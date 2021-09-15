РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8981 посетитель онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
679 5

Джеляла поставили в СИЗО на учет как "склонного к терроризму", - адвокат Полозов

Джеляла поставили в СИЗО на учет как

Арестованного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".

Об этом сообщил в Фейсбуке его адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ. Сегодня он смог встретиться со своим подзащитным.

"Буквально накануне нашей встречи Нариману сообщили, что он поставлен на профучет как лицо склонное к совершению террористических и экстремистских преступлений. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного производства и такого понятия как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать", - написал Полозов.

По словам адвоката, Джелял выглядит хорошо и не жалуется на здоровье. Оккупанты содержат его в двухместной камере вместе с фигурантом дела о религиозной организации "Свидетелей Иеговы", которую запретили в России и в оккупированном Крыму.

"Нариман просил передать, что благодарен каждому! Поддержка очень важна! Попросил не забывать про Асана, Азиза и всех политзаключенных. Борьба за свободу продолжается!" - добавил Полозов.

Читайте: "Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него", - Джелял заявил, что продолжит борьбу против оккупации Крыма

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Автор: 

Полозов Николай (459) Джелял Нариман (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
к суициду потом допишут...
показать весь комментарий
15.09.2021 20:01 Ответить
Крымская платформа, фигли. И где это зеленое чмо по этому поводу? Видосики режиссирует по сценарию Ермака?
показать весь комментарий
15.09.2021 20:09 Ответить
На Крыме вся фауна склонна к шизофрении.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:10 Ответить
ФСБ РАБссии каже через 7 лет после захвата Крыма,Крымские татары хотят захватить Крым посредством диверсий.... Бараны долбанные.... за 7 лет вы давно построили Концлагерь Крым...паскуды...что вам ещзе надо...ЧеКисты сраные...
показать весь комментарий
15.09.2021 20:17 Ответить
Так і дивляться, щоб не влаштував теракт у камері СІЗО...
показать весь комментарий
16.09.2021 07:30 Ответить
 
 