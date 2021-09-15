Верховный Суд затребовал от ОП письменные объяснения о процедуре применения санкций к Медведчуку

Кассационный суд в составе Верховного Суда 15 сентября продолжил рассмотрение дела об обжаловании президентского указа о применении санкций к Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

Речь идет о производстве, открытом по исковому заявлению Виктора Медведчука, в котором обжалован указ Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" в части применения этих санкций к истцу.

Во время судебного заседания коллегия судей заслушала объяснения представителей истца и представителя ответчика.

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Также суд обратил внимание представителя третьего лица - Службы безопасности Украины - на правовые последствия отказа ответственными лицами СБУ в допуске представителей истца к ознакомлению с документами с грифом "Для служебного пользования" и в очередной раз рекомендовал решить этот вопрос.

Кроме этого, суд предложил представителю президента Украины предоставить письменные объяснения относительно процедуры рассмотрения и принятия СНБО решения о применении санкций к истцу.

На следующем судебном заседании, которое состоится 20 октября 2021 года в 15:00, Верховный Суд продолжит заслушивать объяснения сторон.

Напомним, 19 февраля СНБО наложила санкции на имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за расследования СБУ относительно возможного финансирования терроризма со стороны политика. Тогда секретарь СНБО отметил, что санкции применяются ко всему имуществу, которым владеет Медведчук. 11 мая Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене. С тех пор политик находится под домашним арестом.

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