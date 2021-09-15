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В Минздраве не рекомендуют отправлять ребенка в школу или детский сад, если он непрерывно кашляет и потерял обоняние

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Минздраве не рекомендуют отправлять ребенка в школу или детский сад, если он непрерывно кашляет и потерял обоняние

Дети дошкольного и младшего школьного возраста более восприимчивы к вирусным инфекциям и чаще болеют острыми респираторными заболеваниями.

Об этом напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В большинстве случаев легкий кашель или насморк, особенно - остаточные после перенесенных болезней, не являются противопоказанием для посещения учебных заведений. Однако если эти симптомы сопровождаются высокой температурой или появились в разгар сезона ОРВИ, лучше остаться дома. Учитывайте также на пандемию COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, Минздрав призвал не позволять ребенку идти в образовательное учреждение, если у него наблюдаются следующие симптомы:

- высокая температура,

- непрерывный кашель,

- вялость и общая слабость,

- потеря или изменение обоняния или вкуса.

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"Если ребенок температурит, у нее появилась сыпь, боли в различных частях тела или признаки инфекционных заболеваний, перед возвращением в школу или садик его должен осмотреть врач", - подчеркнули в Минздраве.
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Топ комментарии
+3
Вы даже не представляете сколько детей ходят в садик с кашлем и насморком
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15.09.2021 21:24
+2
если потерял сознание и харкает кровью - не стоит отправлять в школу...
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15.09.2021 21:28
+2
та родители чтобы отделаться от чада с чумой его отправят...
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15.09.2021 21:29
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вот теперь понятно нах нам минздрав...
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15.09.2021 20:48 Ответить
Кашель -- какая ерунда. А вот если ребенок еще и обоняние потерял тогда пусть других детей не заражает.
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15.09.2021 21:17 Ответить
тобто рекомедаторов в массы?нипанятна...
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15.09.2021 21:22 Ответить
в смысле - "не рекомендует" ??? а почему на "запрещает" ? запрещает больного или окончательно не выздоровевшего ребенка пихать к условно здоровым детям! кто будет там следить за вялым и сопливым?
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15.09.2021 20:48 Ответить
Какой родитель отправит своего ребенка в сад или школу при подобном состоянии здоровья? Разве что полный дебил.
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15.09.2021 21:08 Ответить
Многие дети кашляют с самого раннего возраста круглый год. Инфекция знаете ли нелеченная никуда не девается. Ну и что с ними делать? Конечно пусть заражают других детей.
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15.09.2021 21:20 Ответить
Вы даже не представляете сколько детей ходят в садик с кашлем и насморком
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15.09.2021 21:24 Ответить
Не поверите - даже с температурой отправляют. Сбивают таблетками и отправляют.
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15.09.2021 21:31 Ответить
Відправляють. Ще й приносять вихователю, наприклад, ліки і просять, щоб дав дитині. Це вже тут знайома вихователька розказувала.
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15.09.2021 21:45 Ответить
Не всі мають можливість кожного місяця а то і двічи за місяць сидіти з сопливою дитиною. Я більше скажу: воспєтки і няньки своїх сопливих дітей теж спокійно в сад водять і взагалі спокійно до цього ставляться. Звісно, не коли зовсім хвора дитина.
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15.09.2021 23:07 Ответить
если потерял сознание и харкает кровью - не стоит отправлять в школу...
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15.09.2021 21:28 Ответить
та родители чтобы отделаться от чада с чумой его отправят...
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15.09.2021 21:29 Ответить
Восени пів класу як правило кашляє і з соплями, зимою - майже всі. А в садочку навіть з температурою ходять. Діти хворіють постійно респіраторними захворюваннями. Просто з цією коронавірусною істерією стали на це звертати увагу. Хто боїться що дитина захворіє - краще хай переводять на дистанційку, бо захворіє рано чи пізно кожна, ці рекомендації моз батькам до одного місця, бо як я вже казала, в дитячому колективі особливо восени та взимку дитина без соплів та кашлю велика рідкість.
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15.09.2021 22:15 Ответить
 
 