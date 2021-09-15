Тарифы не вырастут, несмотря на рост цен на газ в Европе, - Чернышов
Правительство Украины ожидает, что тарифы на горячую воду и отопление в течение отопительного сезона 2021/2022 не будут увеличиваться.
Об этом заявил на брифинге министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Он рассказал, что физическая готовность системы, которая обеспечит старт отопительного сезона, составляет около 90% и в этом плане "все штатно и идет по графику".
"Другое направление [в вопросе подготовки к отопительному сезону] касается заключения долгосрочных договоров между предприятиями теплокоммунэнерго и "Нафтогазом". "Нафтогаз" сделал очень интересное с точки зрения цены предложение для предприятий ТКЭ – 7420 грн за 1 тыс. м³ газа", – добавил Чернышов.
Он напомнил о скачке цен на газ на мировых рынках – сегодня стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов на лондонской бирже ICE приближалась к рекордной отметке в $1 тыс.
Чернышов заверил, что правительство "не оставляет этот вопрос без внимания и поддержит население". По его словам, цена, которую предложил "Нафтогаз", обеспечит стабильность тарифов в этом сезоне.
"Мы ожидаем, что тарифы на отопление и горячую воду в отопительном сезоне не должны повышаться", – резюмировал Чернышов.
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верицца с трудом...
І голосуємо, як у Венесуелі
истина никогда не загундосит устами популиста... )))
І нехай тіко ви збрехали.....
Может наши вазжди промычат внятно - КАК трубы по городам (ВСЕ трубы, да все) купленые людьми за свой счет вдруг подарились? Или может стоит все таки их всех скотов причастных арестовать и заставить дать показания? Может есть смысл пособирать газовиков-аферистов по всех областях (ночальнигов, бухгалтеров и.т.д.) отгородить поле 10Х10 КМ и за их счет строить зону, где они должны сидеть? крали по взрослому, областями !!!
Теперь вот комуняцкого выпердыша поставили