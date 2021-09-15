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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия каждый год под видом учений увеличивает войска на границе с Украиной, - замкомандующего ОС Шевченко

Россия каждый год под видом учений увеличивает войска на границе с Украиной, - замкомандующего ОС Шевченко

Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вдоль государственной границы с Украиной.

Об этом заместитель командующего Объединенными силами полковник Анатолий Шевченко заявил на международном диалоговом форуме "Украина 603,7", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Шевченко отметил, в частности, масштабные российско-белорусские учения "Запад 2021", которые начались с 9 сентября.

"Россия продолжает наращивать свое присутствие вдоль государственной границы [с Украиной]. Замечено увеличение количества российских войск на территории Беларуси, на временно оккупированной территории в Крыму. Под видом проведения учений каждый год идет увеличение личного состава, техники вдоль государственной границы с Украиной", – отметил полковник.

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Он подчеркнул, что, хотя угроза существует, на сегодняшний день, с учетом всех изменений в законодательстве, у Украины "достаточно сил и средств, обученного личного состава и техники, достаточно резервов, чтобы сдержать агрессию на востоке Украины".

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россия (95418) военные учения (3457) операция Объединенных сил (6766)


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не забудьте поздравить вернидуба...и шлюхтер с молдавским отсосом.
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15.09.2021 21:37 Ответить
Зате в Україні велике будівництво на якому мільярди розкрадають, а ще є дороги роблять на яких розкрадають ще більше. А от оборонні замовлення не виконуються та й на обороноздатність керівництво чхати хотіло - у них є іноземні паспорти і нерухомість у багатих країнах, тому є куди тікати.
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15.09.2021 22:28 Ответить
...і шапочки з фольги під шльоми



Зãступ бараболі@Hlopakhttps://twitter.com/Hlopak_/status/1435662499215519744 8 сент.



Ще один варіант скварєчніка.
Видно, не дають Джавелині бурятським танкістам спокійно спати...

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15.09.2021 22:55 Ответить
Знову таки випливає питання про територіальну оборону її оснащення зброєю, проведення навчань У разі наступу найбільші втрати будуть серед цивільного населення.
Чи грвнокомандувачи хочуть здати території без пострілів.
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11.01.2022 14:55 Ответить
 
 