В Минздраве не рекомендуют отправлять ребенка в школу или детский сад, если он непрерывно кашляет и потерял обоняние

Дети дошкольного и младшего школьного возраста более восприимчивы к вирусным инфекциям и чаще болеют острыми респираторными заболеваниями.

Об этом напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В большинстве случаев легкий кашель или насморк, особенно - остаточные после перенесенных болезней, не являются противопоказанием для посещения учебных заведений. Однако если эти симптомы сопровождаются высокой температурой или появились в разгар сезона ОРВИ, лучше остаться дома. Учитывайте также на пандемию COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, Минздрав призвал не позволять ребенку идти в образовательное учреждение, если у него наблюдаются следующие симптомы:

- высокая температура,

- непрерывный кашель,

- вялость и общая слабость,

- потеря или изменение обоняния или вкуса.

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"Если ребенок температурит, у нее появилась сыпь, боли в различных частях тела или признаки инфекционных заболеваний, перед возвращением в школу или садик его должен осмотреть врач", - подчеркнули в Минздраве.