракет и артиллерийских снарядов, запущенных с расстояния от 4 до 70 километров. Отдельные модификации "Железного купола" способны сбивать вражеские беспилотники. Одна батарея "Железного купола" способна защищать до 150 квадратных километров территории. Сейчас система "Железного купола" является основой противоракетной обороны Израиля и применяются для борьбы с обстрелами с территории сектора Газы.