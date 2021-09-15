РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8306 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 826 74

Конгрессмены готовят поправку, которая позволит США продавать Украине комплексы ПРО "Железный купол", - "слуга народа" Завитневич

Конгрессмены готовят поправку, которая позволит США продавать Украине комплексы ПРО

Соединенные Штаты Америки могут продать Украине тактические комплексы противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Соответствующую поправку, которая позволит усилить систему противовоздушной обороны Украины, некоторые конгрессмены хотят включить в законопроект об обороне от 2022 года. Более того, может быть увеличено финансирование обороны Киева", - сообщил Завитневич.

По информации американского издания Politico, поправки в оборонный законопроект США на 2022, которые разблокируют возможность продажи Украине противоракетных комплексов, уже получили одобрение профильного комитета Конгресса США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба

Справка. Мобильная всепогодная система противовоздушной обороны "Железный купол" предназначена для защиты территории от неуправляемых ракет и артиллерийских снарядов, запущенных с расстояния от 4 до 70 километров. Отдельные модификации "Железного купола" способны сбивать вражеские беспилотники. Одна батарея "Железного купола" способна защищать до 150 квадратных километров территории. Сейчас система "Железного купола" является основой противоракетной обороны Израиля и применяются для борьбы с обстрелами с территории сектора Газы.

Автор: 

Конгресс США (1231) ПРО (282) США (26511) Завитневич Александр (54)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Чогось я не вірю і слову, яке б не вилетіло із зеленої пащі.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:01
+10
ЗЕ на книгу про черепно-мозговую травму поменяет.

А вобще это белый шум. Если кто-то из СН что-то брякнул, то это в 80% случаев тупой трындеж для зебилов.

Тут летом уже была новость, шо какой-то председатель колхоза из Муходрищенска грозился "Железный купол" над свой сельрадой поставить. А!!! Это мэр Мариуполя был.

Ну вот этот высер сруги урода из той же оперы.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:00
+10
Нічого ці куполи не поможуть. Хіба над Бубочкиною дачею в Кончезаспі зібють безпілотник.

Для захисту від Макшанії потрібен цілий комплекс заходів і засобів - ПРО, ПВО, ВПС, БПЛА, супутникові засоби відстежування та керування вогнем....

Вже вчора потрібно було самим виготовляти всю цю техніку. Є кому і є де. А не закопувати та красти останні копійки.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А за що будемо купувати ?
показать весь комментарий
15.09.2021 19:49 Ответить
Закінчимо велике будівництво, куди будем дівати асфальт і бетон? Ось за це й купимо.
показать весь комментарий
15.09.2021 19:58 Ответить
Чогось я не вірю і слову, яке б не вилетіло із зеленої пащі.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:01 Ответить
Яке купувати ?? Головне як голосніше звіздіти про майбутні звершення !!!)))
показать весь комментарий
15.09.2021 19:59 Ответить
Так написано ж - купити.

Американці забесплатно зеленим нічого не дадуть.

Бажано, щоб разом з куполом вони видали нам тисячу військових. Для обслуговування )
показать весь комментарий
15.09.2021 20:00 Ответить
Купити ??За які шиши ,бюджета ЗСУ не вистачає на з/п війсковим !!!)))
показать весь комментарий
15.09.2021 20:26 Ответить
ЗЕ на книгу про черепно-мозговую травму поменяет.

А вобще это белый шум. Если кто-то из СН что-то брякнул, то это в 80% случаев тупой трындеж для зебилов.

Тут летом уже была новость, шо какой-то председатель колхоза из Муходрищенска грозился "Железный купол" над свой сельрадой поставить. А!!! Это мэр Мариуполя был.

Ну вот этот высер сруги урода из той же оперы.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:00 Ответить
Я вже звикла , що зелені жахливо брешуть.

Правду кажуть - чим масштабніша брехня, тим активніше у неї вірять. А зебіли тупі, вони завжди купуються.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:03 Ответить
Ахметка планує купити Купол за 50 млн. євро для захисту своїх заводів в Мариуполі від шайтанів православної Хезболи

https://uk.wikipedia.org/wiki/
показать весь комментарий
15.09.2021 20:09 Ответить
Уже не будем, гособоронзаказ на 21 год уже просран. В бюджете на 22 год посмотрим, но похоже что туда это "забудут" заложить.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:12 Ответить
за гроши
показать весь комментарий
15.09.2021 20:14 Ответить
Тут інше цікавіше: які саме 300 квадратних кілометрів будемо прикривати? Кончу-Заспу?
показать весь комментарий
15.09.2021 20:25 Ответить
На ноутбуках 15.6 дюймах, а таких большинство оптимальный вариант.

Кажется во всех браузерах есть функция масштабирования, действует раздельно для разных сайтов.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:22 Ответить
Большинство - нормальные ПК, и при чем здесь масштабирование? Делать сайты нужно так, чтобы не приходилось масштабировать для того, чтобы прочитать типовой текст. А Цензор.нет мало того, что сделал каку, так еще и критику по этому поводу цензурирует.
показать весь комментарий
16.09.2021 00:44 Ответить
Ну, если слуги туда сунули свои мохнатые лапы, никогда мы те комплексы не увидим...
показать весь комментарий
15.09.2021 19:52 Ответить
их надо в 10 раз больше чем у израиля. палестинцы же не могут выпустить 10 пакетов града за 5 минут? и главное - протяженность границы фронта тоже как бы поболее, так что в 50 раз больше надо - отлично, всего то лет 20 отдавать весь бюджет на золотые железные купола.
показать весь комментарий
15.09.2021 19:54 Ответить
тут вопрос стоит не отдать а взять) отдавать другие будут... а шобла будет уже на Сардинии со своими выводками жить к тому времени как кучмы
показать весь комментарий
15.09.2021 19:58 Ответить
блин,всегда думал, шо купол чисто маланский...а тут еще и пиндосы нарисовались...
кароче буба знает як развести лохов...
показать весь комментарий
15.09.2021 19:56 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! ))))
показать весь комментарий
15.09.2021 19:57 Ответить
зате непогана спроба списати під це "диво" невикористані міноборони мульярди ... чи ні?
показать весь комментарий
15.09.2021 20:07 Ответить
Булоб цікаво проаналізувати динамику бюджетів ЗСУ,Оборонпрома ,ВРУ,КМУ,ОП(закрема президента),ГПУ,МВС,судівської системи -2014-2019 р.р. та 2014-2021 р.р. !!!!)))
показать весь комментарий
15.09.2021 20:31 Ответить
І співставити з динамикою бюджетів Мінздрава ,Міносвіти ,Мінсоц та т. ін . !!!))
показать весь комментарий
15.09.2021 20:56 Ответить
Особенно с учетом того что:

1. "Железный купол" это израильская система и США ее сами только недавно начали покупать

2. У нас в оборонном бюджете, нет денег, даже на наши собственные системы и на з/п военным
показать весь комментарий
15.09.2021 20:50 Ответить
Власні ракетні програми закриті на невизначений час,а "мудрому наріду" локшину про Купола вішають !!!)))
показать весь комментарий
15.09.2021 20:54 Ответить
на тобі небоже що мені негоже...ніби купол прикольна річ, ефективна до ракет зроблених із гавна і палок...але за всі роки існування лише пару раз продане, останнє в штати...питання просте- нахєр нам то, що не користується попитом? і ви думаєте абдраченці дамбаса будуть користувася таким же лайном як хамас?
показать весь комментарий
15.09.2021 19:58 Ответить
Сударь, вы *******? Не, я не оскорбить ради, просто вот реально - вы *******?*
показать весь комментарий
15.09.2021 20:01 Ответить
Кроме того, сообщается, что США приобрели две батареи "Железного купола" в 2019 году. Армия США изо всех сил пыталась интегрировать противоракетную оборону "Iron Dome", однако она не была разработана для работы в новой системе командования и управления. Источник: https://censor.net

Американцам их просто некуда девать.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:35 Ответить
Зачем распространять бред Кремля.
6 августа 2021, 19 ракет выпущены из Ливана в направлении Израиля.
Десять из них перехвачены системой ПРО "Железный купол", шесть разорвались на открытой местности (Система отслеживает траекторию полета ракет и не поражает их, если они не причинят вред), три не пере секли границы. Пострадавших не было.

показать весь комментарий
15.09.2021 20:13 Ответить
США не имеют права продавать вооружение Израиля, без его согласия.
Израиль продает стратегическое вооружение, только своим стратегическим партнерам, которым он доверяет, чтобы оно не попало в руки его врагов,
Если Израиль будет уверен, что Железный Купол не попадет в Россию, а оттуда террористам, которые используют вооружение России против него, например, ПТРК Корнет, он даст согласие на продажу.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:03 Ответить
ну да...раскатали хлЕбало...
или вы совсем дураками амеров считаете?
ни в одной стране НАТО нет железного купола,а ту на те,покупатели нашлись.
не дай бог хоть один экземпляр попадёт в Украину,жопа Израилю,ибо наши "властелины" тут же продадут всё в парашу,а та хезболе и Ирану!
показать весь комментарий
15.09.2021 20:06 Ответить
В середині червня 2021 року заступник міського голови Маріуполя Сергій Захаров у коментарі сайту mrpl.city заявив, що система «Залізний купол» може з'явитись і в Україні:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-mil.2021-06-16-27 [27]


Якщо казати про захисну систему «Залізний купол» - це близько 50 млн євро. Місто вже зв'язалось з ізраїльською компанією, котра займається безпекою, фахівці мають приїхати наприкінці червня та ми обговоримо можливість встановлення системи у Маріуполі. Ми детально вивчаємо це питання та знаходимось у тісному діалозі, - розказав заступник міського голови Маріуполя відповідаючи на запитання журналістів.


Необхідність наявність такої системи зумовлена бажанням відновити роботу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) аеропорту в Маріуполі , що розташований за 40 км від лінії зіткненняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-mil.2021-06-16-27 [27] .

Як досвід можливості роботи авіатранспортного сполучення у зонах бойових дій, Сергій Захаров навів приклад Ізраїлю, де діє аеропорт у 8 км від буферної зониhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-mil.2021-06-16-27 [27] .
показать весь комментарий
15.09.2021 20:07 Ответить
Вы вообще представляете сколько стоит один выстрел Купола! И сколько необходимо ракет чтобы отразить массированный ракетный удар!!Купол сбивает все И если зарустить пакет Градов а потом Искандер то вариантов перезарядить успеть нет. Посмотрите прошлогодний опыт палестинцев
показать весь комментарий
15.09.2021 20:07 Ответить
а смысл? что хотят сбивать? если будут стрелять батареями толку от купола - 0. Против ХАМАС - это работает неплохо. В свое время Израиль поставил забор, и это защитило его от самоубийц из джихада и хамас. Хамас в ответ придумал касамы и пользуются ими в ограниченных количествах. Но Россия - дело совсем другое, тут батареей-другой не защититься. Толку, по сути, никакого. Пытаются забить голову пиаром на куполе. Так это дурное дело. Дело вагнеровцев живет и процветает. И никакое идиотское представление от Безуглой и иже с ней не прокатит и куполом это не закрыть.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:10 Ответить
Нічого ці куполи не поможуть. Хіба над Бубочкиною дачею в Кончезаспі зібють безпілотник.

Для захисту від Макшанії потрібен цілий комплекс заходів і засобів - ПРО, ПВО, ВПС, БПЛА, супутникові засоби відстежування та керування вогнем....

Вже вчора потрібно було самим виготовляти всю цю техніку. Є кому і є де. А не закопувати та красти останні копійки.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:12 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2021 20:32 Ответить
вони вже пообіцяли передати безкоштовно. Єрм ак особисто дзвонив у Кремль і домовився про передачу купол Як тільки так і зразу. А які такі конгресмени ? список можна навести, чи то булька. Израиль хер продасть куполи та ще і зеленському
показать весь комментарий
15.09.2021 20:13 Ответить
Вони б так злочинців ловили!!!

https://youtu.be/h05g9Moto_0 Упоротые и тупые хамы Зеленского портят мою собственность, власть угрожает;
показать весь комментарий
15.09.2021 20:14 Ответить
Ольга ********* проблеяла что Украина находится под внешним руководством....правильно....в Украине американских вооружений больше чем во всех странах НАТО....потому ваш СкреПОНОС и прет со всех дыр...Сикелевы Салавьевы и прочая Мавзолейная падаль...,вы ж всегда Правы...быдло...
показать весь комментарий
15.09.2021 20:21 Ответить
Ця штука дуже дорога,бо в нас величезну територію потрібно покрити.В Ізраїлі вона ефективна,але в нас ворог не хамас.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:26 Ответить
Очередной абсурдный прожект.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:26 Ответить
Вартість
$ 90 000 за ракетуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-3 [3]
$ 50 мільйонів за батарею

Коростильов благає дати йому 40 млн. доларів на розробку нашої ПВО

на порядок дешевшої та ефективнішої - Купол працює по Хасанам, а нам потрібен захист від Искандерів та Калібрів
показать весь комментарий
15.09.2021 20:27 Ответить
На все вопросы ответили Эрдоган и Ильхам Алиев в Н.Карабахе...РАБссия срань металоломнаая...вояки сраные вы пустое место...
показать весь комментарий
15.09.2021 20:28 Ответить
дуже показові навчання Захід-21 - наступ купа людей та техніки на обмеженому просторі.

кращої цілі для РСЗО не придумаєш
показать весь комментарий
15.09.2021 20:35 Ответить
Да на все вопросы, что азербайджан постоянно учавствует в учениях в раиссе
показать весь комментарий
15.09.2021 20:44 Ответить
Я очень сильно сомневаюсь что этот купол способен перехватить 120-ю минометную мину...

А это именно то чем винторогий скот обстреливает наши позиции каждый лень...
показать весь комментарий
15.09.2021 20:33 Ответить
перехопить.... за 90 000 доларів
показать весь комментарий
15.09.2021 20:36 Ответить
Для цього є радар з автоматичною пушкою. Але його теж потрібно захищати. І працювати такі системи можуть в комплексі, декілька комплексів під одним керуванням.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:52 Ответить
німецька ПВО Мантіс - любой капріз за ваші гроші... теж за грубі гроші
показать весь комментарий
15.09.2021 21:09 Ответить
Новый турецкий боевой Дрон "Акынджы" разнесет мавзолейных бааранов по полю даже без пыли....Кстати на этом дроне стоят украинские движки....,а это значит что они уже есть в Украине...Договор о поставках бронов Байрактар и Акынджы подписал еще Порошенко будучи пррезидентом...
показать весь комментарий
15.09.2021 20:36 Ответить
А сколько нам нужно дронов для отражения макшанского наступления?
показать весь комментарий
15.09.2021 20:44 Ответить
не будет никакого наступления. хватит разгонять зраду. нечем там наступать. даже если собрать все боеспособные части пуйла, они пройдут километров 10-15 от границы на очень узком участке
показать весь комментарий
15.09.2021 21:29 Ответить
А разве железный купол это не разработка Израиля и.т.д??
показать весь комментарий
15.09.2021 20:43 Ответить
Да. Только за деньги США. При помощи технологий США.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:45 Ответить
Армия США купила у Израиля две батареи, "изо всех сил пыталась интегрировать", но не смогла.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:47 Ответить
так и есть. И он НИКОГДА не согласится передать их Украине.
показать весь комментарий
15.09.2021 21:40 Ответить
"купол" этот разработан и создан израилем главным образом для защиты от довольно простых неуправляемых ракет палестинцев, которые берут не качеством, но большим количеством одновременно выпускаемых снарядов. этот комплекс обалденно дорогой и сложный. богатый израиль не жалеет дорогущих ракет для защиты своих громадян. и это правильно и они могут себе позволить такие расходы. то что продают американцы - то они эту систему вместе с израильтянами доработали трохи для своих потенциальных террористических угроз и запустили в серию. но она от этого дешевле не стала. и каждая ракета - раз в 10 дороже за наш снаряд от ПТУР типа "стугна"! у нас совсем другой противник с другим оружием. и нам бы что-то подешевле и соответствующее нашим реальным угрозам. за один такой "купол" можно купить с пяток ПРО типа "пэтриот"! давайте думать, прежде чем тратить гроши, которых у нас и так в обрез.
показать весь комментарий
15.09.2021 21:22 Ответить
никто ничего не потратит, - это информационный шум, с целью отвлечь от реальных зашкваров зе-банатов.

С этой же целью вброшенна инфа по Чорноволу.
показать весь комментарий
15.09.2021 21:40 Ответить
одна болтовня. болтовня и вранье
показать весь комментарий
15.09.2021 21:28 Ответить
Я думал это израильские комплексы.
показать весь комментарий
15.09.2021 21:32 Ответить
так и есть. И они никогда не позволят продать их Украине.
показать весь комментарий
15.09.2021 21:38 Ответить
Який купол ?

"Сусідня Польща, що є членом НАТО, підписала контракт на постачання ЗРК Patriot в 2018 році, але отримає його тільки в наступному році. За чотири батареї комплексу Варшава заплатила майже 5 мільярдів доларів. При цьому, річний бюджет України на все нове озброєння - лише 800 мільйонів."

https://www.radiosvoboda.org/a/protyraketna-oborona-********/31257313.html
показать весь комментарий
15.09.2021 21:36 Ответить
Зеленая замануха. Израиль никогда в жизни не пойдет против своих "союзников" из рашкостана. Биби даже не впадло деда поносить на Красной Площади... Поэтому, - "Что там по вагнеровцам, зебилье?"
показать весь комментарий
15.09.2021 21:37 Ответить
Ни о чем новость! Могуть продать, а могут не продать! Вот когда продадут тогда и подавайте новость. А так это все бла-бла-бла.... Слуг.
показать весь комментарий
16.09.2021 00:14 Ответить
Что же касается своего ЗРК, то его нужно создавать Украине безусловно . Вот только если КБЮжное создаёт ЗРК большой дальности, где не так уж и много подобных комплексов, то КБ Луч максимум ограничивается дальностью пуска 100км.

ракеты для С-300 5В55 и 48Н6. Данные изделия производились на заводе ВИЗАР. Так не проще ли эти ракеты модернизировать, улучшить их характеристики?!

Кстати, китайский HQ-9 создан на базе С-300. И Максимальная дальность пуска ракеты 300-320 км А HQ-26, имеет ещё большую дальность!!

А иранский Бавар-373 может поражать цели на дальности более 200 км. Кстати, тот же С-400, это ни что иное, как С-300, но уже на новой элементной базе.
показать весь комментарий
16.09.2021 01:06 Ответить
если продать фабрику в Липецке то денег может хватить
показать весь комментарий
16.09.2021 18:07 Ответить
 
 