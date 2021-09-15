ФСБ России обнародовала имена украинских разведчиков, которых считает организаторами подрыва газопровода в оккупированном Крыму
ФСБ считает организаторами подрыва газопровода в оккупированном Крыму начальника ГУР Кирилла Буданова, предполагаемого агента Риза Ягьяева-Велиулаева, сотрудника военной разведки Максима Мартынюка и его начальника Виктора Зелинского.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ФСБ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сведения получены от задержанных в начале сентября зампредседателя "Меджлиса" Наримана Джеляла и, по версии ФСБ, "исполнителей диверсии" Асана и Азиза Ахтемовых.
Подрыв якобы организовало территориальное подразделение украинской разведки в Херсоне - "так называемая оперативная служба "Таврия".
Задержанные, согласно релизу, сообщили, что "кроме участия в подготовке диверсии украинская разведка через запрещенную организацию (Меджлис крымскотатарского народа. - Ред.) пыталась спровоцировать протесты крымско-татарского населения против властей в регионе".
"По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около двух тысяч долларов США", - добавили в ФСБ.
В июле взрывное устройство якобы доставили в Крым.
"Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии являются - Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" - Виктор Зелинский", - добавили в ФСБ.
Отмечается, что диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Будановым - "участником неудачной акции в 2016 году".
Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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и насколько профессиональней стали наши спецслужбы.
Кирил Буданов - человек-легенда !
Чёртову паРашку нужно объявить на законодательном уровне спонсором международного терроризма- с этими тварями нужно только так.
оно переводится как "ложь, под видом правды"
тобто, Україна
Більше того, я схильна думати, що про найдошкульніші ви якраз і не розкажете. То нічого. Аби шкода вам завдавалася постійно.