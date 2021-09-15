Россия каждый год под видом учений увеличивает войска на границе с Украиной, - замкомандующего ОС Шевченко

Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вдоль государственной границы с Украиной.

Об этом заместитель командующего Объединенными силами полковник Анатолий Шевченко заявил на международном диалоговом форуме "Украина 603,7", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Шевченко отметил, в частности, масштабные российско-белорусские учения "Запад 2021", которые начались с 9 сентября.

"Россия продолжает наращивать свое присутствие вдоль государственной границы [с Украиной]. Замечено увеличение количества российских войск на территории Беларуси, на временно оккупированной территории в Крыму. Под видом проведения учений каждый год идет увеличение личного состава, техники вдоль государственной границы с Украиной", – отметил полковник.

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Он подчеркнул, что, хотя угроза существует, на сегодняшний день, с учетом всех изменений в законодательстве, у Украины "достаточно сил и средств, обученного личного состава и техники, достаточно резервов, чтобы сдержать агрессию на востоке Украины".