Конгрессмены готовят поправку, которая позволит США продавать Украине комплексы ПРО "Железный купол", - "слуга народа" Завитневич
Соединенные Штаты Америки могут продать Украине тактические комплексы противоракетной обороны "Железный купол".
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Соответствующую поправку, которая позволит усилить систему противовоздушной обороны Украины, некоторые конгрессмены хотят включить в законопроект об обороне от 2022 года. Более того, может быть увеличено финансирование обороны Киева", - сообщил Завитневич.
По информации американского издания Politico, поправки в оборонный законопроект США на 2022, которые разблокируют возможность продажи Украине противоракетных комплексов, уже получили одобрение профильного комитета Конгресса США.
Справка. Мобильная всепогодная система противовоздушной обороны "Железный купол" предназначена для защиты территории от неуправляемых ракет и артиллерийских снарядов, запущенных с расстояния от 4 до 70 километров. Отдельные модификации "Железного купола" способны сбивать вражеские беспилотники. Одна батарея "Железного купола" способна защищать до 150 квадратных километров территории. Сейчас система "Железного купола" является основой противоракетной обороны Израиля и применяются для борьбы с обстрелами с территории сектора Газы.
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Американці забесплатно зеленим нічого не дадуть.
Бажано, щоб разом з куполом вони видали нам тисячу військових. Для обслуговування )
А вобще это белый шум. Если кто-то из СН что-то брякнул, то это в 80% случаев тупой трындеж для зебилов.
Тут летом уже была новость, шо какой-то председатель колхоза из Муходрищенска грозился "Железный купол" над свой сельрадой поставить. А!!! Это мэр Мариуполя был.
Ну вот этот высер сруги урода из той же оперы.
Правду кажуть - чим масштабніша брехня, тим активніше у неї вірять. А зебіли тупі, вони завжди купуються.
https://uk.wikipedia.org/wiki/
Кажется во всех браузерах есть функция масштабирования, действует раздельно для разных сайтов.
границыфронта тоже как бы поболее, так что в 50 раз больше надо - отлично, всего то лет 20 отдавать весь бюджет на золотые железныекупола.
кароче буба знает як развести лохов...
1. "Железный купол" это израильская система и США ее сами только недавно начали покупать
2. У нас в оборонном бюджете, нет денег, даже на наши собственные системы и на з/п военным
Американцам их просто некуда девать.
6 августа 2021, 19 ракет выпущены из Ливана в направлении Израиля.
Десять из них перехвачены системой ПРО "Железный купол", шесть разорвались на открытой местности (Система отслеживает траекторию полета ракет и не поражает их, если они не причинят вред), три не пере секли границы. Пострадавших не было.
Израиль продает стратегическое вооружение, только своим стратегическим партнерам, которым он доверяет, чтобы оно не попало в руки его врагов,
Если Израиль будет уверен, что Железный Купол не попадет в Россию, а оттуда террористам, которые используют вооружение России против него, например, ПТРК Корнет, он даст согласие на продажу.
или вы совсем дураками амеров считаете?
ни в одной стране НАТО нет железного купола,а ту на те,покупатели нашлись.
не дай бог хоть один экземпляр попадёт в Украину,жопа Израилю,ибо наши "властелины" тут же продадут всё в парашу,а та хезболе и Ирану!
Якщо казати про захисну систему «Залізний купол» - це близько 50 млн євро. Місто вже зв'язалось з ізраїльською компанією, котра займається безпекою, фахівці мають приїхати наприкінці червня та ми обговоримо можливість встановлення системи у Маріуполі. Ми детально вивчаємо це питання та знаходимось у тісному діалозі, - розказав заступник міського голови Маріуполя відповідаючи на запитання журналістів.
Необхідність наявність такої системи зумовлена бажанням відновити роботу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) аеропорту в Маріуполі , що розташований за 40 км від лінії зіткненняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-mil.2021-06-16-27 [27] .
Як досвід можливості роботи авіатранспортного сполучення у зонах бойових дій, Сергій Захаров навів приклад Ізраїлю, де діє аеропорт у 8 км від буферної зониhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-mil.2021-06-16-27 [27] .
Для захисту від Макшанії потрібен цілий комплекс заходів і засобів - ПРО, ПВО, ВПС, БПЛА, супутникові засоби відстежування та керування вогнем....
Вже вчора потрібно було самим виготовляти всю цю техніку. Є кому і є де. А не закопувати та красти останні копійки.
https://youtu.be/h05g9Moto_0 Упоротые и тупые хамы Зеленского портят мою собственность, власть угрожает;
$ 90 000 за ракетуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-3 [3]
$ 50 мільйонів за батарею
Коростильов благає дати йому 40 млн. доларів на розробку нашої ПВО
на порядок дешевшої та ефективнішої - Купол працює по Хасанам, а нам потрібен захист від Искандерів та Калібрів
кращої цілі для РСЗО не придумаєш
А это именно то чем винторогий скот обстреливает наши позиции каждый лень...
С этой же целью вброшенна инфа по Чорноволу.
"Сусідня Польща, що є членом НАТО, підписала контракт на постачання ЗРК Patriot в 2018 році, але отримає його тільки в наступному році. За чотири батареї комплексу Варшава заплатила майже 5 мільярдів доларів. При цьому, річний бюджет України на все нове озброєння - лише 800 мільйонів."
https://www.radiosvoboda.org/a/protyraketna-oborona-********/31257313.html
ракеты для С-300 5В55 и 48Н6. Данные изделия производились на заводе ВИЗАР. Так не проще ли эти ракеты модернизировать, улучшить их характеристики?!
Кстати, китайский HQ-9 создан на базе С-300. И Максимальная дальность пуска ракеты 300-320 км А HQ-26, имеет ещё большую дальность!!
А иранский Бавар-373 может поражать цели на дальности более 200 км. Кстати, тот же С-400, это ни что иное, как С-300, но уже на новой элементной базе.