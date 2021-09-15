В Минздраве не рекомендуют отправлять ребенка в школу или детский сад, если он непрерывно кашляет и потерял обоняние
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Дети дошкольного и младшего школьного возраста более восприимчивы к вирусным инфекциям и чаще болеют острыми респираторными заболеваниями.
Об этом напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В большинстве случаев легкий кашель или насморк, особенно - остаточные после перенесенных болезней, не являются противопоказанием для посещения учебных заведений. Однако если эти симптомы сопровождаются высокой температурой или появились в разгар сезона ОРВИ, лучше остаться дома. Учитывайте также на пандемию COVID-19", - говорится в сообщении.
В частности, Минздрав призвал не позволять ребенку идти в образовательное учреждение, если у него наблюдаются следующие симптомы:
- высокая температура,
- непрерывный кашель,
- вялость и общая слабость,
- потеря или изменение обоняния или вкуса.
"Если ребенок температурит, у нее появилась сыпь, боли в различных частях тела или признаки инфекционных заболеваний, перед возвращением в школу или садик его должен осмотреть врач", - подчеркнули в Минздраве.
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