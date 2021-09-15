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Новости Агрессия России против Украины
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ФСБ России обнародовала имена украинских разведчиков, которых считает организаторами подрыва газопровода в оккупированном Крыму

ФСБ России обнародовала имена украинских разведчиков, которых считает организаторами подрыва газопровода в оккупированном Крыму

ФСБ считает организаторами подрыва газопровода в оккупированном Крыму начальника ГУР Кирилла Буданова, предполагаемого агента Риза Ягьяева-Велиулаева, сотрудника военной разведки Максима Мартынюка и его начальника Виктора Зелинского.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ФСБ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сведения получены от задержанных в начале сентября зампредседателя "Меджлиса" Наримана Джеляла и, по версии ФСБ, "исполнителей диверсии" Асана и Азиза Ахтемовых.

Подрыв якобы организовало территориальное подразделение украинской разведки в Херсоне - "так называемая оперативная служба "Таврия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джеляла поставили в СИЗО на учет как "склонного к терроризму", - адвокат Полозов

Задержанные, согласно релизу, сообщили, что "кроме участия в подготовке диверсии украинская разведка через запрещенную организацию (Меджлис крымскотатарского народа. - Ред.) пыталась спровоцировать протесты крымско-татарского населения против властей в регионе".

"По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около двух тысяч долларов США", - добавили в ФСБ.

В июле взрывное устройство якобы доставили в Крым.

"Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии являются - Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" - Виктор Зелинский", - добавили в ФСБ.

Также читайте: Европейский суд по правам человека запросил у РФ информацию о медобследованиях арестованных в Крыму Джеляла и Ахтемова, - адвокат Закревская

Отмечается, что диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Будановым - "участником неудачной акции в 2016 году".

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: 

Крым (26373) Меджлис (810) ФСБ (1935) внешняя разведка (374) Джелял Нариман (51)


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Топ комментарии
+35
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15.09.2021 22:10
+31
рашкованское враньё уже даже неинтересно читать.
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15.09.2021 22:01
+20
Зелинский ? аж ёкнуло ))))
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15.09.2021 22:02
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рашкованское враньё уже даже неинтересно читать.
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15.09.2021 22:01 Ответить
какие дебилы в рашке!

и насколько профессиональней стали наши спецслужбы.

Кирил Буданов - человек-легенда !
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15.09.2021 22:49 Ответить
Зелинский ? аж ёкнуло ))))
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15.09.2021 22:02 Ответить
Так можливо почати затинатися !!!))))
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15.09.2021 22:08 Ответить
та ні... не в цьому випадку))) от коли написали про те що військові захопили президента ... і лише в самому кінці речення - Гвінеї... ото було до гикавки сумно)))
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15.09.2021 22:13 Ответить
а между прочим зря ржем ))) вот вам и агент Зелинский )))) (а чем черт не шутит? ))))))))

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15.09.2021 23:01 Ответить
Рашадолбо@бы .

Чёртову паРашку нужно объявить на законодательном уровне спонсором международного терроризма- с этими тварями нужно только так.
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15.09.2021 22:04 Ответить
Осіннє загострення параноїдної шизофренії !!!)))
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15.09.2021 22:05 Ответить
В журналістів.
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15.09.2021 22:10 Ответить
У журнаГлістів інша хвороба-патологічна брехня !!!))))
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15.09.2021 22:15 Ответить
когда пишут : "фсб ... " дальше можно не читать, т.к.

оно переводится как "ложь, под видом правды"
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15.09.2021 22:07 Ответить
Аналог українського ОП !!!)))
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15.09.2021 22:09 Ответить
то что ты кацапская гнида , не то что похоже на правду, а- вне всяких сомнений !
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15.09.2021 22:16 Ответить
І нащо українцям ця дезінформація?
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15.09.2021 22:09 Ответить
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15.09.2021 22:10 Ответить
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15.09.2021 22:10 Ответить
А в руках у космонавта небось спутнік?))
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15.09.2021 22:44 Ответить
"спутник" - вершина рашстской медицины
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16.09.2021 20:44 Ответить
от передозок
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15.09.2021 22:51 Ответить
Ахххахахаха )))) Браво! ))
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15.09.2021 23:18 Ответить
1937 год - 2. На роССии ничего не меняется и все идет по кругу.
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15.09.2021 22:10 Ответить
Ну який дурень попреться в Крим закладати вибухівку за 2 тис. доларів? А тут ще на двох...
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15.09.2021 22:25 Ответить
Це тіпа маленька Фінляндія напала на Рашку?
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15.09.2021 22:25 Ответить
Тупо. Бездарный фейк. Не интересно вообще ни кому.
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15.09.2021 22:41 Ответить
Хоботов, это мелко!
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15.09.2021 22:53 Ответить
!
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16.09.2021 07:07 Ответить
Крим це територія України і що там роблять українські спецслужби не їхнє діло.

тобто, Україна
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15.09.2021 22:54 Ответить


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15.09.2021 23:12 Ответить
Хорошая винтовка у термометра АА12.
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16.09.2021 02:00 Ответить
еще пастор шлак на лыжак намазаных салом и агент штирлиц узбек и парабеллум за батареей
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15.09.2021 23:30 Ответить
Ну, оприлюднили. Добре. Ми нашим розвідникам довіряємо, дозволяємо і з нетерпінням чекаємо гучних диверсій на всій території запоребрику.

Більше того, я схильна думати, що про найдошкульніші ви якраз і не розкажете. То нічого. Аби шкода вам завдавалася постійно.
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16.09.2021 00:19 Ответить
А ВЗОРВАТЬ ТО НАДО !)
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16.09.2021 00:38 Ответить
Это совсем несмешное заявление - это подготовка к военному нападению на южные области под предлогом как бы защиты своей инфрастуктуры от "агрессивных укров". Я не удивлюсь даже, если они громко подорвут какую-то там трубу у себя. Абсолютно как гитлер-сталин завещал.
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16.09.2021 07:55 Ответить
это балаган для внутреннего потребления
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16.09.2021 20:18 Ответить
Кацапи є окупантами в Криму, і тому їх знищення є обов'язком для української держави.
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16.09.2021 08:29 Ответить
А вы думали, Володька только на пианино может.
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16.09.2021 16:13 Ответить
На России все по-старому, как в 37 году -был бы арестованный, а признание будет. Как в анекдоте: Учитель истории спрашивает ученика-"Кто брал Бастилию?" Ученик :"Х...его знает. Я не брал". Вызвали отца. Учитель: " Я спросил вашего сына кто брал Бастилию, ваш сын матерился и сказал , что он не брал". Пьяный отец сыну оплеуху в ухо_" Твою мать, признавайся, брал Бастилию?" Учитель заступился за ученика, получил кулаком в ухо. Вызвали милицию. Те забрали в отдел отца с сыном для разбирательства. Через несколько часов звонят в школу. "Мы все выяснили. Оба признались, что брали Бастилию, но не могут показать куда спрятали".
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16.09.2021 18:29 Ответить
Шо то Ані Зоряна і Шкіряка прАпустілі...
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16.09.2021 21:17 Ответить
 
 