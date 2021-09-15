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Тарифы не вырастут, несмотря на рост цен на газ в Европе, - Чернышов

Тарифы не вырастут, несмотря на рост цен на газ в Европе, - Чернышов

Правительство Украины ожидает, что тарифы на горячую воду и отопление в течение отопительного сезона 2021/2022 не будут увеличиваться.

Об этом заявил на брифинге министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Он рассказал, что физическая готовность системы, которая обеспечит старт отопительного сезона, составляет около 90% и в этом плане "все штатно и идет по графику".

"Другое направление [в вопросе подготовки к отопительному сезону] касается заключения долгосрочных договоров между предприятиями теплокоммунэнерго и "Нафтогазом". "Нафтогаз" сделал очень интересное с точки зрения цены предложение для предприятий ТКЭ – 7420 грн за 1 тыс. м³ газа", – добавил Чернышов.

Читайте: Цена газа в Европе продолжает стремительный рост - достигла $884 за тысячу кубометров

Он напомнил о скачке цен на газ на мировых рынках – сегодня стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов на лондонской бирже ICE приближалась к рекордной отметке в $1 тыс.

Чернышов заверил, что правительство "не оставляет этот вопрос без внимания и поддержит население". По его словам, цена, которую предложил "Нафтогаз", обеспечит стабильность тарифов в этом сезоне.

"Мы ожидаем, что тарифы на отопление и горячую воду в отопительном сезоне не должны повышаться", – резюмировал Чернышов.

Также читайте: Песков: Рост цен на газ в Европе "к России не имеет никакого отношения"

Автор: 

Тарифы на воду (748) Газ (10223) Тарифы на отопление (721) тарифы (1874) Алексей Чернышов (150)


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Топ комментарии
+25
верим...

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15.09.2021 20:52
+17
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15.09.2021 20:55
+12
Працюємо, як у Гондурасі, а зарплатню хочемо, як в Європі.

І голосуємо, як у Венесуелі
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15.09.2021 21:19
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15.09.2021 20:52 Ответить
То може руки не звідти ростуть?
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15.09.2021 21:02 Ответить
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15.09.2021 22:24 Ответить
верим...

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15.09.2021 20:52 Ответить
профсоюзы углекопов хайфы в этом году шо фанера над парижем...
верицца с трудом...
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15.09.2021 20:54 Ответить
Где есть !горячая вода?"
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15.09.2021 20:54 Ответить
Попробую угадать. Везде где стоит бойлер. Притом получается гораздо дешевле чем центральное водоснабжение.
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15.09.2021 21:00 Ответить
У меня газа нет. Не надо рассчитывать на меня!
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15.09.2021 20:55 Ответить
У меня тоже.Осталось только централизованное отопление,которое выкинуть нереально.
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15.09.2021 21:22 Ответить
К сожалению да.
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18.09.2021 11:35 Ответить
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15.09.2021 20:55 Ответить
Працюємо, як у Гондурасі, а зарплатню хочемо, як в Європі.

І голосуємо, як у Венесуелі
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15.09.2021 21:19 Ответить
+1
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15.09.2021 21:36 Ответить
Лайк!!!
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18.09.2021 11:36 Ответить
у нас есть интересное решение (с) (гундосым голосом)
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15.09.2021 20:56 Ответить
***

истина никогда не загундосит устами популиста... )))
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15.09.2021 21:21 Ответить
этот каммент тебе точно поможет )))
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15.09.2021 21:01 Ответить
Незабаром дізнаємось правду.

І нехай тіко ви збрехали.....
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15.09.2021 21:02 Ответить
Я дам Вам парабелум
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15.09.2021 22:28 Ответить
***** первый раз вижу в платежке, рекомендуем заплатить авансом почти 300 грн ) а куда бабки мфв пошли
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15.09.2021 21:03 Ответить
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15.09.2021 21:05 Ответить
Он врет. Тарифы упадут, а беня с ахметовым еще и доплатят бедным пенсионерам
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15.09.2021 21:06 Ответить
вазелиновые сделали хитрый ход и спихнули оплату разницы между рыночной ценой на газ и ценой для населения на местные власти. Допустим, большие города типа Киева, Днепра, Львова и т.д. с эти справятся за счёт сокращения местных программ, а что будут делать маленькие населённые пункты где мизерные бюджеты? Когда не будет чем топить котельные, гундосик будет по зомбоящику на канале г+г рассказывать, что он не при чём, это всё местные власти. Гениально, вы цэ зробылы разом, дол@ойобы!
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15.09.2021 21:09 Ответить
В европе сейчас цена почти 1000 долларов за 1000 кубов газа, то есть ты хочешь сказать, что если бы сейчас нам выставили цену в 27 грн за 1 м куб, то было бы лучше?
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16.09.2021 00:02 Ответить
Конєшно лутше! Вєдь хуже бить нє может!
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16.09.2021 08:15 Ответить
Читай внимательно пост.
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18.09.2021 20:39 Ответить
Странная ЗЕкономика. УКРАИНСКИЙ газ, добытый в Украине, с Украинскими расходами должен продаваться украинцам по европейским ценам. Допустим. Где пенсии как в европе? За эти годы на этом сраном газе куча ублюдков итак наварилась.

Может наши вазжди промычат внятно - КАК трубы по городам (ВСЕ трубы, да все) купленые людьми за свой счет вдруг подарились? Или может стоит все таки их всех скотов причастных арестовать и заставить дать показания? Может есть смысл пособирать газовиков-аферистов по всех областях (ночальнигов, бухгалтеров и.т.д.) отгородить поле 10Х10 КМ и за их счет строить зону, где они должны сидеть? крали по взрослому, областями !!!

Теперь вот комуняцкого выпердыша поставили
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15.09.2021 21:20 Ответить
"Мы ожидаем, что тарифы на отопление и горячую воду в отопительном сезоне не должны повышаться", - резюмировал Чернышов. Источник: https://censor.net Мы ожидаем....Не должны повышаться...Сколько можно лепить эту дичь?Вы же спихнули всё на местных упырей,которые на местах "цари и боги" и будут наваливать по полной.Тут за прошлый сезон выхекивал отопление до середины лета,уже от этого сраного газа отказался полностью,не могу только от централизованного отопления откреститься,совковая конструкция "пентхауса" не позволяет.
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15.09.2021 21:20 Ответить
Ждуны вы наши, когда же мы дождемся вас не видеть и не слышать.
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15.09.2021 21:29 Ответить
Коли смєтуни роздупляться !!!)))
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15.09.2021 21:34 Ответить
Там "роса " досі працює ..))))))))
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15.09.2021 21:39 Ответить
Та у них японська хвороба імпотенції - *******! Недієздатні.
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15.09.2021 21:43 Ответить
А хто заплатить різницю ?
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15.09.2021 21:37 Ответить
Будут місцевим руки викручувати !!!)))
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15.09.2021 21:52 Ответить
Да потому что рост цен на газ в ЕС это игра спекулянтов а не обоснованная цена, вот сейчас цена резко упала с 950 до 800, пузырь лопнул.
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15.09.2021 21:39 Ответить
да чего уж там, мудрый нарид потерпит, - "Бачили очи шо купували"
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15.09.2021 21:44 Ответить
Головне "Лишьби не Порошенко!" та "Хуже не будет!" !!!)))
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15.09.2021 21:49 Ответить
подозреваю, что к зиме увеличится не только число должников за газ , но и число желающих продать свою собаку
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15.09.2021 22:11 Ответить
Тарифи виростуть. Це питання часу. Всі знають. Нічого і ніхто вже не змінить. Єдиний варіант зберігти нинішні ціни в гривні, це коли гривня дуже сильно виросте щодо долара. Але відділ фантастики поверхом вище.
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15.09.2021 22:15 Ответить
упс.. а нам прислали предупреждение отопление на 50%.. и это было еще месяц назад, когда цена газа на хабе была не 950 долл... совпадение? не думаю!
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15.09.2021 22:28 Ответить
Ми не в Європі,ми в глубокій ж*пі.
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15.09.2021 22:43 Ответить
значит будет очень холодно и дорого
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15.09.2021 23:10 Ответить
За идиотов держат! Где деньги возьмут? Неужели сами заплатят? Ахметов, Фирташ ,Коломойский и остальные?
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15.09.2021 23:46 Ответить
не выростут,потому, как заплатить нищайший в европе народ не сможет и это понимают и эти тарифы неподъемные- 60% населения субсидианты, так что не нужно приписывать себе народолюбие
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16.09.2021 06:13 Ответить
откуда цифра в 60%? Полный бред. В моем населенном пункте субсидии имеют максимум 15% и то, в основном, это одинокие пенсионеры без детей и внуков.
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18.09.2021 20:43 Ответить
 
 