Джеляла поставили в СИЗО на учет как "склонного к терроризму", - адвокат Полозов

Арестованного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".

Об этом сообщил в Фейсбуке его адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ. Сегодня он смог встретиться со своим подзащитным.

"Буквально накануне нашей встречи Нариману сообщили, что он поставлен на профучет как лицо склонное к совершению террористических и экстремистских преступлений. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного производства и такого понятия как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать", - написал Полозов.

По словам адвоката, Джелял выглядит хорошо и не жалуется на здоровье. Оккупанты содержат его в двухместной камере вместе с фигурантом дела о религиозной организации "Свидетелей Иеговы", которую запретили в России и в оккупированном Крыму.

"Нариман просил передать, что благодарен каждому! Поддержка очень важна! Попросил не забывать про Асана, Азиза и всех политзаключенных. Борьба за свободу продолжается!" - добавил Полозов.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.